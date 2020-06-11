"Ви тут проживаете? Цель заезда?" - полиция перекрыла подъезды к главку СБУ, где Стерненко должны вручить подозрение. ВИДЕО
Патрульные заблокировали проезд к зданию главного управления СБУ, где в 12:00 должны вручить подозрение одесскому активисту Сергею Стерненко.
Об этом сам Стерненко написал в фейсбуке, передает Цензор.НЕТ.
"Они нас боятся! Знайте, что такое препятствование неправомерно и противоречит праву на свободу передвижения, которое гарантировано Конституцией!" - прокомментировал видео Стерненко.
Напомним, поздно вечером 24 мая 2018 года произошел конфликт с участием бывшего руководителя одесского "Правого сектора" Сергея Стерненко и двух мужчин. Стерненко заявил: на него напали, когда он возвращался домой с девушкой. Активист утверждает, что он отбивался и смертельно ранил соперника ножом в живот. Ножевые ранения были у самого Стерненко и у его другого оппонента, которого позже задержала полиция. Позже полиция отпустила второго участника нападения на активиста Стерненко в Одессе, который проходит как свидетель.
Это покушение было уже третьим по счету: 7 февраля 2018 года Стерненко заявлял, что на него уже совершали нападение. Утром 1 мая того же года в Стерненко стреляли. Оба нападавших были задержаны. Полиция открыла дело по статье "умышленное убийство".
В октябре уголовные дела по нападениям на экс-главу одесского "Правого сектора" Сергея Стерненко переданы в Главное следственное управление Службы безопасности Украины.
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А дебилы объединились в апреле прошлого.
Что из этого вышло - ещё смотрят.
С идиотами не готов объединятся. Боюсь "Зеленский" может выйти.
- С большим удовольствием могу вам услужить, - ответил Швейк, снимая свой ремень. - Я ещё ни разу не видел, как вешаются в одиночке на ремне…
- Сидите себе спокойно, если раздумали вешаться, и ждите дальнейших событий.(с)
А повяжут по беспределу - на международном уровне санкции даже могут ввести. А без куршавеля куда?!))
барыга таким образом отмажется - действующих президентов не садят
ссанич з впертістю маніяка загострює внутрішньополітичну ситуацію
В последнее время они отлично научились насиловать свидетелей и убивать пятилетних детей забавы ради...
За кого голосовал во втором туре он - я не знаю, а он не признается.
Но топил не за кого-либо, а активно очень против барыги.
Вся компания гидранта была построена идентично.
но может стерненко ПУБЛИЧНО ПРИЗНАЕТ СВОИ ошибки?
Гниди Бариги.
если ты против Порошенка, но при этом за криворожское малоросское чмо - значит ты сам придурковатый хАхол-малоросс, потому как не понимать, что вислюк- мудак и худший выбор для Украины из этих двух кандидатур может только клинический идиот, он же ЗеБил, а тот кто понимает, но при этом голосует за Зе-чмо - тот просто враг.
если ты и против Порошенка и против шмаркли, при этом за все хорошее и против всего плохого, голосуя за заведомо непроходного кандидата или за нарисованный себе несуществующий в природе идеал, значит ты не осознающий этого враг Украины, попросту полезный идиот.
ТАК ЧОМУ КРЕМЛІВСЬКІ СЛУГИ ЗЕ БІЛИ - КАПІТУЛЯНТИ УВ'ЯЗНЮЮТЬ УКРАЇНСЬКИХ ПАТРІОТІВ УЧАСНИКІВ АТО - ООС? ТА ТОМУ ЩО ВОНИ МУЖНЬО І САМОВІДДАНО ЗАХИЩАЮТЬ ВІД ВОРОГА НАШУ РІДНУ УКРАЇНСЬКУ ДЕРЖАВУ!
А ЧОМУ ПРОДАЖНІ ЗЕ БІЛИ КАПІТУЛЯНТИ ВІДПУСКАЮТЬ УБИВЦЬ, КОЛАБОРАНТІВ -СЕПАРІВ? А ТОМУ ЩОБИ ВОНИ ПРОКЛЯТІ ВОРОГИ - ОПРИЧНИКИ )(УЙЛА ДОПОМАГАЛИ ЗНИЩУВАТИ НЕНАВИСНУ )(УЙЛУ І КРЕМЛІВСЬКИМ ЯНИЧАРАМ, ЦИМ ІУДАМ - ЗЕ БІЛАМ КАПІТУЛЯНТАМ УКРАЇНСЬКУ ДЕРЖАВУ.
Мусора вони виродки вмить перебудовуються під любу будь-яку проукраїнську чи як зараз антиукраїнську владу ЗЕбілів капітулянтів і навіть під окупаційну кремлівську владу в тимчасово окупованих Криму і Донбасу. Але вони майже всі притом завжди були продажними юдами до України і до Українського народу. При кремлівському холую що втік в паРашу продажному ЗЕКУ криваві менти -кати навіть масово вбивали: націоналістів, патріотів, майданівців, активістів і усіх проукраїнських громадян ... допомагаючи прокремлівській ригоАнальній зграї ЗЕКА янука.. знищити державність України. І під час окупації кремлівськими фашистами )(уйла Криму все місцеві менти моментально стали продажними колаборантами на службі у проклятих російських загарбників. На Донбасі де відбувалися такі ж самі події всі продажні мусора за криваві кремлівські срібняки вмить стали сепаратистами - терористами, колаборантами .... ланцюговими псами російських окупантів. І так по всій Україні. Одна надія тільки на українських націоналістів, активістів, участників ООС і добровольців тільки вони можуть захистити український народ і державність України.
мама-Римма, заберите уже своего эмоционально неуравновешенного мальчика с улицы - ему уже голову надуло.. и папа-учОный, хоть и с нужными связями, тут президенту-заочнику уже не поможет