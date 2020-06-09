Российского актера Ефремова, по вине которого в ДТП погиб человек, отправили под домашний арест. ВИДЕО

В крови артиста обнаружили, помимо алкоголя, следы кокаина и каннабиоидов. На суде Михаил Ефремов признал себя виновным и плакал.

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на российские СМИ.

В зале суда Ефремов на вопрос журналистов, признает ли он вину за ДТП, в котором погиб человек, кивнул головой. То, что произошло, он назвал чудовищным.

"Это все, конечно, чудовищно произошло", — сказал Ефремов.

В интернете появились кадры, на которых видно, как актер плачет в зале суда.

В крови Ефремова обнаружили 2,1 промилле алкоголя, что соответствует примерно одной выпитой бутылке водки. Кроме того, в крови нашли следы кокаина и каннабиоидов. При этом в правоохранительных органах пояснили, что следы наркотиков — остаточные.

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Актер будет отбывать арест в своей квартире в центре Москвы. Ему запрещено общаться с кем-либо, кроме адвоката, следователя и близких родственников, а также нельзя пользоваться средствами связи, кроме как для вызова экстренных служб.

Накануне вечером Ефремов за рулем Jeep Grand Cherokee выехал на полосу встречного движения и столкнулся с Lada Granta. Водитель Lada, мужчина 1963 года рождения, курьер в компании доставки еды, умер в больнице.

Ефремову грозит до 12 лет лишения свободы.

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