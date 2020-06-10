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Прокурор Радионов отказался подписывать Стерненко подозрение, которое считал незаконным. После этого он покинул процесс, - "Слідство.Інфо". ВИДЕО

Старший группы прокуроров по делу одесского активиста Сергея Стерненко Андрей Радионов месяц назад отказался подписывать ему подозрение, которое получил от следователя СБУ. Вскоре после этого он покинул дело.

Об этом говорится в маткреиале "Слідство.Інфо", передает Цензор.НЕТ.

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"По информации, которую мы получили из собственных источников, подозрение Стерненко следователи СБУ готовили еще месяц назад. И тогда старший группы прокуроров подписывать его отказался. Позже этот прокурор, Андрей Радионов, вышел из дела. А перед этим на 13-х страницах расписал, почему он отказывается подписывать подозрение", - говорится в материале.

В объяснении Радионов утверждает, что следствие предвзятое, а подозрение - незаконное и противоречащее собранным в ходе расследования доказательствам. Так, несмотря на выводы экспертизы в том, что нож Стерненко не является холодным оружием, ему пытаются инкриминировать статью 263 УК Украины - ношение холодного оружия.

Прокурор Радионов отказался подписывать Стерненко подозрение, которое считал незаконным. После этого он покинул процесс, - Слідство.Інфо 01
Прокурор Радионов отказался подписывать Стерненко подозрение, которое считал незаконным. После этого он покинул процесс, - Слідство.Інфо 02

Упоминается в документе и глава Офиса генпрокурора Ирина Венедиктова. Ее Радионов считает предвзятой, а ее действия - угрожающий независимости прокуроров.

Радионов, в частности, отметил ее публичные обещания объявить Стерненко подозрение в любом случае. Несмотря на то, что по закону вмешиваться в расследование она быть не может.

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Напомним, 29 мая стало известно, что отказавшегося подписывать подозрение Стерненко прокурора переведели в другое подразделение.

Ранее представители СБУ сообщили информагентству "Интерфакс-Украина" о вручении двум людям, напавшим на Стерненко в Одессе в 2018 году, подозрений по ч.4 ст. 296 УК (хулиганские действия).

Один из напавих на Стерненко, Иван Кузнецов, погиб во время схватки. Другой, Александр Исайкул, находится за границей.

Адвокат Стерненко Виталий Коломиец считает, что сообщение о предъявлении подозрения "похоже фейк от СБУ или попытку отмазать напавших".

Напомним, поздно вечером 24 мая 2018 года произошел конфликт с участием бывшего руководителя одесского "Правого сектора" Сергея Стерненко и двух мужчин. Стерненко заявил: на него напали, когда он возвращался домой с девушкой. Активист утверждает, что он отбивался и смертельно ранил соперника ножом в живот. Ножевые ранения были у самого Стерненко и у его другого оппонента, которого позже задержала полиция. Позже полиция отпустила второго участника нападения на активиста Стерненко в Одессе, который проходит как свидетель.

Это покушение было уже третьим по счету: 7 февраля 2018 года Стерненко заявлял, что на него уже совершали нападение. Утром 1 мая того же года в Стерненко стреляли. Оба нападавших были задержаны. Полиция открыла дело по статье "умышленное убийство".

В октябре уголовные дела по нападениям на экс-главу одесского "Правого сектора" Сергея Стерненко переданы в Главное следственное управление Службы безопасности Украины.

Стерненко Сергей (394) Венедиктова Ирина (726)


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Топ комментарии
+43
Выведенный из дела Стерненко прокурор Радионов называл следствие по активисту предвзятым, а подозрение - незаконным, - "Слідство.Інфо" - Цензор.НЕТ 6608
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10.06.2020 16:06
+17
2020 - прошел Майдан - там то же прессовали всех кто против власти - причем на ровном месте и не законно - думал такого уже в Украине не будет - а нет - ЛЮДИ, а шо вообще происходит и по чему все такие спокойные - завтра они могут прийти к каждому из нас - завал
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10.06.2020 16:08
+15
Портнов надо выгнать из Украины - агента страны убийц
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10.06.2020 16:06
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Выведенный из дела Стерненко прокурор Радионов называл следствие по активисту предвзятым, а подозрение - незаконным, - "Слідство.Інфо" - Цензор.НЕТ 6608
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10.06.2020 16:06 Ответить
а з Ф.Петеном дуже вдале порівняння...
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10.06.2020 16:17 Ответить
Петен спочатку був національним героєм.
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10.06.2020 16:29 Ответить
Слава - річ мінлива...
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10.06.2020 16:35 Ответить
так гниду Зелену взагалі 73% неадекватів підтримало.
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10.06.2020 16:41 Ответить
Це на мою думку не вірне судження, стосовно неадекватів. Вони цілком зрозумілі, передбачувані ссикуни, байдужі та малороси. Якось так. Цілком адекВАТНІ!
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10.06.2020 18:54 Ответить
І то добре, що не коміком.
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10.06.2020 19:05 Ответить
а як подивитися "з конца" - то видно що петен ЛАЙНО
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11.06.2020 07:08 Ответить
Здесь уже пять национальных позоров и недоразумений!
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10.06.2020 16:19 Ответить
в Україні кожен її президент її ганьба
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10.06.2020 17:08 Ответить
А лохтоат, який їх вибирає - то мудрий нарід. Нє?
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10.06.2020 17:25 Ответить
Главный позор в том, что украинцы выбрали в президенты еврея.
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10.06.2020 18:34 Ответить
10-15 лет? Пройдёт? Хм...
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10.06.2020 21:49 Ответить
Портнов надо выгнать из Украины - агента страны убийц
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10.06.2020 16:06 Ответить
Не выгнать. Хватать и сажать!
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10.06.2020 16:21 Ответить
На палю. У вас останнє речення не закінчене.
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10.06.2020 17:26 Ответить
Извините.
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10.06.2020 20:55 Ответить
Не варто. Я теж помилки роблю. Навіть більше за Вас. 😁 І добре, що Ви зокрема можете їх виправити. 👍
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11.06.2020 11:58 Ответить
2020 - прошел Майдан - там то же прессовали всех кто против власти - причем на ровном месте и не законно - думал такого уже в Украине не будет - а нет - ЛЮДИ, а шо вообще происходит и по чему все такие спокойные - завтра они могут прийти к каждому из нас - завал
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10.06.2020 16:08 Ответить
происходит ублюдок зеленое президло.
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10.06.2020 16:17 Ответить
Святой Человек.
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10.06.2020 16:11 Ответить
Это поступок!
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10.06.2020 16:22 Ответить
не долго ему быть прокурором. там только прокурворы котируются.
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10.06.2020 16:22 Ответить
Чета я нипонил, Стерненко же этот нож отобрал от наемного убийцы, так какая разница, холодное не холодное
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10.06.2020 16:27 Ответить
Стерненко заслужил посадку. Порошенко ему не нравился - получай хорошего зелю-блазня.
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10.06.2020 16:28 Ответить
Ну еще бы - главное претупление в глазах соевого имбецила - это если кому-то не нравится порошенко...
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10.06.2020 16:43 Ответить
Щабавно но за Стерненко вышло больше людей чем за таню чорновол. К чему бы это? 😷
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10.06.2020 16:50 Ответить
Підписників більше. Пише і говорить гарно. Переконливо. 😊
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10.06.2020 17:28 Ответить
Танюха всего одного ватника завалила, А Стерненко почти двух
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10.06.2020 17:39 Ответить
Танюха никого не валила - тот ватан сам побежал грабить кассу и задохнулся.
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11.06.2020 10:21 Ответить
Внимательно смотрите за год Зе полный развал государственной структуры управления страной керуют олигархи проходимцы нас свое усмотрение как хотят правоохранительная система стала ОПГ государственного масштаба защищенная законами с пытками убийством грабежом , экономика убита на кизяк президент кроме видосиков и посиделок а ля Пу не на что не способен и не думайте что простачок он прикидывается и пришел на должность ради больших денег которые он получит после развала и уничтожения страны страна сдается частями под крики слава Вове беспредел всего просто ускоряется с огромной скоростью Зе это могильщик и черный лебедь для страны
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10.06.2020 16:33 Ответить
Поліція https://censor.net/news/3068294/politsiya_vidpustyla_drugogo_uchasnyka_napadu_na_aktyvista_sternenka_v_odesi_vin_prohodyt_yak_svidokhttps://censor.net/news/3068294 в Одесі, який проходить як свідок.
Это была полиция Одессы! Заказчик убийства - мэр Труханов. Поэтому так легко убийц и отпускает наша "доблестная и реформированная" полиция.
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10.06.2020 16:41 Ответить
Стерненко виноват в том что выжил после третьего нападения. Это страшная вина.

Но тут параллельно идет другая линия - задержанных за убийство Олешко загадочным образом выпустили.

Мало того, отпускают со 100% уликами бывшего рыга Кожару, однако патриоты по подозрению в убийстве Шеремета сидят, несмотря на фуфло вместо улик.

Тенденция, однако. Тока кто же конечный бенефициар этой грязной возни?
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10.06.2020 16:49 Ответить
Бутусов: Дело об убийстве бизнесмена Старицкого стало просто символом полного беспредела судебной системы
10.06.2020, 13:31 • 658 • https://uainfo.org/blognews/1591783057-butusov-delo-ob-ubiystve-biznesmena-staritskogo-stalo-prosto.html#mc-container 1

Как комфортно убивать в Украине, если ты "регионал" и открытый сторонник России.
Завтра в 11.45 заседание по одному из самых громких процессов наших дней - убийства Сергея Старицкого.
Дело об убийстве бизнесмена Старицкого стало просто символом полного беспредела судебной системы, и максимального комфорта для убийцы - министра иностранных дел при Януковиче, одного из ключевых деятелей пророссийской политики Леонида Кожары. Не часто даже в наше время увидишь такое откровенное надругательство над справедливостью, которое, конечно, и президент и судебные власти делают вид, что не замечают.
Напомню, Кожара подозревается в умышленном убийстве Старицкого, которое произошло в доме Кожары из личного пистолета Кожары.
Как подозреваемый в тяжком преступлении, который, тем более, не побежал сдаваться в полицию, Кожара должен был находиться в изоляторе без права залога на период следствия.
Читайте также: https://uainfo.org/blognews/1591775622-sentsov-sudi-ne-mozhut-buti-ob-ektivnimi-ta-nezalezhnimi-.html Сенцов: Суди не можуть бути об'єктивними та незалежними, оскільки ще 12 грудня 2019 року Кузьменко, Антоненка та Дугарь призначили "вбивцями", транслюючи на всю країну брифінг МВС
Однако Шевченковский суд установил для Кожары изначально залог в 14 миллионов гривен. И находился под стражей Кожара совсем недолго. Очень скоро во время очередного заседания по продлению сроков следствия судья внезапно снизил залог с 14 до 2 миллионов гривен, а затем.... освободил Кожару из-под стражи!
Ему было назначено носить электронный браслет, но поскольку в Украине эти браслеты уже давно не закупают, то пришлось Кожаре жить на своей загородной вилле, где он убил Старицкого, без всяких ограничений. Об этом заявила дочь убитого Катерина Старицкая.
Сравните это с делом Антоненко - где нет прямых улик, но подозреваемые под стражей уже более полугода. А здесь человек, который может в любой момент сбежать в Россию, даже без браслета спокойно себе живет, "решает вопросы", и после убийства ему разрешено спокойно жить частной жизнью, ну подумаешь, это же надежный человек, такому можно, ну, подумаешь, ну убили человека, ну с кем не бывает.
Можно ли себе представить, что все это происходит без политической крыши и без ведома Офиса президента, ВККС ВРП? Конечно, нет…
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https://www.facebook.com/butusov.yuriy/posts/4144634775576787 Юрий БУТУСОВ
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10.06.2020 16:59 Ответить
Но был один который не стрелял....
Респект тобі пане добродію !
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10.06.2020 17:09 Ответить
так здихалися ж явно. пішов.
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10.06.2020 18:29 Ответить
А где наши патриоты, националисты, или они заховались по норам, ну нацкорпус понятно, лакеи авакорюкзака, а остаььные, может обиделись на электорат, раз гетьманов нету, украинцам надо делать ставку на воинов женщин, на Марусю Звиробий, а мужики пусть воспитывают детей и варят борщ.
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10.06.2020 17:28 Ответить
Я никому ничего не хочу доказывать. У меня вопрос: почему СБУ занимается делом, которое должно расследоваться полицией?
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10.06.2020 18:32 Ответить
Блин, а ведь ещё остались порядочные прокуроры!
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10.06.2020 18:46 Ответить
та не кіпішуй... а що до райкіна.. то Да його треба було в буцегарню на 72години..
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11.06.2020 07:11 Ответить
Тут стає кутовою цеглою питання кваліфікації........... вона або є, або це політичне замовлення.
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10.06.2020 20:19 Ответить
Бенядіктова не закінчувала Харківський Юридичний Інститут -вона закінчила Харківський інститут МВС (школу глухонімих) і цим усе сказано.
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10.06.2020 20:24 Ответить
Как мне жалко Стерненко!.Запытают,замучают Героя!.Ничего! ЕСПЧ за него вступится.Невиинного обрекать на такие муки!!
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11.06.2020 16:22 Ответить
 
 