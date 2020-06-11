Такого антирекорда по COVID-19 у нас еще не было: будут определенные меры, - Степанов. ВИДЕО
Министр здравоохранения Максим Степанов призвал украинцев задуматься о своем здоровье и соблюдать противоэпидемические меры.
Об этом министр здравоохранения заявил во время брифинга, комментируя "рекордные" показатели заболеваемости COVID-19 за сутки в Украине, передает Цензор.НЕТ.
"Такого антирекорда у нас еще не было. Даже в самые тяжелые времена – в апреле, когда у нас была напряженная ситуация... У нас никогда не было 689 человек, которые заболели в один день. Уже в течение недели мы наблюдаем повышенное количество зарегистрированных случаев коронавирусной болезни. Уже в течение недели я как министр здравоохранения прошу вас придерживаться тех правил безопасности, тех рекомендаций, которые у нас есть", - заявил он.
"Уже было обращение президента, что у нас не отменен карантин, что угроза никуда не делась. Но посмотрите на улицы и вокруг: мы все вышли из карантина, мы все решили, что его уже не существует, что такой угрозы как COVID-19 нет. Посмотрите на цифры, которые мы фиксируем каждый день. Не только на цифры заболевших – посмотрите на количество летальных случаев: вчера 23 человека, сегодня 21 человек. Это же не просто цифры – это конкретные люди, которые умерли от такого врага, как COVID-19", - добавил Степанов.
"У нас происходит смягчение карантина. Когда мы шли на это, мы, в том числе, слушали вас, понимали, что вы все устали. Но они (этапы ослабления) были четко просчитаны с учетом тех мер безопасности, которые должны быть. Почему-то все решили, что их можно уже не соблюдать полностью... При соблюдении этих мер количество случаев и вообще возможность инфицирования "ковидом" будет снижаться. И так должно происходить. Но когда мы их не придерживаемся, мы видим те цифры, которые есть. Я не снимаю с себя ответственность, но мне кажется, что вы тоже должны хоть немного начать отвечать за свое здоровье, за свою жизнь, за здоровье своих близких. Конечно, в ситуации, когда у нас есть такое повышение количества (новых больных), мы будем предлагать проведение определенных мероприятий – ради вашего здоровья и жизни", - резюмировал министр.
Степанов добавил, что действует адаптивный карантин – и власти будут предлагать меры в соответствии с ситуацией на местах.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
А у тебя, зебобичек, тоже 1200+230+17=<21?
😷
Тю-тю заробитчане - ни кто в Польшу не пустит...
нет, они жлобы хотят между капель за чужой счет проскочить
а с тем, что у нас самый жлобский дурантин, согласен на 100%
Почему ?
Власть тупая !
Когда вы граждане Украины выбираете себе тупую власть , все будет идти через Жо...., потому что этой власти на народ на срать , им главное воровать .
В Дании где власть не тупая и нормальная были принятие меры этой властью и сегодня только 15 случаев заражения.
Вы года за дэбила голосовали, чем думали ?
Вот и последствия!
який наріт - така і влада.
Всім 100 разів розповіли що треба робити а що - ні.
А тим все одно
- один в маске
- второй без маски
- третий с маской на шее
П.С. Посмотрел их декларации - зарплата за 2019 г. - 1,8 млн. грн. !!!
Есть действия и есть последствия!
Что наголосовали , теперь получите и распишитесь
А теперь удивлены?
---
))
Давайте, г-н Ляшко, не лукавить. Зеленой шмаркле нужно списать на коронавирус обвал в экономике? провал в так.наз. "реформах"? тотальную коррупцию в команде бездарных кварталовцев? Так почему должна страдать вся Украина?
https://censor.net/news/3201359/elektrichka_kievnejin_v_razgar_pandemii_koronavirusa_perepolnennye_vagony_i_passajiry_bez_masok_foto
Вот так население относится к карантину и к окружающим,а потом сидят и строчат на форуме,какая у нас херо... власть.
Перекрыли бы вовремя границы .. сделали бы вовремя обсервации .. ходили бы щас все без масок
PS. и если уж решил поболеть короной .. и заявил про это на всю страну ... то будь мужиком - заболей .. а не придумывай отмазки или фейки ... пацан сказал - пацан сделал.. а презик просто балабол .. где "конечный результат" хоть по какому то вопросу??
Логика простая: делаем страшное лицо и вводим избыточные ограничения,
ююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююю
"Там где не вводились эти самые "избыточные",там статистика ну очень плохая.
Основной ***** власти,недостаточная подготовленность к пандемии.
Это недостаточное маттех обеспечение,плюс отсутствие планов на случай возникновение эпидемий и тд."
https://censor.net/comments/locate/3201332/019214e4-b7e1-7249-b89e-bc9712cb0cd4Я и не отрицаю очевидного,но и лишнего не предъявляю.Карантин ввели вовремя,но не все отнеслись к этому серьёзно.
ПРЕДЛАГАЮ МОРДУ КРАСИТЬ ЗЕЛЕНКОЙ!
Вчера вечером, полдесятого, проходил через сквер Шевченко...
Набережная Адлера 1985 год!
Вечереет, на всех скамейках мест нет, шляются толпы, гремит оркестр, у фонтана выплясывают самбу, за столиками не осталось мест не только шахматистам, но и картёжникам - токо мОлодёж с бутылочками разных форматов...
И как вы догадываетесь - все до единого в масках!