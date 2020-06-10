РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
13572 посетителя онлайн
Новости Видео Агрессия России против Украины
818 4

Наемники РФ из 120- и 82-мм минометов обстреляли позиции ВСУ вблизи Павлополя. С начала суток - 6 обстрелов, потерь нет, - Минобороны. ВИДЕО

По состоянию на 12:00 10 июня вооруженные формирования Российской Федерации уже шесть раз нарушили режим прекращения огня.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба Минобороны.

На луганском направлении, сразу после полуночи и утром, российские оккупационные войска трижды обстреляли позиций украинских защитников неподалеку от Хутора Вильный, при этом используя станковые противотанковые и автоматические станковые гранатометы, а также крупнокалиберные пулеметы. Из аналогичного вооружения с 7:35 до 8:00, противник вел огонь по защитникам Орехово.

Утром на донецком направлении противник дважды обстрелял позиции ВСУ вблизи Павлополя из 120- и 82-мм минометов, станковых противотанковых гранатометов и пулеметов крупного калибра.

На все вражеские обстрелы украинские военнослужащие оперативно и жестко отвечали из имеющихся огневых средств. Потери противника уточняются.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Враг за сутки 16 раз обстрелял позиции ОС на Донбассе, ранен один украинский воин, ликвидирован один и ранены четыре наемника РФ, - штаб

По имеющейся информации, с начала текущих суток боевых потерь среди украинских защитников нет.

"Подразделения Объединенных сил постоянно готовы дать эффективный отпор коварным вражеским действиям", - сказано в сообщении.

Минобороны (9333) обстрел (27165) Донбасс (26956)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в X/Twitter
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Найманці РФ зі 120- і 82-мм мінометів обстріляли позиції ЗСУ поблизу Павлополя. З початку доби - 6 обстрілів, втрат немає, - Міноборони - Цензор.НЕТ 8879
показать весь комментарий
10.06.2020 15:14 Ответить
 
 