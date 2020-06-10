Зеленскому выписали штраф за визит в кафе в Хмельницком: "И в принципе правильно сделали". ВИДЕО

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что за нарушение карантинных мер во время рабочей поездки на Хмельнитчину ему выписали штраф.

Об этом он заявил журналистам в Чернигове, передает Цензор.НЕТ.

"Можно снять маску? Так лучше слышно. А то будет, как в Хмельницкой области, выпишут мне штраф, и в принципе правильно сделали", - отметил Зеленский.

Ранее главред Цензор.НЕТ Юрий Бутусов сообщил, что президент Владимир Зеленский, глава Офиса Президента Андрей Ермак и другие официальные лица прямо нарушили закон, посетив кафе в Хмельницком.

Позже замглавы МВД Антон Геращенко заявил, что Зеленского оштрафуют за визит в кафе Хмельницкого, если обнаружат нарушение.

Позже Зеленский прокомментировал посещение кафе в Хмельницком, заявив, что он готов заплатить штраф, "если что-то нарушил".

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