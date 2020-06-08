Усиливать ли ограничения для людей старше 60 лет в Киеве, будет решать местная власть, - Степанов. ВИДЕО

Решение о смягчении или усилении карантинных мероприятий для людей, которые старше 60 лет, в Киеве принимается региональной комиссией по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом во время онлайн-брифинга сообщил глава Минздрава Максим Степанов.

Отвечая на вопрос, планируется ли обновление ограничений в Киеве для людей, которые старше 60 лет на период карантина в связи с эпидемической ситуацией, Степанов отметил: "Все, что касается адаптивного карантина или решений о более серьезных мерах, то есть, перехода или возвращения на другой этап принимается, соответственно, региональной комиссией по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций. Это специально было передано на уровень области в условиях, еще раз подчеркиваю, адаптивного карантина, который принят у нас на уровне государства".

По словам министра, в зависимости от эпидемиологической ситуации, региональная власть принимает решения об этом.

"Это касается и Киева. Поэтому этот вопрос к органам местной власти, в данном случае, к городу Киеву. Если будет позволять эпидемиологическая ситуация - они будут переходить на другой этап, который предусматривает, в том числе, и смягчение, о котором вы сказали", - подытожил глава Минздрава.

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