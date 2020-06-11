"Разогрев" экономики - одна из главных задач правительства на текущий год, - Шмыгаль. ВИДЕО
"Разогрев" экономики для преодоления последствий пандемии коронавируса является одной из главных задач правительства и государства на текущий год.
Об этом заявил премьер-министр Денис Шмыгаль во время пресс конференции на тему "100 дней правительства" 11 июня, передает Цензор.НЕТ.
"Относительно разогрева экономики - это классические подходы известные во всем мире, то тут нет нет никаких новый прорывных идей: это увеличение государственных заказов, поддержка собственных производитетелей, инвестирование в большое строительство", - сказал он.
Напомним, ранее Шмыгаль заявил, что Украина находится на сложном этапе экономического кризиса. Май и апрель были провалены с точки зрения ВВП.
Топ комментарии
+4 wake up-UA
показать весь комментарий11.06.2020 14:39
+4 олег иванов #434516
показать весь комментарий11.06.2020 14:45
+4 ДШ
показать весь комментарий11.06.2020 15:10
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
А как кричали:"барыга Мальдивский", аж отдельные осознают уже "дебил Оманский")))