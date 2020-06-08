На Закарпатье 22-летний сотрудник Госпогранслужбы избил 64-летнего мужчину за замечание, а затем оказал сопротивление полиции. ВИДЕО

Закарпатская полиция устанавливает обстоятельства хулиганских действий служащего на Березнянщине. По факту хулиганских действий в полиции начато уголовное производство.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает Отдел коммуникации полиции Закарпатской области.

Около 5:00 утра на линию "102" поступило сообщение о драке возле магазина в поселке Великий Березный.

По вызову прибыли правоохранители, которые выяснили, что между двумя мужчинами внезапно возникла конфликтная ситуация: 64-летний местный житель сделал замечание 22-летнему, который вел себя неадекватно и нарушал общественный порядок. На слова мужчины последний отреагировал агрессивно и начал бить мужчину.

Полиция застала лиц на месте происшествия. В ходе опроса молодой человек оказал неповиновение правоохранителям, в связи с чем на него был составлен админпротокол по статье 185 КУоАП.

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Кроме того, по факту незаконных действий, совершенных 22-летним мужчиной относительно потерпевшего, правоохранители открыли уголовное производство по статье 296 Уголовного кодекса Украины, то есть хулиганство.

В дальнейшем материли следователи Великоберезнянского отделения полиции направят в Государственный бюро расследований для проведения прозрачного следствия.

К слову, в сети Интернет было опубликовано видео, на котором зафиксирован сам факт избиения человека с привязкой к работникам полиции. Информация о том, что к избиению 64-летнего мужчину причастен работник полиции не соответствует действительности.

"Ни один служащий не может действовать вопреки действующему законодательству и позорить честь мундира. За нарушения, совершенные представителями исполнительной власти, ответственность должна быть справедливой, ведь основная задача правоохранителей заключается в защите прав и свобод граждан, а не в их нарушении", - говорится в сообщении.

Отметим, что по данным местных СМИ, избивший пожилого мужчину парень является пограничником.