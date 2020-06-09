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Наемники РФ в течение часа выпустили 55 мин из 120-мм минометов по защитникам Орехово, потерь нет, - Минобороны. ВИДЕО

С начала текущих суток, 9 июня, по имеющейся по состоянию на 12:00 информации, на линии боевого соприкосновения зафиксировано 4 обстрела со стороны российско-оккупационных войск.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба Минобороны.

По данным Минобороны, враг сознательно с полуночи до шести утра нарушал режим тишины, применяя, в частности, тяжелое вооружение.

Так, после 4:50, с оккупированного н.п. Золотое-5 противник в течение часа выпустил по защитникам Орехово 55 мин калибра 120 мм: "Этот минометный обстрел российско-оккупационные войска сопровождали плотным огнем из противотанковых и автоматических станковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Враг за сутки 11 раз обстрелял позиции ОС на Донбассе, ранен один украинский воин, ликвидированы трое наемников РФ, - штаб

Кроме того, как сообщили в ведомстве, оккупанты из гранатометов различных систем и стрелкового вооружения нарушали режим тишины в районах н.п. Новолуганское, Марьинка и Шумы.

"Наши воины осуществляли адекватные оборонительные действия из легкого пехотного вооружения. Отметим, что огонь подразделения Объединенных сил ведут убедившись в отсутствии в секторе гражданского населения.

Боевых потерь с начала текущих суток среди защитников Украины нет", - говорится в сообщении.

Минобороны (9365) обстрел (27379) Донбасс (26956) операция Объединенных сил (6766)


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Топ комментарии
+5
"Наши воины осуществляли адекватные оборонительные действия из легкого пехотного вооружения." Сначала дайте определение слову адекватное - вполне, точно соответствующее, соразмерное, согласующееся, верное, тождественное. Т.е. ответ НЕ БЫЛ АДЕКВАТНЫМ. А вот если бы влупили по парашенцам аналогичным оружием, то тогда можно было сказать, что ответ адекватный. Хватит манипулировать словами и жизнями наших воинов.
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09.06.2020 14:06
+4
Наемники РФ в течение часа выпустили 55 мин из 120-мм минометов по защитникам Орехово, потерь нет, - Минобороны - Цензор.НЕТ 6268
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09.06.2020 13:59
+4
Це сигнал до мЬІру.
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09.06.2020 14:00
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Наемники РФ в течение часа выпустили 55 мин из 120-мм минометов по защитникам Орехово, потерь нет, - Минобороны - Цензор.НЕТ 6268
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09.06.2020 13:59 Ответить
Де план Б? Де Воєнний стан?
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09.06.2020 15:07 Ответить
Це сигнал до мЬІру.
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09.06.2020 14:00 Ответить
Це піготовка до місцевих виборів!
Так, Ермак?
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09.06.2020 15:39 Ответить
Западные толерасты озабочены другим и красят ногти в черный цвет. А наш идиотик еще дальше отведет войска.
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09.06.2020 14:06 Ответить
"Наши воины осуществляли адекватные оборонительные действия из легкого пехотного вооружения." Сначала дайте определение слову адекватное - вполне, точно соответствующее, соразмерное, согласующееся, верное, тождественное. Т.е. ответ НЕ БЫЛ АДЕКВАТНЫМ. А вот если бы влупили по парашенцам аналогичным оружием, то тогда можно было сказать, что ответ адекватный. Хватит манипулировать словами и жизнями наших воинов.
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09.06.2020 14:06 Ответить
ну тоді ЗСУ мали повне право вмантулити по ******** зі 120-мм мінеметів та навіть з сау 152 мм.
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09.06.2020 14:25 Ответить
час давали адекватный огонь, а те продолжали стрелять????????? бред
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09.06.2020 14:43 Ответить
Ну какой адекватный огонь наши могли дать из автоматов и пулеметов на минометный огонь врага который велся за 5-8км?
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09.06.2020 14:50 Ответить
Почему Министерство обороны никогда не говорит правду, а именно, что населенный пункт Орехово- это именно место разведения, отвода наших защитников из Золотого, то баишь, вторая линия? Орехово находится к западу от Золотого за пару км. Теперь подонки стреляют по нашим воинам крупнокалиберными снарядами и летает это все над пресловутым Золотым
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09.06.2020 14:46 Ответить
55 мин? Да ето уже полноценная война и артподотовка. Простоперестатьстрелять?
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09.06.2020 14:48 Ответить
почему при Порошенко н.пункт Золотое был едва ли не самым спокойним на всей линии фронта. Вопрос риторический. А теперь только и слышно почти каждый день- Орехово, Орехово, Орехово... Ну плакать хочется от бессилия
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09.06.2020 14:51 Ответить
 
 