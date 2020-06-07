Четыре человека, в том числе ребенок, погибли в ДТП на Ривненщине. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

На автодороге Киев-Чоп возле села Вересневое Ривненского района 7 июня около половины седьмого вечера произошло ДТП с участием трех легковых автомобилей и грузовика с полуприцепом.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ГСЧС области.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": ДТП на трассе Одесса-Киев: водитель погиб, двое взрослых пассажиров и ребенок - в больнице. ФОТО

На месте происшествия работали три единицы спецтехники и 14 человек личного состава спасателей.









Читайте на "Цензор.НЕТ": Неизвестные открыли стрельбу и ранили двух мужчин на остановке в Николаеве, - Нацполиция











Также смотрите: 18-летний мотоциклист погиб в ДТП в Донецкой области. ВИДЕО

По предварительно информации Отдела коммуникации полиции Ривненской области, погибли четыре человека - водитель и пассажиры легковушки Chevrolet Aveo. Водитель Audi - травмирован.









Смотрите также: Легковушка в Запорожской области столкнулась с поездом, водитель погиб, а пассажирку доставили в больницу, - Нацполиция. ФОТО



