"Окопная война": "После семи попаданий в ствол шахты, потолок начал падать на нас. Ребят секло бетоном", - доброволец Александр Попов об обстреле шахты "Бутовка" в 2016. ВИДЕО
11 июня 2016 г. российские террористы обстреляли шахту Бутовка, расположенную недалеко от Донецка. На шахте находились воины 128-й бригады ВСУ и группа воинов ДУК "Правый сектор". В результате обстрела 4 добровольца погибли, это: Гуцул, Ярик, Док и Легат, - еще 11 получили ранения.
В рамках проекта "Окопная война" нам удалось побывать на шахте "Бутовка". Вместе с корреспондентом Цензор.НЕТ ее посетил воин-доброволец Александр Попов, который чудом выжил после этого обстрела.
- Вечером 11 июня мы собрались все у входа в шахту. Нам была поставлена задача выйти в район поселка Спартак и провести там разведку. Но за несколько часов до выхода российские террористы начали бить по нам, и мы вынуждены были спрятаться внутри шахты.
- Давно здесь не был?
- Четыре года прошло с того момента, здесь многое изменилось, хотя воспоминания до сих пор больно режут мое сердце ..
- Как так случилось, что мы получили столько жертв?
- Где-то после семи попаданий в ствол шахты потолок начал падать на нас. Ребят секло бетоном, осколками...
Я забегал в шахту последний, помню, как неподалеку что-то блеснуло, раздался взрыв, я потерял сознание.
Придя в себя, увидел - все вокруг затянуто дымом... Попробовал подняться - не получилось. Из руки и ноги текла кровь, когда ребята искали выход из шахты, они пробежались по мне. Это еще больше добило меня...
Хорошо, что рядом был побратим, который поднял меня и помог спастись...
Уже в больнице после операции, я узнал, что четверо моих друзей погибли...
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ГЕРОЯМ СЛАВА !!!
Да Винчи приезжал в Ужгород, мы с ним разговаривали. 1-я штурмовая отреагировала на тот обстрел, но не успели