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Первый канал вместо финальных титров "Брата 2" под песню "Гудбай, Америка" показал погромы в США: Ценности свободного мира трещат. ВИДЕО

Российский Первый канал показал в вечернем воскресном эфире 7 июня фильмы Алексея Балабанова "Брат" и "Брат 2". При этом телеканал заменил финальные титры "Брата 2" кадрами беспорядков из США, которые устраивают на некоторых массовых акциях против полицейского насилия и расовой дискриминации.

Об этом пишет "Медуза", передает Цензор.НЕТ.

Под песню группы "Наутилус Помпилиус" "Последнее письмо" (также известна как "Гудбай, Америка") зрителям показали, как американцы переворачивают и жгут автомобили и грабят магазины, а полицейские бьют протестующих дубинками и въезжают на автомобиле в толпу демонстрантов.

Титры 20-летней давности заменили кадрами сегодняшних дней ровно в 21:00, отмечает "Фонтанка". Видеонарезку погромов показывали чуть больше минуты, после чего на телеканале плавно началась новостная программа "Время".

"Главные ценности "свободного мира" трещат под ударами полицейских дубинок, горят в огне разграбленных магазинов, тонут в ярости бескомпромиссного противостояния", - говорится в начале новостного сюжета.

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Отмечается, что зрителей такое решение Первого канала возмутило.

Первый канал вместо финальных титров Брата 2 под песню Гудбай, Америка показал погромы в США: Ценности свободного мира трещат 01

Первый канал вместо финальных титров Брата 2 под песню Гудбай, Америка показал погромы в США: Ценности свободного мира трещат 02

Первый канал вместо финальных титров Брата 2 под песню Гудбай, Америка показал погромы в США: Ценности свободного мира трещат 03

кино (1535) погром (242) россия (95526) США (26652)


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Топ комментарии
+68
Первый канал вместо финальных титров "Брата 2" под песню "Гудбай, Америка" показал погромы в США: Ценности свободного мира трещат - Цензор.НЕТ 6021
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08.06.2020 10:14
+63
Первый канал вместо финальных титров "Брата 2" под песню "Гудбай, Америка" показал погромы в США: Ценности свободного мира трещат - Цензор.НЕТ 4510
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08.06.2020 10:10
+34
Рашен пропаганда переплюнула совок .
Видно жрать совсем нечего)))
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08.06.2020 10:11
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ну в рашастане все заканчивается танками по белому дому или насилованиями чеченок....
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08.06.2020 11:27 Ответить
А мне понравилось видео, с юморком.
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08.06.2020 11:50 Ответить
Народ США бунтует против капиталистической системы и ее искуственных ценностей и Первый канал это хорошо подметил.
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08.06.2020 11:53 Ответить
https://twitter.com/i/status/1269166913894207488 кусь собаке по фигу на цвет кожи и на то что рузге или нигер
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08.06.2020 12:04 Ответить
..интересно,а "раша" что ещё при "камунизьме"пребывает,судя по твоему "антикапиталистическому" высказыванию???Какие же "ценности" Ху*лостан предлагает ныне??
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08.06.2020 12:07 Ответить
сейчас никаких...
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08.06.2020 12:22 Ответить
главная ценность-путин бох!
"Перший канал" замість фінальних титрів "Брата-2" під пісню "Гудбай, Америка" показав погроми в США: Цінності вільного світу тріщать - Цензор.НЕТ 9628
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08.06.2020 14:57 Ответить
зайвий доказ того, що всі ці "протести" підтримуються кремлядями. Тут, з цим фільмом - понятно, що морально. Понятно, що з газпуку - матеріально (тільки невідома сума). І понятно, що це все інспіровано ****** особисто.
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08.06.2020 12:04 Ответить
жители парашки получили установку на действия ?
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08.06.2020 12:08 Ответить
Брат 2 один из наиболее успешных кинофильмов рф, в плане вливания в среднестатистический ватный мозг основных заповедей кремлевского фашизма. Кругом враги, пендосы, хачи, евреи, хАхлы и т.п. На фоне протецких честных и справедливых руссо иванов конечно
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08.06.2020 12:26 Ответить
Да ты издеваешься.
Брат-предатель, алкан, наёмный убийца и потенциально сиделец.
Подруга - лысая шлюха с трассы c криминальными подвязками.
ГГ - массовый убийца, геноцидящий всех подряд.

И вся эта гоп-компания крутится среди таких же русских - амеров - черных - украинских "мафиози" - на дне общества, где все друг друга стоят и "правильных" персонажей нет.

Ты какой-то другой фильм смотрел.
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08.06.2020 13:15 Ответить
да ты нихрена не шаришь в широкой руССкой душе плевать, что герои по факту негодяи и отбросы, зато они свои роднули и в душе добрые и честные
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08.06.2020 13:27 Ответить
это вам понятно. А спросите рядового кацапа - и он скажет, какой классный фильм про наших!
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08.06.2020 15:33 Ответить
Забыл добавить мэссэджи про "загнивающую америку за которой правды нет", о том как "там тяжело", "никто вас там не ждет" и "как в россосиюшке родной хорошо, а мы не ценим", куда радостно возвращаются главные "положительные" рузге герои в лице туповатого киллера и плечевой проститутки, "накушавшись этих ваших западных ценностей".
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08.06.2020 13:38 Ответить
Подохший бодров в фильме сказал- "мы вам - тупым пиндосам сделаем веселую житуху" И шо?? Где доблесое ЦРУ и Пентагон??? Пиндосы апять схавают и подставят другую щеку???
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08.06.2020 12:29 Ответить
Нічого за поребриком не міняється...Скільки себе пам"ятаю,а це вже півстоліття,стільки й чую про "загнівающій запад"
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08.06.2020 12:38 Ответить
Ну хоть так украинцы посмотрят на Майдан в Америке.) А то как-то стыдливо все умалчивается.
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08.06.2020 12:41 Ответить
Чо ****** КАЦАПСКАЯ хотела отрыгнуть???
И как там наш Овощь поживает?? Ишо не издох??
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08.06.2020 12:46 Ответить
Ничего общего с Майданом. Больше на восстание донбасян похоже, с героическими взятиями Метро, грабежами магазинов, офисов и прочим.
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08.06.2020 13:40 Ответить
Чему радуются кацапские нищеброды не понятно.
Кацапам бы жить хотя бы так, как бунтующие в США нигеры. А кацапы живут хуже и послушно сосут писю.
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08.06.2020 12:57 Ответить
Постоянно ровняющийся на США, гуский Ванька, после просмотра титров, скажет себе, не дадим упасть в грязь, мы что хуже? Устроим погромы в два раза эффектней, а потом Ванька молча сел на бутылку)))
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08.06.2020 13:00 Ответить
КАЦАПСЬКИЙ ВАНЯ ДУМАЄ ЩО АМЕРИЦІ КЕРДИК, А КЕРДИК БУДЕ ПАРАЩІ І ДУЖЕ СКОРО
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08.06.2020 13:19 Ответить
Мля да это же сюжет из фильма назад в будущее 2, где Марти Макфлай вернулся в прошлое где Биф Таннен владелец казино отелей и заводов! Во *** сила предсказания Голивуда! Писец.
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08.06.2020 13:20 Ответить
При чому тут американська мрія до мокшанських болот ?

У Кацапії гарно жити ніколи не будуть.
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08.06.2020 13:25 Ответить
Фільм Брат 2 ГАВНО рідкісне з великої букви, перший ще якось викликав співчуття до кацапської нищебродності
Це там дебіл Бодров казав вбитому українському бандюку - "це вам за Крим" , і сам Бодров здохнув як собака піл купою каміння. ЗЕМЛЯ БЕТОНОМ
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08.06.2020 13:23 Ответить
Це сказал не Бодров, а его брат. И не за Крым, а за Севастополь.
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08.06.2020 13:35 Ответить
А Бодров так не вважав ? П.дари кацпськи
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09.06.2020 00:04 Ответить
"Перший канал" замість фінальних титрів "Брата-2" під пісню "Гудбай, Америка" показав погроми в США: Цінності вільного світу тріщать - Цензор.НЕТ 5061
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08.06.2020 13:29 Ответить
Кацап тобі залишилось ТАЗОМ МІДНИМ накритись зі всією твоєю Кацапією

"Перший канал" замість фінальних титрів "Брата-2" під пісню "Гудбай, Америка" показав погроми в США: Цінності вільного світу тріщать - Цензор.НЕТ 4938
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09.06.2020 00:07 Ответить
"Перший канал" замість фінальних титрів "Брата-2" під пісню "Гудбай, Америка" показав погроми в США: Цінності вільного світу тріщать - Цензор.НЕТ 5767
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09.06.2020 00:08 Ответить
кто сейчас смотрит телевизор? мало кто...я не смотрю, а у моих друзей его даже нет, на-фиг не нужен....
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08.06.2020 13:36 Ответить
Аналогично,Диана.8 месяцев не включал.Отсеиваю негатив. А позитив ищу сам.
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08.06.2020 16:50 Ответить
Фильм - редкое дерьмо
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08.06.2020 14:26 Ответить
Лучше бы показали оползень на Кавказе который сделал русофашисту Бодрову кирдык
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08.06.2020 14:28 Ответить
"Перший канал" замість фінальних титрів "Брата-2" під пісню "Гудбай, Америка" показав погроми в США: Цінності вільного світу тріщать - Цензор.НЕТ 9509
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08.06.2020 15:03 Ответить
Обыкновенное мародерство и разбой озверевшего люмпена на расее зовется - "бескомпромиссное противостояние"! расея во всей красе своей сущности!
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08.06.2020 15:38 Ответить
Намёк на то, что" нас там нет" но мы победим!
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08.06.2020 16:38 Ответить
Про мёртвых или хорошее, или ничего. Хорошего не вижу. Осталось ничего. При поступлении в универ написал свободную тему про "малую землю" Брежнева.Бредятина полная,(типа одним выстрелом сбил 5 мессершмиттов, залез на дерево и луком раздербанил колонну немецких мотоциклистов,ну и в духе обкуренного хомячка), но оценка ,4-орфография,5 за сочинение. Наверно подумали,провокатор.В русне до сих пор так. Воткни в кучу дерьма флаг,портрет *****,обвяжи георгиевской тряпочкой, и через час огромная толпа будет ползать на коленях вокруг кучки с осоловелыми от "счастья" глазами.Брат и Брат2 именно такая кучка. Нам их не понять.
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08.06.2020 17:17 Ответить
Жах. Я уж подумал наш первый канал показал... О цэ докэрувались,думаю...
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08.06.2020 19:04 Ответить
Классно негр плюшевого микки-мауса из магазина утянул
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08.06.2020 21:10 Ответить
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