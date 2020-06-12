Орел давит двуглавую змею: дипломатов РФ в Украине поздравили с Днем России бигбордами с эмблемой украинской контрразведки. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Накануне Дня России в Харькове перед консульством РФ появился мурал с эмблемой Департамента контрразведки, а в Киеве, Львове и Одессе — тематические бигборды.

Об этом в своем Telegram-канале сообщил журналист Андрей Цаплиенко, передает Цензор.НЕТ.

"Российским дипломатам посылает поздравления украинская структура, которая успешно обнаруживает вражескую агентуру в Украине. Поздравления с прозрачным намеком", - написал журналист.

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Так, на мурале в Харькове художники изобразили эмблему контрразведки СБУ, на которой изображен орел, который держит когтями двуглавую змею, и написан лозунг "Aquila non captat muscas", что переводится как "Орел мух не ловит".

"Возле российского посольства в Киеве и консульств в Одессе и Львове появились билборды с гербом контрразведки Службы безопасности Украины. А в Харькове - хороший патриотический мурал. Привет от СБУ к так называемому "Дню РФ", - сообщили в СБУ.





