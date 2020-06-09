Возможность повторного заражения коронавирусом научно пока не доказана, - Степанов. ВИДЕО

Ученые продолжают выяснять, возможно ли повторное заражение коронавирусом.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом в ходе онлайн-брифинга заявил министр здравоохранения Максим Степанов.

По словам главы Минздрава в научной прессе встречается информация о повторном заражении COVID-19. В то же время Степанов отметил, что коронавирус - новая болезнь, которая еще требует изучения.

"Научно доказанных статей или исследований, которые бы четко могли сказать, что такое может быть, мы пока не видели. Наши ученые, специалисты, которые в том числе работают с Минздравом, нам таких доводов еще не приводили", - отметил министр.

Также читайте: За сутки COVID-19 заболели 39 детей и 34 медика, всего 2 003 ребенка и 5 135 медиков, - Степанов