Вопроса возобновления поставок воды в оккупированный Крым нет в повестке дня, - Шмыгаль. ВИДЕО
Премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что вопрос восстановления водоснабжения через Северо-Крымский канал на повестке дня пока не стоит.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ".
"Возобновление снабжения через Крымский канал сегодня на повестке дня не стоит, и это не является предметом какого-то торга, скажем так", - отметил премьер.
Он подчеркнул, что сейчас вода в оккупированный Крым не подается и "физически не может туда подаваться".
В то же время глава правительства подчеркнул, что Россия как государство-оккупант "не всегда" выполняет требования соответствующей международной конвенции в отношении людей, проживающих в оккупированном Крыму.
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Пригадайте козацьку пісню «Ой, Січ - мати, ой, Січ - мати, а Великий Луг - батько». Стосовно цієї пісні Адріан Кащенко свого часу писав: «Козаки не випадково називали Великий Луг батьком, себто тим, хто давав їм життя. І справді: коли б не було Великого Лугу, то не існувало б і запорожців. Бо чи втрималася б у ХV¬-ХVII і навіть у ХVIII століттях на низу Дніпра невеличка християнська громада - серед численних татарських орд? А разом з тим Великий Луг був і місцем праці та заробітків запорожців».
Великий Луг, що розпочинався відразу після Дніпровських порогів і сягав Лиману Великої води на ******** Херсонщині та по обидва боки простирався на десятки верст в ширину, називали дивом природи. Ще за чотири століття до Різдва Христового з захопленням описував цю величезну, вкриту лісами та порізану і омиту протоками Дніпра низину, грецький історик Геродот. Тут щось на зразок, писав він, земного раю. Осокори, дуби товсті та гільчасті, верби і лози, шелюги непролазні, терники і груші, а поміж ними - річки і річечки, озера, очерета, куга і осока, острови духмяного різнотрав'я.
І якщо на теперішніх лоцманських картах Каховського водосховища густо помічені лише затоплені лісові вирубки, це далеко не все, що пропало навіки. Пропали річки, озера та острови, котрі носили неповторно гарні, чудесні й загадково¬-химерні імена - Ревун, Лапинка, Підпільна, Похила, Шершава, Темна, Скарбна, Сисина, Лиса, Савка, Головате, Оріхове, Лопухове, Гредчине, Домаха, Бакланове, Хомине, Кривеньке, Прищепа, Піскувате, Лебедина, Скажена, Бистрик, Нажора, Перебій, Бугай, Тарас, Цимбал, Кругляк, Щуче, Чирва, Чабанка, Шарай, Яма Кота. Канули в Лету і козацькі назви окремих кутків плавнів - Сірківка, Паліївщина, Васюрине, Степовик, Наливач, Велика Пуща…
Це як ціла багата і щедра країна зникла з поверхні землі, була - і її не стало.
Аби знали ви, скільки городини плодили Дніпровські плавні! Помідори і огірки, капусту звідси возили горами. Старожили досі розповідають, що ще в довоєнні та перші повоєнні роки овочі родили тут як з води.
А той же Адріан Кащенко в оповіданні «Великий Луг» писав: «Водилися у водах Великого Лугу велетенські білуги, ліктів по 18¬-ть - три сажні - завдовжки, що ледве шестеро козаків здужували підняти одну на плечі; попід кручами, в чорториях ховалися гладкі, товстолобі соми, цілими табунами плавали осетри, севрюги та стерляді; величезні, ситі коропи та довгі і зубасті щуки виблискували проти сонця золотою та срібною лускою; косяками грали у воді: судаки, лящі, карасі, окуні, лини, вугри, тарань, вирезуб, камбала, язь і марена, а від дрібнішої риби ніколи не була спокійна пелена річки - так часто вона підкидалася з води на повітря. Неважко було досхочу ловити рибу не тільки сіткою та іншим причандаллям, а навіть захожій людині голими руками. Раків же малі й дорослі драли мішками».
Або ось що розповідав Дмитру Яворницькому 116-літній дід Розсолода зі згодом затопленого села Чернишівки: «А бджоли було тієї! А меду! Мед по пасіках, мед і по зимівниках, мед і по бурдюгах - так і стоїть, було, у липовниках: скільки хочеш, стільки й бери. Більше всього від диких бджіл. Дика бджола, було, скрізь сидить, за нею і проходу не було. А лісу того! Бузина, свидина, вербина, дуби, грушиння. Груш, було, як напада, так хоч бери граблі та горни валки. Так і лежать на сонці, поки не попечуться. Солодкі такі були, так патока з них і тече.
Шмыгаль поддержал идею подачи воды в оккупированный Крым: "Мы не можем не давать воду украинцам"
Премьер-министр Денис Шмыгаль считает, что отказ подавать воду в оккупированный Россией Крым приведет к гуманитарной катастрофе.
"Вопрос подачи воды в оккупированный Крым - это не вопрос торговли с оккупантом, это не вопрос какого-то бизнеса, это вопрос гуманитарной ответственности перед людьми, которые живут в Крыму. Неподача туда воды приведет к гуманитарной катастрофе… Мы не перекроем воду для украинцев… Мы не можем не давать воду украинцам", - сказал Шмыгаль.
Часто капает с конца.
Пишуть з Перекопу.
Максимальні зусилля окупаційної влади терміново спрямовані на розчистку русла Північно-Кримського каналу.
Виконавцям поставлене завдання завершити підготовку каналу до параду 24 червня.
Щось мені підказує що сам парад у руслі проводити не будуть, а може бути щось інше.
Поки у нас з ворогом "мир".
До особливої уваги патріотів Херсонщини, першочергово Каланчацького, Чаплинського, Генічеського, Новотроїцького районів.
Буде дуже гаряче літо, та крім нас самих ми нікому не потрібні.
Й якщо почнеться "гуманітарна евакуація" та "розведення військ" то слід мати біля себе родини та усе цінне й важливе.
Бо хтось буде звично драпати, хтось - прикручувати триколори на свої кокарди та райвідділи й управи.
А нам своє робити.
Знаючи що першим кроком окупантів буде повна зачистка "ХерНР" від "бандерівського елементу"
Знаючи що після сьогоднішніх кадрових поступок та надання почесних посад кримським татарам багато хто у Меджлісі буде мовчати.
А ось й цікава "новина" з Криму. Пазл, якого не вистачало.
ФСБ сьогодні, 10 червня, заявляє про нібито попереджений теракт (вибух на ринку) та про затриманих осіб, нібито пов'язаних із "представителями радикальных украинских формирований, воюющих на юго-востоке Украины."
Що ж, все для Херсонщини починається за загальновідомими лекалами...
Прошу поширення.
Напевно якесь "покращання" готується...
Відволікання уваги...
Провокуємо , дякун??
Стукай, Крщтк, дозволяю!!)))))
🍖🍖
🤑
Алі , знову Засвітився-крщк та чуббакка ітд...
🤣🤣
🤣🤣🤣
Не засмічуйте гілки сайта!!
ВИ вже давно не цікаві..
Бувайте та лікуйтеся!!
😁😁
Вопрос сегодня не стоит...., скажем так... Мутный маланец.
ну т.е. как я понимаю - может и встать...а может и нет. .
Короче, от прошлого он и не отрекался.
З.Ы. Все же отвечу. Ибо думал, что ты стебаешься якобы шмыгаль переобулся тапками. так понятно?
І, щоб він взагаоі, не стояв.
Иными словами они подводят к тому, что такой вопрос МОЖЕТ стоять?!