"Разогрев" экономики - одна из главных задач правительства на текущий год, - Шмыгаль. ВИДЕО

"Разогрев" экономики для преодоления последствий пандемии коронавируса является одной из главных задач правительства и государства на текущий год.

Об этом заявил премьер-министр Денис Шмыгаль во время пресс конференции на тему "100 дней правительства" 11 июня, передает Цензор.НЕТ.

"Относительно разогрева экономики - это классические подходы известные во всем мире, то тут нет нет никаких новый прорывных идей: это увеличение государственных заказов, поддержка собственных производитетелей, инвестирование в большое строительство", - сказал он.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": "100 дней правительства": пресс-конференция Шмыгаля о результатах работы. ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ

Напомним, ранее Шмыгаль заявил, что Украина находится на сложном этапе экономического кризиса. Май и апрель были провалены с точки зрения ВВП.