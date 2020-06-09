Трамвай с пассажирами загорелся на ходу в Кривом Роге. ВИДЕО+ФОТОрепортаж
Огонь вспыхнул во втором вагоне скоростного трамвая. Пассажиры смогли сами выбраться из транспорта.
Инцидент произошел на площади 30-летия Победы в Саксаганском районе города. Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на ГУ ГСЧС Украины в Днепропетровской области.
"Во время следования по маршруту от станции "Кольцо Артема" до станции "Заречная", вблизи наземной открытой станции "Вторая городская больница" во втором вагоне скоростного трамвая №2 возник пожар", – сказано в сообщении.
К моменту, когда спасатели прибыли на место, пассажиры уже самостоятельно покинули салон, и в результате пожара никто не пострадал.
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Огонь уничтожил один из вагонов трамвая, а второй — частично повредил.
Пламя тушили 9 пожарных. Через 20 минут после того, как спасатели получили звонок о происшествии, пожар удалось локализовать, через 45 минут — погасить.
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