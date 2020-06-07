Четыре человека, в том числе ребенок, погибли в ДТП на Ривненщине. ВИДЕО+ФОТОрепортаж
На автодороге Киев-Чоп возле села Вересневое Ривненского района 7 июня около половины седьмого вечера произошло ДТП с участием трех легковых автомобилей и грузовика с полуприцепом.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ГСЧС области.
На месте происшествия работали три единицы спецтехники и 14 человек личного состава спасателей.
По предварительно информации Отдела коммуникации полиции Ривненской области, погибли четыре человека - водитель и пассажиры легковушки Chevrolet Aveo. Водитель Audi - травмирован.
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