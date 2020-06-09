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Новости Видео Убийство Виталия Олешко
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Побратимы убитого добровольца Олешко (Сармата) объявили голодовку и пикетируют Офис Президента. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Товарищи погибшего провели пикет у здания Офиса генерального прокурора, а после переместились под Офис Президента. Они требуют отправить в СИЗО четверых подозреваемых в убийстве, которых недавно отпустили под домашний арест.

К акции присоединились несколько десятков людей. Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на "Громадське".

"Наша главная цель - отправить убийц в СИЗО. А также разобраться с Бердянской коллегией судей - почему они приняли такое решение. Изменение меры пресечения на домашний арест не имеет возможности на апелляцию. Остальные же, кто остался в СИЗО, это право сохранили. Это абсурд", - заявил побратим убитого Антон Пшеничный.

Побратимы убитого добровольца Олешко (Сармата) объявили голодовку и пикетируют Офис Президента 01Побратимы убитого добровольца Олешко (Сармата) объявили голодовку и пикетируют Офис Президента 02

Активисты заявили, что планируют оставаться под Офисом Президента, пока четверо обвиняемых не вернутся в СИЗО.

По данным бердянского издания "Город", четверо участников акции объявили бессрочную голодовку.

Побратимы убитого добровольца Олешко (Сармата) объявили голодовку и пикетируют Офис Президента 03
Побратимы убитого добровольца Олешко (Сармата) объявили голодовку и пикетируют Офис Президента 04

Читайте на Цензор.НЕТ: Четырех фигурантов дела об убийстве ветерана Олешко "Сармата" отпустили под домашний арест

Одновременно с акцией в Киеве пикет с требованием вернуть обвиняемых в убийстве Олешко в СИЗО состоялся в Запорожье, сообщает "Укринформ".

"Наши побратимы сегодня начали бессрочную акцию в Киеве у стен ГПУ. Мы вышли на местах, чтобы поддержать и заявить, что мы не согласны с тем решением, которое вынес Бердянский суд", - рассказала волонтер батальона "Донбасс" Стела Орел.

Участники акции заявили, что готовы проводить акции до тех пор, пока обвиняемые в убийстве не вернутся в СИЗО.

Побратимы убитого добровольца Олешко (Сармата) объявили голодовку и пикетируют Офис Президента 05Побратимы убитого добровольца Олешко (Сармата) объявили голодовку и пикетируют Офис Президента 06Побратимы убитого добровольца Олешко (Сармата) объявили голодовку и пикетируют Офис Президента 07

Также на Цензор.НЕТ: ГБР открыло дело по факту возможного сокрытия полицейскими информации о подготовке убийства Сармата, - Варченко

Напомним, 31 июля 2018 года в Бердянске мужчина выстрелил в 43-летнего местного жителя, общественного активиста и участника АТО Виталия Олешко (позывной Сармат), после чего скрылся с места происшествия. От полученного телесного повреждения Олешко умер.

В сентябре полиция задержала подозреваемого организатора убийства Виталия Олешко Михаила Сигиду. 16 декабря был задержан вероятный заказчик убийства Сармата - 34-летний бизнесмен из Днепра Евгений Бродский. 7 февраля 2019 года во Львове полиция задержала еще одного фигуранта дела Сармата - Виктора Власюка, который, по данным следствия, является лидером преступной группировки Днепра, бывший "торнадовец". Сейчас он уже отбывает наказание за стрельбу в мае 2013 года, в конце марта ему объявили подозрение по делу Сармата.

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Ранее главред Цензор.НЕТ Юрий Бутусов сообщил, что у Олешко был конфликт с Пономаревым и депутатом БПП Сергеем Валентировым, которые "контролируют всю власть" в Бердянске.

Весной 2019 года дело убийства Виталия Олешко объединили еще с одним - разбойное нападение на семью Поплавских в Днепре, которое произошло 4 июля 2018 года. В нем подозреваемыми проходят четыре человека из так называемой группы Виктора Власюка - предполагаемый организатор убийства Сармата Тарас Мовчан, Денис Зеленкин, Руслан Кузнецов, Сергей Смирнов. Следствие считает, что эти два дела связаны между собой.

Полиция вручила повестку народному депутату Александру Пономареву с вызовом на допрос по делу об убийстве участника боевых действий на Донбассе Виталия Олешко (Сармата). Впоследствии стало известно, что на допрос вызвали и народного депутата Сергея Валентирова. Оба на допрос не явились, их вызвали повторно.

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В конце июля 2019 года дело в отношении предполагаемых исполнителей и организаторов убийства Сармата передали в суд. На скамье подсудимых - подозреваемые в совершении убийства Артем Матюшин, Николай Ломака, Александр Обухов и Максим Владимиренков, предполагаемые организаторы Михаил Сигида, Евгений Бродский и Виктор Власюк, а также фигуранты дела о разбойном нападении в Днепре Денис Зеленкин, Тарас Мовчан, Сергей Смирнов и Руслан Кузнецов.

Побратимы убитого добровольца Олешко (Сармата) объявили голодовку и пикетируют Офис Президента 08

Двое судей заявили о самоотводе.

В августе 2019 года ГБР открыло дело по факту возможного сокрытия полицейскими информации о подготовке убийства Сармата.

29 мая 2020 года суд отпустил под домашних арест четверых обвиняемых - Михаилу Сигиду, Николая Ломако, Александра Обухова, Максима Владимиренкова.

Автор: 

голодовка (829) пикет (697) протест (5858) Олешко Виталий (80)


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Топ комментарии
+13
Побратимы убитого добровольца Олешко (Сармата) объявили голодовку и пикетируют Офис Президента - Цензор.НЕТ 1675
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09.06.2020 16:40
+13
Ты откуда упал, защитник плесени?. Президент уже достаточно показал как он относится к закону. От оскорбления в адрес мэра Черкасс до выступлений по делу Шеремета
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09.06.2020 16:41
+10
Вот так надо отстаивать справедливость для каждого патриота, каждого участника АТО.
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09.06.2020 16:31
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Вот так надо отстаивать справедливость для каждого патриота, каждого участника АТО.
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09.06.2020 16:31 Ответить
Убийца Сармата тоже участники АТО.
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09.06.2020 16:36 Ответить
и что ?

не таких ли "участников АТО"-убийц участников АТО справедливо (!!!) сажал Порох ?
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09.06.2020 16:57 Ответить
В 2014-ом надо было с судьями решать. А сейчас уже поздно
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09.06.2020 17:23 Ответить
Та ніколи не піздно
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09.06.2020 17:50 Ответить
а те, что его убили по вашей логике не патриоты? Они тоже атошники
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09.06.2020 18:21 Ответить
Ну и шли бы к судье что отпустил под домашний арест, или они хотят чтоб президент нарушая закон отдавал приказы судам.
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09.06.2020 16:35 Ответить
Ты откуда упал, защитник плесени?. Президент уже достаточно показал как он относится к закону. От оскорбления в адрес мэра Черкасс до выступлений по делу Шеремета
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09.06.2020 16:41 Ответить
Одно дело слова а другое отдавать приказы судам.
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09.06.2020 16:43 Ответить
Это ты здесь можешь сколько угодно языком чесать и бить себя копытом в грудь. И то в рамках правил "форума". А президент должен отвечать за каждое свое слово, а не му-звонить.
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09.06.2020 16:50 Ответить
Ватный длбб,а кто *назначил* убийц Шеремета ,а какая глядь постоянно требует от генпрокурора сажать Порошенко?
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09.06.2020 17:14 Ответить
На камеру отдавал приказы руководству банка. Уже можно сажать.
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09.06.2020 18:03 Ответить
Побратимы убитого добровольца Олешко (Сармата) объявили голодовку и пикетируют Офис Президента - Цензор.НЕТ 1675
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09.06.2020 16:40 Ответить
Куди вони з песиком вернуться?..
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09.06.2020 17:14 Ответить
в будку
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09.06.2020 18:22 Ответить
Ребята, эта клоунская банда слов не понимает...
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09.06.2020 16:50 Ответить
Та навіщо голодування !? ...Ставте намети ..починайте пікет а там .......!
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09.06.2020 17:28 Ответить
Навіщо пікет? На коліна і щоб берці атовців цілували
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09.06.2020 17:49 Ответить
Владі зараз не до Сармата . Вони переслідують Порошенка , Стерненка , учасників ООС та Майдану , волонтерів та добровольців . У них гостра нехватка кадрів , катастрофічно не вистарчає людей .
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09.06.2020 17:38 Ответить
Я вибачаюсь, але ставити хряка мародера в один ряд з іншими, якось вже непристойно
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09.06.2020 18:23 Ответить
Щось таке відчуття, що Бердянську колегію суддів може замінити суддя Лінч.

P.S. Чи то Врадієвку з суддею Зубковим забули? І телевізор не дивиться Бердянська колегія суддів. Ну, поставлять же на коліна, як у США
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09.06.2020 17:45 Ответить
Зеленая слизь аж из портков с онучами выпрыгивает шоб довести до ситуации, в которой они могут заверещать "***** введи, *****, спаси".
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09.06.2020 18:05 Ответить
Побратими убитого добровольця Олешка (Сармата) оголосили голодування і пікетують Офіс президента - Цензор.НЕТ 9022
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09.06.2020 18:08 Ответить
Дежавю, колись лігітьомний теж не помічав беззаконня, був засліплений рейтингами, які йому малювало оточення, особливо було цікаве перед самим Майданом, число людей готових вийти на поротести - 10 %, що з цього вийшло всі пам'ятають, мабуть..
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09.06.2020 18:19 Ответить
Це не судді, а якась банда в суддівських мантіях!
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09.06.2020 22:01 Ответить
Російські окупанти і їх посібники зайняли в Україні посаду суддів, прокурорів, президента...
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09.06.2020 22:01 Ответить
Російські окупанти і їх посібники зайняли в Україні посаду суддів, прокурорів, президента...
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09.06.2020 22:04 Ответить
 
 