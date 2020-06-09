Понтонный мост на Днепропетровщине, который "открыл" глава ОГА, так и не заработал: "Люди приезжают и с матом разворачиваются обратно". ВИДЕО (обновлено)
20 мая в Днепропетровской области обрушился Алексеевский мост. В момент проезда многотонной фуры, конструкция не выдержала и пролет вместе с грузовиком полетел в воду. В качестве временной перепраывы, 808-й понтонно-мостовой полк построил рядом с разрушенным мостом понтонный. 4 июня понтонный мост торжественно открыли. К слову, открывал переправу лично губернатор Днепропетровской области Александр Бондаренко. Впрочем, как оказалось, работы ещё не закончены, а мост по-прежнему закрыт.
Об этом пишет "Наше Місто", передает Цензор.НЕТ.
Как сообщается, узнав о торжественном открытии понтонной переправы, местные жители направились по этому маршруту. Впрочем, на переправе их ждало лишь разочарование. Мост перекрыт, а на месте ведутся сварочные работы. Не скрывая эмоций, люди вынужденны разворачиваться и ехать по кругу, — в объезд.
"Мост ещё ЗАКРЫТ. Укравтодор дал ложную информацию про открытие понтонного моста в Алексеевке. Люди приезжают и с матом разворачиваются обратно, едут в объезд. На мосту стоит кран, проводятся сварочные работы", — цитирует издание сообщения в ообществе "OrdzhoCity сообщество г.Покров (Орджоникидзе)".
В то же время, как сообщили Цензор.НЕТ в "Укравтодоре", мост заработал в минувшую среду.
"Там движение идет в реверсном режиме для автомобилей, автобусов весом до 30 т. И с обеих сторон моста стоят светофоры, работающие в режиме 10 минут, чтобы не перегружать понтонный мост", - отметили в агентстве.
Напомним, после того, как дорожники и спасатели провели дноуглубительные работы на месте происшествия, — личный состав 808-го понтонно-мостового полка ВСУ построил понтонный мост рядом с обрушенным Алексеевским мостом. В это время дорожники обустраивали временный подъезд к переправе. В частности, — асфальтную дорогу для автомобильного транспорта.
20 мая в селе Алексеевка Никопольского района обрушился автомобильный мост через Алексеевский залив Каховского водохранилища. По факту обрушения части автомобильного моста полиция открыла три уголовных производства.
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Так хто в цій ситуації дебіл?
Тебе бронелобому обьясняю смысл моих слов: понтонно-мостовая переправа - самодостаточное полноценное сооружение и там единственное что надо - это подьездные пути к первой секции.
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