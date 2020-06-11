"Ви тут проживаете? Цель заезда?" - полиция перекрыла подъезды к главку СБУ, где Стерненко должны вручить подозрение. ВИДЕО

Патрульные заблокировали проезд к зданию главного управления СБУ, где в 12:00 должны вручить подозрение одесскому активисту Сергею Стерненко.

Об этом сам Стерненко написал в фейсбуке, передает Цензор.НЕТ.

"Они нас боятся! Знайте, что такое препятствование неправомерно и противоречит праву на свободу передвижения, которое гарантировано Конституцией!" - прокомментировал видео Стерненко.

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Напомним, поздно вечером 24 мая 2018 года произошел конфликт с участием бывшего руководителя одесского "Правого сектора" Сергея Стерненко и двух мужчин. Стерненко заявил: на него напали, когда он возвращался домой с девушкой. Активист утверждает, что он отбивался и смертельно ранил соперника ножом в живот. Ножевые ранения были у самого Стерненко и у его другого оппонента, которого позже задержала полиция. Позже полиция отпустила второго участника нападения на активиста Стерненко в Одессе, который проходит как свидетель.

Это покушение было уже третьим по счету: 7 февраля 2018 года Стерненко заявлял, что на него уже совершали нападение. Утром 1 мая того же года в Стерненко стреляли. Оба нападавших были задержаны. Полиция открыла дело по статье "умышленное убийство".

В октябре уголовные дела по нападениям на экс-главу одесского "Правого сектора" Сергея Стерненко переданы в Главное следственное управление Службы безопасности Украины.