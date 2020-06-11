Такого антирекорда по COVID-19 у нас еще не было: будут определенные меры, - Степанов. ВИДЕО

Министр здравоохранения Максим Степанов призвал украинцев задуматься о своем здоровье и соблюдать противоэпидемические меры.

Об этом министр здравоохранения заявил во время брифинга, комментируя "рекордные" показатели заболеваемости COVID-19 за сутки в Украине, передает Цензор.НЕТ.

"Такого антирекорда у нас еще не было. Даже в самые тяжелые времена – в апреле, когда у нас была напряженная ситуация... У нас никогда не было 689 человек, которые заболели в один день. Уже в течение недели мы наблюдаем повышенное количество зарегистрированных случаев коронавирусной болезни. Уже в течение недели я как министр здравоохранения прошу вас придерживаться тех правил безопасности, тех рекомендаций, которые у нас есть", - заявил он.

"Уже было обращение президента, что у нас не отменен карантин, что угроза никуда не делась. Но посмотрите на улицы и вокруг: мы все вышли из карантина, мы все решили, что его уже не существует, что такой угрозы как COVID-19 нет. Посмотрите на цифры, которые мы фиксируем каждый день. Не только на цифры заболевших – посмотрите на количество летальных случаев: вчера 23 человека, сегодня 21 человек. Это же не просто цифры – это конкретные люди, которые умерли от такого врага, как COVID-19", - добавил Степанов.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Количество бессимптомных больных COVID-19 в Киеве возросло, - Гинзбург

"У нас происходит смягчение карантина. Когда мы шли на это, мы, в том числе, слушали вас, понимали, что вы все устали. Но они (этапы ослабления) были четко просчитаны с учетом тех мер безопасности, которые должны быть. Почему-то все решили, что их можно уже не соблюдать полностью... При соблюдении этих мер количество случаев и вообще возможность инфицирования "ковидом" будет снижаться. И так должно происходить. Но когда мы их не придерживаемся, мы видим те цифры, которые есть. Я не снимаю с себя ответственность, но мне кажется, что вы тоже должны хоть немного начать отвечать за свое здоровье, за свою жизнь, за здоровье своих близких. Конечно, в ситуации, когда у нас есть такое повышение количества (новых больных), мы будем предлагать проведение определенных мероприятий – ради вашего здоровья и жизни", - резюмировал министр.

Степанов добавил, что действует адаптивный карантин – и власти будут предлагать меры в соответствии с ситуацией на местах.