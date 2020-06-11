Зеленский сегодня открыл для себя ящик Пандоры, - Стерненко под главком СБУ. ВИДЕО

Одесский активист Сергей Стерненко, которому сегодня вручили подозрение в умышленном убийстве и незаконном ношении холодного оружия, заявляет, что СБУ грубо нарушила принцип презумпции невиновности, опубликовав до суда выводы о причастности Стерненко к преступлению.

Об этом он сказал у здания главка СБУ в Киеве, передает Цензор.НЕТ.

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Он уточнил, что ему вручили копию ходатайства о мере пресечения в виде виде круглосуточного домашнего ареста, которое рассмотрят на заседании Шевченковского районного суда г. Киева, дата которого пока не известна.

Стерненко подчеркнул, что ему отказали в предоставлении общедоступных материалов дела, которые указывают на его невиновность, что является "серьезным нарушением".

Публикацию СБУ, где в утвердительной форме говорится, что Стерненко убил напавшего на него Ивана Кузнецова, активист назвал "грубым нарушением принципа презумпции невиновности".

Стерненко добавил, что "не украинский суд будет давать оценку всем озвученным фактам".

Также Стерненко заявил, что президент Зеленский сегодня, "покрывая Венедиктову и Авакова, которые оказывают давление в данном деле, открыл ящик Пандоры для себя".

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Напомним, сегодня активисту Сергею Стерненко Стерненко сообщили о подозрении в умышленном убийстве и незаконном ношении холодного оружия.

Напомним, поздно вечером 24 мая 2018 года произошел конфликт с участием бывшего руководителя одесского "Правого сектора" Сергея Стерненко и двух мужчин. Стерненко заявил: на него напали, когда он возвращался домой с девушкой. Активист утверждает, что он отбивался и смертельно ранил соперника ножом в живот. Ножевые ранения были у самого Стерненко и у его другого оппонента, которого позже задержала полиция. Позже полиция отпустила второго участника нападения на активиста Стерненко в Одессе, который проходит как свидетель.

Это покушение было уже третьим по счету: 7 февраля 2018 года Стерненко заявлял, что на него уже совершали нападение. Утром 1 мая того же года в Стерненко стреляли. Оба нападавших были задержаны. Полиция открыла дело по статье "умышленное убийство".

В октябре уголовные дела по нападениям на экс-главу одесского "Правого сектора" Сергея Стерненко переданы в Главное следственное управление Службы безопасности Украины.