"Спецслужбы ЛНР" пытками пытались заставить бывшего правоохранителя предоставлять им информацию об украинских войсках, - СБУ. ВИДЕО

Военная контрразведка Службы безопасности Украины задокументировала попытки представителей террористической организации "ЛНР" завербовать бывшего сотрудника украинской милиции для получения сведений оборонного значения.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу СБУ, установлено, что работник МВД, житель Луганщины, после выезда на подконтрольную Украине территорию уволился из органов внутренних дел, но по семейно-бытовым делам продолжил посещать временно захваченную пророссийскими террористами территорию.

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В 2017 году во время пребывания на оккупированной Луганщине бывшего милиционера задержали участники российско-террористической группировки. Они искусственно обвинили его в корректировке огня сил АТО, сотрудничестве с СБУ и передали "министерству государственной безопасности "ЛНР".

Во время незаконного содержания мужчину систематически избивали, пытали электрическим током и принудили к сотрудничеству для получения информации об украинских войсках.

Оперативники спецслужбы установили, что представители "МГБ "ЛНР" неоднократно пытались наладить с мужчиной связь для получения информации. Бывший милиционер от дальнейших контактов с террористами уклонялся и не выполнял преступных задач.

В ходе общения с военными контрразведчиками СБУ гражданин откровенно сообщил об обстоятельствах своего незаконного содержания и контактах с представителями террористической организации "ЛНР".

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Сейчас решается вопрос о его освобождении от уголовной ответственности.