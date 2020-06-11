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"Ви тут проживаете? Цель заезда?" - полиция перекрыла подъезды к главку СБУ, где Стерненко должны вручить подозрение. ВИДЕО

Патрульные заблокировали проезд к зданию главного управления СБУ, где в 12:00 должны вручить подозрение одесскому активисту Сергею Стерненко.

Об этом сам Стерненко написал в фейсбуке, передает Цензор.НЕТ.

"Они нас боятся! Знайте, что такое препятствование неправомерно и противоречит праву на свободу передвижения, которое гарантировано Конституцией!" - прокомментировал видео Стерненко.

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Напомним, поздно вечером 24 мая 2018 года произошел конфликт с участием бывшего руководителя одесского "Правого сектора" Сергея Стерненко и двух мужчин. Стерненко заявил: на него напали, когда он возвращался домой с девушкой. Активист утверждает, что он отбивался и смертельно ранил соперника ножом в живот. Ножевые ранения были у самого Стерненко и у его другого оппонента, которого позже задержала полиция. Позже полиция отпустила второго участника нападения на активиста Стерненко в Одессе, который проходит как свидетель.

Это покушение было уже третьим по счету: 7 февраля 2018 года Стерненко заявлял, что на него уже совершали нападение. Утром 1 мая того же года в Стерненко стреляли. Оба нападавших были задержаны. Полиция открыла дело по статье "умышленное убийство".

В октябре уголовные дела по нападениям на экс-главу одесского "Правого сектора" Сергея Стерненко переданы в Главное следственное управление Службы безопасности Украины.

СБУ (19931) Стерненко Сергей (403)


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Топ комментарии
+24
Украина - не Россия??? Что-то уже не похоже
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11.06.2020 11:44
+23
Тут припоминают посты Сергія против Пороха, но надо понимать, что он наш. В Украине не может быть по отношению к власти единомыслия, Порох далеко не идеален, просто в сравнении с недоразумением с Кривого рога, Порох глыба. Здесь надо обратить внимание на другое, если вся прокремлёвская шваль ополчилась против Стерненка, то его нужно поддержать. Если будем вспоминать старые обиды и будем разобщены, то казламордые по одиночке всех задавят. Вспомним историю, то что мы не были едины, нам вылазило боком. Сколько можно наступать на грабли?
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11.06.2020 12:08
+20
Зелю пора гнать
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11.06.2020 11:48
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Стерненко сам до цього руку доклав...
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11.06.2020 11:44 Ответить
5 лет Порошенко "гнобил и сливал" стерененка и вот, наконец, когда шокаладная власть пала стерненку таки прилетело.

"Ви тут проживаєте? Мета заїзду?" - поліція перекрила під'їзди до главку СБУ, де Стерненку мають вручити підозру - Цензор.НЕТ 5611
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11.06.2020 11:47 Ответить
і що з того ? Ситуація така що потрібно обєднуватись проти зелених виродків, а не пости 5 річної давності піднімати.
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11.06.2020 11:53 Ответить
Ще місяць назад стерненко повторяв слово в слово свої тезіси про порошенка-вбивцю. Видно думав що не прилетить. Прилетіло.
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11.06.2020 12:01 Ответить
Ситуация что сейчас, что пять лет назад такая , что нужно думать.
А дебилы объединились в апреле прошлого.
Что из этого вышло - ещё смотрят.
С идиотами не готов объединятся. Боюсь "Зеленский" может выйти.
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11.06.2020 12:06 Ответить
- Нет ли у вас случайно при себе ремня, чтобы я мог со всем этим покончить?
- С большим удовольствием могу вам услужить, - ответил Швейк, снимая свой ремень. - Я ещё ни разу не видел, как вешаются в одиночке на ремне…
- Сидите себе спокойно, если раздумали вешаться, и ждите дальнейших событий.(с)
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11.06.2020 13:10 Ответить
Та да...
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11.06.2020 13:13 Ответить
Вот это новость! Если желал смерти Порошенко, то почему не благодарит за преследования зеленского? Было бы вполне логично. Типа, награда нашла героя.
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11.06.2020 11:55 Ответить
Тут цікава не саме побажання смерті. А мотивація. Якщо поставити замість стерненка прізвище шарія то різниці не помітимо)
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11.06.2020 12:07 Ответить
завтра так само пов'яжуть порошенка,теж будеш смайлики викладати?
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11.06.2020 11:48 Ответить
Та робіть що хочете) я просто вказую що оцей стерненко зробив немало для того що зараз відбувається...
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11.06.2020 12:05 Ответить
Все четко.
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11.06.2020 12:10 Ответить
так саме при петі були три замовні напади на Стерненка й той же самий аваков що Стерненку треба було розповідати про" батька нації"?
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11.06.2020 12:12 Ответить
Отож. При петі вата робила замовні напади, а тепер вата присилає ГБР. філ діфференс/
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11.06.2020 12:31 Ответить
Вообщето Бигуса рук дело
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11.06.2020 12:34 Ответить
Его не повяжут. Два генеральных не придумали за что его повязать.
А повяжут по беспределу - на международном уровне санкции даже могут ввести. А без куршавеля куда?!))
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11.06.2020 12:09 Ответить
До чого ?
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11.06.2020 11:49 Ответить
Нічого цьому клоуну не буде.Звичайна розкрутка україномовного шарія (вірніше,суміші Парасюка з Шарієм).
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11.06.2020 11:55 Ответить
Украина - не Россия??? Что-то уже не похоже
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11.06.2020 11:44 Ответить
73% хотели этого
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11.06.2020 11:48 Ответить
рюкзаков прислужує биканову?
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11.06.2020 11:44 Ответить
Лейтенант Бакланов помнит еще с Кривбасса, что если на дворе собираются нормальные пацаны, то могут и вломить!
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11.06.2020 11:45 Ответить
Зелю пора гнать
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11.06.2020 11:48 Ответить
Зарывать.
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11.06.2020 11:53 Ответить
гнать и вернуть барыгу !
барыга таким образом отмажется - действующих президентов не садят
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11.06.2020 15:02 Ответить
От чего отмажется? Где доказательства чего-либо?
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11.06.2020 17:40 Ответить
собаковщина у чистому вигляді..
ссанич з впертістю маніяка загострює внутрішньополітичну ситуацію
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11.06.2020 11:49 Ответить
Привет Россия , привет диктатура от ЗЕ 😡😡😡😡😡
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11.06.2020 11:49 Ответить
Только это совсем не радует. Как и многих, познавших "прелести" жизни в СССР.
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11.06.2020 11:59 Ответить
о-ху-єть. оце все просто поза законом.
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11.06.2020 11:50 Ответить
🤣🤣🤣🤣 какой закон должен еврей Коломойский и еврейка Моника Зеленски соблюдать по отношению как они считают украинцам холопам ?
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11.06.2020 11:52 Ответить
Брать взятки и перекрывать дороги - все что умеет сАбаковская полиция
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11.06.2020 11:51 Ответить
да ладно.
В последнее время они отлично научились насиловать свидетелей и убивать пятилетних детей забавы ради...
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11.06.2020 13:37 Ответить
Копы на этой дороге живут? По беспределу ограничивают свободу перемещения!
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11.06.2020 11:52 Ответить
Ненависть евреев в украинцам на примере Стерненко на лицо
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11.06.2020 11:53 Ответить
Ви тут / патрульные тоже Яши и Миши-одесситы.
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11.06.2020 11:54 Ответить
а эти теперь каждый день обгаживаться повадились
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11.06.2020 11:54 Ответить
А що є обов'язок у громадянина відповідати на такі ідіотські питання? А харкнути придуркам у хформі межи очі?
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11.06.2020 11:56 Ответить
Тут припоминают посты Сергія против Пороха, но надо понимать, что он наш. В Украине не может быть по отношению к власти единомыслия, Порох далеко не идеален, просто в сравнении с недоразумением с Кривого рога, Порох глыба. Здесь надо обратить внимание на другое, если вся прокремлёвская шваль ополчилась против Стерненка, то его нужно поддержать. Если будем вспоминать старые обиды и будем разобщены, то казламордые по одиночке всех задавят. Вспомним историю, то что мы не были едины, нам вылазило боком. Сколько можно наступать на грабли?
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11.06.2020 12:08 Ответить
Степаненко и 73% были едины. Редкое единение. Как вам ваш выбор может выйти боком?
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11.06.2020 12:13 Ответить
Не знаю, кто такой Степаненко, но Стерненко не голосовал за блазня. А 73% это не та часть населения, которой надо объединиться. 73% потом пойдут, куда им скажут.
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11.06.2020 14:26 Ответить
Степаненко это оперативный псевдоним Стерненко у моего телефона.
За кого голосовал во втором туре он - я не знаю, а он не признается.
Но топил не за кого-либо, а активно очень против барыги.
Вся компания гидранта была построена идентично.
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11.06.2020 14:35 Ответить
Очень верно Вы сказали. "Разделяй и властвуй" - РФ и наша 5-ая колонна на это и работают. Всем проукраинским силам надо объединяться, и как можно скорее - уже сделано очень много ошибок. Враги идут к власти и ошибку Майдана они не будут делать - будут нас добивать окончательно, чтобы все украинское никогда уже не воскресло.
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11.06.2020 13:31 Ответить
да кто против?
но может стерненко ПУБЛИЧНО ПРИЗНАЕТ СВОИ ошибки?
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11.06.2020 13:45 Ответить
І поперла соєва ботва...
Гниди Бариги.
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11.06.2020 12:08 Ответить
порохнявые так не радовались с времён иловайской трагедии, сцуки!
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11.06.2020 12:19 Ответить
У некоторых людей примитивная логика, если ты был против шоколада, значит ты за зермака, у 5 и 6 много общих антиукраинских движений, 6 идет в фарваторе 5, за что мне уважать и поддерживать 6?
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11.06.2020 12:21 Ответить
І зауважте це, ті саі, які радуються "демократичним подіям" в США.
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11.06.2020 12:39 Ответить
ты был против шоколада, значит ты за зермака



если ты против Порошенка, но при этом за криворожское малоросское чмо - значит ты сам придурковатый хАхол-малоросс, потому как не понимать, что вислюк- мудак и худший выбор для Украины из этих двух кандидатур может только клинический идиот, он же ЗеБил, а тот кто понимает, но при этом голосует за Зе-чмо - тот просто враг.
если ты и против Порошенка и против шмаркли, при этом за все хорошее и против всего плохого, голосуя за заведомо непроходного кандидата или за нарисованный себе несуществующий в природе идеал, значит ты не осознающий этого враг Украины, попросту полезный идиот.
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11.06.2020 12:41 Ответить
Полезньій идиот тот, кому вбили в голову технологию что кто-то "проходной", а кто-то "непроходной" и он исходя из такой догмьі действует, я больше уважения имею к тем, кто делает так как считает по-совести и нужньім, Дидусьік например, таких мало, до 3%, но прогресс двигают именно они, а не "умньіе" или умеющие приспосабливаться к изменчивой внешней среде
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11.06.2020 12:58 Ответить
Полиция уже сама и Конституция и Закон ...Ждем реакцию тисячи фанатов ФК Динамо Киев ...Скоро выходные ...В Киеве тоже
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11.06.2020 12:33 Ответить
"Ви тут проживаєте? Мета заїзду?" - поліція перекрила під'їзди до главку СБУ, де Стерненку мають вручити підозру - Цензор.НЕТ 9465
ТАК ЧОМУ КРЕМЛІВСЬКІ СЛУГИ ЗЕ БІЛИ - КАПІТУЛЯНТИ УВ'ЯЗНЮЮТЬ УКРАЇНСЬКИХ ПАТРІОТІВ УЧАСНИКІВ АТО - ООС? ТА ТОМУ ЩО ВОНИ МУЖНЬО І САМОВІДДАНО ЗАХИЩАЮТЬ ВІД ВОРОГА НАШУ РІДНУ УКРАЇНСЬКУ ДЕРЖАВУ!
А ЧОМУ ПРОДАЖНІ ЗЕ БІЛИ КАПІТУЛЯНТИ ВІДПУСКАЮТЬ УБИВЦЬ, КОЛАБОРАНТІВ -СЕПАРІВ? А ТОМУ ЩОБИ ВОНИ ПРОКЛЯТІ ВОРОГИ - ОПРИЧНИКИ )(УЙЛА ДОПОМАГАЛИ ЗНИЩУВАТИ НЕНАВИСНУ )(УЙЛУ І КРЕМЛІВСЬКИМ ЯНИЧАРАМ, ЦИМ ІУДАМ - ЗЕ БІЛАМ КАПІТУЛЯНТАМ УКРАЇНСЬКУ ДЕРЖАВУ.
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11.06.2020 12:52 Ответить
Наверное потому, что кому-то пять лет не хватило, чтоб посадить?
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11.06.2020 14:11 Ответить
подоїли та відпустили
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11.06.2020 19:09 Ответить
опасаются теракта?
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11.06.2020 12:55 Ответить
Угу. Злой Правый Сектор обязательно совершит теракт..... тебе методичку с Лубянку прислали?
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11.06.2020 13:48 Ответить
мне? я что ли сторожу? может у них какая-то оперативная информация есть?
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11.06.2020 14:10 Ответить
Да просто связочка "ПС-теракт" происходит из-под московитских пропагандонов.
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11.06.2020 14:14 Ответить
-
Мусора вони виродки вмить перебудовуються під любу будь-яку проукраїнську чи як зараз антиукраїнську владу ЗЕбілів капітулянтів і навіть під окупаційну кремлівську владу в тимчасово окупованих Криму і Донбасу. Але вони майже всі притом завжди були продажними юдами до України і до Українського народу. При кремлівському холую що втік в паРашу продажному ЗЕКУ криваві менти -кати навіть масово вбивали: націоналістів, патріотів, майданівців, активістів і усіх проукраїнських громадян ... допомагаючи прокремлівській ригоАнальній зграї ЗЕКА янука.. знищити державність України. І під час окупації кремлівськими фашистами )(уйла Криму все місцеві менти моментально стали продажними колаборантами на службі у проклятих російських загарбників. На Донбасі де відбувалися такі ж самі події всі продажні мусора за криваві кремлівські срібняки вмить стали сепаратистами - терористами, колаборантами .... ланцюговими псами російських окупантів. І так по всій Україні. Одна надія тільки на українських націоналістів, активістів, участників ООС і добровольців тільки вони можуть захистити український народ і державність України.
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11.06.2020 13:16 Ответить
Що стосується поки що вільної суверенної України так з приходом прокремлівської влади ЗЕбілів -капітулянтів, у всій величезній зграї копів переважне їх число відразу стали Україно-фобами, полу-сепаратистами, капітулянтами ... Вони проросійські яничари перевертні стали злочинно жорстоко переслідувати проукраїнських громадян і підтримувати ворогів України: - сепаратистів, проросійських бандитів, колаборантів .. Так що такі менти у нас будуть завжди вірно- віддано служити любій будь-якій, злочинній, антиукраїнській владі, будь-яким окупантам, але тільки не Україні і не Українському народові. І назвати їх виродків Українською чи хоча б проукраїнською поліцією, навіть не повертається язик.
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11.06.2020 13:27 Ответить
Чому на Цензорі висить реклама відпочинку в Криму. Чи те що російський недомірок ху@ло його окупував вже не важливо? Чи при зеленському вже Крим повністю подарували російським вбивцям?
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11.06.2020 13:32 Ответить
ты это у нас спрашиваешь?
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11.06.2020 14:11 Ответить
мусора чорта авакова борються не з порушниками та злочинцями, яких кришують і використовують а з тими, хто проти цього бореться!! Та погано інше, що українці згодні з цим миритися
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11.06.2020 14:24 Ответить
Зеля, у тебя осенью, если не раньше, будут серьёзные проблемы - мендель замахается просушивать твои памперсы.. вот Йанык-земляк не прислушался - и уже слил почти всё умыкнутое с Украины бабло..
мама-Римма, заберите уже своего эмоционально неуравновешенного мальчика с улицы - ему уже голову надуло.. и папа-учОный, хоть и с нужными связями, тут президенту-заочнику уже не поможет
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11.06.2020 14:59 Ответить
правильно. нечего "актывистам" под сбу шлятся. нехай улицы метут.
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11.06.2020 17:58 Ответить
Заяву написали на поревищення службових повноважень, та неправомірні дії поліціянтів?
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11.06.2020 19:08 Ответить
 
 