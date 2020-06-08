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Малюська рассчитывает на увеличение спроса на платные камеры в СИЗО: "Это еще у нас есть ограничения, связанные с коронавирусом". ВИДЕО

В Министерстве юстиции ожидают увеличения спроса на плате камеры с повышенным комфортом в следственных изоляторах, которые начали вводить в последнее время. Это позволит ремонтировать камеры.

Об этом заявил министр юстиции Денис Малюська в интервью "Радио Свобода", передает Цензор.НЕТ.

По его словам, средства будут поступать официально, а не коррупционным образом, как взятки.

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Он также подтвердил, что пять человек оплатили за месяц пребывания в одном СИЗО 60 тысяч гривен, он назвал эту сумму "большими деньгами" с точки зрения СИЗО.

"За 60 тысяч гривен мы, как минимум, одну камеру спокойно можем бесплатно отремонтировать. И это только начало. И это еще у нас есть ограничения, связанные с коронавирусом, когда в СИЗО направляется меньше людей от судов. Будет больше людей - больше спрос - будет больше средств. Но у нас не было источника доходов, чтобы самостоятельно ремонтировать камеры в СИЗО. А сейчас они есть. И мы будем это делать", - сказал министр.

Тем временем, по его словам, спрос от задержанных уже есть.

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"Вот пятеро человек в Лукьяновском СИЗО. Конечно, это не безумно большой спрос, но это нормально. Во Львове уже есть, человек заселилась. Будем смотреть", - добавил Малюська.

Автор: 

Минюст (1750) СИЗО (1362) Малюська Денис (322)


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Топ комментарии
+16
И ещё, легально суды на хозрасчёт переведите.
Появятся бабки в бюджете)))
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08.06.2020 09:50
+13
В башке у министра юстиции только бабло,прибыль и обдираловка арестованных,даже при янике таких идиотов не было во власти.
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08.06.2020 09:53
+12
Во, дебил. В стране- правовой беспредел, он камерами торгует 😡🤬🤬
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08.06.2020 09:58
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И ещё, легально суды на хозрасчёт переведите.
Появятся бабки в бюджете)))
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08.06.2020 09:50 Ответить
В башке у министра юстиции только бабло,прибыль и обдираловка арестованных,даже при янике таких идиотов не было во власти.
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08.06.2020 09:53 Ответить
при яныке были конкретные пацаны-бандиты, а сейчас мелкая шпана
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08.06.2020 11:29 Ответить
В башке у министра юстиции только бабло,прибыль и обдираловка арестованных,

Прям как с языка сняли.Я открывал эту новость с таким иже мыслями.
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08.06.2020 13:57 Ответить
Не только бабло)=
Малюська розраховує на збільшення попиту на платні камери в СІЗО: "Це ще у нас є обмеження, пов'язані з коронавірусом" - Цензор.НЕТ 2759
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09.06.2020 10:42 Ответить
Зе-команда працює на перспективу, готується...
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08.06.2020 09:54 Ответить
Вывисите полный прейскурант цен на разрешенные преступления и у вас еще больше бабла будет!!
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08.06.2020 09:54 Ответить
ЗЕльоные, посадите пол-Украины в платные камеры и качайте бабло в бюджет страны, идиоты безрукие !!!!

это целый министр юстиции Державы вторую неделю суетится вокруг платных камер.

других проблем с юстицией в Украине нет
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08.06.2020 11:23 Ответить
ИНДУЛЬГЕНЦИИ в современных реалиях! видно что МАЛЮСКА историю не учил!!
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08.06.2020 09:55 Ответить
Во, дебил. В стране- правовой беспредел, он камерами торгует 😡🤬🤬
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08.06.2020 09:58 Ответить
Сколько стоит пыхнуть в камере Или ваньку повалять
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08.06.2020 09:59 Ответить
эти безобразия по ол-инклюзив или по отдельному прейскуранту

в рашке "крабоеды" давно ни в чем себе не отказывают

"правильным" путем идете, товарищи, на Ростов !
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08.06.2020 11:28 Ответить
Я бы еще делил эти камеры в зависимости от уровня комфорта - от одного до пяти крестов.
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08.06.2020 10:00 Ответить
Вонючие лицемеры...вип-камеры и вип-поселения существуют уже много лет Теперь же хотят обдирать нищебродов на законных основаниях.
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08.06.2020 10:03 Ответить
Теперь же,мало воровать не выгодно,надо тырить и грабить побольше,чтобы в ментов откупиться на "мягкую" статью,в судей откуп-чтобы "минималку" присудили и вертухаям отстегнуть,чтобы в вип камере отоспаться и в комфорте новые аферы придумать.
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08.06.2020 10:21 Ответить
ти диви як тєма двох копійок воодушевила міністра юстіції - крохобори, бл@!
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08.06.2020 10:06 Ответить
а оніщєнка з краденими лярдами упустили, бо тюрми нормальної нема
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08.06.2020 10:08 Ответить
Да, если бы хотели, могли бы немцам ответить с фоточками вип-камер
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08.06.2020 10:16 Ответить
так отож! трошки припознились )))))
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08.06.2020 16:15 Ответить
Главное хвастается тем что узаконили корупцию!! место того чтобы с ней боротся они ее узаканивают и считают великим достижением которым можно гордится!! Даже не знаю смеятся или плакаать ЖОПА КУДА НЕ ПОСМОТРИ!!
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08.06.2020 10:15 Ответить
Малюська Паниковский вас всех продаст, купит и снова продаст, но уже дороже.
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08.06.2020 10:15 Ответить
Так гражданина который нарушил закон и садят возле параши что бы почувствовал разницу с волей какой нахрен комфорт вы где этого дурака взяли?
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08.06.2020 10:17 Ответить
Этому зеленому молюску невдомек,что министру юстиции надо обеспечить СПРАВЕДЛИВОСТЬ на всех уровнях судебной власти,а дурачек тюрьмами торгует,камеры ремонтирует и глупые странички в соцсетях множит.
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08.06.2020 10:26 Ответить
Больше людей, больше бабла логично. Значит садить надо побольше, и тех кто не смешные 4000 за месяц отстегнут, а хотя бы десяточку. И кошмарить в общаке, чтобы не скупились
Дополнительные услуги, официозом. Выходные с браслетом не воле, три штуки. Досрочный выпуск 100 косарей. Сделайте уже соревнование кто больше настригёт. Таможня, Аваков, или тюрьма
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08.06.2020 10:32 Ответить
Куди це все котиться??? Чим вони зайняті? ))) Це ж повний піпєц. Рехворми аж пруть!.. Курва! В країні чорна корупція в прокуратурі, судах, держустановах... А вони тюрми комерціалізують! )))
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08.06.2020 10:44 Ответить
Шок кожен день. Ніт щоби проводити профілактику правопорушень у співтоваристві з МВС, як це робиться у цивілізованих країнах. Але в нас свій шлях, ми ж найрощумніші готуєм приватні тюрми. ГУЛАГ ординський зараз ридає від заздрощів
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08.06.2020 10:48 Ответить
Если так дело дальше пойдет, то я предлагаю Малюське лагерный туризм для желающих острых ощущений. Ну захотел богатый человек почувствовать вкус блатной романтики без юридических последствий для себя и сел например в камеру на 2 недели. За отдельные бонусы потешный бунт заключённых, коронация на сходке и наколка с куполами на пузе.
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08.06.2020 10:49 Ответить
опускалово сделать за дополнительную плату ,как вип предложение)
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08.06.2020 11:17 Ответить
Нет, таки точно какая-то зацикленность с этими тюрьмами. Неужели уже готовятся преступников направлять в санатории-профилактории?
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08.06.2020 10:56 Ответить
теперь как в санатории будет
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08.06.2020 11:01 Ответить
Собі місця готують.
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08.06.2020 11:18 Ответить
Политика правильная, но нужно идти дальше! Зачем оставлять подпольный бизнес вертухаям? Его нужно легализировать и весь доход в МВД. Имеется в виду доставка в платные камеры горячительных напитков по заказу клиента, девок на выбор. А у вертухаев останутся только наркотики - сейчас в тренде узкая специализация.
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08.06.2020 11:22 Ответить
мне интересно, какой уровень интеллекта у зеленого дегенерата молюска ?))))
таких идиотов на посту министра юстиции еще не было. зедегенераты впереди планеты всей))))
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08.06.2020 11:24 Ответить
Это уровень банановой республики. Все заключенные должны жить в одинаковых условиях.
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08.06.2020 11:33 Ответить
вы еще им шалаф возите!, вам и на мальдивы будет хватать!....
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08.06.2020 11:53 Ответить
Сам туда садись.
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08.06.2020 12:52 Ответить
а камери п"ять зірок сікоко коштувать будуть ( може депутатам інтересно)?...а перевірка - чєсні чи ні гроші -буде проводиться?
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08.06.2020 12:53 Ответить
Ага, підтягуй якість камер, може Німеччина тоді і Оніщенка видасть Україні))) через років 40
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08.06.2020 13:03 Ответить
В Министерстве юстиции ожидают увеличения спроса на плате камеры с повышенным комфортом в следственных изоляторах, которые начали вводить в последнее время. Это позволит ремонтировать камеры. Источник: https://censor.net/v3200603

ДО ВЛАДИ ПРИЙШЛИ ЗеКЛОУНИ І ВОНИ ПОЧАЛИ РОБИТИ РЕФОРМУ ДЛЯ СЕБЕ , БО СКОРО ЇМ ЦІ КАМЕРИ ************

Малюська розраховує на збільшення попиту на платні камери в СІЗО: "Це ще у нас є обмеження, пов'язані з коронавірусом" - Цензор.НЕТ 2249
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08.06.2020 13:17 Ответить
Для себе готують...
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08.06.2020 15:59 Ответить
Малюська рассчитывает на увеличение спроса - цитата

прямо ...торгово-развлекательное заведение санаторного типа... а не наказательно-исправительное учреждение для осужденных за преступления..
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08.06.2020 16:20 Ответить
Еще по суточно можно сдавать!!!
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08.06.2020 20:00 Ответить
МАЛЮСЬКА ЖАЛУЕТСЯ, ЧТО ЖЕНА НЕ РАЗРЕШАЕТ ЕМУ КУПИТЬ РОЗОВЫЙ КОСТЮМ (ФОТО)

Малюська розраховує на збільшення попиту на платні камери в СІЗО: "Це ще у нас є обмеження, пов'язані з коронавірусом" - Цензор.НЕТ 5856

... Малюська сможет купить розовый костюм, если фото наберет 2000 лайков...))))))
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08.06.2020 20:03 Ответить
Наверное боится , что все узнают о не традиционной ориентации министра.
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08.06.2020 21:51 Ответить
или о прибабахе на всю голову )))))
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09.06.2020 11:18 Ответить
Малюська-министр юстиции с уклоном в отельный бизнес.Мечта молюска-превратить "Лукьяновку" в "Хилтон",где заключенным охранники из полотенец будут лебедей крутить.За доллар.
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09.06.2020 00:55 Ответить
Да у нас были и есть камеры по конфортности зависимо от статуса преступника.Вон Юлька как сидела,ох как сидела...,любо-дорого было смотреть как сидела пока пенсионеры ютились по хрущевкам.
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09.06.2020 06:15 Ответить
 
 