Наемники РФ в течение часа выпустили 55 мин из 120-мм минометов по защитникам Орехово, потерь нет, - Минобороны. ВИДЕО

С начала текущих суток, 9 июня, по имеющейся по состоянию на 12:00 информации, на линии боевого соприкосновения зафиксировано 4 обстрела со стороны российско-оккупационных войск.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба Минобороны.

По данным Минобороны, враг сознательно с полуночи до шести утра нарушал режим тишины, применяя, в частности, тяжелое вооружение.

Так, после 4:50, с оккупированного н.п. Золотое-5 противник в течение часа выпустил по защитникам Орехово 55 мин калибра 120 мм: "Этот минометный обстрел российско-оккупационные войска сопровождали плотным огнем из противотанковых и автоматических станковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов".

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Кроме того, как сообщили в ведомстве, оккупанты из гранатометов различных систем и стрелкового вооружения нарушали режим тишины в районах н.п. Новолуганское, Марьинка и Шумы.

"Наши воины осуществляли адекватные оборонительные действия из легкого пехотного вооружения. Отметим, что огонь подразделения Объединенных сил ведут убедившись в отсутствии в секторе гражданского населения.

Боевых потерь с начала текущих суток среди защитников Украины нет", - говорится в сообщении.