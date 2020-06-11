Вопроса возобновления поставок воды в оккупированный Крым нет в повестке дня, - Шмыгаль. ВИДЕО

Премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что вопрос восстановления водоснабжения через Северо-Крымский канал на повестке дня пока не стоит.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ".

"Возобновление снабжения через Крымский канал сегодня на повестке дня не стоит, и это не является предметом какого-то торга, скажем так", - отметил премьер.

Он подчеркнул, что сейчас вода в оккупированный Крым не подается и "физически не может туда подаваться".

В то же время глава правительства подчеркнул, что Россия как государство-оккупант "не всегда" выполняет требования соответствующей международной конвенции в отношении людей, проживающих в оккупированном Крыму.

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