Первый канал вместо финальных титров "Брата 2" под песню "Гудбай, Америка" показал погромы в США: Ценности свободного мира трещат. ВИДЕО
Российский Первый канал показал в вечернем воскресном эфире 7 июня фильмы Алексея Балабанова "Брат" и "Брат 2". При этом телеканал заменил финальные титры "Брата 2" кадрами беспорядков из США, которые устраивают на некоторых массовых акциях против полицейского насилия и расовой дискриминации.
Об этом пишет "Медуза", передает Цензор.НЕТ.
Под песню группы "Наутилус Помпилиус" "Последнее письмо" (также известна как "Гудбай, Америка") зрителям показали, как американцы переворачивают и жгут автомобили и грабят магазины, а полицейские бьют протестующих дубинками и въезжают на автомобиле в толпу демонстрантов.
Титры 20-летней давности заменили кадрами сегодняшних дней ровно в 21:00, отмечает "Фонтанка". Видеонарезку погромов показывали чуть больше минуты, после чего на телеканале плавно началась новостная программа "Время".
"Главные ценности "свободного мира" трещат под ударами полицейских дубинок, горят в огне разграбленных магазинов, тонут в ярости бескомпромиссного противостояния", - говорится в начале новостного сюжета.
Отмечается, что зрителей такое решение Первого канала возмутило.
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Брат-предатель, алкан, наёмный убийца и потенциально сиделец.
Подруга - лысая шлюха с трассы c криминальными подвязками.
ГГ - массовый убийца, геноцидящий всех подряд.
И вся эта гоп-компания крутится среди таких же русских - амеров - черных - украинских "мафиози" - на дне общества, где все друг друга стоят и "правильных" персонажей нет.
Ты какой-то другой фильм смотрел.
И как там наш Овощь поживает?? Ишо не издох??
Кацапам бы жить хотя бы так, как бунтующие в США нигеры. А кацапы живут хуже и послушно сосут писю.
У Кацапії гарно жити ніколи не будуть.
Це там дебіл Бодров казав вбитому українському бандюку - "це вам за Крим" , і сам Бодров здохнув як собака піл купою каміння. ЗЕМЛЯ БЕТОНОМ