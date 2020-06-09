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Полиция провела обыски у организаторов и участников перестрелки в Броварах. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Полицейские и спецназовцы провели обыски у организаторов и участников перестрелки в Броварах, изъяли оружие и патроны. Одному из организаторов заочно сообщили о подозрении.

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на Департамент стратегических расследований Национальной полиции.

"Утром 9 июня оперативники Управления стратегических расследований в Киевской области, следователи следственного управления областной полиции совместно с прокуратурой и полком особого назначения одновременно начали проведение санкционированных обысков. Мероприятия проводились по местам возможного проживания организаторов и участников перестрелки в Броварах, а также в офисных помещениях", — сказано в сообщении.

Полиция провела обыски у организаторов и участников перестрелки в Броварах 01Полиция провела обыски у организаторов и участников перестрелки в Броварах 02Полиция провела обыски у организаторов и участников перестрелки в Броварах 03

Полицейские изъяли ножи, различное оружие, патроны и черновые записи.

"Сейчас одному из организаторов заочно сообщено о подозрении по ч. 3 ст. 27 ч. 4 ст. 296 (хулиганство) Уголовного кодекса Украины", — отметили в полиции.

Полиция провела обыски у организаторов и участников перестрелки в Броварах 04Полиция провела обыски у организаторов и участников перестрелки в Броварах 05Полиция провела обыски у организаторов и участников перестрелки в Броварах 06

Читайте на Цензор.НЕТ: МВД аннулировало лицензии четырем охранным фирмам, чьи сотрудники участвовали в перестрелке в Броварах

Санкция этой статьи статьи предусматривает лишение свободы на срок от трех до семи лет.

Напомним, 29 мая, рано утром в Броварах устроили стрельбу в районе Торгмаш. По предварительной версии, произошел конфликт между предпринимателями, которые занимаются пассажирскими перевозками, и нелегальными перевозчиками.

Позже появилось видео утренней перестрелки в Броварах.

Глава МВД Арсен Аваков доложил президенту Владимиру Зеленскому, что конфликт произошел между представителями фирм, которые занимаются пассажирскими перевозками в Броварах, и, по одной из версий, может быть связан с коррупционными сделками с тендерами по распределению маршрутов.

Также на Цензор.НЕТ: Полный отчет Авакова в Раде: Перестрелка в Броварах, изнасилование в Кагарлыке и уровень преступности в Украине. ИНФОГРАФИКА

Следователи по данному факту начали три уголовных производства: хулиганство, совершенное группой лиц с применением оружия, умышленное уничтожение или повреждение имущества и незаконное обращение с оружием.

Действия участников конфликта были дополнительно квалифицированы правоохранителями как покушение на убийство двух и более лиц.

Процедура определения меры пресечения для 28 задержанных после криминальных разборок перевозчиков в Броварах проходила в Броварском суде.

Автор: 

Бровары (338) обыск (1898) Нацполиция (16498) правоохранительные органы (2970) силовики (2799) стрельба (3257)


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Топ комментарии
+22
Почему не называют имена, не показывают фото обвиняемых?
Сержанта ВСУ, детского врача-кардиолога и боевого медика в "деле" Шеремета сразу назвали и показали.
Хотя доказательств по ним нет.
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09.06.2020 16:49
+9
Почему не называют имена, не показывают фото обвиняемых?
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09.06.2020 17:02
+3
если затыльник сам приладил то 7.92, а если заводской то может быть все что угодно, вплоть до 30-06.
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09.06.2020 16:57
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мяузер гут!
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09.06.2020 16:44 Ответить
Интересно, 7,92, или переделка? Плохо видно...
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09.06.2020 16:51 Ответить
если затыльник сам приладил то 7.92, а если заводской то может быть все что угодно, вплоть до 30-06.
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09.06.2020 16:57 Ответить
Ок.
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09.06.2020 17:06 Ответить
поправлюсь затыльник этот не такое уж новшество, на многих к98 видел, так что предидущий мой комент в топку.90% что 7.92х57
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10.06.2020 10:52 Ответить
Теперь Авакову точно на МВД еще 2,5 ярда дадут.
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09.06.2020 16:46 Ответить
Почему не называют имена, не показывают фото обвиняемых?
Сержанта ВСУ, детского врача-кардиолога и боевого медика в "деле" Шеремета сразу назвали и показали.
Хотя доказательств по ним нет.
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09.06.2020 16:49 Ответить
У вас есть доступ к делам этих людей.
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09.06.2020 16:59 Ответить
Почему не называют имена, не показывают фото обвиняемых?
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09.06.2020 17:02 Ответить
Мабуть, слуги урода?
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09.06.2020 19:07 Ответить
..очень оперативно однако...- так и переуспеть можно...
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09.06.2020 16:50 Ответить
Рюкзакова в долю не взяли потому что.
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09.06.2020 16:52 Ответить
оо нашли дойную корову повезло ..
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09.06.2020 17:05 Ответить
Да 10 суток пролетело даденых для сокрытия улик, а все равно что то да и нашли.
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09.06.2020 17:34 Ответить
https://www.youtube.com/watch?v=uJhGWO_WCT0&feature=youtu.be Аваков крышевал одну сторону конфликта .
Прессуют, я так понимаю, только вторую сторону, теперь уже руками государства.
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09.06.2020 19:12 Ответить
Поздно провели и это уже показуха
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09.06.2020 22:17 Ответить
 
 