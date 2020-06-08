Малюська рассчитывает на увеличение спроса на платные камеры в СИЗО: "Это еще у нас есть ограничения, связанные с коронавирусом". ВИДЕО
В Министерстве юстиции ожидают увеличения спроса на плате камеры с повышенным комфортом в следственных изоляторах, которые начали вводить в последнее время. Это позволит ремонтировать камеры.
Об этом заявил министр юстиции Денис Малюська в интервью "Радио Свобода", передает Цензор.НЕТ.
По его словам, средства будут поступать официально, а не коррупционным образом, как взятки.
Он также подтвердил, что пять человек оплатили за месяц пребывания в одном СИЗО 60 тысяч гривен, он назвал эту сумму "большими деньгами" с точки зрения СИЗО.
"За 60 тысяч гривен мы, как минимум, одну камеру спокойно можем бесплатно отремонтировать. И это только начало. И это еще у нас есть ограничения, связанные с коронавирусом, когда в СИЗО направляется меньше людей от судов. Будет больше людей - больше спрос - будет больше средств. Но у нас не было источника доходов, чтобы самостоятельно ремонтировать камеры в СИЗО. А сейчас они есть. И мы будем это делать", - сказал министр.
Тем временем, по его словам, спрос от задержанных уже есть.
"Вот пятеро человек в Лукьяновском СИЗО. Конечно, это не безумно большой спрос, но это нормально. Во Львове уже есть, человек заселилась. Будем смотреть", - добавил Малюська.
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Появятся бабки в бюджете)))
Прям как с языка сняли.Я открывал эту новость с таким иже мыслями.
это целый министр юстиции Державы вторую неделю суетится вокруг платных камер.
других проблем с юстицией в Украине нет
в рашке "крабоеды" давно ни в чем себе не отказывают
"правильным" путем идете, товарищи, на Ростов !
МалюськаПаниковский вас всех продаст, купит и снова продаст, но уже дороже.
Дополнительные услуги, официозом. Выходные с браслетом не воле, три штуки. Досрочный выпуск 100 косарей. Сделайте уже соревнование кто больше настригёт. Таможня, Аваков, или тюрьма
таких идиотов на посту министра юстиции еще не было. зедегенераты впереди планеты всей))))
ДО ВЛАДИ ПРИЙШЛИ ЗеКЛОУНИ І ВОНИ ПОЧАЛИ РОБИТИ РЕФОРМУ ДЛЯ СЕБЕ , БО СКОРО ЇМ ЦІ КАМЕРИ ************
прямо ...торгово-развлекательное заведение санаторного типа... а не наказательно-исправительное учреждение для осужденных за преступления..
... Малюська сможет купить розовый костюм, если фото наберет 2000 лайков...))))))