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Четыре человека, в том числе ребенок, погибли в ДТП на Ривненщине. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

На автодороге Киев-Чоп возле села Вересневое Ривненского района 7 июня около половины седьмого вечера произошло ДТП с участием трех легковых автомобилей и грузовика с полуприцепом.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ГСЧС области.

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На месте происшествия работали три единицы спецтехники и 14 человек личного состава спасателей.

Четыре человека, в том числе ребенок, погибли в ДТП на Ривненщине 01
Четыре человека, в том числе ребенок, погибли в ДТП на Ривненщине 02
Четыре человека, в том числе ребенок, погибли в ДТП на Ривненщине 03
Четыре человека, в том числе ребенок, погибли в ДТП на Ривненщине 04

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Четыре человека, в том числе ребенок, погибли в ДТП на Ривненщине 05
Четыре человека, в том числе ребенок, погибли в ДТП на Ривненщине 06
Четыре человека, в том числе ребенок, погибли в ДТП на Ривненщине 07
Четыре человека, в том числе ребенок, погибли в ДТП на Ривненщине 08
Четыре человека, в том числе ребенок, погибли в ДТП на Ривненщине 09

Также смотрите: 18-летний мотоциклист погиб в ДТП в Донецкой области. ВИДЕО

По предварительно информации Отдела коммуникации полиции Ривненской области, погибли четыре человека - водитель и пассажиры легковушки Chevrolet Aveo. Водитель Audi - травмирован.

Четыре человека, в том числе ребенок, погибли в ДТП на Ривненщине 10
Четыре человека, в том числе ребенок, погибли в ДТП на Ривненщине 11
Четыре человека, в том числе ребенок, погибли в ДТП на Ривненщине 12
Четыре человека, в том числе ребенок, погибли в ДТП на Ривненщине 13

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Четыре человека, в том числе ребенок, погибли в ДТП на Ривненщине 14
Четыре человека, в том числе ребенок, погибли в ДТП на Ривненщине 15

Автор: 

ДТП (7673) Нацполиция (16463) правоохранительные органы (2970) силовики (2799) смерть (9223) ГСЧС (4966)


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Топ комментарии
+11
Очень жаль невиновных, которых потащили на тот свет виновные. Очень жаль.
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07.06.2020 22:38
+10
Хроническим нарушителям надо ставить электронное ограничение скорости, несогласным или снявшим это ограничение-тюрьма, иначе порядка в Украине не будет.
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07.06.2020 22:43
+5
Не хочу наговорювати - але Ауді на євробляхах. Уже по цьому можна зробити висновок хто обганяв...
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07.06.2020 22:40
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кто то кого то хотел обогнать!!!
https://www.google.com/maps/@50.5815578,26.1573967,3a,75y,334.16h,65.38t/data=!3m7!1e1!3m5!1sckuH8XXrp_CJSy6ulssToQ!2e0!6s%2F%2Fgeo2.ggpht.com%2Fcbk%3Fpanoid%3DckuH8XXrp_CJSy6ulssToQ%26output%3Dthumbnail%26cb_client%3Dmaps_sv.tactile.gps%26thumb%3D2%26w%3D203%26h%3D100%26yaw%3D50.365368%26pitch%3D0%26thumbfov%3D100!7i13312!8i6656 В ЭТОМ МЕСТЕ
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07.06.2020 22:36 Ответить
Скорійше за все водій фури заснув.
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08.06.2020 01:49 Ответить
За то камеры скорость меряют, баблишко капает регулярно, но на количестве ДТП это как то не сказывается. Даже больше по моему резонансных дтп в последние дни.
Очередная "победа" зебильной команды...
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07.06.2020 22:37 Ответить
не лепи горбатого соевый додик что у тебя на педаль тоже зе нажимает.
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07.06.2020 22:46 Ответить
Очень жаль невиновных, которых потащили на тот свет виновные. Очень жаль.
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07.06.2020 22:38 Ответить
Шумахер на Шумахері і Шумахером поганяє.
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07.06.2020 22:40 Ответить
Не хочу наговорювати - але Ауді на євробляхах. Уже по цьому можна зробити висновок хто обганяв...
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07.06.2020 22:40 Ответить
Хроническим нарушителям надо ставить электронное ограничение скорости, несогласным или снявшим это ограничение-тюрьма, иначе порядка в Украине не будет.
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07.06.2020 22:43 Ответить
Зверства и расстрелы НКВД оправдываешь?
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07.06.2020 22:53 Ответить
Ти перший на черзі. Так що, для того щоб заощадити патрони, можеш повіситись.
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07.06.2020 23:59 Ответить
Нужно полностью лишать прав, пожизненно. Так вернее.
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08.06.2020 09:00 Ответить
Как только жара начинается и пошло. Дедушки прогрелись, смелости набрались, консервы выкатили во двор или вёдра с гайками и по гостям. И внуков хвастать берут. Огороды посадили---ну вроде до первых колорадов бархатный сезон неделю. До сватов, братов, кумовьёв и прочих родаков салом менятся.
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07.06.2020 22:44 Ответить
Цікава історія. Вона із життя?
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07.06.2020 22:48 Ответить
Це буйна фантазія ідіота
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07.06.2020 22:59 Ответить
Да---это из жизни Славут, М-417. 0,1, Запоров(не физиология) и даже ГАЗ-24 что выдали комбайнёру в 1975 г за то что накосил, намолотил и натырил зерна курей кормить. Тех-осмотры наклеены справа как колода карт---на всякий случай. Но тема и сленг здесь для мужской аудитории скорее.
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07.06.2020 23:30 Ответить
Високосный год еще много бед принесет,не сццыте в трубу,не делайте пыли...,я в январе вас предупреждал здесь,гтовьтесь будет пльохо целый год...
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07.06.2020 22:52 Ответить
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07.06.2020 23:03 Ответить
Автомобили покончили с лошадьми, после чего принялись за людей...
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07.06.2020 22:59 Ответить
Похоже водитель фуры решил обогнать тихоходную Таврию. А на встречной шла Аудёха а за ней Шевролет. Ауди ушёл на встречку под Таврию, а шедший за Ауди Шевролет не смог увернуться от идущей в лоб фуры...
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07.06.2020 23:06 Ответить
дороги..= это война всегда и везде... собирают свою черную жатву...
кому- плохая статистика (мвс) .., а кому- горе и слезы оставшуся жизнь...
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08.06.2020 00:04 Ответить
 
 