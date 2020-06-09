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Жена и активисты о смерти волонтера Панича: Из реанимации выставили на улицу, а когда приехали за телом оказалось, что деньги и вещи исчезли. ВИДЕО

Температура под 39, ужасная головная боль, слабость. С такими симптомами обратился в скорую еще две недели назад волонтер и бывший военный Виталий Панич. Медики посоветовали лечиться дома. Однако через несколько дней ему стало хуже.

"У него была операция по удалению одной почки. Понятное дело, что подозревали коронавирус. Делали тесты, тесты были отрицательные", – говорит волонтер и председатель правления ОО "Инициатива+" Валентина Варава, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на 5 канал.

Родные волонтера все равно настояли на госпитализации, ведь Виталию становилось все хуже. Рентген выявил у мужчины пневмонию, и его перевели в реанимацию. И из-за конфликта с медиками лечение прекратили, говорит жена Виталия.

"Он от некоторых манипуляций отказался. Наверное, этим разозлил. Возможно, врача. Это спровоцировало конфликт, вечером попросил элементарно разогреть еду в микроволновке, сказали, что это не для больных микроволновка", – рассказывает жена Виталия Панича Наталья.

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По словам Натальи, после ссоры мужа с врачами его с пневмонией без документов выписали из больницы.

"Температуры у него не было. Пневмония, почечная недостаточность, печеночная недостаточность, врач отказался ставить ему капельницу и просто открыли дверь из палаты реанимации и выставили на улицу – все, идите. Не дав никакой ни выписки, ничего вообще", – отмечает Наталья.

После вызова скорой больного повторно госпитализировали. Состояние ухудшилось, говорит Наталья. А через день мужчина скончался. Жена волонтера говорит, что врачи не имели права его выписывать.

"Мы катались, теряли время. Врачи знали, какое у него состояние. И я считаю, что они не должны были вообще давать ему такой документ для подписи", – убеждена жена Виталия Панича.

После трагического известия Наталья Панич и волонтеры приехали в больницу. И уже там выяснили, что не могут забрать тело. Потому что вещи Виталия вместе со всеми документами исчезли.

"Синей сумки с вещами, паспорта, кода, пенсионного удостоверения, то есть вообще ничего нет. Ну и нет 5 тысяч гривен и нет телефона. Нам сначала категорически отказали в том, чтобы жена ознакомилась с медицинскими документами, с медицинской картой", – говорит Валентина Варава.

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Об умершем волонтере и краже вещей в больнице публично не говорят, ссылаясь на тайну персональных данных. Каждые полчаса в инфекционную заезжают скорые. А санитарки и медсестры врача, который отвечал за лечение, на месте нет.

Чтобы выяснить все обстоятельства смерти, а также понять, как исчезли его документы, родственники и волонтеры вызвали полицию. Правоохранители провели следственные действия на территории больницы. Знакомые Виталия Панича говорят, что возмущены халатностью медиков. Поэтому хотят придать трагедии публичную огласку.

Автор: 

больница (1440) медицина (2524) смерть (9232) врачи (1516) волонтеры (2636) Панич Виталий (5)


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Топ комментарии
+46
Вот вам и "герои-медики". А на деле - просто черствые и мерзкие хапуги. Нет денег? Иди умирай!
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09.06.2020 13:13
+28
Лікарів посадити в тюрму і дати +300% терміну ув'язнення до найбільшого терміну який передбачений законом за зловживання службовим становищем! А взагалі то потрібен Воєнний стан щоб таких лікарів розстрілювати рішенням трибуналу!
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09.06.2020 13:09
+25
У нас уже и врачи начинают борзеть и в погоне за взятками забывать, для чего они нужны. Уголовную и материальную ответственность медиков за свои фейлы долго будем ждать?
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09.06.2020 13:14
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Лікарів посадити в тюрму і дати +300% терміну ув'язнення до найбільшого терміну який передбачений законом за зловживання службовим становищем! А взагалі то потрібен Воєнний стан щоб таких лікарів розстрілювати рішенням трибуналу!
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09.06.2020 13:09 Ответить
Ганзюк теж вбили по-суті в лікарні. Але винен буде хто завгодно, тільки не лікарі. Там у них свого роду кругова порука. Приблизно як у суддів.
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09.06.2020 13:44 Ответить
Катерину Гандзюк вбили менти та чиновники, які найняли вбивць і дали їм концентровану сірчану кіслоту для вбивства! А в лікарні робили все що могли і тато Катерини суперфахівець лікар і він був з Катериною і слідкував щоб все робили як треба. Тому дебільні казки про медиків і Гандзюк не потрібно розповідати, тут не лохи зібрались!
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09.06.2020 13:52 Ответить
https://censor.net/ua/user/347491 Вы знаете примеры , чтобы врача посадили . Медицинская мафия круче мафии ментов .
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09.06.2020 13:44 Ответить
Якщо прокурор буде нормальний в цій справі, то посадять пів лікарні!
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09.06.2020 13:49 Ответить
Нічого не буде. Зберуть комісію з лікарів. Вони напишуть висновки, які і будуть основним документом в справі.
Едина можливість когось притягнути за кражу.
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09.06.2020 13:55 Ответить
Коронарный тромбоз, слышали о таком? Гугл в помощь и не пишите ерунду.
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09.06.2020 15:19 Ответить
Погуглил. Ничего не нашел о кражах денег и вещей коронарным тромбозом
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09.06.2020 18:00 Ответить
ну-ну... и эти люди пугают меня коллапсом медицины...
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09.06.2020 13:11 Ответить
Давайте переберёмся сюда.
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19.06.2020 11:22 Ответить
Вот вам и "герои-медики". А на деле - просто черствые и мерзкие хапуги. Нет денег? Иди умирай!
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09.06.2020 13:13 Ответить
...увы, люди нарвались на менеджеров по продажам медицинских услуг, а не на врачей...
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09.06.2020 13:14 Ответить
Менеджеры по продаже себя так подло не ведут . Это совковые врачи с зарплатой 4000 грн искали , что украсть и как не лечить , в больницах платных где менеджеры лечение на уровне .
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09.06.2020 13:50 Ответить
У нас уже и врачи начинают борзеть и в погоне за взятками забывать, для чего они нужны. Уголовную и материальную ответственность медиков за свои фейлы долго будем ждать?
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09.06.2020 13:14 Ответить
в страну ничего не вкладывается, все свынярчуки-голобородьки, пришедшие во власть только грабят Украину, ее народ и ресурсы.. в этой богатейшей стране создали условия за последние 30 лет - самовыживания..
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09.06.2020 13:17 Ответить
чому ніде не прозвучала назва медзакладу, фамілія заввідділу?
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09.06.2020 13:25 Ответить
7 червня, у реанімації Київської міської клінічної лікарні №4 помер відомий волонтер Віталій Панич
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09.06.2020 13:29 Ответить
А з чого він взагалі взяв, що місцеві лєпіли йому якось допомагатимуть?
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09.06.2020 13:37 Ответить
Если бы какой-нибудь бедолага водитель автобуса отказал ему в льготе в 8 гривен, тут было бы 50 тысяч просмотров 800 комментариев, какой он враг народа, ватник, избить, убить, облить зеленкой. А тут убили, и 8 комментариев.
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09.06.2020 13:37 Ответить
Какое скотское отношение. Врача под суд. Угробили человека. Не первое сообщение читаю. что признаки коронавируса есть, а тесты отрицательные. Заболевыаниек выявляется после. Таких врачей гнать из профессии надо.
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09.06.2020 13:44 Ответить
головне щоб атстьогівалі на верх а людішкі дохнуть то таке...
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09.06.2020 13:44 Ответить
Это преступление не должно остаться безнаказанным.
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09.06.2020 13:45 Ответить
Это хорошо, что волонтеры подключились, знаю Валентину, та спуску не даст. А так, без поддержки известных людей, чего бы родня добилась?
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09.06.2020 13:59 Ответить
У лікарнях та у лікарів свій погляд на життя та смерть...Там свій світ і у тому світі незаконні події у поліції - дитячі іграшки...Якщо вояки, поліціанти, прокурори та навіть судді потрапляють за грати більш меньш регулярно - то лікарів покарати дуже важко, а посадити - практично неможливо,хоч щоб вони не зробили. Профісійна підтримка на всіх ланках своїх колег вихована роками, починаючи з навчання, кругова порука на найвищому рівні. Медична клятва у ду....пі! Тіки гроші! Раніше, тепер та у майбутньому. Це клан недоторканих.
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09.06.2020 14:04 Ответить
Лікуйся у ворожок.
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09.06.2020 14:29 Ответить
Дивлячись яка ворожка і який лікар. Іноді між ними різниці немає, на жаль. Якось тиждень, як на роботу з дитиною ходили в дитячу поліклінніку. Спочатку лікар розповідала про алергію, потім про глисти, які потрібно виводити "правильними" маслами, а в кінці сказала що не знає, як лікувати алергію та ангіну одночасно. То ж, порекомендувала поїхати до "Івана Степановича", старого інфекціоніста в іншу лікарню. Карл, ми тиждень сиділи годинами в черзі до не рядового педіатра, а старий лікар подивився і спитав скільки часу ми вже хворіємо на КІР? Почувши історію він сказав: та можете вже йти додому малий вже не заразний. А ви нам тут про ворожок байки травите.
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09.06.2020 14:45 Ответить
Це, так історії хвороби моєї родини. Можу ще, розповісти історій з власного досвіду чи досвіду близьких людей про мєнтів чи вчителів. Думаю у кожного найдуться гарні чи не дуже. Всі ми живемо тут і діяти маємо тут. За нас цього ніхто не зробить.
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09.06.2020 14:48 Ответить
Лікарі, мєнти, вчителя, депутати всі ми кров від крові, плоть від плоті рідного народу. Які вже є, других не завезли. Приблизно так лікували мою матір в 93-му, казали що без операції за окрему винагороду "здохне на гіршку" (цитата лікаря), слава Богу мати й досі жива без операції. А мені три роки тому повезло попав до іншої лікарні і чудових лікарів без захмарних вимог.
Про що це я? Про те що, мінятися потрібно нам самим в першу чергу. По іншому нічого не зміниться. Бездушні корупціонери будуть давити нас в лікарнях, школах, судах.... Боротьба з "руSSким миром" не обмежується Кримом та Донбасом, від набагато ближче до кожного з нас в совкових традиціях функціонування суспільства. І боротьба з ним несе не менше смертей ніж на Сході.
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09.06.2020 14:08 Ответить
Найдите силы. Подавайте в суд!!!
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09.06.2020 14:22 Ответить
У нас мед.персонал привык выполнять хотелки олигархов и коррупционеров, которые подкрепляются деньгами.
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09.06.2020 15:00 Ответить
Як і решта служб.
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09.06.2020 15:47 Ответить
О, і ті хто голосує за гречку.
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09.06.2020 15:50 Ответить
Зверніть увагу, як та тітка в "скафандрі" лізла руками до телевізійників, явно лякаючи їх зараженням. Як це пояснити? Напад, чи загроза здоров'ю?!
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09.06.2020 15:32 Ответить
Канавалов в бєлих халатах (скафандрах) - всєх расстрелять!
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10.06.2020 21:10 Ответить
Цирк безумия....
Если пациент отказывается выполнять прописанные процедуры - так нахрена ложиться в больницу? Учить врачей, как правильно?
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09.06.2020 16:10 Ответить
Ст.34 "Основ законодавства України про охорону здоров'": Лікар має право відмовитися від подальшого ведення пацієнта, якщо останній не виконує медичних приписів або правил внутрішнього розпорядку закладу охорони здоров'я, за умови, що це не загрожуватиме життю хворого і здоров'ю населення.
У відео мед.персонал реанімації виставлений в якості коновалів, які навмисно вбили хворого. Тільки от як цей хворий покинув територію лікарні, за яких обставин, що витворяли прикормлені "валантьори" у відділенні реанімації, котрі безсумнівно прийшли циганським табором під двері відділення, і вимагали негайно вилікувати пневмонію, самі робили призначення і казали що і коли капати - про це історія замовчує.
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10.06.2020 21:21 Ответить
Є лікарі , які рятують воїнів на фронті або просто рятують життя без хабаря, а є такі яким очі засліпили гроші. Одним слава і честь, іншим ганьба і горіти в пеклі.
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09.06.2020 17:10 Ответить
Допомагав людям а виставили Тварини,вибач брате!
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09.06.2020 18:00 Ответить
Сразу лишать диплома таких врачей, а потом привлекать к уголовной ответствености!
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09.06.2020 22:34 Ответить
Ничего родственники не докажут и пропавших вещей и воров не найдут. А безнаказанность порождает новые преступления. У нас, в Украине, это "классика жанра". А еще, сегодня посмотрела последний видосик с президентом Зеленским, где он говорил о желании заболеть этим проклятым вирусом. Это вообще отпад! Несчастная Украина.
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09.06.2020 22:54 Ответить
Толще, Наточка, слой гвна!
""Мы катались, теряли время. Врачи знали, какое у него состояние. И я считаю, что они не должны были вообще давать ему такой документ для подписи", - убеждена жена Виталия Панича."
Т.е. он подписал бумагу об отказе от лечения и свалил. И умер дома. Проклятые врачи!
Далой прививки!
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11.06.2020 09:29 Ответить
 
 