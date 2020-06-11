Методы лечения COVID-19 должны пройти клинические исследования прежде, чем мы внесем их в наш стандарт лечения, - Степанов. ВИДЕО

Все новые методы лечения коронавируса должны тщательно исследоваться для внедрения их в протоколы.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил глава Минздрава Максим Степанов в ходе брифинга в Киеве в четверг.

"Для того чтобы дать разрешение и внедрить тот или иной метод лечения, должны проходить клинические испытания, соответствующие исследования, чтобы мы могли внести это в принятый у нас стандарт лечения. Сейчас такие исследования осуществляются. В том числе, этой проблематикой (переливанием плазмы здоровых людей больным. – Ред.) занимаются наши ведущие институты, специалисты. Когда будет соответствующий вывод наших специалистов, в том числе на основе мировых исследований, тогда мы сможем говорить о возможности использовать такой метод лечения, и он может быть внесен в наш стандарт лечения. Все, что касается процессов лечения, должны разрабатывать врачи и специалисты, а не по гуглю", - подчеркнул Степанов.

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