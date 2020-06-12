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Орел давит двуглавую змею: дипломатов РФ в Украине поздравили с Днем России бигбордами с эмблемой украинской контрразведки. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Накануне Дня России в Харькове перед консульством РФ появился мурал с эмблемой Департамента контрразведки, а в Киеве, Львове и Одессе — тематические бигборды.

Об этом в своем Telegram-канале сообщил журналист Андрей Цаплиенко, передает Цензор.НЕТ.

"Российским дипломатам посылает поздравления украинская структура, которая успешно обнаруживает вражескую агентуру в Украине. Поздравления с прозрачным намеком", - написал журналист.

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Так, на мурале в Харькове художники изобразили эмблему контрразведки СБУ, на которой изображен орел, который держит когтями двуглавую змею, и написан лозунг "Aquila non captat muscas", что переводится как "Орел мух не ловит". 

"Возле российского посольства в Киеве и консульств в Одессе и Львове появились билборды с гербом контрразведки Службы безопасности Украины. А в Харькове - хороший патриотический мурал. Привет от СБУ к так называемому "Дню РФ", - сообщили в СБУ.

Орел давит двуглавую змею: дипломатов РФ в Украине поздравили с Днем России бигбордами с эмблемой украинской контрразведки 01

Орел давит двуглавую змею: дипломатов РФ в Украине поздравили с Днем России бигбордами с эмблемой украинской контрразведки 02
Орел давит двуглавую змею: дипломатов РФ в Украине поздравили с Днем России бигбордами с эмблемой украинской контрразведки 03
Орел давит двуглавую змею: дипломатов РФ в Украине поздравили с Днем России бигбордами с эмблемой украинской контрразведки 04

Автор: 

Киев (25524) контрразведка (496) Львов (4583) Одесса (7888) поздравление (1057) россия (95546) Харьков (7490)


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Топ комментарии
+85
СЛАВА УКРАЇНІ !!!!!!!
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12.06.2020 09:43
+28
https://twitter.com/Shtirlitz53

https://twitter.com/Shtirlitz53 Анатолий Штирлиц



Втрати російсько-окупаційних військ 11.06.2020 р. склали 16 осіб:
Безповоротні (200) - 8 (4 - 4 омсбр, 2 - 7 омсбр, 2 - 6 омсп).
Санітарні (300) - 8 ( 6 - 4 омсбр, 1 - 7 омсбр, 1 - 9 омсп ).
Вірте в воїнів! Вірте в ЗС України!
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12.06.2020 09:48
+25
Вайсберг Пикчерс, Платинумфильм и Грин Филмс. Основателем всех трех является кипрская компания Green Family LTD, которая является соучредителем Квартала 95 в Украине, а ее конечными бенефициарами указаны Владимир Зеленский и его бизнес-партнеры.
Зєбуба
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12.06.2020 10:03
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https://donpatriot.news/odyn-den-v-ordlo-z-odnoho-boku-vstanovliuiut-stelu-rosiia-z-inshoho-strajkuiut-shakhtari-video odyn-den-v-ordlo-z-odnoho-boku-vstanovliuiut-stelu-rosiia-z-inshoho-strajkuiut- https://donpatriot.news/odyn-den-v-ordlo-z-odnoho-boku-vstanovliuiut-stelu-rosiia-z-inshoho-strajkuiut-shakhtari-video t.news/shakhtari-video
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12.06.2020 18:11 Ответить
Помните как Министр МЗС Дещиця приехал в 2014 году под Посольство параши и вместе с протестующими кричал ПУТИН-*****))
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12.06.2020 20:10 Ответить
я такое-же замутил на Плацу.боевой части ЗСУ.
для поднятия военнопатриотического духа...
командование частично не оценило(((
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13.06.2020 13:59 Ответить
Насколько я помню его тогда почти сразу же уволили, чтобы кацапские нацисты не обижались на своих жертв.
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13.06.2020 15:15 Ответить
Ну если говорить дипломатично - его перевели на другую должность, отправили Послом в Польшу.
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14.06.2020 14:10 Ответить
Подарок путину ко Дню победобесия.
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12.06.2020 21:42 Ответить
Агент кремля бубочка-зеленський не є президент України Неьки, він є зрадник, яких вішають з іншими зрадниками.
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13.06.2020 00:05 Ответить
Кацапов сильно колбасит, когда им при поздравлении напоминают, что этот праздник был учрежден как "День Независимости России".
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13.06.2020 11:37 Ответить
Очень "содержательные" фото и видео...О чем и для чего? Мурал видно плохо и прохожим и кацапам. Так что восторг наигранный.
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13.06.2020 12:41 Ответить
Ось яка фигня, малята...
А при Порошенке даже пукнуть боялися в сторону Кремля...
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13.06.2020 13:47 Ответить
вот когда палить начнем,вот при котором-и настоящий Гетьман!
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13.06.2020 13:57 Ответить
а в Киеве ЕЩЕ ВИСяТ зашкваренные триколоры засРашки!!?
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13.06.2020 13:56 Ответить
Вообще-то это какие-то детские игры в песочнице - вместо закрытия вражеских посольств и консульств (которые автоматически являются опорными пунктами кацапской разведки в Украине (и не только у нас) , введения визового режима с кацапстаном, запрета на ввоз любых кацапских товаров кроме критического импорта мы в ответ на то, что кацапские нацисты отжали у нас 7% территории, убили и покалечили десятки тысяч людей, украли у нас имущества и предприятий на десятки миллиардов долларов и т.д. ставим биг-борды и рисуем муралы под восторженные крики патриотически настроенной публики. Я понимаю, что решение почти всех этих вопросов зависит от политической воли руководства страны, а не от внешней разведки, но это явно не тот ответ оккупантам который позволит нам вернуть наши территории и предотвратит захват новых.
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13.06.2020 15:13 Ответить
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