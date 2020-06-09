1 654 9
Возможность повторного заражения коронавирусом научно пока не доказана, - Степанов. ВИДЕО
Ученые продолжают выяснять, возможно ли повторное заражение коронавирусом.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом в ходе онлайн-брифинга заявил министр здравоохранения Максим Степанов.
По словам главы Минздрава в научной прессе встречается информация о повторном заражении COVID-19. В то же время Степанов отметил, что коронавирус - новая болезнь, которая еще требует изучения.
"Научно доказанных статей или исследований, которые бы четко могли сказать, что такое может быть, мы пока не видели. Наши ученые, специалисты, которые в том числе работают с Минздравом, нам таких доводов еще не приводили", - отметил министр.
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Стебанов, есть поговорка - побольше молчи и делай. То есть - делай молча.