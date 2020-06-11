Представителей Шария прогнали из-под главка СБУ в Киеве: "Вы не журналисты, вы пропагандисты". ВИДЕО+ФОТО
Представители пророссийского блогера Анатолия Шария пришли сегодня под здание Главного управления СБУ в Киеве, где вручали подозрение одесскому активисту Сергею Стерненко.
Об этом сообщает корреспондент Цензор.НЕТ.
На видео видно, как парня и девушку выводит сотрудник полиции диалога. На их реплику, что они "журналисты", активисты им говорят, что они "пропагандисты, а не журналисты".
Фото, видео - Олег Богачук
Напомним, сегодня в главке СБУ в Киеве одесскому активисту Сергею Стерненко сообщили о подозрении в умышленном убийстве и незаконном ношении холодного оружия.
Ранее сегодня Стерненко вручили постановление суда о принудительном приводе в Службу безопасности Украины.
Напомним, поздно вечером 24 мая 2018 года произошел конфликт с участием бывшего руководителя одесского "Правого сектора" Сергея Стерненко и двух мужчин. Стерненко заявил: на него напали, когда он возвращался домой с девушкой. Активист утверждает, что он отбивался и смертельно ранил соперника ножом в живот. Ножевые ранения были у самого Стерненко и у его другого оппонента, которого позже задержала полиция. Позже полиция отпустила второго участника нападения на активиста Стерненко в Одессе, который проходит как свидетель.
Это покушение было уже третьим по счету: 7 февраля 2018 года Стерненко заявлял, что на него уже совершали нападение. Утром 1 мая того же года в Стерненко стреляли. Оба нападавших были задержаны. Полиция открыла дело по статье "умышленное убийство".
В октябре уголовные дела по нападениям на экс-главу одесского "Правого сектора" Сергея Стерненко переданы в Главное следственное управление Службы безопасности Украины.
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Короче, в чем перемога - вообще непонятно.