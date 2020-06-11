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"Разогрев" экономики - одна из главных задач правительства на текущий год, - Шмыгаль. ВИДЕО

"Разогрев" экономики для преодоления последствий пандемии коронавируса является одной из главных задач правительства и государства на текущий год.

Об этом заявил премьер-министр Денис Шмыгаль во время пресс конференции на тему "100 дней правительства" 11 июня, передает Цензор.НЕТ.

"Относительно разогрева экономики - это классические подходы известные во всем мире, то тут нет нет никаких новый прорывных идей: это увеличение государственных заказов, поддержка собственных производитетелей, инвестирование в большое строительство", - сказал он.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": "100 дней правительства": пресс-конференция Шмыгаля о результатах работы. ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ

Напомним, ранее Шмыгаль заявил, что Украина находится на сложном этапе экономического кризиса. Май и апрель были провалены с точки зрения ВВП.

Кабмин (14030) экономика (3881) Шмыгаль Денис (2708)


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Топ комментарии
+4
"Разогрев" экономики - одна из главных задач правительства на текущий год, - Шмыгаль - Цензор.НЕТ 6041
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11.06.2020 14:39
+4
Весь жир зекоманда быстренько слижет.Они в этом профи.
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11.06.2020 14:45
+4
"Розігрів" економіки - одне з головних завдань уряду на поточний рік, - Шмигаль - Цензор.НЕТ 8522
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11.06.2020 15:10
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"Разогрев" экономики - одна из главных задач правительства на текущий год, - Шмыгаль - Цензор.НЕТ 6041
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11.06.2020 14:39 Ответить
"Разогрев" экономики - одна из главных задач правительства на текущий год, - Шмыгаль - Цензор.НЕТ 7162
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11.06.2020 14:41 Ответить
Ви правильно думаєте! 😁
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11.06.2020 14:41 Ответить
Экономика "на разогреве" у 95-го Квартала! Круто! Но страшновато...
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11.06.2020 16:14 Ответить
То податкова по мзду до підприємців тепер ходитиме з прасками і паяльниками, як братки у 90-х?🤔 Бо яким чином ще можна економіку розігріти?
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11.06.2020 14:40 Ответить
"Розігрів" економіки - одне з головних завдань уряду на поточний рік, - Шмигаль - Цензор.НЕТ 8547
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11.06.2020 14:56 Ответить
нормально разогревают…
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11.06.2020 15:06 Ответить
Разогрев нужен, жир на руках застывает))
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11.06.2020 14:41 Ответить
Весь жир зекоманда быстренько слижет.Они в этом профи.
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11.06.2020 14:45 Ответить
О, да!!!
А как кричали:"барыга Мальдивский", аж отдельные осознают уже "дебил Оманский")))
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11.06.2020 14:52 Ответить
"У нас нет времени на раскачку" .
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11.06.2020 14:42 Ответить
Они гробят и без раскачки

"Розігрів" економіки - одне з головних завдань уряду на поточний рік, - Шмигаль - Цензор.НЕТ 5169
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11.06.2020 14:57 Ответить
"Розігрів" економіки - одне з головних завдань уряду на поточний рік, - Шмигаль - Цензор.НЕТ 8522
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11.06.2020 15:10 Ответить
Эта молодая ЗЕЛЕНЬ положила экономику на пол и теперь пытается ее разогреть? Неумелые ЗЕ - это неумелые мозахисты, клоуны которые ничего не могут сделать полезное для страны и народа! Только- пустые обещания
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11.06.2020 14:44 Ответить
разогрев лохов, а в это время стрижка
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11.06.2020 14:48 Ответить
труп можно конечно разогреть, но что с этого выйдет
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11.06.2020 14:48 Ответить
Шаурма.
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11.06.2020 14:53 Ответить
Большая вонь
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11.06.2020 14:58 Ответить
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11.06.2020 15:14 Ответить
Увиличение тарифов налогов поборов сборов - это точно путь к разогреву но токо не экономики а народного протеста!!
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11.06.2020 14:50 Ответить
Эти "разогреют"... Мля, хоч спички прячь...
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11.06.2020 14:53 Ответить
У Путина "времени на раскачку нет", у Шмыгаля "разогрев экономики". И оба ні хер@ не роблять
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11.06.2020 14:54 Ответить
Вторую серию тотального карантина. И дорожные рабочие в масках, очках, резиновых перчатках и с соблюдением социальной дистанции.
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11.06.2020 15:22 Ответить
И он хочет нас убедить что если покойнику свечку вставить не в руки, а в жопу то он ещё станцует. Наивный пацан с сопливым носом, одним словом Шмыгаль.
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11.06.2020 16:12 Ответить
Краткая характеристика нынешнего правительства - ограниченность и тупиковость. Если вы не знаете современных подходов в экономике зачем идете в правительство?
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11.06.2020 20:50 Ответить
 
 