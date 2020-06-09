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Возможность повторного заражения коронавирусом научно пока не доказана, - Степанов. ВИДЕО

Ученые продолжают выяснять, возможно ли повторное заражение коронавирусом.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом в ходе онлайн-брифинга заявил министр здравоохранения Максим Степанов.

По словам главы Минздрава в научной прессе встречается информация о повторном заражении COVID-19. В то же время Степанов отметил, что коронавирус - новая болезнь, которая еще требует изучения. 

"Научно доказанных статей или исследований, которые бы четко могли сказать, что такое может быть, мы пока не видели. Наши ученые, специалисты, которые в том числе работают с Минздравом, нам таких доводов еще не приводили", - отметил министр.

Также читайте: За сутки COVID-19 заболели 39 детей и 34 медика, всего 2 003 ребенка и 5 135 медиков, - Степанов

Автор: 

карантин (16729) Степанов Максим (2062) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)


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Это как дать Васе лопату и сказать - "копли вниз"! И год кукарекать шо наличие воды не доказано, а сосед Витя, который заказал буровиков - уже 364.5 дня как наслаждается артезианской водой.
Стебанов, есть поговорка - побольше молчи и делай. То есть - делай молча.
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09.06.2020 10:38 Ответить
Можливість повторного зараження коронавірусом науково поки не доведена, - Степанов - Цензор.НЕТ 2428
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09.06.2020 11:26 Ответить
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09.06.2020 11:44 Ответить
А як можна довести той факт, що Україна лідирує у світі по кількості заражених медиків? Виникає підозра, що ковід має інтелект, якщо діє так вибірково.
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09.06.2020 10:43 Ответить
То медики з інтелектом.
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09.06.2020 11:58 Ответить
а гриппом можно заразиться повторно? что думают по этому поводу светочи науки?...
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09.06.2020 10:47 Ответить
еще один зедебил
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09.06.2020 11:06 Ответить
І навпаки також, ідіот. Все-таки навіть найкращій сантехнік не має проектувати хмарочоси. А "ефективні менеджери" не мають вирішувати, що є науково значущим фактом
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09.06.2020 13:33 Ответить
 
 