Побратимы убитого добровольца Олешко (Сармата) продолжают голодовку под ОП: "Нас провоцируют на суд Линча". ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Товарищи убитого добровольца Олешко (Сармата) объявили голодовку и находятся под Офисом Президента в Киеве. Они требуют отправить в СИЗО четверых подозреваемых в убийстве, которых недавно отпустили под домашний арест.

Об этом сообщает корреспондент Цензор.НЕТ с места событий.

Видео: Олег Богачук, Цензор.НЕТ

Под Офисом президента в центре Киева побратимы убитого добровольца Виталия Олешко (Сармата) объявили бессрочную голодовку с требованием вернуть под стражу подозреваемых в его убийстве, а также выяснить, почему судьи приняли такое, по их мнению, беспрецендентное решение об освобождении подозреваемых под домашний арест.

"Мы со вчерашнего дня объявили голодовку в знак протеста против того, что сделал Бердянский районный суд, когда отпустил тех, кто убил Виталия Олешко (позывной Сармат) под домашний арест. Это беспрецендентный случай в истории Украины, в судебной практике - людей, которых по сути судят в суде, им инкриминируется заказное убийство группой лиц, их отпускают и говорят таким образом говорят можете убегать. Людям, которые осознают, что получат от 10 лет до пожизненного срока, дают возможность убежать или влият на свидетелей или семьи свидетелей. Суд мотивировал свое решение абсурдными вещами: и коронавирус, и что один из них, когда себя вел хорошо. Это митивированное деньгами решение. Нас, побратимов, провоцируют на суд Линча. Мы прошли с ним войну, плен, потом боролись с произволом, коррупцией, депутатами, чиновниками. Его подло среди белого дня на глазах у жены, побратимов убивают в спину и этих людей отпускают под домашний арест. Фактически их отпускают на свободу. Мы требуем вернуть их за решетку и разобраться с судьями, почему они приняли такое решение. Мы. 5 человек, его побратимы, будем голодовать до конца, аж до нашей смерти. Альтернатива, мы должны взять оружие и пойти навести справедливость своими руками. Но это сыграет на руку Российской Федерации. Мы это понимаем. Нас на это толкают. Мы сейчас на это не пойдем, но мы показываем, что готовы умереть за нашего побратима. Нам не надо, чтобы к нам кто-то приходил и что-то объяснял, просто наведите порядок", - заявил объявивший голодовку Тарас Костанчук, глава общественной организации участников боевых действий "Сармат".

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Фото: Олег Богачук, Цензор.НЕТ

Напомним, 31 июля 2018 года в Бердянске мужчина выстрелил в 43-летнего местного жителя, общественного активиста и участника АТО Виталия Олешко (позывной Сармат), после чего скрылся с места происшествия. От полученного телесного повреждения Олешко умер.

В сентябре полиция задержала подозреваемого организатора убийства Виталия Олешко Михаила Сигиду. 16 декабря был задержан вероятный заказчик убийства Сармата - 34-летний бизнесмен из Днепра Евгений Бродский. 7 февраля 2019 года во Львове полиция задержала еще одного фигуранта дела Сармата - Виктора Власюка, который, по данным следствия, является лидером преступной группировки Днепра, бывший "торнадовец". Сейчас он уже отбывает наказание за стрельбу в мае 2013 года, в конце марта ему объявили подозрение по делу Сармата.

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Ранее главред Цензор.НЕТ Юрий Бутусов сообщил, что у Олешко был конфликт с Пономаревым и депутатом БПП Сергеем Валентировым, которые "контролируют всю власть" в Бердянске.

Весной 2019 года дело убийства Виталия Олешко объединили еще с одним - разбойное нападение на семью Поплавских в Днепре, которое произошло 4 июля 2018 года. В нем подозреваемыми проходят четыре человека из так называемой группы Виктора Власюка - предполагаемый организатор убийства Сармата Тарас Мовчан, Денис Зеленкин, Руслан Кузнецов, Сергей Смирнов. Следствие считает, что эти два дела связаны между собой.

Полиция вручила повестку народному депутату Александру Пономареву с вызовом на допрос по делу об убийстве участника боевых действий на Донбассе Виталия Олешко (Сармата). Впоследствии стало известно, что на допрос вызвали и народного депутата Сергея Валентирова. Оба на допрос не явились, их вызвали повторно.

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В конце июля 2019 года дело в отношении предполагаемых исполнителей и организаторов убийства Сармата передали в суд. На скамье подсудимых - подозреваемые в совершении убийства Артем Матюшин, Николай Ломака, Александр Обухов и Максим Владимиренков, предполагаемые организаторы Михаил Сигида, Евгений Бродский и Виктор Власюк, а также фигуранты дела о разбойном нападении в Днепре Денис Зеленкин, Тарас Мовчан, Сергей Смирнов и Руслан Кузнецов.

Двое судей заявили о самоотводе.

В августе 2019 года ГБР открыло дело по факту возможного сокрытия полицейскими информации о подготовке убийства Сармата.

29 мая 2020 года суд отпустил под домашних арест четверых обвиняемых - Михаилу Сигиду, Николая Ломако, Александра Обухова, Максима Владимиренкова.