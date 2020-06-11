Кулеба про двойное гражданство: Нужно найти сбалансированное решение для украинцев за рубежом. ВИДЕО

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба считает, что нужно найти сбалансированное решение вопроса о возможности введения двойного гражданства в Украине.

Об этом он заявил в эфире 1+1, сообщает Цензор.НЕТ.

"Что касается двойного гражданства. Этот вопрос вызывает дискуссии, есть определенные люди, которые поддерживают эту идею, которые не поддерживают. Я лично считаю, что мы должны найти сбалансированное решение, потому что у нас с начала 90-х годов, когда принималась Конституция и вводилось правило о едином гражданстве, ситуация в корне изменилась", - отметил Кулеба.

Министр отметил, что за это время миллионы украинцев выехали за границу, стали гражданами других государств, но до сих пор помогают Украине и желают также оставаться ее гражданами.

"Я был послом в Страсбурге, во Франции и работал с укранцами, которые уже перешли во французское гражданство, потому что не могут иметь два паспорта, но передавали деньги, волонтерили и поддерживали Украину. Почему мы лишаем этих людей возможности быть нашими гражданами?", - высказался Кулеба.

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В то же время чиновник подчеркнул, что двойное гражданство недопустимо для государственных служащих и представителей власти. Также министр отметил, что речь не идет о двойном гражданстве с государством-агрессором.

"Я как министр иностранных дел, как человек, который видит эту проблему, хочу подчеркнуть, что мы в Украине должны найти сбалансированное решение для этого, чтобы эти украинцы, которые рассыпаны сейчас по всему миру, чтобы они имели возможность не разрывать связь с родиной ", - сказал Кулеба.

Министр добавил, что такая позиция относительно двойного гражданства является его личным мнением.

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