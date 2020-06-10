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Рада увеличила размер социальных выплат пенсионерам и детям: перечень категорий. ВИДЕО

Верховная Рада увеличила размер социальных выплат определенным категориям населения. В частности, соцвыплаты повысили пенсионерам и детям.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба партии "Слуга народа" в Facebook.

Теперь ежемесячная доплата одиноким пенсионерам в возрасте 80+ составит 1100 гривен.

Помощь семьям, которые воспитывают детей с инвалидностью:

- до 6 лет - 6 226,5 грн;
- от 6 до 18 лет -7763 грн.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Минфин проверил 24,5 млн льготников и получателей субсидий: 27 млн грн подлежат возврату в бюджет

Выплаты для детей, над которыми установлена ​​опека или попечительство:

- до 6 лет - 4447,5 грн;
- от 6 до 18 лет - 5545 грн.

Кроме того, парламент предоставил одноразовую поворотную помощь малообеспеченным семьям на возвратной основе через два года. Размер такой выплаты составляет почти 70 000 гривен. Эти средства семьи смогут использовать на развитие собственного дела.

Рада увеличила размер социальных выплат пенсионерам и детям: перечень категорий 01

ВР (29247) соцвыплаты (505) соцпомощь (247)


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Топ комментарии
+8
А остальним - розвішати плакати перед очицями.
Рада збільшила розмір соціальних виплат пенсіонерам та дітям: перелік категорій - Цензор.НЕТ 3854
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10.06.2020 12:09
+7
Суки, моя мати пропрацювала білше 40 років, а пенсію отримує 2600 (в 90-х собес нараховував мінімальні пенсії, хоча мати і заробляла непогано), а якась *****-суддя, яка важче хера в руках нічого не тримала отримує спецпенсію 50-70000. Да і ця держиморда теж після депутатства бідувать не буде. Так що одне побажання цім "слугам", передавайте привіт кобзону
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10.06.2020 12:09
+5
А остальным пенсионерам х..р с маслом? Те кому 79 лет- на полном подсосе остаються?
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10.06.2020 12:00
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https://www.economics-prorok.com/2020/06/%d0%b2-%d1%83%d0%ba%d1%80%d0%b0%d0%b8%d0%bd%d0%b5-%d1%80%d0%b5%d0%b7%d0%ba%d0%be-%d0%b2%d0%b7%d0%bb%d0%b5%d1%82%d0%b8%d1%82-%d0%b0%d0%b1%d0%be%d0%bd%d0%bf%d0%bb%d0%b0%d1%82%d0%b0-%d0%bd%d0%b0-%d0%b3.html В Украине резко взлетит абонплата на газ Июнь 10, 2020Без рубрикиhttps://www.economics-prorok.com/2020/06/%d0%b2-%d1%83%d0%ba%d1%80%d0%b0%d0%b8%d0%bd%d0%b5-%d1%80%d0%b5%d0%b7%d0%ba%d0%be-%d0%b2%d0%b7%d0%bb%d0%b5%d1%82%d0%b8%d1%82-%d0%b0%d0%b1%d0%be%d0%bd%d0%bf%d0%bb%d0%b0%d1%82%d0%b0-%d0%bd%d0%b0-%d0%b3.html#comments Комментарии: 1 https://www.economics-prorok.com/2020/06/%d0%b2-%d1%83%d0%ba%d1%80%d0%b0%d0%b8%d0%bd%d0%b5-%d1%80%d0%b5%d0%b7%d0%ba%d0%be-%d0%b2%d0%b7%d0%bb%d0%b5%d1%82%d0%b8%d1%82-%d0%b0%d0%b1%d0%be%d0%bd%d0%bf%d0%bb%d0%b0%d1%82%d0%b0-%d0%bd%d0%b0-%d0%b3.html Рада увеличила размер социальных выплат пенсионерам и детям: перечень категорий - Цензор.НЕТ 7297 В Украине в июле резко вырастет абонплата на газ. Суммы во второй платежке увеличатся примерно на 24%. Вместе с этим Кабмин по требованию МВФ перестанет регулировать тариф на голубое топливо.https://www.economics-prorok.com/2020/06/%d0%b2-%d1%83%d0%ba%d1%80%d0%b0%d0%b8%d0%bd%d0%b5-%d1%80%d0%b5%d0%b7%d0%ba%d0%be-%d0%b2%d0%b7%d0%bb%d0%b5%d1%82%d0%b8%d1%82-%d0%b0%d0%b1%d0%be%d0%bd%d0%bf%d0%bb%d0%b0%d1%82%d0%b0-%d0%bd%d0%b0-%d0%b3.html#more-105508 Читать далее
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10.06.2020 11:54 Ответить
Какая мерзкая женщина на превью видео
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10.06.2020 11:55 Ответить
КОГДА ВЫ,члены, УВЕЛИЧИТЕ СОЦ.ВЫПЛАТЫ ДЕТЯМ -ИНВАЛИДОВ С ДЕТСТВА !!!!!!!! зеленые мрази !!!!!!!
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10.06.2020 12:40 Ответить
А Вы побольше водочки хлебните, не так мерзко будет смотреть.
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10.06.2020 14:31 Ответить
это не тот случай. тут медицина водка бессильна
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10.06.2020 14:35 Ответить
Як жити пенсам 80-?
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10.06.2020 11:55 Ответить
вони за планами молодих Зє!льоних жить нє должни
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10.06.2020 14:20 Ответить
А остальным пенсионерам х..р с маслом? Те кому 79 лет- на полном подсосе остаються?
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10.06.2020 12:00 Ответить
А остальним - розвішати плакати перед очицями.
Рада збільшила розмір соціальних виплат пенсіонерам та дітям: перелік категорій - Цензор.НЕТ 3854
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10.06.2020 12:09 Ответить
тіпа так сам на пенсії. хватає на сигарети. не їм не пью. за житло не плачу. одежі не купую. за руль не сідаю. вова підар включив зе дебіла. їздить по світу піцу жере всім на камеру. аби ти подавився . уркаїнське ***** з грязними армянськими коренями. будь проклята вся твоя сімья. амінь.
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10.06.2020 12:24 Ответить
Звездун, а за твой интернет Петя платит ?
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10.06.2020 13:49 Ответить
А тем кто получает 1638 к концу года добавят аж 130 гр.
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10.06.2020 12:06 Ответить
1638 - це не бідність(с)
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10.06.2020 12:08 Ответить
це шоп за комуналку розплатитись і всьо
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10.06.2020 14:19 Ответить
Суки, моя мати пропрацювала білше 40 років, а пенсію отримує 2600 (в 90-х собес нараховував мінімальні пенсії, хоча мати і заробляла непогано), а якась *****-суддя, яка важче хера в руках нічого не тримала отримує спецпенсію 50-70000. Да і ця держиморда теж після депутатства бідувать не буде. Так що одне побажання цім "слугам", передавайте привіт кобзону
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10.06.2020 12:09 Ответить
кобзон здох - давай проклянем їх всіх скорше подохнуть. !!! слава берліну!
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10.06.2020 12:25 Ответить
!!! слава берліну! - ?????????? берліну - слава. (так?)
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10.06.2020 12:45 Ответить
я знаю, що кобзон здох, тому і бажаю щоб передали привіт на той світ, і чим скорше тим краще
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10.06.2020 17:08 Ответить
Пенсіонери дуже вдячні...У них тепер одна задача - дожити до восьмидесяти років,щоб отримати оту омріяну доплату 1100 гривень...
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10.06.2020 12:23 Ответить
...одноразовая поворотная помощь на возвратной основе(с)
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10.06.2020 12:31 Ответить
МВФ дал Украине кредит.
13 условий, под которыми ради этого подписались Зеленский и Шмыгаль
Правда, подписав документ, власти его никому не показали.

1. Запрет возврата Привата Коломойскому
2. Открытие продажи земли
3. Усиление налогового давления на бизнес и украинцев
4. Аудит расходов по борьбе с коронавирусом
5. Повышение пенсионного возраста и накопительные пенсии
6. Продолжение реформы Супрун
7. Закрытие "лишних" школ и увольнение "лишних" учителей
8. Суды в ручном режиме
9. Цены на газ для украинцев вырастут с 1 июля
10. Тарифы на отопление для украинцев (снять ограничения по тарифам на отопление)
11. Долги за коммуналку будут выбивать усиленно
12. Приватизация Центрэнерго и других
13. "Независимые" от государства госкомпании
https://strana.ua/news/271999-mvf-dala-kredit-ukraine-kakie-uslovija-zapisany-v-memorandume.html
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10.06.2020 12:33 Ответить
Таке враження, що окрім МВФ, наша країна нікому не потрібна. Чому нашу владу, потрібно примушувати робити такі корисні і очевидні речі???
А кому влада це не сказала? Цим дебілам тупим, що ми народом називаємо? А навіщо їм казати? Вони тупі, їх інтерес набити пузо, поржати із тупого серіалу і спаритись, ну ще жити на халяву і красти.
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10.06.2020 13:06 Ответить
Сам немного не дожил ...но не пойму собственно за что надбавка ? Что закон поменяли? Теперь прежние параметры не работают? Складывается впечатление, что пенсионные дела подгоняют под определенного "пенсионера". Хотя это очевидно ! Справедливостью тут не пахнет!
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10.06.2020 12:36 Ответить
І якого ж пенсіонера, якщо не секрет?
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10.06.2020 12:46 Ответить
І це соціальна справедливість? А як жити сім'ям де двоє батьків на мінімалці сидять і ще й дітей мають?
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10.06.2020 12:55 Ответить
не знаю. Може запитати, ЯКОГО КУЯ ДВА ТРУТНЯ СИДЯТЬ НА МІНІМАЛЦІ? Чому, пля!!! вони не в "Польші"?? на що чекають?
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10.06.2020 13:03 Ответить
https://finance.liga.net/ekonomika/novosti/u-83-pensionerov-pensii-nije-projitochnogo-minimuma-minsots У 83% пенсионеров пенсии ниже прожиточного минимума . - поэтому многие до 80 не доживут и 1100 получат единицы, Кравчук, Кучма, Звягильский.
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10.06.2020 12:55 Ответить
Заливають люмпенів грошима. Вибори попереду.
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10.06.2020 13:02 Ответить
Про що уряд домовився з Міжнародним валютним фондом та які зобов'язання взяла на себе Україна для отримання кредитних коштів.



Повернути бюджетну дисципліну після коронакризи
Тарифи на газ та опалення визначить "невидима рука ринку"


(тарифи будуть відображати витрати на газ і супутні витрати, включаючи капітальні інвестиції на модернізацію тепломереж.)

 Зарплати в держкомпаніях: від кожного за здібностями, кожному за потребами

Гарантований мінімальний дохід

Подробиць щодо ГМД поки нема, але відомо, що Мінсоцполітики посилить перевірку одержувачів соціальних виплат для поліпшення їх адресності.

Крім стандартних тез про реалізацію заходів, передбачених пенсійною реформою 2017 року, у тексті меморандуму згадується зобов'язання Кабміну підготуватися до другого рівня пенсійної реформи.

Ціни зростатимуть повільно

Не допустити нового "банкопаду"
Криза 2014-2015 років привела до очищення банківської системи від фінустанов, не здатних працювати на ринку.

МВФ вимагає, щоб НБУ залишався "острівцем стабільності" серед хвиль українського політичного океану.
Так, Україна зобов'язується уникати політичних рішень щодо керівництва Нацбанку

Продовжити справу Уляни Супрун!!!

Приватизація повернетьсяhttps://www.epravda.com.ua/publications/2020/06/3/661302/?fbclid=IwAR2Yly6MSZQgrOFHnSX_ezzx9n857kN2Rrem6037h7sL8EzsIj--NxlQZZU https://www.epravda.com.ua/publications/2020/06/3/661302/?fbclid=IwAR2Yly6MSZQgrOFHnSX_ezzx9n857kN2Rrem6037h7sL8EzsIj--NxlQZZU

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10.06.2020 13:23 Ответить
"Теперь ежемесячная доплата одиноким пенсионерам в возрасте 80+ составит 1100 гривен." - надо было пенсионерам в возрасте 130+ назначить пенсию 1 000 000 долларов и орать на каждом углу, что при Зеленском в Украине пенсии стали самые большие в мире.
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10.06.2020 13:27 Ответить
Это вы не знаете наших пенсов Они на зло доживут, да еще и сами сходят оформят
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10.06.2020 13:35 Ответить
И гречки накуплят мешками.
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10.06.2020 14:32 Ответить
Ну да, экономика падает минимум на 8%, а мы соц выплаты повышаем.... Интересный подход... Инфляцию в студию!
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10.06.2020 13:33 Ответить
Це елементарний підкуп виборців. Пенсія виплачується за відпрацьовани роки і внески в пенсіонний фонд. А тепер--хто меньше працював--той буде більше отримувати. Тобто придурком бути вигідніше.
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10.06.2020 15:04 Ответить
 
 