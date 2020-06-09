Жена и активисты о смерти волонтера Панича: Из реанимации выставили на улицу, а когда приехали за телом оказалось, что деньги и вещи исчезли. ВИДЕО

Температура под 39, ужасная головная боль, слабость. С такими симптомами обратился в скорую еще две недели назад волонтер и бывший военный Виталий Панич. Медики посоветовали лечиться дома. Однако через несколько дней ему стало хуже.

"У него была операция по удалению одной почки. Понятное дело, что подозревали коронавирус. Делали тесты, тесты были отрицательные", – говорит волонтер и председатель правления ОО "Инициатива+" Валентина Варава, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на 5 канал.

Родные волонтера все равно настояли на госпитализации, ведь Виталию становилось все хуже. Рентген выявил у мужчины пневмонию, и его перевели в реанимацию. И из-за конфликта с медиками лечение прекратили, говорит жена Виталия.

"Он от некоторых манипуляций отказался. Наверное, этим разозлил. Возможно, врача. Это спровоцировало конфликт, вечером попросил элементарно разогреть еду в микроволновке, сказали, что это не для больных микроволновка", – рассказывает жена Виталия Панича Наталья.

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По словам Натальи, после ссоры мужа с врачами его с пневмонией без документов выписали из больницы.

"Температуры у него не было. Пневмония, почечная недостаточность, печеночная недостаточность, врач отказался ставить ему капельницу и просто открыли дверь из палаты реанимации и выставили на улицу – все, идите. Не дав никакой ни выписки, ничего вообще", – отмечает Наталья.

После вызова скорой больного повторно госпитализировали. Состояние ухудшилось, говорит Наталья. А через день мужчина скончался. Жена волонтера говорит, что врачи не имели права его выписывать.

"Мы катались, теряли время. Врачи знали, какое у него состояние. И я считаю, что они не должны были вообще давать ему такой документ для подписи", – убеждена жена Виталия Панича.

После трагического известия Наталья Панич и волонтеры приехали в больницу. И уже там выяснили, что не могут забрать тело. Потому что вещи Виталия вместе со всеми документами исчезли.

"Синей сумки с вещами, паспорта, кода, пенсионного удостоверения, то есть вообще ничего нет. Ну и нет 5 тысяч гривен и нет телефона. Нам сначала категорически отказали в том, чтобы жена ознакомилась с медицинскими документами, с медицинской картой", – говорит Валентина Варава.

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Об умершем волонтере и краже вещей в больнице публично не говорят, ссылаясь на тайну персональных данных. Каждые полчаса в инфекционную заезжают скорые. А санитарки и медсестры врача, который отвечал за лечение, на месте нет.

Чтобы выяснить все обстоятельства смерти, а также понять, как исчезли его документы, родственники и волонтеры вызвали полицию. Правоохранители провели следственные действия на территории больницы. Знакомые Виталия Панича говорят, что возмущены халатностью медиков. Поэтому хотят придать трагедии публичную огласку.