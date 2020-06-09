Полиция провела обыски у организаторов и участников перестрелки в Броварах. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Полицейские и спецназовцы провели обыски у организаторов и участников перестрелки в Броварах, изъяли оружие и патроны. Одному из организаторов заочно сообщили о подозрении.

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на Департамент стратегических расследований Национальной полиции.

"Утром 9 июня оперативники Управления стратегических расследований в Киевской области, следователи следственного управления областной полиции совместно с прокуратурой и полком особого назначения одновременно начали проведение санкционированных обысков. Мероприятия проводились по местам возможного проживания организаторов и участников перестрелки в Броварах, а также в офисных помещениях", — сказано в сообщении.

Полицейские изъяли ножи, различное оружие, патроны и черновые записи.

"Сейчас одному из организаторов заочно сообщено о подозрении по ч. 3 ст. 27 ч. 4 ст. 296 (хулиганство) Уголовного кодекса Украины", — отметили в полиции.

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Санкция этой статьи статьи предусматривает лишение свободы на срок от трех до семи лет.

Напомним, 29 мая, рано утром в Броварах устроили стрельбу в районе Торгмаш. По предварительной версии, произошел конфликт между предпринимателями, которые занимаются пассажирскими перевозками, и нелегальными перевозчиками.

Позже появилось видео утренней перестрелки в Броварах.

Глава МВД Арсен Аваков доложил президенту Владимиру Зеленскому, что конфликт произошел между представителями фирм, которые занимаются пассажирскими перевозками в Броварах, и, по одной из версий, может быть связан с коррупционными сделками с тендерами по распределению маршрутов.

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Следователи по данному факту начали три уголовных производства: хулиганство, совершенное группой лиц с применением оружия, умышленное уничтожение или повреждение имущества и незаконное обращение с оружием.

Действия участников конфликта были дополнительно квалифицированы правоохранителями как покушение на убийство двух и более лиц.

Процедура определения меры пресечения для 28 задержанных после криминальных разборок перевозчиков в Броварах проходила в Броварском суде.