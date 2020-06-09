Российского актера Ефремова, по вине которого в ДТП погиб человек, отправили под домашний арест. ВИДЕО
В крови артиста обнаружили, помимо алкоголя, следы кокаина и каннабиоидов. На суде Михаил Ефремов признал себя виновным и плакал.
Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на российские СМИ.
В зале суда Ефремов на вопрос журналистов, признает ли он вину за ДТП, в котором погиб человек, кивнул головой. То, что произошло, он назвал чудовищным.
"Это все, конечно, чудовищно произошло", — сказал Ефремов.
В интернете появились кадры, на которых видно, как актер плачет в зале суда.
В крови Ефремова обнаружили 2,1 промилле алкоголя, что соответствует примерно одной выпитой бутылке водки. Кроме того, в крови нашли следы кокаина и каннабиоидов. При этом в правоохранительных органах пояснили, что следы наркотиков — остаточные.
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Актер будет отбывать арест в своей квартире в центре Москвы. Ему запрещено общаться с кем-либо, кроме адвоката, следователя и близких родственников, а также нельзя пользоваться средствами связи, кроме как для вызова экстренных служб.
Накануне вечером Ефремов за рулем Jeep Grand Cherokee выехал на полосу встречного движения и столкнулся с Lada Granta. Водитель Lada, мужчина 1963 года рождения, курьер в компании доставки еды, умер в больнице.
Ефремову грозит до 12 лет лишения свободы.
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Знал все привычки, реакции на те или иные стрессы.
Ему надо цепляться за то, что пострадавший был жив на момент аварии.
А умер по неизвестным причинам, до которых предстоит докопаться.
Нафіга мені ця інформація???
І ще тре берьозки повирубувати...
https://eugenyshultz.livejournal.com/171429.html 2011 год
Ефремов пьёт всю жизнь, и ничего, обходился без ДТП.
Если он уснул на ходу, то его чем-то накачали.
Вопрос: кто, когда, как ?
1) Сломаться....и стать придворным поэтом шутом..
2) Не сломаться и получить по полной...затем деградация и БИЧ
3) Суицид...
почему водитель фургона, который сразу после аварии был вполне себе живым,
в больнице ПОЧЕМУ-ТО скончался.
Необходимо вскрытие и детальная экспертиза, чтобы выяснить, кто убил водилу.
(А.Невзоров)