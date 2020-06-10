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Зеленскому выписали штраф за визит в кафе в Хмельницком: "И в принципе правильно сделали". ВИДЕО

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что за нарушение карантинных мер во время рабочей поездки на Хмельнитчину ему выписали штраф.

Об этом он заявил журналистам в Чернигове, передает Цензор.НЕТ.

"Можно снять маску? Так лучше слышно. А то будет, как в Хмельницкой области, выпишут мне штраф, и в принципе правильно сделали", - отметил Зеленский.

Ранее главред Цензор.НЕТ Юрий Бутусов сообщил, что президент Владимир Зеленский, глава Офиса Президента Андрей Ермак и другие официальные лица прямо нарушили закон, посетив кафе в Хмельницком.

Позже замглавы МВД Антон Геращенко заявил, что Зеленского оштрафуют за визит в кафе Хмельницкого, если обнаружат нарушение.

Позже Зеленский прокомментировал посещение кафе в Хмельницком, заявив, что он готов заплатить штраф, "если что-то нарушил".

Читайте: Женщину в Кривом Роге оштрафовали на 170 грн за распространение слухов о продаже средств индивидуальной защиты за границу

Автор: 

Зеленский Владимир (20365) карантин (16729) штраф (1285) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)


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Топ комментарии
+47
Да все равно в Ростов ехать! Какая разница!
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10.06.2020 14:10
+19
Зеленському виписали штраф за візит у кафе в Хмельницькому: "І в принципі правильно зробили" - Цензор.НЕТ 4788
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10.06.2020 14:39
+19
Штраф надо выписать каждому му да ку который за "это" голосовал!
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10.06.2020 14:43
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Да все равно в Ростов ехать! Какая разница!
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10.06.2020 14:10 Ответить
шедевр!!!!!!!
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10.06.2020 14:13 Ответить
Зеленському виписали штраф за візит у кафе в Хмельницькому: "І в принципі правильно зробили" - Цензор.НЕТ 5284
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10.06.2020 15:36 Ответить
листик ПОДОРОЖНИКА на лобик ЗЕБЕне тоже выписали ?
чтоб головкой не болел !
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10.06.2020 14:16 Ответить
лучше б йому звиздюлей выписали, а не штраф
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10.06.2020 14:28 Ответить
Зеленському виписали штраф за візит у кафе в Хмельницькому: "І в принципі правильно зробили" - Цензор.НЕТ 4788
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10.06.2020 14:39 Ответить
хороший ракурс
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10.06.2020 15:50 Ответить
Зеленському виписали штраф за візит у кафе в Хмельницькому: "І в принципі правильно зробили" - Цензор.НЕТ 622
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10.06.2020 19:04 Ответить
Штраф надо выписать каждому му да ку который за "это" голосовал!
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10.06.2020 14:43 Ответить
по 17 тысч (минимум)
включая членов семьи, от грудных младенцев до стариков
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10.06.2020 15:51 Ответить
Они сами себе выписали. И своим детям тоже.
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10.06.2020 16:34 Ответить
Зеленському виписали штраф за візит у кафе в Хмельницькому: "І в принципі правильно зробили" - Цензор.НЕТ 7237
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11.06.2020 08:59 Ответить
Петики, фас!
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10.06.2020 14:10 Ответить
В спам, животное!
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10.06.2020 14:18 Ответить
Цирк
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10.06.2020 14:12 Ответить
Думаю, врёт.
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10.06.2020 14:12 Ответить
Не обязательно.
Вполне могли выписать штраф при согласии Зе...Есть такой принцип "признать малое, чтобы скрыть большее" Вот и он заплатил штраф на 17 тыс (причем из нашего же кармана) и продолжает вредить на миллиарды!!!
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10.06.2020 15:25 Ответить
Только Зеленскому??? Там же была свита человек десять , плюс фотограф. Главно оплачивайте и ходите почаще, нарушайте, пополняйте бюджет хоть так.
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10.06.2020 14:12 Ответить
успокойтесь. зеленский НИКОГДА не засадит порошенко в тюрягу надолго... максимум очередное шоу.
если посадит, тогда его самого посадят
в Ю Корее уже 5-6 презов посадили пожизненно, а один не выдержал - повесился.
и сравните наши страны. без ресурсов Ю Корея... и самая богатая ресурсами чисто европейская страна
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10.06.2020 14:13 Ответить
Все, петики, успокоились? "Тебя посодют, а ты не воруй!" - здесь не будет.
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10.06.2020 14:15 Ответить
нє вєрю, ой нє вєрю я вашим мансам
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10.06.2020 14:13 Ответить
Я считаю, что здесь он прав. Допускаю даже, что визит в кафе и последующий штраф были срежиссированы заранее - теперь чиновник средней руки, будучи оштрафованным, уже не скажет "Вы что, козлы, не видите, кто перед вами?". Президента оштрафовали - теперь любого оштрафуем, никто не страшен.
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10.06.2020 14:14 Ответить
Бубачка піариться.
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10.06.2020 14:16 Ответить
Что бы пиар в пользу пошел мозг нужен...а у осла оного нет..
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10.06.2020 14:18 Ответить
Иногда и осел пользу приносит, даже если не понимает
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10.06.2020 14:28 Ответить
В кафешку они поперлись по дурости, а штраф 17 тыс для миллионера Зе совсем не то же самое, что для бабушки пенсионерки.
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10.06.2020 17:05 Ответить
Тут важен не размер (пусть хоть 1₴), а показательная демонстрация, что перед законом все равны, см. мой пост чуть выше.
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10.06.2020 17:29 Ответить
Вообще-то штрафовать нужно было владельца кафе - за разрешение войти. Это если не было злоупотребления служебным положением, в таком случае наказание должно быть уже по другой статье.
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10.06.2020 14:14 Ответить
Его вроде как тоже.
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10.06.2020 17:30 Ответить
Хто ж це наважився штрафонути найвеличнішого?
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10.06.2020 14:14 Ответить
сам себе
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10.06.2020 17:06 Ответить
Розмір штрафу який?
Там від 17 тис. до 51 тис. і до 3-х років.
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10.06.2020 14:15 Ответить
ЗЕбил закончит свой путь на зоне
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10.06.2020 14:16 Ответить
А остальным пяти зебилам что были вместе с тобой??
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10.06.2020 14:16 Ответить
плюс - хозяина кафе и весь обслуживающий персонал (которые выперлись на работу на 2 дня раньше снятия карантина)
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10.06.2020 14:20 Ответить
"Можно снять маску? "

Не-не-не. Маска клоуна уже намертво приросла.
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10.06.2020 14:17 Ответить
а у кого он спросил? кто ему должен был дать разрешение на нарушения хоть и облегченного, но все же карантина ?
т.е если в магазине-автобусе нельзя без маски, то я могу ее снять, но перед этим крикнуть в небо - можно я сниму маску, меня так лучше слышно-видно ))))
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10.06.2020 14:22 Ответить
Совершенно верно. Всем известно, что если задать вопрос в форме: Можно ли мне <...>?, где вместо <...> подставить то, что вы хотите сделать, и ответ будет утвердительный, или ответа не будет (а раз ответа нету, то и возражений нету - значит можно), то это железобетонный довод в вашу пользу везде.
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10.06.2020 17:27 Ответить
А вопрос остался: оплатил или не оплатил?
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10.06.2020 14:22 Ответить
и сумма ))))
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10.06.2020 14:22 Ответить
наверняка дешевле чем в *Велюре*.Бубочка решил сэкономить.
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11.06.2020 10:20 Ответить
штраф йому виписали - ну пІпец, дешева драматургія то його все .... - зЄбіли хавають
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10.06.2020 14:25 Ответить
За що? Була заборона роботи кафе або заборона заходити? Маячня!!!
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10.06.2020 14:25 Ответить
Да, сейчас карантин и заведения работают только на вынос .... Проблема в том что им не надо это было афишировать ведь пончто что поесть где то нужно было... А так абсолютно закон для всех
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10.06.2020 14:31 Ответить
Могли бы взять бутеры и чай в термос. Мне тоже нужно было ехать на работу, но водила маршрутки отказался "не афишировать" и взять меня на стоячее место, видно побоялся, подумал, что фраза "я решил не афишировать" будет непринята ментами как аргумент, типа законопослушный хаха. Но президент, понятно, это другое дело.
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10.06.2020 17:38 Ответить
Ти диви - прямо рецидивіст якійсь! Злосний порушник!
Тут вже треба по максимальній планці карати.
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10.06.2020 14:26 Ответить
Не поняв.... Хтось нашого прєза має за лоха ? А десяток інших відмазались ?
Це тільки ті,що потрапили в об'єктив !:
Зеленському виписали штраф за візит у кафе в Хмельницькому: "І в принципі правильно зробили" - Цензор.НЕТ 4680
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10.06.2020 14:29 Ответить
еврейская галиматня для лохтората
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10.06.2020 14:30 Ответить
Зеленському виписали штраф за візит у кафе в Хмельницькому: "І в принципі правильно зробили" - Цензор.НЕТ 9696
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10.06.2020 14:31 Ответить
"Можно снять маску?"

Можно. От 17 тыс. до 34 тыс.
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10.06.2020 14:32 Ответить
- Согласно Закону Украины №530-IX "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України, спрямованих на запобігання виникненню і поширенню коронавірусної хвороби (COVID-19)" от 17 марта 2020 года, вы обвиняетесь в нарушении правил карантина, - сказал Аваков. - Пройдемте в автозак.
- Нет-нет, товарищ Аваков, произошла чудовищная ошибка, - растерялся Зеленский. - Я готов отдать штраф, если что-то нарушил... Да-да, так и есть, мне сказали, меня пригласили, я просто зашел и все здесь проверил...
- Ну и зря, - хмыкнул Аваков. - Караульные, сопроводите нарушителей.
https://censor.net/r3200097
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10.06.2020 14:40 Ответить
дивно, молодий чоловік 42р. вілла в Іспанії чи де там, 28 млн на рахунку , а народ 6000грн- не бідність, совдепія в голові
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10.06.2020 14:49 Ответить
как говаривал диктатор Франко
"для друзей законная вилла в Испании, а для врагов - совдепия"
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10.06.2020 15:53 Ответить
Савецкий союз)) Он точно в брежнева превращается ударными темпами)
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10.06.2020 14:45 Ответить
толкові автори не пишуть репризи от і виходить якась фуйня
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10.06.2020 14:57 Ответить
так он жеж сам хотел заболеть на КОВИД-19 !!
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10.06.2020 14:59 Ответить
Это все херня, детский сад. А вот создание в Закарпатье на границе с гандонами венграми административного района по национальному признаку - это уже серьезно. Венгры уже сообщили, шо будут всячески поддерживать ОТГ и помогать финансово. Закладывается такая себе "мина замедленного действия". А сейчас еще Болгария и Румыния начнут "качать".
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10.06.2020 15:02 Ответить
Зеленському виписали штраф за візит у кафе в Хмельницькому: "І в принципі правильно зробили" - Цензор.НЕТ 8227
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10.06.2020 15:05 Ответить
жестко, но справедливо !

автора !!!!!!
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10.06.2020 15:54 Ответить
А почему президент Вован и его АП "забыли" и "забили" на тему компенсаций от Ирана? Почему Вова не возвращает в информационное поле тему со сбитым в Иране Украинским самолетом и на официальном уровне не угрожает Ирану многомиллионными судовыми исками в случае если власти Ирана и дальше будут продолжать "валять дурака"в этом вопросе? Это важный принципиальный момент внешней политики, это "лицо" нашего государства.

В АП передали этот вопрос в МИД и возложили на Зама Енина. Он бегает и рассказывает, шо нужно делать официальные заявы, так как Иран не собирается ничего делать. Зам. Министра не решит этот вопрос, не его компетенция. Нужна публичная официальная заява Президента или Главы АП. Чем больше проходит времени, тем больше уверенность, шо зеленые мрази уже и в этом вопросе следуют принципу "мы люди мирные - нам можна срать на голову" и тему компенсаций "замнут", а граждане забудут.
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10.06.2020 15:15 Ответить
России миллиарды простили,а здесь миллионы
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11.06.2020 10:22 Ответить
прикольное в Украине "равенство перед законом" обозначила Вошьдь зебилов: и одна, вроде, сумма штрафа, но кому-то - это один раз "потанцевать" жЫрную тёлку, а кому-то - придётся продавать почку..
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10.06.2020 15:31 Ответить
Комедия в стиле кв -95. Шоу маст го он!
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10.06.2020 15:37 Ответить
Новая серия про ГОЛОГО БОРОДЬКО ? Во повеселимся !.....
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10.06.2020 15:50 Ответить
Дешевая показуха.
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10.06.2020 16:13 Ответить
Сто пудов.
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10.06.2020 18:32 Ответить
Ой люлИ, ай люлИ -

Правильно всё сделалИ!
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10.06.2020 16:39 Ответить
А когда штраф за давление на прокурора выпишут?
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10.06.2020 17:01 Ответить
с вами был 95-квартал оуууее
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10.06.2020 17:16 Ответить
это вообще тупость. У него вообще даже стыда не осталось. Прямо признается в том, что тупица
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10.06.2020 17:36 Ответить
уринатерапия, чё
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10.06.2020 17:51 Ответить
рецидивист
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10.06.2020 18:21 Ответить
Цирк видали?
Виписали ему штраф)))
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10.06.2020 18:31 Ответить
вова покажи постанову і квитанцію з банку про оплату штрафу. А остальни хто там був тіпа можна? ********.
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10.06.2020 18:45 Ответить
Гнать его надо и чем быстрее тем лучше.
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10.06.2020 19:09 Ответить
Женіть вже його поросячі до іншого кафе-ваша "корида"-кукольний театр.
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10.06.2020 20:59 Ответить
Блін ... Як мінімум, це вже друге його адмінправопорушення ...
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10.06.2020 19:57 Ответить
лучше исправительные работы,чем штраф,пусть улицы метёт
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10.06.2020 21:13 Ответить
Зеленському виписали штраф за візит у кафе в Хмельницькому: "І в принципі правильно зробили" - Цензор.НЕТ 2577
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10.06.2020 21:15 Ответить
клоунада
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10.06.2020 22:51 Ответить
А можно ему и слугам народа выписать подъемные в Ростов?
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11.06.2020 06:16 Ответить
Если серьезно, то есть проблемка, что рейтинг Зе слишком велик, хотя страна уже предана и отдана на растерзание мокшам и своим гнидам. Впишите в список прошлых кандидатов в президенты и по последнему соцопросу вставьте им проценты. Что видим?
1/ Что и было. Побеждают в первом туре двое Зе и Порох с теми же процентами 30 и 15% соответсвенно. Я не удивлен, ведь ватники за ЗЕ, смотрящие тупые сериалы, смотрят и его тупые ролики и мнение не меняют. Нет катализатора, чтобы поменять мнение, они уже не казаки, а рабы, чипированные совком на генном уровне.
2/ Во втором туре все враги независимости Украины сторонники ОПЗЖ, шариков, СБУ-шника, бабушки Юля, нацжен Авакова прибавят Зе свои суммарные 30-35%. В итоге он нам всем, можно сказать, первый раз не соврал, сказав, что "идет в президенты", недоговорив "и выигрываю". (Но он не понимает, что внедрение ОРДЛО в Украину опасно и для Зе лично).
3/ Внедрение ху@лом ОРДЛО в Украину через предателей во власти с правом голоса на выборах даст возможность добавить процент, в т.ч. через фальсификат, уже не ЗЕ!, а Медведчуку. Оп-па-па! Ху@ло всю Украину изнасиловал. Почему? Да, потому что вторым будет уже не Порох, а Медведчук.
4/ Во втором туре всё те же враги независимости Украины и зассавшие переметнувшиеся сторонники слуг народа могут привести в президенты Медведчука.
5/ Что делать? Не знаю.
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11.06.2020 06:21 Ответить
А что там с Ляшко? Чиновник утверждал, что не было никаких нарушений, а оказалось, что было, и грубое. Зачем нам такой главный санитарный врач? Гнать в шею сукиного сына!
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11.06.2020 09:05 Ответить
В нашей стране с каждым днём увеличивается число заболевших на корона вирус, А многие стараются сделать себе пиар НА том, что Зеленский нарушил меры карантина, ДА он нарушил - НО РЕБЯТА, а жизни миллионов жителей Украины ВАМ по боку!? посмотрите, что происходит в нашей стране, открыли садики, а няни заразили деток корона вирусом это ВАШИ крохи, А какие в будущем для них будут последствия, в общественном транспорте пассажиры бес масок, по улицам передвигаются бес масок, в супермаркетах покупатели бес масок, НА рынках бес масок - ПОЧЕМУ не кто не поднимает вопрос и НЕ спрашивают С представителей местных властей и работников полиции в городах почему ОНИ НЕ контролируют ТАКИЕ нарушения, НАВЕРНОЕ нужно лично вам заразится, что бы в каждом проснулась ответственность.
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11.06.2020 09:08 Ответить
 
 