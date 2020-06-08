Усиливать ли ограничения для людей старше 60 лет в Киеве, будет решать местная власть, - Степанов. ВИДЕО
Решение о смягчении или усилении карантинных мероприятий для людей, которые старше 60 лет, в Киеве принимается региональной комиссией по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом во время онлайн-брифинга сообщил глава Минздрава Максим Степанов.
Отвечая на вопрос, планируется ли обновление ограничений в Киеве для людей, которые старше 60 лет на период карантина в связи с эпидемической ситуацией, Степанов отметил: "Все, что касается адаптивного карантина или решений о более серьезных мерах, то есть, перехода или возвращения на другой этап принимается, соответственно, региональной комиссией по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций. Это специально было передано на уровень области в условиях, еще раз подчеркиваю, адаптивного карантина, который принят у нас на уровне государства".
По словам министра, в зависимости от эпидемиологической ситуации, региональная власть принимает решения об этом.
"Это касается и Киева. Поэтому этот вопрос к органам местной власти, в данном случае, к городу Киеву. Если будет позволять эпидемиологическая ситуация - они будут переходить на другой этап, который предусматривает, в том числе, и смягчение, о котором вы сказали", - подытожил глава Минздрава.
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Volodymyr Paniottohttps://www.facebook.com/volodymyr.paniotto/posts/3219568011441809 am Samstag МОЖЛИВО, ПОЧАЛАСЯ 2-ГА ХВИЛЯ Два тижні тому за даними на 22 травня я розрахував прогноз за методологію нелінійної регресії, використовуючи симетричність S-кривої і він досить непогано відповідав офіційним даним і показував спад епідемії. На жаль, за останні 1-2 тижні ситуація змінилася, середнє-тижєва кількість захворювань вища, ніж була під час піку епідемії і йде ії зростанні (на графіку використано зглажування методом ковзких інтервалів довжиною в тиждень). Можливо, послаблення карантину призводить до початку 2-ї хвилі захворювань (я беру дані з сайту Університету Джонса Гопкінса на 14.00, які протягом двох місяців повністю співпадали з даними сайту МОЗ, а останні декілька днів чомусь перестали співпадати). Так що, не розслаблюйтесь, ймовірність захворіти зараз не менша, ніж місяць тому.
Замість того щоб зробити хоча б маски та респіратри доступними роблять це.
Цей небо карантин без масового контролю не прибирає захворюввння, а саджаю людей і тюрьмы без можливості к життю та існуванню, ніхто не витримає.
Маски хоча б зробили... І те не можуть.
Доступные респираторы я тоже перечислила. Старики могли бы носить респиратор.
Лоббисты производители масок и заинтересованы продать их как можно дороже.
Относительно гриппа таких исследований быть не может, так как РЕСПИРАТОРЫ ffp3 в грипп никто не носил.
И когда один здоровый носит маску это естественно ничего не даст. Обычные маски должны носить ВСЕ ПОТЕНЦИАЛЬНЫЕ БОЛЬНЫЕ И НОСИТЬ ПРАВИЛЬНО, а ещё мыть руки, овощи которые термически не обрабатываются тщательно. Одна маска на одном здоровом человнке естественно ничего не даст.
А многочисленные исследования подтверждают эффективность респираторов.
Кроме того, что врачи часто заражаются в оаздевалках когда снимают защитные костюмы.
Если бы все врачи заражались в респераторе, то количество заболевших в Ухане или Италии было бы 100%
А маски заношенные и тряпичные не нужно носить, если доступны одноразовые!!!
Критериев отличающих больного от здорового НЕТ, поэтому маски ОДНОРАЗОВЫЕ либо РЕСПИРАТОР должны носить ВСЕ.
Вы я вижу безмвсочник. Может скажите, что антибиотики не нужны?
Маска если носить массово не так как носят и придерживатся норм гигиены помогает не передать заболевание если человек где-то заболел и не нужно определять болен он или нет.
Вы я вижу особо одарённый или зелебот...
У Вас, к сожалению, способность к логическому мышлению начисто отсутствует. Вы просто типичная зомбированная СМИ и страшилками от МОЗ запуганнанная обыватель, не имеющая понятия о результатах реальных исследованиях по этой теме.
У меня знакомые врачами в Италии работают, там был ад и такого раньше не было.
Респираторы защают от инфекции? Да. Логично их носить группе риска. Не носить их подвергаться опасности если ты в группе риска или если ты живёшь с людьми в группе риска.
Маски приостанавливает распространение житкости, в виде слюней и соплёй да. Логично приостанавливает распространение.
Если вы себе вообразили в своём мире, что никакой инфекции нет, то это не значит, что вы не зомбированы, это значит, что вы дурак, который готов подвергать опасности других.
ПС ношение респиратора не вредно, если можно снизить цену, расширить производство и закупку и обеспечить таким образом защиту даже от тубика, то почему нет??
Всё дальше с идиотами, антипрививочниками и мракобесами не спорю....
Но продолжу дальше настаивать на обшедоступность респираторов без которых в эпидемию, что корны что рещистентного тубика в метро и местах скопления людей опасно.
Просто престарелые невыгодны для медицины - их приходиться дольше лечить и тратить на них больше средств. Вот такая проза жизни.