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Зеленский сегодня открыл для себя ящик Пандоры, - Стерненко под главком СБУ. ВИДЕО

Одесский активист Сергей Стерненко, которому сегодня вручили подозрение в умышленном убийстве и незаконном ношении холодного оружия, заявляет, что СБУ грубо нарушила принцип презумпции невиновности, опубликовав до суда выводы о причастности Стерненко к преступлению.

Об этом он сказал у здания главка СБУ в Киеве, передает Цензор.НЕТ.

Видео - Олег Богачук

Он уточнил, что ему вручили копию ходатайства о мере пресечения в виде виде круглосуточного домашнего ареста, которое рассмотрят на заседании Шевченковского районного суда г. Киева, дата которого пока не известна. 

Стерненко подчеркнул, что ему отказали в предоставлении общедоступных материалов дела, которые указывают на его невиновность, что является "серьезным нарушением".

Публикацию СБУ, где в утвердительной форме говорится, что Стерненко убил напавшего на него Ивана Кузнецова, активист назвал "грубым нарушением принципа презумпции невиновности".

Стерненко добавил, что "не украинский суд будет давать оценку всем озвученным фактам".

Также Стерненко заявил, что президент Зеленский сегодня, "покрывая Венедиктову и Авакова, которые оказывают давление в данном деле, открыл ящик Пандоры для себя".

Читайте также: Стерненко вручили ходатайство о круглосуточном домашнем аресте, - адвокат Найем

Напомним, сегодня активисту Сергею Стерненко Стерненко сообщили о подозрении в умышленном убийстве и незаконном ношении холодного оружия.

Напомним, поздно вечером 24 мая 2018 года произошел конфликт с участием бывшего руководителя одесского "Правого сектора" Сергея Стерненко и двух мужчин. Стерненко заявил: на него напали, когда он возвращался домой с девушкой. Активист утверждает, что он отбивался и смертельно ранил соперника ножом в живот. Ножевые ранения были у самого Стерненко и у его другого оппонента, которого позже задержала полиция. Позже полиция отпустила второго участника нападения на активиста Стерненко в Одессе, который проходит как свидетель.

Это покушение было уже третьим по счету: 7 февраля 2018 года Стерненко заявлял, что на него уже совершали нападение. Утром 1 мая того же года в Стерненко стреляли. Оба нападавших были задержаны. Полиция открыла дело по статье "умышленное убийство".

В октябре уголовные дела по нападениям на экс-главу одесского "Правого сектора" Сергея Стерненко переданы в Главное следственное управление Службы безопасности Украины.

СБУ (19934) Стерненко Сергей (403) Богачук Олег (1462)


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Топ комментарии
+30
Нет Сережа. Извини, но своей тупорылой позицией на весне прошлого года "Противпорошенко" это ты открыл "ящик Пандоры" и выпустил оттуда это хрипатое убожество. А теперь хлебай его ситечком, как говорят в Одессе
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11.06.2020 17:06
+30
Только сейчас?
А когда он посадил сержанта ВСУ Антоненко, военного медика Дугарь, детского кардиохирурга, волонтера Кузьменко, что было?
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11.06.2020 17:10
+28
в США просто бы застрелил бы нападавших и ничего бы не было, еще бы медаль дали
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11.06.2020 17:07
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Правила форума Совет форумчан
правда всегда побеждает. усе буде маркiв!
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11.06.2020 16:59 Ответить
вмєсто строчєк только точкі - работайєт группа зачісткі ФСБУ(о)
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11.06.2020 18:19 Ответить
1
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11.06.2020 18:19 Ответить
Да задолбал, вручение подозрения это не выводы о причастности до суда.
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11.06.2020 16:59 Ответить
Ти дебіл? Читай КК! Не може притягатися до кримінальної відповідальности людина, що діяла чітко в прописаних законом рамках самооборони.

Стаття 36. Необхідна оборона

5. Не є перевищенням меж необхідної оборони і не має наслідком кримінальну відповідальність застосування зброї або будь-яких інших засобів чи предметів для захисту від нападу озброєної особи або нападу групи осіб, а також для відвернення протиправного насильницького вторгнення у житло чи інше приміщення, незалежно від тяжкості шкоди, яку заподіяно тому, хто посягає.
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11.06.2020 17:45 Ответить
Есть факт убийства, он его не отрицает. Поэтому он должен доказывать, что была самооборона. 🤦‍♂️ Только идиоты этого не понимают.
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11.06.2020 17:54 Ответить
Кацапе тупий, у нас в Україні презумція невинуватості. Тобто від слова завжди потрібно доводити винуватість, і поки винуватість не буде доведена у суді - всі невинуваті. Але тобі хромосома зайва не дасть змогу це зрозуміти
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11.06.2020 19:05 Ответить
Тупое животное, ещё раз пишу. Есть труп(нужно доказать что он труп?), убил его Стерненко(он это отрицает?), убийство само по себе не отрицается, разговор о мотивах. Но доказывать самооборону должен убийца, понятно тебе ущербный? Занимайся своим делом, упаковывай рошенки и не лезь туда где ничего не понимаешь.
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11.06.2020 19:18 Ответить
Кацап, це суд має доводити, що Стерненко перевищив межі необхідної оборони.
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11.06.2020 19:41 Ответить
Ні не суд, а прокурор.
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12.06.2020 09:23 Ответить
Константин Швед, ты - дятел. Тебе же украинским языком сказано - суд должен доказывать. Учи буквы, ущербный.
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11.06.2020 20:01 Ответить
Смешные вы)) Суд принимает решение виновен или нет, а доказывает обвинитель Так что не сорьтесь девочки))))
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12.06.2020 09:24 Ответить
На Стерненка нападали і погрожували кілька разів. Тому по суті це була самооборона.
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11.06.2020 16:59 Ответить
Прошлые нападения не дают права догонять и убивать когда уже нет угрозы.
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11.06.2020 17:01 Ответить
недобитий кілер, як непокаране зло, повертається..
кілер повернувся б не тільки у третій раз, а і у четвертий,
і у п'ятий раз, поки не відпрацює гроші, яки йому заплатили
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11.06.2020 17:06 Ответить
в США просто бы застрелил бы нападавших и ничего бы не было, еще бы медаль дали
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11.06.2020 17:07 Ответить
Суд решит, что это было.
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11.06.2020 17:05 Ответить
так ФСБУ (о) вже винесли вирок - вінават!
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11.06.2020 18:13 Ответить
А при чём Зеленский?
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11.06.2020 17:00 Ответить
при тому що зеленський гівнюк назавжди
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11.06.2020 17:07 Ответить
Не зважай, це в Стерненка продовжується стан аффекту.
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12.06.2020 00:44 Ответить
Стерненко сам его открыл, боролся с "барыгой" за "новые лица".
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11.06.2020 17:00 Ответить
Нет Сережа. Извини, но своей тупорылой позицией на весне прошлого года "Противпорошенко" это ты открыл "ящик Пандоры" и выпустил оттуда это хрипатое убожество. А теперь хлебай его ситечком, как говорят в Одессе
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11.06.2020 17:06 Ответить
поки акаків міністр, ані петя, ані зеля не хочуть відставки тимчасового,
на Стерненка буде полювання одеських ментів
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11.06.2020 17:10 Ответить
В вашем посте все так, но это не делает Стерненко убийцей и вы , если разумный человек , все равно должны его защищать, как обычно человека которого хочет посадить малоросская банда.
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11.06.2020 17:10 Ответить
А я и не говорю, что идет гонение на активистов, и на него в том числе. Мне его позиция нравится и канал его смотрю постоянно. Именно потому и говорю, что он и прочие "националисты" (сорри, что в кавычках, но нет у нас настоящих националистов. Есть эрзацы на подкормке у политиканов) допустив это гавно к власти, получили сейчас то, о чем "порохоботы" кричали еще год назад
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11.06.2020 17:15 Ответить
даже удивительно - везде наци есть,а в Украине - нет..
климат,может,не такой стал ?
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11.06.2020 17:20 Ответить
"наци", лапоть, называют нацистов, а не националистов, и они действительно, есть везде. Слава богу, в Украине их намного меньше, чем в запоребрике и чем в Европе.
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11.06.2020 17:34 Ответить
наци лапоть - нацисты, а не лапоть - националисты,и их мало..
так бы сразу и сказал..
а ********* много - это ты прав..
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11.06.2020 18:03 Ответить
Наці - це кацапи в Україні.
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11.06.2020 17:37 Ответить
вот поэтому отакое "покращення"..
а надо бы наоборот,чтобы украинцы у себя в доме керувалы..
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11.06.2020 18:06 Ответить
Це так, на расее кожен другий нацист, з 16 признаків нациської держави в росії всі є в комплекті
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11.06.2020 19:34 Ответить
Забавно когда соя представляет себя в белом а все в говне. Если на то пошло, то именно пеця открыл ящик пандары, посадив только ефремова и то только в сизо. Делал бизнес с гудком и кумом *****, пресовал тех кто блокировал торговлю с лугандоном и т.д. но у сои короткая память
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11.06.2020 17:26 Ответить
100%. Плюс Стерненко не совсем тот, за которого себя выдает.
Я уверен, что это не его личная позиция была топить Порошенко на выборах.
Он марионетка, кем то управляемый.
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11.06.2020 18:52 Ответить
Только сейчас?
А когда он посадил сержанта ВСУ Антоненко, военного медика Дугарь, детского кардиохирурга, волонтера Кузьменко, что было?
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11.06.2020 17:10 Ответить
Тобто, ми забули як при Педро Шоколаднику садили командира "Донбасу" Виногродського" за вигаданими звинуваченнями?
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11.06.2020 17:48 Ответить
Стерненко зараз говорить саме про Зеленського.
И чомусь вважає, що репресії розпачались тільки з нього, а про Марусю Звіробій та вищезгаданих забув.
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11.06.2020 17:53 Ответить
Злочинець має бути покараний.
І не має ніякого значення "ахтивіст" він чи ні.....
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11.06.2020 17:10 Ответить
Начни с путинских друзей, если ты такой весь из себя "розумков"
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11.06.2020 17:16 Ответить
А чому не покарані злочинці Медведчук, Бойко, Рабінович, Портнов, Шуфріч, Богатирьова....?
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11.06.2020 17:18 Ответить
Сережа им ( президентам ) срать на вас , на патриотов и нормальных людей .
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11.06.2020 17:17 Ответить
https://twitter.com/OdessaTatiana
https://twitter.com/OdessaTatiana

МАЙДАНбандерівка

@OdessaTatiana

·https://twitter.com/OdessaTatiana/status/1271042476703395853 2 ч

https://twitter.com/ServiceSsu @ServiceSsu
немає запитань ані до Медведчука,ані до Єрмака,ані до Ківалова,ані до Труханова,ані до Коломойского,ані до Ахметова...? Після ув'язнення Стерненка (Ф)СБУ може вже припинити свою роботу,бо невідомо на яку країну вони працюють...
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11.06.2020 17:22 Ответить
ТАК ВОВА ЗЕ И НЕ ДУМАЕТ ОН ПРОСТО СИДИТ НА СТУЛЬЧИКЕ И ТОЛЬКО ВЫПУСКАЕТ ВИДОСИКИ КОГДА ЕГО ХОЗЯЕВА ДАДУТ ЕМУ ОТМАШКУ ОН ДАЖЕ ТАКОЕ СЛОВО СОЧЕТАНИЕ НЕ ПОНИМАЕТ ЯЩИК ПОНДОРЫ СТАРШИЕ ТОВАРИЩИ СКАЗАЛИ МЫ ТЕБЯ ЗАЩИТИМ И ДЕНЕЖЕК МНОГО ДАДИМ А ТЫ ИГРАЙ ПРЕЗИДЕНТА ЭТО ТВОЕ ИЗ СЕБЯ 95 КВАРТАЛ зЕ НЕ ВЫВЕЛ ОН В НЕМ ЖИВЕТ ДЛЯ НЕГО ЭТО ВСЕ ТЕАТР
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11.06.2020 17:33 Ответить
Все більше приходжу до думки, що єдиний вихід з українського глухого кута - це військова диктатура, чилійського зразка, з прозахідною орієнтацією. В умови війни і непомірно розгалуженої мережі п'ятої колони, це, на мій погляд, єдиний варіант порятунку країни. Ніяких президентів, народних депутатів та іншої більш дрібної шушери. Ну не доросло, і невідомо коли доросте, наше тупориле суспільство, з малоросійською ментальністю, до демократії в загальноприйнятому розумінні, коли воно обирає таку владу, як ця.
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11.06.2020 17:34 Ответить
хотите сказать, что всех кто был последние 30 лет у власти, со всей страны, согнать на стадион
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11.06.2020 17:37 Ответить
Це фантастика від ТАСС для совків.
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11.06.2020 18:20 Ответить
тогда, только что ******** и контрас стоили
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11.06.2020 18:28 Ответить
Командуйте 555 та й починаємо.
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11.06.2020 17:39 Ответить
над всєй хішпанійєй харошая пагода
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11.06.2020 18:17 Ответить
Не спотворюйте класики жанру, забігаючи вперед. Відлік йде від "111".
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11.06.2020 18:28 Ответить
над всєй іспанійєй бєзоблачнойє нєбо - сігнал начала пєрєворота Франко
в Сантьяго ідьот дождь - тоже в Чілі
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11.06.2020 18:40 Ответить
"Все більше приходжу до думки, що єдиний вихід з українського глухого кута"

То не ти "приходиш до думки", то "думка" від тебе тікає
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11.06.2020 17:49 Ответить
Ne sutor supra crepidam.
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11.06.2020 18:17 Ответить
Ни одна пад*юка и сепарская морда , за время с 2014 и по ныне не села казённые харчи, вокруг них одни танцы с бубнами !! А всё остальное это какой то треш
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11.06.2020 17:36 Ответить
Зеленський сьогодні відкрив для себе ящик Пандори, - Стерненко під главком СБУ - Цензор.НЕТ 1450
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11.06.2020 17:38 Ответить
Зелена гнида здатна на це.
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11.06.2020 17:41 Ответить
Ахахаха! Сирожа не сцысь! Откукарекаешь законную восьмёру и порядок.
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11.06.2020 17:43 Ответить
...потім не кажи що ти "лігітімний"...
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11.06.2020 17:49 Ответить
То він тобі відкрив ящик помідор. Це твій вибір. Їж помідори і не обляпайся! Кусай маленькими шматками!
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11.06.2020 18:19 Ответить
от яке ж ти капосне - хлопець відстоює права усіх. Настоящих буйних мало вот і нєту вожаков - закриють його, то вже ніхто не ризикне підняти вию
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11.06.2020 18:36 Ответить
Стоит кого то прижать, как оказывается, что оно чистое аки ангел. Нет дыма без огня, как следствия без причины. Хотел сломать систему? Не вышло? Ну кто вам врач. Бороться за справедливость, дело глупое, ибо справедливость у каждого своя.
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11.06.2020 18:44 Ответить
Зелена куррва, бодай воно сканало!
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11.06.2020 18:52 Ответить
ЗЕк такое же де@мо как Парашенко, Янукович и Кучма, убивший Гонгадзе. Он боится людей отстаивающих интересы Украины и народа.
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11.06.2020 18:55 Ответить
Нє , ну це неправильно , що влада стоїть на боці найманих вбивць , рецидивістів і криміналітету . То якась хєрня повна , а не влада . Так не повинно бути .
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11.06.2020 19:01 Ответить
Этот убийца ещё и пугает Президента.... Сидеть, ****!
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11.06.2020 19:13 Ответить
Зеленський, віслюк ти оманський, тікай в Ростов до свого російського царька, бо буде пізно. Не забудь прихопити з собою своїх тітушок і посібників російських окупантів. Моя тобі, нікчемо, така порада.
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11.06.2020 21:15 Ответить
 
 