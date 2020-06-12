РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
14030 посетителей онлайн
Новости Видео Коронавирус и карантин
4 339 31

У нас каждый день растет госпитализация пациентов с COVID-19: в Киеве заполненность коек выросла с 35% до 46%, - Степанов. ВИДЕО

В Украине растет госпитализация пациентов с COVID-19.

Об этом сообщил на брифинге министр здравоохранения Максим Степанов, передает Цензор.НЕТ.

"За 11 дней в городе Киев заполненость коек, предусмотренных для госпитализации пациентов с COVID-19, выросла с 35% до 46%. На 11% за 11 дней. У нас каждый день растет госпитализация. Госпитализируем мы людей, которые находятся в тяжелом состоянии. Не считайте, что это сухие цифры - это очень важно, это ради вашего здоровья и вашей жизни", - заявил Степанов.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": За сутки COVID-19 заболели 152 ребенка и 73 медработника, всего 2 244 ребенка и 5 322 медика, - Степанов

"Я вам хочу рассказать, в каком виде я получаю эти цифры (о смертях пациентов с COVID-19. - Ред.): женщина, 73 года, имела сопуствующие заболевания на сахарный диабет, находилась на ИВЛ, Ивано-Франковская область; женщина, 37 лет, не имела сопуствующих заболеваний, находилась на ИВЛ; мужчина, 46 лет, не имел сопуствующих заболеваний. Это не просто статистика. Это конкретные люди, которые умирают каждый день, умирают от COVID-19", - добавил Степанов, призвав украинцев соблюдать противоэпидемиологические меры.

Автор: 

больница (1440) карантин (16729) смерть (9223) Степанов Максим (2062) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в X/Twitter
Топ комментарии
+7
Зрадофіли спочатку вимагали зняти карантин, а тепер почекають поки заповнюваність лікарень стане 100% і потім заверещать чому його так рано зняли.
показать весь комментарий
12.06.2020 10:01
+5
идите нах й со своим карантином, доиграетесь, что будет вам флойд под кабмином
показать весь комментарий
12.06.2020 10:04
+4
Закономірно.

Достатньо було подивитись на фотки з електрички "Ніжин-Київ"...
показать весь комментарий
12.06.2020 10:02
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Зрадофіли спочатку вимагали зняти карантин, а тепер почекають поки заповнюваність лікарень стане 100% і потім заверещать чому його так рано зняли.
показать весь комментарий
12.06.2020 10:01 Ответить
ні..
вони звинуватять Владу у високій смертності і будуть вимагати повернення Порошенко взад.
пояснюючи ,що при Порошенко такого не було
показать весь комментарий
12.06.2020 10:08 Ответить
И в чем не так?
показать весь комментарий
12.06.2020 12:01 Ответить
Ты ********? ВВП на душу проседал только в 2015 году, по вине твоего работодателя, после только рост, даже в 2019, хотя и снижается динамика. В 20м будет спад очевидно и скорее всего был бы спад и без короны...
Только толку с того ВВП на душу, вон в той же рашке он вроде бы средний, но 90% населения с этого ничего не имеют.
показать весь комментарий
12.06.2020 21:54 Ответить
Не считайте, что это сухие цифры - это очень важно, это ради вашего здоровья и вашей жизни", - заявил Степанов.
Степанов, а те, кто потерял здоровье и средства к существованию из за вашего дурантина, твою совесть не беспокоят ? Тогда какая разница, из за чего ухудшится здоровье и наступит нищета, от вируса или от карантина. Я предпочитаю иметь дело с вирусом, он более вменяем и понятен, чем ваши бестолковые дурантины.
Источник: https://censor.net/v3201571
показать весь комментарий
12.06.2020 10:35 Ответить
Ляшко уже заявил что рост кол-ва позитивных тестов связан с увеличением колва-самих тестирований.
Однако как он теперь объяснит рост количества госпитализированных с пневмонией вследствие Ковида - это тоже следствие увеличения кол-ва тестируемых?какой дурак в это поверит?
показать весь комментарий
12.06.2020 10:35 Ответить
Закономірно.

Достатньо було подивитись на фотки з електрички "Ніжин-Київ"...
показать весь комментарий
12.06.2020 10:02 Ответить
Во всех пригородных электричках такое. Они всегда были переполнены.
показать весь комментарий
12.06.2020 10:05 Ответить
я пропонував...
Електричкам не відкривати двері на проміжних станціях у випадку ЗАГРОЗИ переповненості...

Нема на то іншої ради.
Людей треба вчити..
показать весь комментарий
12.06.2020 10:10 Ответить
Может и камнем в стекло прилететь. Я бы не злил людей.
показать весь комментарий
12.06.2020 10:36 Ответить
Так это после посиделок зедебила в кафе с кофем со своей бандой.А это его лохторат ,они ему верят.!
показать весь комментарий
12.06.2020 12:03 Ответить
12-11=1 Результат першотравневих свят.
показать весь комментарий
12.06.2020 10:03 Ответить
идите нах й со своим карантином, доиграетесь, что будет вам флойд под кабмином
показать весь комментарий
12.06.2020 10:04 Ответить
"дурантинофіли", погрожуєте ?

пікетами самогубців ?
показать весь комментарий
12.06.2020 10:11 Ответить
Кто-то врёт. Не бывает таких эпидемий.
показать весь комментарий
12.06.2020 10:04 Ответить
Если они не искусственные.
показать весь комментарий
12.06.2020 10:07 Ответить
Авторов всей афёры нужно помножить на ноль. Если человечество, конечно, хочет продолжить свой нелёгкий путь на этой скорбной планете.
показать весь комментарий
12.06.2020 10:14 Ответить
А це для того і робиться, щоб продовжити свій скорбний шлях на цій планеті але не для всих....
показать весь комментарий
12.06.2020 10:20 Ответить
Авторам всей этой афёры точно положен осиновый кол.
показать весь комментарий
12.06.2020 10:26 Ответить
мокшазєблан вали на срамблєр там розповідай про фейки...
показать весь комментарий
12.06.2020 12:07 Ответить
ещё один заслуженный эпидемиолог нарисовался.
показать весь комментарий
12.06.2020 10:26 Ответить
Кремлеботы ведут информационную войну против Украины приуменьшая опасность коронавируса. Будьте внимательны,носите маску придерживайтесь дистанции. Те кто выжил после болезни имеют целый букет проблем со здоровьем,так что все серьезно..👆
показать весь комментарий
12.06.2020 10:20 Ответить
Потому что полное отсутствие контроля, со стороны властей, за выполнением карантинных норм!
показать весь комментарий
12.06.2020 10:30 Ответить
Властям не до этого, они бабло , выделенное на короновирус и карантин делят.
показать весь комментарий
12.06.2020 10:38 Ответить
согласен! Где самый эффективный или дефективный министр рюкзаков ? Почему никто не выполняет законы в общественных местах и транспорте?Все заняты борьбой с порохом.
показать весь комментарий
12.06.2020 12:08 Ответить
Погуляли?
показать весь комментарий
12.06.2020 11:03 Ответить
Пора вже Кієв закрити!
показать весь комментарий
12.06.2020 11:19 Ответить
И закрыть перевозки толп из пригородов в Киев.
показать весь комментарий
12.06.2020 11:30 Ответить
Дивлячись на поведінку малоросів акакозадніц в магазинах і громадському транспорті - нічого дивного... "Акакозадніцанакакомязигєгаваріть" "зачємнасітьмаскіетавсьопроіскімасонав"...
показать весь комментарий
12.06.2020 12:06 Ответить
 
 