Первый канал вместо финальных титров "Брата 2" под песню "Гудбай, Америка" показал погромы в США: Ценности свободного мира трещат. ВИДЕО

Российский Первый канал показал в вечернем воскресном эфире 7 июня фильмы Алексея Балабанова "Брат" и "Брат 2". При этом телеканал заменил финальные титры "Брата 2" кадрами беспорядков из США, которые устраивают на некоторых массовых акциях против полицейского насилия и расовой дискриминации.

Об этом пишет "Медуза", передает Цензор.НЕТ.

Под песню группы "Наутилус Помпилиус" "Последнее письмо" (также известна как "Гудбай, Америка") зрителям показали, как американцы переворачивают и жгут автомобили и грабят магазины, а полицейские бьют протестующих дубинками и въезжают на автомобиле в толпу демонстрантов.

Титры 20-летней давности заменили кадрами сегодняшних дней ровно в 21:00, отмечает "Фонтанка". Видеонарезку погромов показывали чуть больше минуты, после чего на телеканале плавно началась новостная программа "Время".

"Главные ценности "свободного мира" трещат под ударами полицейских дубинок, горят в огне разграбленных магазинов, тонут в ярости бескомпромиссного противостояния", - говорится в начале новостного сюжета.

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Отмечается, что зрителей такое решение Первого канала возмутило.