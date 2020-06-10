Рада увеличила размер социальных выплат пенсионерам и детям: перечень категорий. ВИДЕО

Верховная Рада увеличила размер социальных выплат определенным категориям населения. В частности, соцвыплаты повысили пенсионерам и детям.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба партии "Слуга народа" в Facebook.

Теперь ежемесячная доплата одиноким пенсионерам в возрасте 80+ составит 1100 гривен.

Помощь семьям, которые воспитывают детей с инвалидностью:

- до 6 лет - 6 226,5 грн;

- от 6 до 18 лет -7763 грн.

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Выплаты для детей, над которыми установлена ​​опека или попечительство:

- до 6 лет - 4447,5 грн;

- от 6 до 18 лет - 5545 грн.

Кроме того, парламент предоставил одноразовую поворотную помощь малообеспеченным семьям на возвратной основе через два года. Размер такой выплаты составляет почти 70 000 гривен. Эти средства семьи смогут использовать на развитие собственного дела.