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"Окопная война": "После семи попаданий в ствол шахты, потолок начал падать на нас. Ребят секло бетоном", - доброволец Александр Попов об обстреле шахты "Бутовка" в 2016. ВИДЕО

11 июня 2016 г. российские террористы обстреляли шахту Бутовка, расположенную недалеко от Донецка. На шахте находились воины 128-й бригады ВСУ и группа воинов ДУК "Правый сектор". В результате обстрела 4 добровольца погибли, это: Гуцул, Ярик, Док и Легат, - еще 11 получили ранения.

В рамках проекта "Окопная война" нам удалось побывать на шахте "Бутовка". Вместе с корреспондентом Цензор.НЕТ ее посетил воин​​-доброволец Александр Попов, который чудом выжил после этого обстрела.

- Вечером 11 июня мы собрались все у входа в шахту. Нам была поставлена ​​задача выйти в район поселка Спартак и провести там разведку. Но за несколько часов до выхода российские террористы начали бить по нам, и мы вынуждены были спрятаться внутри шахты.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ: "Окопная война": После одного попадания насчитали около 20 убитых российских оккупантов, хорошие были времена, - разведчики 58-й бригады Фартовый и Рэд. ВИДЕО

- Давно здесь не был?

- Четыре года прошло с того момента, здесь многое изменилось, хотя воспоминания до сих пор больно режут мое сердце ..

- Как так случилось, что мы получили столько жертв?

- Где-то после семи попаданий в ствол шахты потолок начал падать на нас. Ребят секло бетоном, осколками...

Я забегал в шахту последний, помню, как неподалеку что-то блеснуло, раздался взрыв, я потерял сознание.

Придя в себя, увидел - все вокруг затянуто дымом... Попробовал подняться - не получилось. Из руки и ноги текла кровь, когда ребята искали выход из шахты, они пробежались по мне. Это еще больше добило меня...

Хорошо, что рядом был побратим, который поднял меня и помог спастись...

Уже в больнице после операции, я узнал, что четверо моих друзей погибли...

Автор: 

Донбасс (26956) Антитеррористическая операция (18284) добровольцы (1172) Ухман Михаил (236)


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Як там беня казав?
- Через 5- 10 лет все забудется
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ГЕРОЯМ СЛАВА !!!
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11.06.2020 16:45 Ответить
Беня давно уже забыл. Не прошло и года.
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11.06.2020 17:37 Ответить
Хрень! По тому обстрелу много вопросов. Это началось, когда кто то запустил слух, что там прячутся участники событий в Мукачево. Хотя из участников там был только Док.
Да Винчи приезжал в Ужгород, мы с ним разговаривали. 1-я штурмовая отреагировала на тот обстрел, но не успели
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11.06.2020 17:44 Ответить
 
 