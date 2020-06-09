Янукович - украинский Трамп? Как медийная 5 колонна Кремля отбеливает "легитимного" из-за протестов в США. ВИДЕО

В новом выпуске "Без цензуры" журналистка Марина Данилюк-Ярмолаева анализирует, как медийная пятая колонна убеждает электорат в том, что Трамп - это украинский Янукович, Майдан - это мародерство, а российские оккупационные войска - крутые спасатели.

Протесты в США продолжаются, но со временем приобретают все более мирный характер. При этом медведчуковские рупоры российской пропаганды придумают новые способы, как использовать эти митинги для того, чтобы хакнуть мозги украинцев.

Итак, как телеканалы Медведчука ставят знак равенства между мародерами в США и протестующими в Украине, от которых в 2014-м не пострадала ни одна витрина в центре Киева? Кто додумался использовать американские бунты для отбеливания репутации Виктора Януковича? Как российские пропагандисты в Украине доказывают, что Янукович - до сих пор легитимный президент, а в 2014-м имел право расстреливать евромайдановцев? И почему на самом деле не стоит смеяться по этому поводу?

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Напомним, в США в связи со смертью при задержании в Миннеаполисе афроамериканца Джорджа Флойда возникла волна протестов. В Вашингтоне и еще в 40 крупных городах США ввели комендантский час.

Полиция разогнала протестующих у Белого дома газом и резиновыми пулями, чтобы Трамп выступил с речью и сфотографировался с Библией. В самом Белом доме заявили, что периметр был зачищен после нескольких предупреждений и лишь потому, что протестующие не соблюдали установленный в Вашингтоне комендантский час.

Ранее стало известно, что Пентагон по приказу президента Дональда Трампа велел армии приготовить военную полицию для дислоцирования в Миннеаполис для подавления протестов и беспорядков.