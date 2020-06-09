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Янукович - украинский Трамп? Как медийная 5 колонна Кремля отбеливает "легитимного" из-за протестов в США. ВИДЕО

В новом выпуске "Без цензуры" журналистка Марина Данилюк-Ярмолаева анализирует, как медийная пятая колонна убеждает электорат в том, что Трамп - это украинский Янукович, Майдан - это мародерство, а российские оккупационные войска - крутые спасатели.

Протесты в США продолжаются, но со временем приобретают все более мирный характер. При этом медведчуковские рупоры российской пропаганды придумают новые способы, как использовать эти митинги для того, чтобы хакнуть мозги украинцев.

Итак, как телеканалы Медведчука ставят знак равенства между мародерами в США и протестующими в Украине, от которых в 2014-м не пострадала ни одна витрина в центре Киева? Кто додумался использовать американские бунты для отбеливания репутации Виктора Януковича? Как российские пропагандисты в Украине доказывают, что Янукович - до сих пор легитимный президент, а в 2014-м имел право расстреливать евромайдановцев? И почему на самом деле не стоит смеяться по этому поводу?

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Напомним, в США в связи со смертью при задержании в Миннеаполисе афроамериканца Джорджа Флойда возникла волна протестов. В Вашингтоне и еще в 40 крупных городах США ввели комендантский час.

Полиция разогнала протестующих у Белого дома газом и резиновыми пулями, чтобы Трамп выступил с речью и сфотографировался с Библией. В самом Белом доме заявили, что периметр был зачищен после нескольких предупреждений и лишь потому, что протестующие не соблюдали установленный в Вашингтоне комендантский час.

Ранее стало известно, что Пентагон по приказу президента Дональда Трампа велел армии приготовить военную полицию для дислоцирования в Миннеаполис для подавления протестов и беспорядков.

Автор: 

Медведчук Виктор (1789) пропаганда (3684) протест (5858) СМИ (3839) США (26860) Янукович Виктор (30789) Данилюк-Ярмолаева Марина (356)


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Топ комментарии
+14
В Киеве во времена Майдана , - Не Грабили магазины и супермаркеты Герег и не только. а в Донецке когда пришел русский мир , - Разграбили все что возможно и нет.в США пришел русский мир, - пускай подумают кого Впускают.
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09.06.2020 15:47
+11
янукович це український злочинець і бандит і він буде засуджений і буде сидіти! Якщо Зеленський не зможе посадити януковича, це зробить наступна влада!
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09.06.2020 15:38
+11
Трамп - американский националист.
Янукович - это косноязычный урка.
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09.06.2020 15:40
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янукович це український злочинець і бандит і він буде засуджений і буде сидіти! Якщо Зеленський не зможе посадити януковича, це зробить наступна влада!
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09.06.2020 15:38 Ответить
А міністром оборони при Януковичу був пан Гриценко, його поплічник .
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09.06.2020 15:42 Ответить
А міністром економіки... Навіть страшно подумати.
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09.06.2020 15:44 Ответить
Такі да, Порошенко міністром економіки.
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09.06.2020 15:46 Ответить
Гриценко був єдиним міністром в уряді януковича який публічно виступав і голосував проти рішень януковича і через це був головним ворогом януковича! Гриценка хотіли посадити коли янукович став Президентом, але не знайшли жодних порушень в його роботі. Гриценко це офіцер з кришталево чистою репутацією!
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09.06.2020 16:17 Ответить
Ігорьонь, попустись).
Гриценко був в уряді прем'єра Януковича по квоті Ющенка. Йому тоді взагалі було на..ти на прем'єра. А прем'єру на нього. Ця вертикаль була під контролем АП, тому ніяких значних конфліктів там просто не могло бути. Який там "головний ворог" .
А на рахунок "кришталево-чистої" - усе має свою ціну. Скільки Онотолє заплатили за інформвійну проти "мародера" між 1 та 2 турами у 2019? Вот і здувся твій Онотолє.
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09.06.2020 16:29 Ответить
порошенко це ворог, мародер та кримінальний елемент, щоб боротись проти порошенка не потрібні гроші! Навіть недолугий Зеленський кращий за старого обнальщика порошенка.
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09.06.2020 17:05 Ответить
Янукович - український Трамп? Як медійна п'ята колона Кремля відбілює "легітимного" через протести в США - Цензор.НЕТ 7416
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09.06.2020 15:55 Ответить
ну как "чего".. еще неделя-две, и 73% стадо будет с пеной у рта орать про "майданутых, чипирование, печеньки наколотые и проклятый Госдеп"... Точнее - УЖЕ орёт...
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09.06.2020 16:10 Ответить
Міністром оорони Гриценко був при Ющенку, а не при Януковичу, бо міністр оборони підпорядковується президенту, а не прем'єр-міністру.
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09.06.2020 15:56 Ответить
ЭТОГО МЕРТВЕНЧУКА уже давно янык дожидается !!!!! ничего осенью этот дохлый член-кум пуйла получит по заслугам !!!!!!
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09.06.2020 15:45 Ответить
злочинець або збоченець?
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09.06.2020 16:11 Ответить
Только вот до сих пор вопросик есть открытый , кто ему дал уйти с количеством равным двум большим забитыми под потолок комнатами баксов сотками ,позже вывезенными камазами, ну гдето 7млрд нала плюс куча антиквара и золота
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09.06.2020 23:54 Ответить
Фото убитого Джоджа Флойда, из-за которого весь сегодняшний сыр-бор. Опубликовано оно в твиттере фонда Барака Обамы, на аккаунте которого стоит пометка Твиттера "верифицировано"", то есть, не левый какой-то пранкер - ну понятно, президент-демократ, они же сейчас и педалируют нагнетание обстановки. Вот этот твит (с безобидным, в общем-то, содержанием):Проблема в том, что Флойда убили 25 мая, а твит от 17. Видимо, в фонде Барака Обамы уже точно знали, кого именно должны убить на днях, а потому и озаботились заранее символикой последующих мероприятий.
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09.06.2020 15:39 Ответить
Операция "несчастный задушенный Флойд" планировалась как минимум год, и на неё, очевидно, были потрачены гигантские ресурсы.
Google сейчас, в качестве девиза, вывесил чёрную ленточку, и какой-то лозунг за "расовое равноправие".
Рептилоиды за последнее время свалили на нас: "глобальное потепление", аутистку Грету с кривыми зубами, затем макароно-вирус, и теперь вот - борьбу за равноправие чёрных уголовников с нормальными людьми.
Что у них ещё в запасе ? Там такие изобретатели сидят - Айзек Азимов и братья Стругацкие обзавидовались бы.
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09.06.2020 15:45 Ответить
Вы не понимаете просто. Скучно жить в мире где все ровно и спокойно. Интереснее жить когда тяжело и трудно, а не легко и на изи. Вы ж когда в компьютерную игру на харде играете оно ж в сто крат приятнее Вот и в жизни нужен движ. Мародерства, возможность повесить парочку кацапов на березке, ну итд и тп
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09.06.2020 15:49 Ответить
Эти "игроки" уничтожают государства и разоряют целые народы. Черти их давно в аду заждались.
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09.06.2020 15:54 Ответить
Мені б ту Грету на город, слимаки задовбали, по 300 щт в день збираю, може їй відправляти?
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09.06.2020 15:49 Ответить
Oна из элитной семьи какой-то. Наверное, семья давно обнищала - не могут ей даже зубы выправить.
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09.06.2020 15:51 Ответить
Так хватит завидовать молодой успешной девушке, которая всего добилась в жизни сама (*это был сарказм*)
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09.06.2020 15:53 Ответить
Ага.
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09.06.2020 15:54 Ответить
грета - не дура, а всего лишь отрабатывает свою роль
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09.06.2020 16:11 Ответить
Сценарист, который написал ей роль, явно что-то курил забористое: она, оказыватся, умеет видеть углекислый газ !
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09.06.2020 16:22 Ответить
Слымаки или виноградные улитки?
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09.06.2020 18:05 Ответить
Возможно, Западная цивилизация переживает свой закат. А те процессы, что происходит это маркеры, я имею ввиду отказ и даже покаяние от завоеваний своих предков, признание однополых браков и т.д. Это все толерантно и красиво, но исключает фактор выживания.
USA и Евросоюз, конечно же, останутся, вопрос из какого расового материала они будут состоять.
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09.06.2020 16:00 Ответить
Хотите добрый совет ? Изучите опыт СССР. В его истории было несколько периодов; были и вполне приличные времена, типа НЭПа, или брежневской эпохи. Полторы сотни национальностей, совершенно разных и несовместимых, таки удалось привести к общему знаменателю: всеобщее среднее образование, бесплатное высшее; полное уничтожение таких заболеваний как оспа и тиф и т.д.
Западному миру нужен лидер. Нынешний курс себя действительно исчерпал; нужны методы принуждения в вопросах образования, воспитания и трудоустройства. Раса совершенно неважна. Важно с детства формировать систему ценностей, и не надеяться что социальные подачки решат столь сложные проблемы как вовлечение десятков миллионов людей в производительный труд.
Вот смотрите, это человек - таджик. Его предки жили по законам Корана, то есть застряв в безвременье на полторы тысячи лет. А он воспользовался даже минимальными возможностями - советским школьным образованием - чтобы стать профессионалом.
Это поразительная история; Вам понравится.
https://youtu.be/Yv_pJh9hKcA
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09.06.2020 16:17 Ответить
У совку це все ховалось і придушувалось. Як тільки пішло послаблення тиску так одразу виник і Карабах, і громадянська війна у Таджикістані. Ти ж напевно знаєш чому Назарбаєв переніс столицю в Астану? теж десятиліттями наривало.
А Абхазія і при СРСР проривала і не раз.
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09.06.2020 16:41 Ответить
выходит правы были кацапы: абама абезяна? А вообще белому человеку (человек, который создает благи, развивает науку и технику) становиться на колени перед какимето ниҐҐерам - это как-то не комильфо по-моему. Что от негров хорошего? Ну песни поют, да в баскетбол играют. все. больши ничего. Негры ученные только в фильмах
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09.06.2020 15:45 Ответить
Можна сперечатись, але після цього дурдому що чорні влаштували нема бажання.
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09.06.2020 15:48 Ответить
Ну, это не так. Есть например, нейрохирург Бен Карсон, министр в правительстве Трампа - талантливый человек.
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09.06.2020 15:49 Ответить
У нас в Австралии они работают. Правда, пытались тут тоже организовать банды ("беженцы" из Ю.Судана), но что-то у них пошло не так.
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09.06.2020 15:55 Ответить
Корупції на вас немає ).
Це не в них щось пішло не так, це ви "ізверги" не дали бідним афроафриканцям жити у вас згідно своїм культурним традиціям .
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09.06.2020 16:20 Ответить
У нас всё случается, как и в любой другой стране. Некоторое время полиция "не обращала внимания" на выходки чёрных банд. Правда, потом поступил приказ, по-видимому, и их начали арестовывать.
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09.06.2020 16:25 Ответить
На реакцію населення дивилися. А ви не виступили з гарячою підтримкою афроафриканських братів . Ще й мабудь якісь хвашистсько-расистські демарші були. Вот уряд і "поправ ліберальні цінності" афробратів).
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09.06.2020 16:34 Ответить
https://www.stopfake.org/ru/fejk-fond-obamy-opublikoval-foto-dzhordzha-flojda-v-tvittere-do-ego-smerti/

Дива і на цей раз не було.
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09.06.2020 16:08 Ответить
https://ghall.com.ua/2020/06/06/russkaya-vesna-v-ssha/ Русская весна в США. Как ведется гибридная война.
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09.06.2020 15:40 Ответить
А занят он, был преимущественно тем, что сидел в исправительных домах различных автономных республики областей.

- О профессии не спрашиваю, - учтиво сказал Бендер, - но догадываюсь. Вероятно, что-нибудь интеллектуальное? Судимостей за этот год много?(с)

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09.06.2020 15:40 Ответить
Трамп - американский националист.
Янукович - это косноязычный урка.
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09.06.2020 15:40 Ответить
Як не дивно, да. Трамп виявився більшим американцем ніж Обама.
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09.06.2020 15:43 Ответить
Есть между ними еще много сходства и различий:
1. Янукович и Трамп писали книги. Правда, у Трампа тиражи миллионы экземляров и там есть реально мысли самого Трампа; от книг енакиевского хряка мы знаем только про баснословные гонорары (Трампу и не снилось!).
2. Г-н Трамп не раз снимался в кино, пусть в эпизодических ролях, но часто в своих(!) отелях и в известных фильмах, енакиевский хряк снялся в "Прыжок на заре" ("Jump at the Dawn" - прыжки по пенькам) и "Человек дождя" с уклонением от падающего венка под ливнем.
3. Трамп объехал весь мир (как правило в своем шикарном самолете за сотни миллионов $) и везде его принимали как первое лицо, енакиевский хряк ездил в Японию на встречу с гейшей (все реальные лидеры не решились встречаться с уркой).
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09.06.2020 16:09 Ответить
Eсть у меня сильное сомнение что Янукович ("проффесор", да, с двумя "ф" и одним "с", это он лично так подписался однажды) сам написал свои "труды".
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09.06.2020 16:20 Ответить
а трамп - американский дваждынесудимый.
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09.06.2020 15:44 Ответить
В Киеве во времена Майдана , - Не Грабили магазины и супермаркеты Герег и не только. а в Донецке когда пришел русский мир , - Разграбили все что возможно и нет.в США пришел русский мир, - пускай подумают кого Впускают.
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09.06.2020 15:47 Ответить
Всё же один позитив у проффесора был.. Его перлы
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09.06.2020 15:49 Ответить
Янукович - український Трамп? Як медійна п'ята колона Кремля відбілює "легітимного" через протести в США - Цензор.НЕТ 6913
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09.06.2020 16:03 Ответить
ха.. 4-5 перлов за 4 года..
тут вислюк оманський КАЖДЫЙ день больше перлов выдает, чем янык - за всё время..
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09.06.2020 16:13 Ответить
порівняли прутень з пальцем))
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09.06.2020 15:51 Ответить
Тому що Порошенко злив Майдан(це Порох вернув Медведчука у політику)... Хоча до цього зливу долучилася вся постмайданівська влада, в тому числі і Свобода з їх Махніцьким
А теперішнє ЗЕЛЕНЕ ГІМНО - це як контрольний постріл у цей Майдан...

PS. Найбільше підхарює оце пафосне, порошенківське - НЕБЕСНА СОТНЯ...
Для мене вони ПРОСТО ХЛОПЦІ,ПРОСТО ПАТРІОТИ,ПРОСТО ВІРНІ СИНИ КРАЇНИ... які понад власне життя любили Україну... Такі жертовні люди були завжди...за часів козаччини, УНР чи визвольних змагань УПА... Тільки на таких людях Україна і трималася...
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09.06.2020 15:56 Ответить
А хто не зливав Майдан? Хто достойний?
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09.06.2020 16:11 Ответить
Історія не злиє Майдан... Людська пам'ять... Як не злила події ПРАЖСЬКОЇ ВЕСНИ у чехів, чи січневі події у Вільнюсі у литовців...В це щиро вірю і в це надіюся...

Майдан потребував нових лідерів і нових обличь, які б його очолили... Марно було очікувати, що ті промайданівські політики, які 30 років варилися в одному супі верховної ради з ригами, будуть приймати якісь кардинальні дії, щодо їх покарання...
Тому ж Порошенку, що важливіше? Той простий хлопець, який гинув на Майдані і якого він ніколи не знав...чи Медведчук і депутати риги, тобто його колишні сопартійці по СДПУо і партії регіонів? Тут чисто побутові речі...
Тому нажаль Майдан не міг перемогти...Ми стали свідками зливків, зрад і незрозумілих компромісів... Був прокурор Яременко з його готелями, був Махніцький,...Був Порошенко з Медведчуком... Що отримав в замін Порошенко за цю "послугу" від Путіна...можна тільки здогадуватися...
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09.06.2020 16:40 Ответить
Тобто достойних в політичній, партійній тусовці немає взагалі?
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09.06.2020 16:45 Ответить
Найдостойнішими були би ті, хто загинув на Майдані і на війні...

Як Майдан виник стихійно із людського гніву, так стихійно потрібно було Майдану знаходити тих, хто б його очолив...
Це велика помилка Майдану, що він не шукав власних лідерів, серед своїх, а довірився старим політикам.. За ці 30 років спільного проживання у верховній Раді вони там встигли всі перекумуватися, переженитися, пережинити дітей і онуків... Тому було марно очікувати, що хтось за вбивства буде покараний....
Одні почали індульгенції за готелі виписувати, інші почали йти на компроміси, розігрувати сценки для народу...
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09.06.2020 17:01 Ответить
Наприклад хто з Майдану міг би достойно керувати країною в стані війни, без армії та пустою казною?
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09.06.2020 17:05 Ответить
На Майдан виходило 1-1.5 млн. народу... Невже серед цієї купи людей, не найшлося з 10 нових і розумних, які б його очолили?...Невже Майдан не міг згенерувати тих, які б справилися і з війною, і з країною, і з казною....

Оця тяга українця до вождизму "Ющенко, Ющенко" і "хто якщо не Порошенко, Тимошенко, чи Сидоренко" і погубила Майдан...
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09.06.2020 17:28 Ответить
Бачите, навіть Ви не можете назвати жодного прізвища, а в умовах початку окупації як можна було ставити на посаду глави держави абсолютно невідому загалу людину?
Тоді зупинились на Турчинові, який був активним учасником подій на Майдані.
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09.06.2020 17:34 Ответить
Для чого прізвища? Для чого вам цей Вождизм? Ми не Росія,щоб шукати свого ПУТІНА...або хто як не Путін?
Нам потрібен авторитет громадянської думки, у випадку Майдану, був потрібен авторитет думки Майдану...
От Зеленського всі знають, відома і популярна людина... І що з того? ДУРАЧЬОК ДУРАЧКОМ.... У Києві 3 млн. людей...багато невідомих професорів, академіків, заслужених юристів, економістів.... людейтдостойніших за цього блазня Бені...Але українець все рівно шукає ІМ'Я, навіть якщо за цим ІМЕНЕМ пустиша...або в даному випадку КЛОВУН І ЧЛЕНОГРАЙ НА ОЛІГАРХІЧНИХ КОРПОРАТИВАХ...
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09.06.2020 18:02 Ответить
На мій погляд головна причина поразки Майдану...... Що йому не вдалося згенерувати достатньо активних і дієвих активістів Майдану, а потім їх ввести в українську політику...так щоб вони повністю перекрили стару генерацію політиків...

Козак Гаврилюк(нічого проти не маю, як людини)... Але цей фейковий персонаж спецом був введений у ВР цими старими політиками, щоб принизити Майдан, щоб показати хто стояв на Майдані, і що без нас(Порошенка, Тимошенко і Кулівлоб), країна попаде катастрофу....
До речі... Те що не зумів Майдан, АНТИМАЙДАН здійснив... Він втіхаря ввів в українську політику Зелінського, Медведчука, Розумова, Дубинського, Бужанських та інших українофобів... Так що АНТИМАЙДАН може святкувати поправу перемогу...
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09.06.2020 18:24 Ответить
Ви можете сперечатися, але ВЛАДА ЗЕЛЕНИХ десь на 70% креатура АНТИМАЙДАНУ!!! По крайній мірі, Зелебоби є носіями тих же ідей, які були притаманні антимайданівцями...
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09.06.2020 18:27 Ответить
Та яке там сперечатись?
Я погоджуюсь на 200%.
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09.06.2020 19:14 Ответить
Та да! Деякі і Зеленського з Рейганом порівнювали!))))
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09.06.2020 15:57 Ответить
Разница как разведчик и шпион
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09.06.2020 15:59 Ответить
Вообще ничего общего, начиная от примазавшихся к протестам в США гопников-мародёров, и заканчивая системой управления правоохранительными органами - в США полиция подчиняется мэрии, а нацгвардия - это резервисты, подчиняющиеся губернатору штата, и обвинять президента Штатов в том, что в результате действий полицейского погиб человек, по-моему как минимум странно.
Демократы готовы пойти на что угодно, чтобы свалить Трампа, а для России - чем больше бардака в "Западном Мире", тем лучше.
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09.06.2020 16:04 Ответить
Погоджуюсь і додам, що не тільки і не стільки там були «гопники мародери». Погроми спровокувала терористична організація під захистом демократів Антіфа. Ким ця організація фінансується поки зо загадка.
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09.06.2020 16:30 Ответить
Там не только антифа. Анархисты, blm, и даже, шоб ты не сомневался, "африканская народная рабочая партия америки". И таки да, все эти шайки должны быть признаны тер.организациями.
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09.06.2020 17:38 Ответить
Как же цензор пропагандирует демократов США, вот мрази.
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09.06.2020 16:21 Ответить
соросовские шохи
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09.06.2020 16:28 Ответить
А шо, Трамп тоже дважды не судимый?
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09.06.2020 16:24 Ответить
Спикер Палаты представителей Нэнси Пелоси и члены Конгресса от демократов почтили память афроамериканца Джорджа Флойда в Зале Эмансипации в Центре для посетителей Капитолия в Вашингтоне. Они простояли на одном колене 8 минут 46 секунд - столько полицейский придавливал коленом шею Флойда.

Янукович - український Трамп? Як медійна п'ята колона Кремля відбілює "легітимного" через протести в США - Цензор.НЕТ 5841
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09.06.2020 16:41 Ответить
Ось так і народжувались міфи про зой космодемянських !
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09.06.2020 17:55 Ответить
Когда американский Трамп, станет соседом украинского "трампа", тогда и будем сравнивать!!! =))
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09.06.2020 17:56 Ответить
PS: Кацапский "трамп", моржовая ... , на Украину не рассчитывай, даже на Донецьк или Луганськ!
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09.06.2020 18:03 Ответить
да не, это яноковоще -украинский Эйнштейн
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09.06.2020 18:23 Ответить
Так, звичайно, Трамп - американський Янукович і обидва агенти кремля!
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09.06.2020 19:38 Ответить
Майдан-не Мародер,а Трамп-не Януковощ.
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09.06.2020 21:42 Ответить
Да... если сравнить Марину Данилюк-Ярмолаеву и Алесю Медведеву... то сразу станет понятно кто на стороне зла, а кто на стороне добра.
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09.06.2020 23:47 Ответить
Если Медведева выглядит как ангел, то вторая выглядит ну... не буду уточнять.
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09.06.2020 23:50 Ответить
Ну и подписчиков. У Марины 15 тыс, у Алеси 400 тыс.
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09.06.2020 23:54 Ответить
Со старта контрольный в козлячью морду: россия(параша) развалится и будет уничтожена, путина повесят, кацапы(моксели) станут рабами китайцев и горцев. Подонки типа медведчука, портнова, шария будут сидеть в тюрьме на бутылке, все верно?
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10.06.2020 10:09 Ответить
Трамп - молодчина.
Статейка и видео - туфта.
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10.06.2020 02:51 Ответить
Спасибо Цензору за регулярную публикацию разоблачительных материалов украинских журнлатистов: Марины Данилюк-Ярмолаевой и Богдана Буткевича. Это важно для граждан понимать все тонкости и особенности ведения вражеской (кацапской) информационной пропаганды в Украине. Медведчук - такой же подонок, черт и враг Украины как и путин. Кстати несколько дней назад на россии возбудили ряд уголовных дел против зятя медведчука - Андрея Рюмина, его обвиняет в хищении и воровстве более 1 млрд. рублей.

А леся медведева - медведчуковская ************.
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10.06.2020 10:17 Ответить
Нет у Украины никаких Трампов. Есть просто олигархи-казнокрады без морали и совести. Сивые, кудрявые, рыжие, всех мастей
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10.06.2020 15:55 Ответить
 
 