Побратимы убитого добровольца Олешко (Сармата) объявили голодовку и пикетируют Офис Президента. ВИДЕО+ФОТОрепортаж
Товарищи погибшего провели пикет у здания Офиса генерального прокурора, а после переместились под Офис Президента. Они требуют отправить в СИЗО четверых подозреваемых в убийстве, которых недавно отпустили под домашний арест.
К акции присоединились несколько десятков людей. Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на "Громадське".
"Наша главная цель - отправить убийц в СИЗО. А также разобраться с Бердянской коллегией судей - почему они приняли такое решение. Изменение меры пресечения на домашний арест не имеет возможности на апелляцию. Остальные же, кто остался в СИЗО, это право сохранили. Это абсурд", - заявил побратим убитого Антон Пшеничный.
Активисты заявили, что планируют оставаться под Офисом Президента, пока четверо обвиняемых не вернутся в СИЗО.
По данным бердянского издания "Город", четверо участников акции объявили бессрочную голодовку.
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Одновременно с акцией в Киеве пикет с требованием вернуть обвиняемых в убийстве Олешко в СИЗО состоялся в Запорожье, сообщает "Укринформ".
"Наши побратимы сегодня начали бессрочную акцию в Киеве у стен ГПУ. Мы вышли на местах, чтобы поддержать и заявить, что мы не согласны с тем решением, которое вынес Бердянский суд", - рассказала волонтер батальона "Донбасс" Стела Орел.
Участники акции заявили, что готовы проводить акции до тех пор, пока обвиняемые в убийстве не вернутся в СИЗО.
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Напомним, 31 июля 2018 года в Бердянске мужчина выстрелил в 43-летнего местного жителя, общественного активиста и участника АТО Виталия Олешко (позывной Сармат), после чего скрылся с места происшествия. От полученного телесного повреждения Олешко умер.
В сентябре полиция задержала подозреваемого организатора убийства Виталия Олешко Михаила Сигиду. 16 декабря был задержан вероятный заказчик убийства Сармата - 34-летний бизнесмен из Днепра Евгений Бродский. 7 февраля 2019 года во Львове полиция задержала еще одного фигуранта дела Сармата - Виктора Власюка, который, по данным следствия, является лидером преступной группировки Днепра, бывший "торнадовец". Сейчас он уже отбывает наказание за стрельбу в мае 2013 года, в конце марта ему объявили подозрение по делу Сармата.
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Ранее главред Цензор.НЕТ Юрий Бутусов сообщил, что у Олешко был конфликт с Пономаревым и депутатом БПП Сергеем Валентировым, которые "контролируют всю власть" в Бердянске.
Весной 2019 года дело убийства Виталия Олешко объединили еще с одним - разбойное нападение на семью Поплавских в Днепре, которое произошло 4 июля 2018 года. В нем подозреваемыми проходят четыре человека из так называемой группы Виктора Власюка - предполагаемый организатор убийства Сармата Тарас Мовчан, Денис Зеленкин, Руслан Кузнецов, Сергей Смирнов. Следствие считает, что эти два дела связаны между собой.
Полиция вручила повестку народному депутату Александру Пономареву с вызовом на допрос по делу об убийстве участника боевых действий на Донбассе Виталия Олешко (Сармата). Впоследствии стало известно, что на допрос вызвали и народного депутата Сергея Валентирова. Оба на допрос не явились, их вызвали повторно.
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В конце июля 2019 года дело в отношении предполагаемых исполнителей и организаторов убийства Сармата передали в суд. На скамье подсудимых - подозреваемые в совершении убийства Артем Матюшин, Николай Ломака, Александр Обухов и Максим Владимиренков, предполагаемые организаторы Михаил Сигида, Евгений Бродский и Виктор Власюк, а также фигуранты дела о разбойном нападении в Днепре Денис Зеленкин, Тарас Мовчан, Сергей Смирнов и Руслан Кузнецов.
Двое судей заявили о самоотводе.
В августе 2019 года ГБР открыло дело по факту возможного сокрытия полицейскими информации о подготовке убийства Сармата.
29 мая 2020 года суд отпустил под домашних арест четверых обвиняемых - Михаилу Сигиду, Николая Ломако, Александра Обухова, Максима Владимиренкова.
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не таких ли "участников АТО"-убийц участников АТО справедливо (!!!) сажал Порох ?
P.S. Чи то Врадієвку з суддею Зубковим забули? І телевізор не дивиться Бердянська колегія суддів. Ну, поставлять же на коліна, як у США