Реформа децентрализации будет завершена путем проведения местных выборов, - Шмыгаль. ВИДЕО
Местные выборы в Украине будут проходить на основе нового административно-территориального деления.
Об этом он заявил во время пресс-конференции "100 дней правительства", передает Цензор.НЕТ.
Премьер рассказал, что правительство завершило формирование перспективного плана громад всей Украины, завершив и подписав все перспективные планы всех областей.
"Сегодня мы ведем дискуссию и будем завершать формирование районов. Когда из 430 районов мы сформируем 129 в Украине. И это будет, собственно, завершением основного процесса реформы децентрализации", - отметил Шмыгаль.
По словам главы правительства, реформа децентрализации будет одной из самых узнаваемых и важных для общества реформ.
"Эта реформа будет одной из самых успешных и будет завершена в этом году путем проведения осенью в октябре местных выборов по новому административно-территориальному делению. И уже с 2021 эта реформа начнет работать и по финансированию полноценно, и по управлению на местном уровне", - объяснил Шмыгаль.
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"Ма-ма!" (с)
В пафосном интервью «Украинской правде» президент Зеленский довольно жестко высказался о мэрах городов.
На замечание журналиста, что вот сейчас все мэры настроены против него, президент ответил так: «Они настроены не против нас - и это не пафос, а прежде всего против Украины». Это при том, что децентрализацию даже противники пятого президента Порошенко называли наиболее удачной его реформой, слова президента требуют детальной оценки.
Он отмечает, нужно напомнить, что означает децентрализация при Порошенко. В первую очередь - громадам дали возможность решать свои текущие вопросы на месте. Для этого на местах оставили часть налогов - 60% налога на доходы физлиц, 100% налога на имущество, 100% единого налога и так далее, и тому подобное.
Как результат, там, где люди начали сами улучшать свою жизнь, улучшилась ситуация по сбору налогов, а головы громад стали заинтересованы в том, чтобы привлекать к себе инвесторов.
Еще с первого дня президентства https://replyua.net/news/210297-zelenskiy-schitaet-glavu-svoego-ofisa-vtorym-chelovekom-v-gosudarstve.html Зеленского вся страна наблюдала развернутую Офисом президента войну против самоуправления в Киеве и на местах. Нынешний председатель партии «Слуга народа» Александр Корниенко договорился до того, что децентрализация разделила страну на успешные и неуспешные громады, намекнув будто бы успешные общины стали успешными через отдельное финансирование от правительства.