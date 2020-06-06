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"Спецслужбы ЛНР" пытками пытались заставить бывшего правоохранителя предоставлять им информацию об украинских войсках, - СБУ. ВИДЕО

Военная контрразведка Службы безопасности Украины задокументировала попытки представителей террористической организации "ЛНР" завербовать бывшего сотрудника украинской милиции для получения сведений оборонного значения.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу СБУ, установлено, что работник МВД, житель Луганщины, после выезда на подконтрольную Украине территорию уволился из органов внутренних дел, но по семейно-бытовым делам продолжил посещать временно захваченную пророссийскими террористами территорию.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Контрразведка СБУ выявила в Мариуполе террориста из "группы Безлера", участвовавшего в пытках украинских военнослужащих. ФОТО

В 2017 году во время пребывания на оккупированной Луганщине бывшего милиционера задержали участники российско-террористической группировки. Они искусственно обвинили его в корректировке огня сил АТО, сотрудничестве с СБУ и передали "министерству государственной безопасности "ЛНР".

Во время незаконного содержания мужчину систематически избивали, пытали электрическим током и принудили к сотрудничеству для получения информации об украинских войсках.

Оперативники спецслужбы установили, что представители "МГБ "ЛНР" неоднократно пытались наладить с мужчиной связь для получения информации. Бывший милиционер от дальнейших контактов с террористами уклонялся и не выполнял преступных задач.

В ходе общения с военными контрразведчиками СБУ гражданин откровенно сообщил об обстоятельствах своего незаконного содержания и контактах с представителями террористической организации "ЛНР".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Еще двум представителям российских спецслужб следователи СБУ сообщили о подозрении

Сейчас решается вопрос о его освобождении от уголовной ответственности.

Автор: 

контрразведка (496) правоохранительные органы (2970) СБУ (19898) силовики (2799) Донбасс (26956) Луганская область (6496)


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Топ комментарии
+9
лнр - ЛайноНасранноеРаиссией !
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06.06.2020 22:55
+4
"Велик и могуч русский язык" (с) И.С. Тургенев.
"пытками пытались"
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06.06.2020 23:05
+4
І з цими покидьками збираються домовлятись? Так, перемовини можливі, коли з нашого боку будуть брати участь "Смєрч", "Ураган", "Вільха", АГС, СВД, РПГ... (перераховувати можна ще довго) і ці перемовини БЕЗ БУДЬ-ЯКОЇ ЗАБОРОНИ СТРІЛЯТИ! Ось така моя думка
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06.06.2020 23:08
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лнр - ЛайноНасранноеРаиссией !
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06.06.2020 22:55 Ответить
"Велик и могуч русский язык" (с) И.С. Тургенев.
"пытками пытались"
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06.06.2020 23:05 Ответить
І з цими покидьками збираються домовлятись? Так, перемовини можливі, коли з нашого боку будуть брати участь "Смєрч", "Ураган", "Вільха", АГС, СВД, РПГ... (перераховувати можна ще довго) і ці перемовини БЕЗ БУДЬ-ЯКОЇ ЗАБОРОНИ СТРІЛЯТИ! Ось така моя думка
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06.06.2020 23:08 Ответить
ну шо вы то лучшие друзяки пиде..(пардон) ммм нашего Бубоньки.. малоросса или малорослого.. как там правильно то...
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06.06.2020 23:11 Ответить
Ша! То цілі "спецслужби"! Он, як! У терористів є "спецслужби"!!!? Якщо мы не визнаємо ДЛНР "державами", то як їхні банди можна визнавати "спецслужбами"?
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06.06.2020 23:56 Ответить
Как там Смвохо советовал ?
Нужно перед ними извиниться .
А может , и стать на колени , как в США . Что , лынырийцы хуже ниггеров ???
Это кацапизм !
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06.06.2020 23:12 Ответить
Рашизм-это тоталитаризм,до западной демократии ему нужно 500-т лет,возможно тогда полицай перед народом на колено встанет,как и народ перед погибшим Героем.
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07.06.2020 08:55 Ответить
русскага міра без тортур, вбивств та насильства просто не буває
пам'ятайте
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06.06.2020 23:17 Ответить
крысмане и лугандонцы должны помнить! украинскому пуесоссу- коллаборанту будущего нет, нигде! В кацапстане, он-кусок дерьма, существо второго сорта, у которого мосты в Украину сожжены и действиями и «рейхферендумом» в 2014-м. Потому сасать у путинских эсэSSовцев , пиндеть и ненавидеть Украину каллоборант должен пуще прежнего…Лютая ненависть к Украине и хвальба раSSее - стали для него и всей его родни с 2014
года - лучшими способами спасения и защиты! Ведь он прекрасно понимает, что при деоккупации
путинские эсэсовцы сбегут на паРашу, и ему, нужно будет либо проситься с ними, либо в рай либо остаться и получать свой срок. тчк.
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06.06.2020 23:47 Ответить
Ну это печально.Конкретика есть?Вот меня раз вывела тёща на конкретику с маринадом..Тогда ей показалось,що не те грибочки в банку складываю.Доказывала,конкретезировала,пока водка не убила все сомнения.Но осадочек остался
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07.06.2020 00:01 Ответить
Це - рузький мір, бессмысленный и беспощадный.
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07.06.2020 00:27 Ответить
Не говорите,пожалуста, слово "сивохо"?! Так как,слиша его стидно за ..нас всех из-за того,что енто обосцаное ЧМО живет среди нас. Да,Зеленский уже столько натворил и набедокурил,что краснею,когда бреюсь перед зеркалом: вроде его сам поставил " керувать" страной. Интересно,что ощущают другие за Зеленского? Особенно его "голосиянти"?!
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07.06.2020 05:32 Ответить
Люди в Украине- трудяги и молодци,а главное,что они любят ее,как девушку свою молодую и думаю,что не бросят сейчас,в трудную минуту,когда Упирь северний щупальца возле нее расправил,когда враги окопались прямо возле сердца ее и кровь сосут,показивая свои наполненние щеки по разним ТВ-каналам,типа Ньюзван, 112,Зюк,Наш,Интер. Нам не страшно,все ето скоро уйдет и придет новое,родное,правдивое,сильное,величественное в доброте! С Троицей, земляки!
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07.06.2020 05:41 Ответить
Те кто поехал ( по делам, в отпуск, на отдых, по работе и т.д) в РФ, ОРДЛО, Крым ( а также Приднестровье, Юж. Осетию, Абхазию, а в какой то мере и Белоруссию ) после 2014 года пусть расхлебывает все что припало " за свою дурь", обмен таких не производить и их судьбой не интересоваться ( для этого при пересечении границы или линии соприкосновения они должны быть предупреждены в письменной форме, и как говорится " флаг в руки")
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07.06.2020 08:11 Ответить
Бывший силовик и поперся в лугандон-ум у него есть?Да хоть мать родная там-туда ехать нельзя..и мать должна это понимать в первую очередь и оградить сына от риска!!!Значит от такой же ватник как и его мама..Поделом!!! Де дошло через голову-дойдет через отбитые почки!!!
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07.06.2020 10:10 Ответить
Все предельно ясно поехал за поребрик встретился с кентами, договорились что пошпионит для орков, когда у нас взяли за жопу заверещал о пытках и принуждении.
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07.06.2020 11:23 Ответить
На дворі двадцять перший вік...Вся про всіх інформація як на долоні...Глобалізовані уряди країн,які мають маєтності по всьому світу і для яких фактично кордонів нема...А нам далі оповідають про новітніх Зой Космодем"янських,які не видали...що?..
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07.06.2020 17:49 Ответить
При Порошенку за цей час, що зєбіл по Оманах намагається наскиглити "інвестицій" і знімається в роліках, рашці б вже істотно накидали додаткових санкцій і можливо лінія розмежування вже була б на .... надцять кілометрів далі.
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07.06.2020 17:51 Ответить
 
 