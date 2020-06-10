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Новости Видео Агрессия России против Украины Убийство Виталия Олешко
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Побратимы убитого добровольца Олешко (Сармата) продолжают голодовку под ОП: "Нас провоцируют на суд Линча". ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Товарищи убитого добровольца Олешко (Сармата) объявили голодовку и находятся под Офисом Президента в Киеве. Они требуют отправить в СИЗО четверых подозреваемых в убийстве, которых недавно отпустили под домашний арест.

Об этом сообщает корреспондент Цензор.НЕТ с места событий.

Видео: Олег Богачук, Цензор.НЕТ

Под Офисом президента в центре Киева побратимы убитого добровольца Виталия Олешко (Сармата) объявили бессрочную голодовку с требованием вернуть под стражу подозреваемых в его убийстве, а также выяснить, почему судьи приняли такое, по их мнению, беспрецендентное решение об освобождении подозреваемых под домашний арест.

"Мы со вчерашнего дня объявили голодовку в знак протеста против того, что сделал Бердянский районный суд, когда отпустил тех, кто убил Виталия Олешко (позывной Сармат) под домашний арест. Это беспрецендентный случай в истории Украины, в судебной практике - людей, которых по сути судят в суде, им инкриминируется заказное убийство группой лиц, их отпускают и говорят таким образом говорят можете убегать. Людям, которые осознают, что получат от 10 лет до пожизненного срока, дают возможность убежать или влият на свидетелей или семьи свидетелей. Суд мотивировал свое решение абсурдными вещами: и коронавирус, и что один из них, когда себя вел хорошо. Это митивированное деньгами решение. Нас, побратимов, провоцируют на суд Линча. Мы прошли с ним войну, плен, потом боролись с произволом, коррупцией, депутатами, чиновниками. Его подло среди белого дня на глазах у жены, побратимов убивают в спину и этих людей отпускают под домашний арест. Фактически их отпускают на свободу. Мы требуем вернуть их за решетку и разобраться с судьями, почему они приняли такое решение. Мы. 5 человек, его побратимы, будем голодовать до конца, аж до нашей смерти. Альтернатива, мы должны взять оружие и пойти навести справедливость своими руками. Но это сыграет на руку Российской Федерации. Мы это понимаем. Нас на это толкают. Мы сейчас на это не пойдем, но мы показываем, что готовы умереть за нашего побратима. Нам не надо, чтобы к нам кто-то приходил и что-то объяснял, просто наведите порядок", - заявил объявивший голодовку Тарас Костанчук, глава общественной организации участников боевых действий "Сармат".

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Побратимы убитого добровольца Олешко (Сармата) продолжают голодовку под ОП: Нас провоцируют на суд Линча 01
Побратимы убитого добровольца Олешко (Сармата) продолжают голодовку под ОП: Нас провоцируют на суд Линча 02
Побратимы убитого добровольца Олешко (Сармата) продолжают голодовку под ОП: Нас провоцируют на суд Линча 03
Побратимы убитого добровольца Олешко (Сармата) продолжают голодовку под ОП: Нас провоцируют на суд Линча 04
Побратимы убитого добровольца Олешко (Сармата) продолжают голодовку под ОП: Нас провоцируют на суд Линча 05
Побратимы убитого добровольца Олешко (Сармата) продолжают голодовку под ОП: Нас провоцируют на суд Линча 06
Побратимы убитого добровольца Олешко (Сармата) продолжают голодовку под ОП: Нас провоцируют на суд Линча 07

Фото: Олег Богачук, Цензор.НЕТ

Напомним, 31 июля 2018 года в Бердянске мужчина выстрелил в 43-летнего местного жителя, общественного активиста и участника АТО Виталия Олешко (позывной Сармат), после чего скрылся с места происшествия. От полученного телесного повреждения Олешко умер.

В сентябре полиция задержала подозреваемого организатора убийства Виталия Олешко Михаила Сигиду. 16 декабря был задержан вероятный заказчик убийства Сармата - 34-летний бизнесмен из Днепра Евгений Бродский. 7 февраля 2019 года во Львове полиция задержала еще одного фигуранта дела Сармата - Виктора Власюка, который, по данным следствия, является лидером преступной группировки Днепра, бывший "торнадовец". Сейчас он уже отбывает наказание за стрельбу в мае 2013 года, в конце марта ему объявили подозрение по делу Сармата.

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Ранее главред Цензор.НЕТ Юрий Бутусов сообщил, что у Олешко был конфликт с Пономаревым и депутатом БПП Сергеем Валентировым, которые "контролируют всю власть" в Бердянске.

Весной 2019 года дело убийства Виталия Олешко объединили еще с одним - разбойное нападение на семью Поплавских в Днепре, которое произошло 4 июля 2018 года. В нем подозреваемыми проходят четыре человека из так называемой группы Виктора Власюка - предполагаемый организатор убийства Сармата Тарас Мовчан, Денис Зеленкин, Руслан Кузнецов, Сергей Смирнов. Следствие считает, что эти два дела связаны между собой.

Полиция вручила повестку народному депутату Александру Пономареву с вызовом на допрос по делу об убийстве участника боевых действий на Донбассе Виталия Олешко (Сармата). Впоследствии стало известно, что на допрос вызвали и народного депутата Сергея Валентирова. Оба на допрос не явились, их вызвали повторно.

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В конце июля 2019 года дело в отношении предполагаемых исполнителей и организаторов убийства Сармата передали в суд. На скамье подсудимых - подозреваемые в совершении убийства Артем Матюшин, Николай Ломака, Александр Обухов и Максим Владимиренков, предполагаемые организаторы Михаил Сигида, Евгений Бродский и Виктор Власюк, а также фигуранты дела о разбойном нападении в Днепре Денис Зеленкин, Тарас Мовчан, Сергей Смирнов и Руслан Кузнецов.

Двое судей заявили о самоотводе.

В августе 2019 года ГБР открыло дело по факту возможного сокрытия полицейскими информации о подготовке убийства Сармата.

29 мая 2020 года суд отпустил под домашних арест четверых обвиняемых - Михаилу Сигиду, Николая Ломако, Александра Обухова, Максима Владимиренкова.

Автор: 

акция (2425) голодовка (829) протест (5858) суд (25097) убийство (6484) юстиция (758) Богачук Олег (1462) Олешко Виталий (80) Офис Президента (1797)


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Топ комментарии
+24
Суддя який відпустив вбивць має сісти в тюрму, прокурори які ведуть справу мають бути звільнені як дебіли та ідіоти які неспроможні представляти обвинувачення в суді, Венедиктову потрібно зняти, бо вона непрофесіонал і не може контролювати ситуацію в прокуратурі!
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10.06.2020 14:13
+12
сотня-тысяча судов Линча над судьями, прокурорами и прочей зебильной шушерой - сбережет не только жизни десятку тысяч таких же судей, но и миллионы жизней граждан Украины
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10.06.2020 14:36
+11
а где зе или дермак??????????
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10.06.2020 14:17
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Суддя який відпустив вбивць має сісти в тюрму, прокурори які ведуть справу мають бути звільнені як дебіли та ідіоти які неспроможні представляти обвинувачення в суді, Венедиктову потрібно зняти, бо вона непрофесіонал і не може контролювати ситуацію в прокуратурі!
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10.06.2020 14:13 Ответить
а тебе на її місце призначити... Ти доречи закінчив курс лікування?
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10.06.2020 14:32 Ответить
а где зе или дермак??????????
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10.06.2020 14:17 Ответить
В то время, как жителям Украины не за что есть, Зеленский затаривается в самом дорогом супермаркете в Киеве - Гудвайне и думает, какое еще шоу устроить.
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10.06.2020 14:20 Ответить
В самом дорогом нам гастрономе Гудвайн
Побратимы убитого добровольца Олешко (Сармата) продолжают голодовку под ОП: "Нас провоцируют на суд Линча" - Цензор.НЕТ 905
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10.06.2020 14:26 Ответить
А Петр Андреевич затаривался в АТБ или Сельпо?
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10.06.2020 14:55 Ответить
нет, в твоем холодильнике, но и этого ему показалось мало, и он негодяй сделал контрольный - жахнув в твои рейтузы
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10.06.2020 15:25 Ответить
Та то он хотел жахнуть,а жахнул в свои и вам теперь стирать приходится.
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10.06.2020 17:43 Ответить
тебе тоже досталось, бедненькая зебобка, страдай, бобики должны страдать
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11.06.2020 13:52 Ответить
Стирай,не отвлекайся.
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11.06.2020 13:59 Ответить
Литцо сделай попроще и страдай дальше, и толще
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11.06.2020 14:55 Ответить
суд Лінча для рашизму буде мати безцінне пропагандистське значення
все ватне лайно навіть і не мріє про такий подарунок
не вздумайте!
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10.06.2020 14:21 Ответить
сотня-тысяча судов Линча над судьями, прокурорами и прочей зебильной шушерой - сбережет не только жизни десятку тысяч таких же судей, но и миллионы жизней граждан Украины
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10.06.2020 14:36 Ответить
Не вздумайте БУНТОВАТЬ а то путин нападет! ложитесь и умирайте за великую нищую Украину которая скорее всего и так скоро загнется без денег и молодежи!! ВЛАСТЬ ОТ БОГА НА НЕЕ НЕЗЗЯ НАПАДАТЬ ЕЙ НАДО МОЛИТСЯ!!!(АТО ПУТИН НАПАДЕТ)
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10.06.2020 14:28 Ответить
А когда кого нибудь подвесят, то быстро повторится ситуация со Стерненко, и нарисуются наши "органы внутренних дел"...
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10.06.2020 14:31 Ответить
В ГСУ Нацполиции Киева, где находилось дело Шеремета, произошел пожарhttps://www.facebook.com/share.php?u=http%3A%2F%2Fnewsone.ua%2Fnews%2Faccidents%2Fv_gsu_nacpolicii_kieva_gde_nahodilos_delo_sheremeta_proizoshel_pozhar.html Facebook https://twitter.com/home?status=%D0%92+%D0%93%D0%A1%D0%A3+%D0%9D%D0%B0%D1%86%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%B8+%D0%9A%D0%B8%D0%B5%D0%B2%D0%B0%2C+%D0%B3%D0%B4%D0%B5+%D0%BD%D0%B0%D1%85%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D1%81%D1%8C+%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%BE+%D0%A8%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%B0%2C+%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B8%D0%B7%D0%BE%D1%88%D0%B5%D0%BB+%D0%BF%D0%BE%D0%B6%D0%B0%D1%80%20http%3A%2F%2Fnewsone.ua%2Fnews%2Faccidents%2Fv_gsu_nacpolicii_kieva_gde_nahodilos_delo_sheremeta_proizoshel_pozhar.html%20via%20@newsone_tv Twitter https://telegram.me/share/url?text=%D0%92+%D0%93%D0%A1%D0%A3+%D0%9D%D0%B0%D1%86%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%B8+%D0%9A%D0%B8%D0%B5%D0%B2%D0%B0%2C+%D0%B3%D0%B4%D0%B5+%D0%BD%D0%B0%D1%85%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D1%81%D1%8C+%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%BE+%D0%A8%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%B0%2C+%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B8%D0%B7%D0%BE%D1%88%D0%B5%D0%BB+%D0%BF%D0%BE%D0%B6%D0%B0%D1%80&url=http%3A%2F%2Fnewsone.ua%2Fnews%2Faccidents%2Fv_gsu_nacpolicii_kieva_gde_nahodilos_delo_sheremeta_proizoshel_pozhar.html Telegram
Размещено: 10.06.2020http://img.newsone.ua/original/2018/08/31/65625.jpeg?timestamp=1535733338 Побратимы убитого добровольца Олешко (Сармата) продолжают голодовку под ОП: "Нас провоцируют на суд Линча" - Цензор.НЕТ 1486
Огонь охватил большинство кабинетов Главного следственного управления https://newsone.ua/news/society/vsem_podozrevaemym_v_dele_sheremeta_izmenili_podozrenie_podrobnosti.html Национальной полиции . Об этом сообщило издание https://strana.ua/news/272214-v-kieve-chut-ne-shorelo-delo-pavla-sheremeta.html Срана.ua .
Инцидент произошел 10 июня на Набережном шоссе, 25. В помещениях было замечено сильное задымление и прибывшие на место пожарные залили их водой, несмотря на то, что сильного огня не наблюдалось.
Сотрудники Министерства внутренних дел отметили, что официально никаких важных документов повреждено не было, однако некоторые материалы все-таки сильно намокли. Отмечалось, что в главном управлении могло находиться и дело об убийстве журналиста Павла Шеремета.
По словам следователей, они не исключают факт того, что некоторые из материалов, возможно, будут утрачены, а пожар был организован специально. В ведомстве намерены провести учет и, в частности, определить, пострадали ли во время пожара дела, включающие несколько томов.
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10.06.2020 14:35 Ответить
Так может их под "домашний арест" и отпустили для того, что бы вы не бутылки с водой возле АП выставляли, а просто "сделали свое дело" как побратимы погибшего?!
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10.06.2020 14:49 Ответить
к этому мусорско-прокурорско-сбушные и подводят.
пасут всех его побратимов.

как и "заказы" по киевскому регионалу,росс.депутату-втикачу....везде были "втихую" использованы АТОшники ...
Риффмастера,Дугарь и Дока не забывайте.
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10.06.2020 15:19 Ответить
Идет реванш антиукраинских сил, и похоже во главе с зермаком, причем почти не прячась, значит можно быстро отправить на нары.
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10.06.2020 15:20 Ответить
А процветание Украины и должно начаться с судов Линча. Народ выйдет на Третий Майдан всего на три дня (чтоб ***** не опомнился), вырежит всю коррумпированую мразь, что грабит корыто Украины 28 лет и тогда Украина начнёт процветание. Ибо как говорил дедушка Пиночет: живёт казнокрад и коррупционер - страна прозябает, убит казнокрад и коррупционер - страна процветает.
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10.06.2020 15:28 Ответить
ну так выходь
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10.06.2020 17:26 Ответить
Побратими убитого добровольця Олешка (Сармата) продовжують голодування під ОП: "Нас провокують на суд Лінча" - Цензор.НЕТ 6537
ТАК ЧОМУ КРЕМЛІВСЬКІ СЛУГИ ЗЕ БІЛИ - КАПІТУЛЯНТИ УВ'ЯЗНЮЮТЬ УКРАЇНСЬКИХ ПАТРІОТІВ УЧАСНИКІВ АТО - ООС? ТА ТОМУ ЩО ВОНИ МУЖНЬО І САМОВІДДАНО ЗАХИЩАЮТЬ ВІД ВОРОГА НАШУ РІДНУ УКРАЇНСЬКУ ДЕРЖАВУ!
А ЧОМУ ПРОДАЖНІ ЗЕ БІЛИ КАПІТУЛЯНТИ ВІДПУСКАЮТЬ УБИВЦЬ, КОЛАБОРАНТІВ -СЕПАРІВ? А ТОМУ ЩОБИ ВОНИ ПРОКЛЯТІ ВОРОГИ - ОПРИЧНИКИ )(УЙЛА ДОПОМАГАЛИ ЗНИЩУВАТИ НЕНАВИСНУ )(УЙЛУ І КРЕМЛІВСЬКИМ ЯНИЧАРАМ, ЦИМ ІУДАМ - ЗЕ БІЛАМ КАПІТУЛЯНТАМ УКРАЇНСЬКУ ДЕРЖАВУ.
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10.06.2020 15:31 Ответить
Як назвати це??? ЗЕЛОХ ТУПИЙ, СЛІПИЙ І ГЛУХИЙ!! А КУЗЬМЕНКО ДИТЯЧИЙ ХІРУРГ В ТЮРЬМІ!!!!? ГОРІТЬ ВАМ СУДДЯМ І ПРОКУРОРАМ В АДУ!!
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10.06.2020 16:12 Ответить
Як там американці кажуть? - "Хочеш справедливості іди в бордель, хочеш щоб тебе трахнули іди в суд". Їх уже багато років "провокують" на суд Лінча. І що? Вони просто "спровоковані" а винні "в шоколаді" Якби почали вішати покидьків то ніхто б і не провокував - всі б "обома руками" були "за життя і за законне покарання". А так маємо відсутність справедливості взагалі та дві категорії імпотентів - "спровоковані до лінчування" та "поклавші фуй на все"
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10.06.2020 18:19 Ответить
 
 