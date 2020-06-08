На Закарпатье 22-летний сотрудник Госпогранслужбы избил 64-летнего мужчину за замечание, а затем оказал сопротивление полиции. ВИДЕО
Закарпатская полиция устанавливает обстоятельства хулиганских действий служащего на Березнянщине. По факту хулиганских действий в полиции начато уголовное производство.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает Отдел коммуникации полиции Закарпатской области.
Около 5:00 утра на линию "102" поступило сообщение о драке возле магазина в поселке Великий Березный.
По вызову прибыли правоохранители, которые выяснили, что между двумя мужчинами внезапно возникла конфликтная ситуация: 64-летний местный житель сделал замечание 22-летнему, который вел себя неадекватно и нарушал общественный порядок. На слова мужчины последний отреагировал агрессивно и начал бить мужчину.
Полиция застала лиц на месте происшествия. В ходе опроса молодой человек оказал неповиновение правоохранителям, в связи с чем на него был составлен админпротокол по статье 185 КУоАП.
Кроме того, по факту незаконных действий, совершенных 22-летним мужчиной относительно потерпевшего, правоохранители открыли уголовное производство по статье 296 Уголовного кодекса Украины, то есть хулиганство.
В дальнейшем материли следователи Великоберезнянского отделения полиции направят в Государственный бюро расследований для проведения прозрачного следствия.
К слову, в сети Интернет было опубликовано видео, на котором зафиксирован сам факт избиения человека с привязкой к работникам полиции. Информация о том, что к избиению 64-летнего мужчину причастен работник полиции не соответствует действительности.
"Ни один служащий не может действовать вопреки действующему законодательству и позорить честь мундира. За нарушения, совершенные представителями исполнительной власти, ответственность должна быть справедливой, ведь основная задача правоохранителей заключается в защите прав и свобод граждан, а не в их нарушении", - говорится в сообщении.
Отметим, что по данным местных СМИ, избивший пожилого мужчину парень является пограничником.
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Или присядет таки от 3 до 7?Вот если бы так избили отца Авакова-чем бы всё закончилось?
А что если (внезапно) окажеться что % "за бабки" есть в ЛЮБОМ ВУЗе? Какая разница откуда? ОНИ есть. Еще более удивительным окажеться что данный феномен был и в союзе.
А нанять за 7000 грн ЧЕСТНЫХ, УМНЫХ и трудолюбивых - невозможная задача.
Зелёные фуражки и синие береты были элита войск при совке.
Нужно понять простую истину: любой человек ведет себя ровно в той степени, в которой ему это позволяют другие.
Опять менты свою сущность на выворот.
Надо же родичам дать время скинуться, взаймы взять.
давайты повдыхаем, что нет у всех оружия,
что кто-то кого-то не пристрелил: один бы сидел, другого-бы семья оплакивала.
ах да! ведь со стволами они все бы были вежливыми, непьющими и улыбающимися.