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Представителей Шария прогнали из-под главка СБУ в Киеве: "Вы не журналисты, вы пропагандисты". ВИДЕО+ФОТО

Представители пророссийского блогера Анатолия Шария пришли сегодня под здание Главного управления СБУ в Киеве, где вручали подозрение одесскому активисту Сергею Стерненко.

Об этом сообщает корреспондент Цензор.НЕТ.

На видео видно, как парня и девушку выводит сотрудник полиции диалога. На их реплику, что они "журналисты", активисты им говорят, что они "пропагандисты, а не журналисты".

Представителей Шария прогнали из-под главка СБУ в Киеве: Вы не журналисты, вы пропагандисты 01

Фото, видео - Олег Богачук

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Напомним, сегодня в главке СБУ в Киеве одесскому активисту Сергею Стерненко сообщили о подозрении в умышленном убийстве и незаконном ношении холодного оружия.

Ранее сегодня Стерненко вручили постановление суда о принудительном приводе в Службу безопасности Украины.

Напомним, поздно вечером 24 мая 2018 года произошел конфликт с участием бывшего руководителя одесского "Правого сектора" Сергея Стерненко и двух мужчин. Стерненко заявил: на него напали, когда он возвращался домой с девушкой. Активист утверждает, что он отбивался и смертельно ранил соперника ножом в живот. Ножевые ранения были у самого Стерненко и у его другого оппонента, которого позже задержала полиция. Позже полиция отпустила второго участника нападения на активиста Стерненко в Одессе, который проходит как свидетель.

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Это покушение было уже третьим по счету: 7 февраля 2018 года Стерненко заявлял, что на него уже совершали нападение. Утром 1 мая того же года в Стерненко стреляли. Оба нападавших были задержаны. Полиция открыла дело по статье "умышленное убийство".

В октябре уголовные дела по нападениям на экс-главу одесского "Правого сектора" Сергея Стерненко переданы в Главное следственное управление Службы безопасности Украины.

Киев (25580) СБУ (19931) Стерненко Сергей (403) Шарий Анатолий (227)


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Топ комментарии
+58
все правильно сделали. место петушарию и его петухам - на параше!
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11.06.2020 14:29
+40
Кацапських гнид піджопниками гнати від таких подій.
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11.06.2020 14:30
+35
Шарії шарились під СБУ.
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11.06.2020 14:32
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По существу. Скабеева, перелогинься.
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12.06.2020 01:22 Ответить
Ты кто? По манерам и фамилии, кацап вроде бы? Хотя кацапы, обычно умнее и не такие упрямые. Может тебя обидел кто нибудь?
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12.06.2020 06:13 Ответить
Ути пути. Тварь кацапская пошла на х##.
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14.06.2020 14:16 Ответить
" нормальные, здоровые методы сопротивления". Очень интересная тема плавного перетекания демократии в диктатуру. А какую страну Вы хотите построить? Как вам видится, гражданское общество без критики, без оппозиции? Вы хотите, что бы с экранов телевизоров лилась только слащавая песня о успехах Украины, в повышении надоев и яйценоскости урожая, о династиях сталеваров в стиле советской лабуды?
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16.06.2020 07:35 Ответить
Представників Шарія прогнали з-під главку СБУ в Києві: "Ви не журналісти, ви пропагандисти" - Цензор.НЕТ 5976
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11.06.2020 14:57 Ответить
хмм...чисто ИМХО - в этом видео девушка-журналист весьма достойно смотрелась. Корректно отвечала на претензии. нужно будет петушария глянуть - скорее всего полиция их вывела потому что , как бы это сказать то помягче - активисты с гражданскими правами и свободами переборщили, могло произойти рукоприкладство или еще что-то.
Короче, в чем перемога - вообще непонятно.
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11.06.2020 15:00 Ответить
Пропагандист Шарий говорил за Стерненкин ножик - оказалось правдой, как бы и остальное правдой не оказалось
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11.06.2020 15:05 Ответить
В принципе провести дело через суд и судом установить невиновность и закрыть всю эту вонь - было бы хорошо.
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11.06.2020 15:33 Ответить
Gaaaagagaga!
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11.06.2020 16:12 Ответить
Сьогодні на пресусі Шмигаля включається шавка зіку, і скаржиться, що всіх чотирьох мервечуковських там закликали побити... Шмигаль щось боеяв про "за свобода слова"...
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11.06.2020 16:36 Ответить
Ох и отыграется он, если его партия все-таки пролезет во власть. он любит такие дела, хлебом не корми.
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11.06.2020 20:33 Ответить
чмошные промокашки чмошного педофила петуШария, который в свою очередь является мордатой рашистской промокашкой. ))
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13.06.2020 15:51 Ответить
Ці акції тільки додають рейтинг партії Шмарія.Потрібно було раніше боротися.
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13.07.2020 00:17 Ответить
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