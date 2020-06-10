Прокурор Радионов отказался подписывать Стерненко подозрение, которое считал незаконным. После этого он покинул процесс, - "Слідство.Інфо". ВИДЕО
Старший группы прокуроров по делу одесского активиста Сергея Стерненко Андрей Радионов месяц назад отказался подписывать ему подозрение, которое получил от следователя СБУ. Вскоре после этого он покинул дело.
Об этом говорится в маткреиале "Слідство.Інфо", передает Цензор.НЕТ.
"По информации, которую мы получили из собственных источников, подозрение Стерненко следователи СБУ готовили еще месяц назад. И тогда старший группы прокуроров подписывать его отказался. Позже этот прокурор, Андрей Радионов, вышел из дела. А перед этим на 13-х страницах расписал, почему он отказывается подписывать подозрение", - говорится в материале.
В объяснении Радионов утверждает, что следствие предвзятое, а подозрение - незаконное и противоречащее собранным в ходе расследования доказательствам. Так, несмотря на выводы экспертизы в том, что нож Стерненко не является холодным оружием, ему пытаются инкриминировать статью 263 УК Украины - ношение холодного оружия.
Упоминается в документе и глава Офиса генпрокурора Ирина Венедиктова. Ее Радионов считает предвзятой, а ее действия - угрожающий независимости прокуроров.
Радионов, в частности, отметил ее публичные обещания объявить Стерненко подозрение в любом случае. Несмотря на то, что по закону вмешиваться в расследование она быть не может.
Напомним, 29 мая стало известно, что отказавшегося подписывать подозрение Стерненко прокурора переведели в другое подразделение.
Ранее представители СБУ сообщили информагентству "Интерфакс-Украина" о вручении двум людям, напавшим на Стерненко в Одессе в 2018 году, подозрений по ч.4 ст. 296 УК (хулиганские действия).
Один из напавих на Стерненко, Иван Кузнецов, погиб во время схватки. Другой, Александр Исайкул, находится за границей.
Адвокат Стерненко Виталий Коломиец считает, что сообщение о предъявлении подозрения "похоже фейк от СБУ или попытку отмазать напавших".
Напомним, поздно вечером 24 мая 2018 года произошел конфликт с участием бывшего руководителя одесского "Правого сектора" Сергея Стерненко и двух мужчин. Стерненко заявил: на него напали, когда он возвращался домой с девушкой. Активист утверждает, что он отбивался и смертельно ранил соперника ножом в живот. Ножевые ранения были у самого Стерненко и у его другого оппонента, которого позже задержала полиция. Позже полиция отпустила второго участника нападения на активиста Стерненко в Одессе, который проходит как свидетель.
Это покушение было уже третьим по счету: 7 февраля 2018 года Стерненко заявлял, что на него уже совершали нападение. Утром 1 мая того же года в Стерненко стреляли. Оба нападавших были задержаны. Полиция открыла дело по статье "умышленное убийство".
В октябре уголовные дела по нападениям на экс-главу одесского "Правого сектора" Сергея Стерненко переданы в Главное следственное управление Службы безопасности Украины.
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Это была полиция Одессы! Заказчик убийства - мэр Труханов. Поэтому так легко убийц и отпускает наша "доблестная и реформированная" полиция.
Но тут параллельно идет другая линия - задержанных за убийство Олешко загадочным образом выпустили.
Мало того, отпускают со 100% уликами бывшего рыга Кожару, однако патриоты по подозрению в убийстве Шеремета сидят, несмотря на фуфло вместо улик.
Тенденция, однако. Тока кто же конечный бенефициар этой грязной возни?
10.06.2020, 13:31 • 658 • https://uainfo.org/blognews/1591783057-butusov-delo-ob-ubiystve-biznesmena-staritskogo-stalo-prosto.html#mc-container 1
Как комфортно убивать в Украине, если ты "регионал" и открытый сторонник России.
Завтра в 11.45 заседание по одному из самых громких процессов наших дней - убийства Сергея Старицкого.
Дело об убийстве бизнесмена Старицкого стало просто символом полного беспредела судебной системы, и максимального комфорта для убийцы - министра иностранных дел при Януковиче, одного из ключевых деятелей пророссийской политики Леонида Кожары. Не часто даже в наше время увидишь такое откровенное надругательство над справедливостью, которое, конечно, и президент и судебные власти делают вид, что не замечают.
Напомню, Кожара подозревается в умышленном убийстве Старицкого, которое произошло в доме Кожары из личного пистолета Кожары.
Как подозреваемый в тяжком преступлении, который, тем более, не побежал сдаваться в полицию, Кожара должен был находиться в изоляторе без права залога на период следствия.
Читайте также: https://uainfo.org/blognews/1591775622-sentsov-sudi-ne-mozhut-buti-ob-ektivnimi-ta-nezalezhnimi-.html Сенцов: Суди не можуть бути об'єктивними та незалежними, оскільки ще 12 грудня 2019 року Кузьменко, Антоненка та Дугарь призначили "вбивцями", транслюючи на всю країну брифінг МВС
Однако Шевченковский суд установил для Кожары изначально залог в 14 миллионов гривен. И находился под стражей Кожара совсем недолго. Очень скоро во время очередного заседания по продлению сроков следствия судья внезапно снизил залог с 14 до 2 миллионов гривен, а затем.... освободил Кожару из-под стражи!
Ему было назначено носить электронный браслет, но поскольку в Украине эти браслеты уже давно не закупают, то пришлось Кожаре жить на своей загородной вилле, где он убил Старицкого, без всяких ограничений. Об этом заявила дочь убитого Катерина Старицкая.
Сравните это с делом Антоненко - где нет прямых улик, но подозреваемые под стражей уже более полугода. А здесь человек, который может в любой момент сбежать в Россию, даже без браслета спокойно себе живет, "решает вопросы", и после убийства ему разрешено спокойно жить частной жизнью, ну подумаешь, это же надежный человек, такому можно, ну, подумаешь, ну убили человека, ну с кем не бывает.
Можно ли себе представить, что все это происходит без политической крыши и без ведома Офиса президента, ВККС ВРП? Конечно, нет…
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https://www.facebook.com/butusov.yuriy/posts/4144634775576787 Юрий БУТУСОВ
Респект тобі пане добродію !