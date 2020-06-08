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На Закарпатье 22-летний сотрудник Госпогранслужбы избил 64-летнего мужчину за замечание, а затем оказал сопротивление полиции. ВИДЕО

Закарпатская полиция устанавливает обстоятельства хулиганских действий служащего на Березнянщине. По факту хулиганских действий в полиции начато уголовное производство.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает Отдел коммуникации полиции Закарпатской области.

Около 5:00 утра на линию "102" поступило сообщение о драке возле магазина в поселке Великий Березный.

По вызову прибыли правоохранители, которые выяснили, что между двумя мужчинами внезапно возникла конфликтная ситуация: 64-летний местный житель сделал замечание 22-летнему, который вел себя неадекватно и нарушал общественный порядок. На слова мужчины последний отреагировал агрессивно и начал бить мужчину.

Полиция застала лиц на месте происшествия. В ходе опроса молодой человек оказал неповиновение правоохранителям, в связи с чем на него был составлен админпротокол по статье 185 КУоАП.

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Кроме того, по факту незаконных действий, совершенных 22-летним мужчиной относительно потерпевшего, правоохранители открыли уголовное производство по статье 296 Уголовного кодекса Украины, то есть хулиганство.

В дальнейшем материли следователи Великоберезнянского отделения полиции направят в Государственный бюро расследований для проведения прозрачного следствия.

К слову, в сети Интернет было опубликовано видео, на котором зафиксирован сам факт избиения человека с привязкой к работникам полиции. Информация о том, что к избиению 64-летнего мужчину причастен работник полиции не соответствует действительности.

"Ни один служащий не может действовать вопреки действующему законодательству и позорить честь мундира. За нарушения, совершенные представителями исполнительной власти, ответственность должна быть справедливой, ведь основная задача правоохранителей заключается в защите прав и свобод граждан, а не в их нарушении", - говорится в сообщении.

Отметим, что по данным местных СМИ, избивший пожилого мужчину парень является пограничником.

задержание (6675) избиение (9798) Нацполиция (16463) правоохранительные органы (2970) силовики (2799)


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Топ комментарии
+21
22-х летний ***** избил старика.Бил в лицо ногой уже лежачего.Не подумал,*******,,что может этим убить старого?Наказание какое интересно будет?Штраф 17000грн?
Или присядет таки от 3 до 7?Вот если бы так избили отца Авакова-чем бы всё закончилось?
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08.06.2020 12:55
+16
Не удивительно. Здесь в Праге на нашей фирме работал пацан с Закарпатья. Он заочно учится в каком то ВУЗе на таможенника, по моему во Львове. Так вот, он тупой как валенок, ни одной книжки не прочитал. Он не знает элементарных вещей, типа когда началась 2-я Мировая или не назовет столицу Беларуси. Ну а кто такой Черчилль, то и подавно. Он зарабатывает здесь, платит доляры за учебу. Вот оно закончит учиться и буде керувать на таможне. Что от такого,,спеца" можно ждать? Будет обирать людей, ему ж бабки за учёбу надо вернуть и т.д.
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08.06.2020 13:00
+14
пнх чмо запаребриковое...
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08.06.2020 12:41
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22-летний сотрудник Госпогранслужбы вирішив побикувати.
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08.06.2020 12:37 Ответить
З роботою може попрощатись.
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08.06.2020 12:52 Ответить
не смеши , скажут что дед сам напал на него .... ))))
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08.06.2020 12:57 Ответить
его скорее всего уже уволили задним числом
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08.06.2020 13:18 Ответить
Обычно два джентльмена встречаются в 5 утра возле магазина
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08.06.2020 16:40 Ответить
синька. це эуропа
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08.06.2020 12:37 Ответить
пнх чмо запаребриковое...
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08.06.2020 12:41 Ответить
шо правда глаза колет? от злобы и безсилия вы способны только истерить и го в ном кидаться. жалкие ничтожные существа
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08.06.2020 13:19 Ответить
уася...многа букаф... ты как смерд челобитную кляузу подаешь?!
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08.06.2020 15:17 Ответить
Падлер, иди накати за дидофф
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08.06.2020 12:56 Ответить
Нужен для этого отребья один закон.Только вытянул корочку не при исполнении.Сразу срок,в два раза больше.Оно после этого сразу забудет ,что она у него была.
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08.06.2020 12:40 Ответить
Так що там Авакян з Татошей, вазмутілісь? Все сміття суспільства записали в поліцію.
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08.06.2020 22:05 Ответить
Закарпатская милиция ? Это что,это где?
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08.06.2020 12:41 Ответить
Там же, где и была. От того, что им поменяли название, ничего не изменилось. Впрочем как и во всей стране
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08.06.2020 12:47 Ответить
это погранец откормленный контрабасом...
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08.06.2020 12:49 Ответить
военнослужащий в чёрной форме и с бляхой на фуражке? ну-ну. так и поверили.
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08.06.2020 12:42 Ответить
Типовий виборець зєльонського.
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08.06.2020 12:43 Ответить
у быдлоты в форме есть начальник который заплатит за это своей должностью?
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08.06.2020 12:46 Ответить
А яка різниця-мусор чи прикордонник на західному кордоні.і ті і інші- представники влади,але яка влада такі й представники
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08.06.2020 12:47 Ответить
А что ему делать,переходы закрыты и взяток нету,особняк достраивать незачто,а тут еще и кредит за суппер-пуппер тачку платить нечем да и начальство плановый процент от взяток не отменило.Вот и крыша поехала.
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08.06.2020 12:51 Ответить
"Ни один служащий не может действовать вопреки действующему законодательству и позорить честь мундира, но кожного дня ми все рівно чекаємо дива від них, і поки що на превеликий жаль вони нас не розчаровують.
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08.06.2020 12:52 Ответить
22-х летний ***** избил старика.Бил в лицо ногой уже лежачего.Не подумал,*******,,что может этим убить старого?Наказание какое интересно будет?Штраф 17000грн?
Или присядет таки от 3 до 7?Вот если бы так избили отца Авакова-чем бы всё закончилось?
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08.06.2020 12:55 Ответить
были бы мы в 20 раз богаче, я бы садил его на 15 лет - покушение же(но потом выйдет и точно завалит кого-то). А так, да, штраф пусть платит. Смешно что админку составили, хоть и сопротивлялся ментам, может их еще и на бутылки посадил?)
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08.06.2020 12:58 Ответить
Що делал 64-ий дед в 5 утра под магазином? Боролся с коронавирусом? Гомобухиенс - тварь пьющая.
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08.06.2020 12:57 Ответить
Не имеет значения,что он там делал.Если он там даже пил белую по черному но никому не мешал-его за это бить смертным боем нужно?Дед имеет такие же гражданские права как и все остальные.Тварь синелобая в этом случае как раз это якобы пограничник.Походу он мог избить любого,кто идет в такое время в круглосуточную аптеку,например.Я в данном случае никого не защищаю,ибо не знаю всех обстоятельств,но сам случай-дикий.
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08.06.2020 13:14 Ответить
А я в любом случае, не только в данном, защищал бы старика. Хоть как бы старик не быковал, но ногами лежачего пинать - это дно
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08.06.2020 13:26 Ответить
Запомоенный зЕбанат, а что, даже если он и искал выпить, его нужно даже лежачего бить ногами?
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08.06.2020 13:17 Ответить
Да синька в тех краях - заположняк, а по синьке не токо ногами бьют.
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08.06.2020 13:31 Ответить
поэтому - всем выдать короткостволы.
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09.06.2020 00:05 Ответить
Даже если обкуренный или отболовшийся - это не повод избивать.
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08.06.2020 23:21 Ответить
Поцікавтесь формою прикордонників України! Те що ми бачимо на відео-чиста "Аваковщина"! Хамство,садизм,безкарність! Це,безумовно,Аваківський "шакал" що демонструє притаманну нинішнім "мусорам" поведінку-побивши людину починає "викликати підмогу" аби "підчистити" сліди злочину!
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08.06.2020 12:58 Ответить
це вже не людина...його ніхто при прийомі на працю не перевірив на сказ...
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08.06.2020 13:00 Ответить
Не удивительно. Здесь в Праге на нашей фирме работал пацан с Закарпатья. Он заочно учится в каком то ВУЗе на таможенника, по моему во Львове. Так вот, он тупой как валенок, ни одной книжки не прочитал. Он не знает элементарных вещей, типа когда началась 2-я Мировая или не назовет столицу Беларуси. Ну а кто такой Черчилль, то и подавно. Он зарабатывает здесь, платит доляры за учебу. Вот оно закончит учиться и буде керувать на таможне. Что от такого,,спеца" можно ждать? Будет обирать людей, ему ж бабки за учёбу надо вернуть и т.д.
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08.06.2020 13:00 Ответить
Удивил! Все так заочники учатся! Заочную форму надо отменять , если по образованию! А если по бабкам, то всех переводить на заочную....или дистанционную
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08.06.2020 13:09 Ответить
Вообще то, пожалуй вы правы. Знал одного хлопца с села, который учился на учителя географии заочно. На сессию приезжал с полными сумками сала - мяса для преподавателей. Так он не мог назвать ни одного океана, географ блин.
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08.06.2020 15:10 Ответить
Вы удивительно переплетаете вместе мягкое, теплое и обогреватель (выключеный).
А что если (внезапно) окажеться что % "за бабки" есть в ЛЮБОМ ВУЗе? Какая разница откуда? ОНИ есть. Еще более удивительным окажеться что данный феномен был и в союзе.
А нанять за 7000 грн ЧЕСТНЫХ, УМНЫХ и трудолюбивых - невозможная задача.
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08.06.2020 20:08 Ответить
Вы ему хоть, ради Бога, не говорите, что Земля круглая а то у него "заворот мозгов" может начаться!
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08.06.2020 13:19 Ответить
)))))))))))))))))))
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08.06.2020 15:57 Ответить
Со мной чел в ВУЗе учился. Ну, я имею в виду «учился» как и тело из Праги. Так вот ему после вуза пообещали место в таможне, но для этого нужна была служба в армии. А он по здоровью не подходил. И вот когда к концу вуза все суетились с заносами в военкомат, чтобы увильнуть от службы, он суетился с заносами в военкомат, чтобы его непригодного туда взяли. В итоге его взяли, он отслужил, а место в таможно ушло другому. Мы долго потом орали с этой истории.
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08.06.2020 17:52 Ответить
Зачем в таможне служба в армии - это гражданская сервисная служба, даже не правоохранительный орган? Это в РФ и штатах - таможня правоохранительный орган, в Украине нет.
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08.06.2020 23:24 Ответить
Этот вопрос лучше адресовать таможне Но в конце 90-х, когда разворачивались события, было такое требование.
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09.06.2020 17:39 Ответить
Да это какой то позор..(Р. Карцев из фильма Соб. сердце)...
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08.06.2020 13:05 Ответить
Та не може буть...знову якесь мусорило побило людину?На цей раз старого діда?У Америці за одного наркоші мусорам бошки зносять, ну а ми почекаємо доки ця сволота скальпи зніматиме у нашіх дітей у прямому ефірі
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08.06.2020 13:21 Ответить
вот бы батьку этого бойца...носаком в рыло..да и мамашу тоже...смешно бы было
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08.06.2020 13:28 Ответить
Кабы жителям удаленных сел хочу напомнить, что погранслужба находится в подчинении лучшего министра.
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08.06.2020 13:36 Ответить
Не ври, в подчинении у полковника Дейнеко, Аваков - главный координатор и ответственный за осуществлении политики относящейся к компетенции МВД. Это как следователя обвинять в том, что он в подчинении прокуратуры.
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08.06.2020 23:20 Ответить
Не те уже погранцы, совсем не те.
Зелёные фуражки и синие береты были элита войск при совке.
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08.06.2020 13:37 Ответить
Да это ублюдок какой-то. Интересно: какая мать его высрала?
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08.06.2020 13:39 Ответить
Он просто *******.
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08.06.2020 14:09 Ответить
местный, горный ублюдок!
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08.06.2020 14:13 Ответить
Сукин сын, ублюдок! Гнать из органов с волчьим билетом! Пускай идёт вагоны разгружать, тварь!!!!
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08.06.2020 15:21 Ответить
На вагонах с контрабасом больше и платят, но там очередь большая.
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08.06.2020 23:26 Ответить
А чому прикордонник у чорній формі поліцая Авакова? Чи вже немає різниці , і кругом повний Кагарлик?
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08.06.2020 15:58 Ответить
Кто прав, кто виноват не знаю. Последный удар ногой,от которого запросто могут переломаться шейные позвонки. Раздробить ему колено и от его бравады останется тоолько жёлтое пятно.Я уверен,некоторые из вас наблюдали,или сами вершили, сбить говно с быка и опустить ниже шконки.
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08.06.2020 16:15 Ответить
Ну вот, легче избитому от того, что его избил украинец, а не даг или чеченец, или эфиоп? Люди есть плохие или хорошие, законопослушные или преступники, и относиться к ним нужно соответственно, а не "по паспорту". Напал чеченец - найти и наказать, напал украинец - найти и наказать. Если полиция и суды не способны, нужно объединяться и наказывать, попутно коррупционеров тоже.

Нужно понять простую истину: любой человек ведет себя ровно в той степени, в которой ему это позволяют другие.
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08.06.2020 17:31 Ответить
Кстати, на Кавказе мальіе народности сохранились благодаря, если верить легенде, кровной мести: т.е. чел давал себе отчет что его рано или поздно найдут и совершат над ним самосуд. Отакоеот(с)
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08.06.2020 17:58 Ответить
а шо так переживаєте за честь мундіра? Госпогран - це ж МВД сАбакова
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08.06.2020 19:41 Ответить
Что -то я там не вижу пограничника.
Опять менты свою сущность на выворот.
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08.06.2020 21:08 Ответить
Так керуватель один - арсенборисыч.
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08.06.2020 21:33 Ответить
Координатор, также как и прокуратура в следствии.
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08.06.2020 22:35 Ответить
Последний удар в голову ногой поднимающегося с земли дядьки мог быть для него смертельным - это не хулиганство , а покушение на умышленное убийство - ведь он его не по щекам ладошками хлопал !
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08.06.2020 21:44 Ответить
Это если не занесут -- будет покушение.
Надо же родичам дать время скинуться, взаймы взять.
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09.06.2020 00:15 Ответить
И как водиться в таких темах,
давайты повдыхаем, что нет у всех оружия,
что кто-то кого-то не пристрелил: один бы сидел, другого-бы семья оплакивала.
ах да! ведь со стволами они все бы были вежливыми, непьющими и улыбающимися.
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09.06.2020 00:13 Ответить
Конечно,знал бы этот недоносок в форме что у деда ствол думаю было бы все иначе
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09.06.2020 07:46 Ответить
Правильно - НЕДОНОСОК!!! Такой удар можно приравнять к покушению на жизнь человека!
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09.06.2020 08:57 Ответить
 
 