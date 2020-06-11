Реформа децентрализации будет завершена путем проведения местных выборов, - Шмыгаль. ВИДЕО

Местные выборы в Украине будут проходить на основе нового административно-территориального деления.

Об этом он заявил во время пресс-конференции "100 дней правительства", передает Цензор.НЕТ.

Премьер рассказал, что правительство завершило формирование перспективного плана громад всей Украины, завершив и подписав все перспективные планы всех областей.

"Сегодня мы ведем дискуссию и будем завершать формирование районов. Когда из 430 районов мы сформируем 129 в Украине. И это будет, собственно, завершением основного процесса реформы децентрализации", - отметил Шмыгаль.

По словам главы правительства, реформа децентрализации будет одной из самых узнаваемых и важных для общества реформ.

"Эта реформа будет одной из самых успешных и будет завершена в этом году путем проведения осенью в октябре местных выборов по новому административно-территориальному делению. И уже с 2021 эта реформа начнет работать и по финансированию полноценно, и по управлению на местном уровне", - объяснил Шмыгаль.

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