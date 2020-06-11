Датский фильм о мальчике с Донбасса стал победителем международной премии Peabody Avards. ВИДЕО

Фильм режиссера Симона Леренuа Вильмонта (Дания) "Удаленный лай собак" (The Distant Barking of dogs) стал победителем премии Peabody Awards.

Как передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на Радио Свобода, об этом говорится на официальном сайте премии.

Документальная лента рассказывает о 10-летнем мальчике Олеге Афанасьеве, который вживет рядом с линией фронта на Донбассе. Картину снимали в селе Гнутово (административно является частью Мариуполя) Донецкой области с 2015 до 2017 года.

Премия имени Джорджа Фостера Пибоди - это ежегодная международная премия за выдающийся вклад в области масс-медиа, которая вручается с 1941 года.

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