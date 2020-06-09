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Трамвай с пассажирами загорелся на ходу в Кривом Роге. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Огонь вспыхнул во втором вагоне скоростного трамвая. Пассажиры смогли сами выбраться из транспорта.

Инцидент произошел на площади 30-летия Победы в Саксаганском районе города. Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на ГУ ГСЧС Украины в Днепропетровской области.

"Во время следования по маршруту от станции "Кольцо Артема" до станции "Заречная", вблизи наземной открытой станции "Вторая городская больница" во втором вагоне скоростного трамвая №2 возник пожар", – сказано в сообщении.

К моменту, когда спасатели прибыли на место, пассажиры уже самостоятельно покинули салон, и в результате пожара никто не пострадал.

Также на Цензор.НЕТ: Две женщины погибли при пожаре на Закарпатье, - ГСЧС. ФОТО

Огонь уничтожил один из вагонов трамвая, а второй — частично повредил.

Пламя тушили 9 пожарных. Через 20 минут после того, как спасатели получили звонок о происшествии, пожар удалось локализовать, через 45 минут — погасить.

Трамвай с пассажирами загорелся на ходу в Кривом Роге 01
Трамвай с пассажирами загорелся на ходу в Кривом Роге 02


Автор: 

Кривой Рог (1403) пожар (5961) трамвай (200) ГСЧС (4985)


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Топ комментарии
+11
і бубочка не їздив, і таке ЧП! Дивно..
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09.06.2020 20:52
+9
Ги. На сраці було б епічніше.

Трамвай с пассажирами загорелся на ходу в Кривом Роге - Цензор.НЕТ 8060
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09.06.2020 21:02
+8
А що, хтось ще чекає чогось хорошого для України від бригади Коломойського?
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09.06.2020 20:58
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і бубочка не їздив, і таке ЧП! Дивно..
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09.06.2020 20:52 Ответить
https://www.radiosvoboda.org/a/30659882.html

Планують створити «угорський» район: влада України пішла на поступки Будапешту

Україна дарує Угорщині Берегівський район, що на Закарпатті.
Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба і його угорський колега Петер Сійярто підписали угоду про створення на території України у Закарпатській області угорського району. Мова йде про Берегівський район, який межує з Угорщиною.

Bідтак, Берегівський район стає адміністративною одиницею Угорщини у складі України!

Так що, слід думати, що невдовзі на Буковині з'явиться адміністративний район Румунії у складі України, Румунський (бесарабський) район на території Одещини, польський район на території Львівщини? ...
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09.06.2020 20:56 Ответить
А що, хтось ще чекає чогось хорошого для України від бригади Коломойського?
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09.06.2020 20:58 Ответить
Трамвай с пассажирами загорелся на ходу в Кривом Роге - Цензор.НЕТ 620це щось нагадує
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09.06.2020 20:58 Ответить
А страж то из настоящих того времени и ему сейчас лет 70
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09.06.2020 21:23 Ответить
Может дорогу перед трамваем перебежал когда-то? Вот оно с опозданием и случилось.
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09.06.2020 21:10 Ответить
Там Вовародиця ...
Цього достатньо
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09.06.2020 21:41 Ответить
Вот казалось бы ну чему там гореть что аж 45 минут вагон тушили.
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09.06.2020 20:53 Ответить
Там горит все кроме металлического каркаса...а так как этим трамваям уже по полсотни лет горит оно хорошо...
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09.06.2020 21:00 Ответить
кого накажут?
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09.06.2020 20:53 Ответить
Нука рузге вСини, приплетите сюда Зеленского!
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09.06.2020 20:53 Ответить
)) Гидрант хотел хероически погибнуть но передумал )))))))))))))))))))
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09.06.2020 21:02 Ответить
Ги. На сраці було б епічніше.

Трамвай с пассажирами загорелся на ходу в Кривом Роге - Цензор.НЕТ 8060
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09.06.2020 21:02 Ответить
Судя по всему на сраке у этого придурка тоже есть портрет осла...
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09.06.2020 21:04 Ответить
... А я подумал это Порошенко. Портрет неоднозначен
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09.06.2020 21:14 Ответить
Это спецом так и предусмотрено кольщиком , что бы сразу не разобравшись лицо не набили и коленку не сломали и можно было отмазаться
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09.06.2020 21:21 Ответить
тобі є чим думати?
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09.06.2020 22:49 Ответить
Зебил 80 уровня
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09.06.2020 22:03 Ответить
вагонам уже років по п"ятдесят...вони бігали ще в 70-х в дніпрі жд вокзал-дііт...
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09.06.2020 21:04 Ответить
это итоговый результат!вилкул маршрутки стрижет-ему наш СТ и нах не нужен-это конкуренция!трамваи убитые+им еще и маршруты продлили по городу!хотя,СТ-это основной вид транспорта-наш город длинный,и денег приносит порядочно,но куда они деваются?деребанят суки
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09.06.2020 21:05 Ответить
Саакашвили, когда был с визитом в Кривом Роге, сказал : "... с вашим бюджетом можно было бы золотые дороги построить"
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09.06.2020 21:37 Ответить
денег полно,это и без этого балабола все знают,но город ватный и соответственно процент идиотов,выбирающих в мэры сплошных "хозяйственников",зашкаливает!
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10.06.2020 11:16 Ответить
Так трамвай или метро
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09.06.2020 21:05 Ответить
В Кривом Рогу нет метро...есть скоростной трамвай...ездит быстро..почти как метро..
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09.06.2020 21:07 Ответить
Не метро - Эпицентр
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09.06.2020 21:20 Ответить
А це тут до чого? У вас якась параноя... Хоча я не лікар, то ж сходіть до спеціаліста... Чомусь мені здається, що тести Роршаха ви не пройдете
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09.06.2020 21:27 Ответить
Начальника и главного инженера ТТУ надо допросить в прокуратуре, это прежде всего и в первую очередь их касается
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09.06.2020 21:17 Ответить
Пфф, ничего страшного. За недельку покрасят и снова пустят на маршрут.
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09.06.2020 21:19 Ответить
Поверніть "бєдосика" до Кривого Рогу! Бо як тіко він виїхав звідти, то там почалися проблеми... І тепер всі біди воно носить з собою - в Парижі, і Німеччині, в Омані... Та й по Україні най не їздить - нам достатньо агресії московії, а ліквідувати ще й наслідки його візитів - то вже занадто!
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09.06.2020 21:24 Ответить
От рік тому я писав, що якщо Зе хоче в політику, то починати треба з малого - хай балотується в мери свого рідного Кривого Рогу, спробує на рівні одного міста щось змінити, набереться досвіду і сформує команду. Так мене тут зеботи лайном поливали!
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09.06.2020 21:39 Ответить
так у тебе за рік і досі з рота лайном тхне - ніяк не висмердиться твоя тхоряча натура
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09.06.2020 21:58 Ответить
Почалась роздача територій України. Ось і кінець нашій державі.
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10.06.2020 00:25 Ответить
У серпні Зеленський їде до Польщі. Після цього Львівщина відійде.
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10.06.2020 00:28 Ответить
 
 