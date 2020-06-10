Рада увеличила размер социальных выплат пенсионерам и детям: перечень категорий. ВИДЕО
Верховная Рада увеличила размер социальных выплат определенным категориям населения. В частности, соцвыплаты повысили пенсионерам и детям.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба партии "Слуга народа" в Facebook.
Теперь ежемесячная доплата одиноким пенсионерам в возрасте 80+ составит 1100 гривен.
Помощь семьям, которые воспитывают детей с инвалидностью:
- до 6 лет - 6 226,5 грн;
- от 6 до 18 лет -7763 грн.
Выплаты для детей, над которыми установлена опека или попечительство:
- до 6 лет - 4447,5 грн;
- от 6 до 18 лет - 5545 грн.
Кроме того, парламент предоставил одноразовую поворотную помощь малообеспеченным семьям на возвратной основе через два года. Размер такой выплаты составляет почти 70 000 гривен. Эти средства семьи смогут использовать на развитие собственного дела.
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медицинаводка бессильна
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Правда, подписав документ, власти его никому не показали.
1. Запрет возврата Привата Коломойскому
2. Открытие продажи земли
3. Усиление налогового давления на бизнес и украинцев
4. Аудит расходов по борьбе с коронавирусом
5. Повышение пенсионного возраста и накопительные пенсии
6. Продолжение реформы Супрун
7. Закрытие "лишних" школ и увольнение "лишних" учителей
8. Суды в ручном режиме
9. Цены на газ для украинцев вырастут с 1 июля
10. Тарифы на отопление для украинцев (снять ограничения по тарифам на отопление)
11. Долги за коммуналку будут выбивать усиленно
12. Приватизация Центрэнерго и других
13. "Независимые" от государства госкомпании
https://strana.ua/news/271999-mvf-dala-kredit-ukraine-kakie-uslovija-zapisany-v-memorandume.html
А кому влада це не сказала? Цим дебілам тупим, що ми народом називаємо? А навіщо їм казати? Вони тупі, їх інтерес набити пузо, поржати із тупого серіалу і спаритись, ну ще жити на халяву і красти.
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Не допустити нового "банкопаду"
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Продовжити справу Уляни Супрун!!!
Приватизація повернетьсяhttps://www.epravda.com.ua/publications/2020/06/3/661302/?fbclid=IwAR2Yly6MSZQgrOFHnSX_ezzx9n857kN2Rrem6037h7sL8EzsIj--NxlQZZU https://www.epravda.com.ua/publications/2020/06/3/661302/?fbclid=IwAR2Yly6MSZQgrOFHnSX_ezzx9n857kN2Rrem6037h7sL8EzsIj--NxlQZZU