У нас каждый день растет госпитализация пациентов с COVID-19: в Киеве заполненность коек выросла с 35% до 46%, - Степанов. ВИДЕО
В Украине растет госпитализация пациентов с COVID-19.
Об этом сообщил на брифинге министр здравоохранения Максим Степанов, передает Цензор.НЕТ.
"За 11 дней в городе Киев заполненость коек, предусмотренных для госпитализации пациентов с COVID-19, выросла с 35% до 46%. На 11% за 11 дней. У нас каждый день растет госпитализация. Госпитализируем мы людей, которые находятся в тяжелом состоянии. Не считайте, что это сухие цифры - это очень важно, это ради вашего здоровья и вашей жизни", - заявил Степанов.
"Я вам хочу рассказать, в каком виде я получаю эти цифры (о смертях пациентов с COVID-19. - Ред.): женщина, 73 года, имела сопуствующие заболевания на сахарный диабет, находилась на ИВЛ, Ивано-Франковская область; женщина, 37 лет, не имела сопуствующих заболеваний, находилась на ИВЛ; мужчина, 46 лет, не имел сопуствующих заболеваний. Это не просто статистика. Это конкретные люди, которые умирают каждый день, умирают от COVID-19", - добавил Степанов, призвав украинцев соблюдать противоэпидемиологические меры.
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вони звинуватять Владу у високій смертності і будуть вимагати повернення Порошенко взад.
пояснюючи ,що при Порошенко такого не було
Только толку с того ВВП на душу, вон в той же рашке он вроде бы средний, но 90% населения с этого ничего не имеют.
Степанов, а те, кто потерял здоровье и средства к существованию из за вашего дурантина, твою совесть не беспокоят ? Тогда какая разница, из за чего ухудшится здоровье и наступит нищета, от вируса или от карантина. Я предпочитаю иметь дело с вирусом, он более вменяем и понятен, чем ваши бестолковые дурантины.
Источник: https://censor.net/v3201571
Однако как он теперь объяснит рост количества госпитализированных с пневмонией вследствие Ковида - это тоже следствие увеличения кол-ва тестируемых?какой дурак в это поверит?
Достатньо було подивитись на фотки з електрички "Ніжин-Київ"...
Електричкам не відкривати двері на проміжних станціях у випадку ЗАГРОЗИ переповненості...
Нема на то іншої ради.
Людей треба вчити..
пікетами самогубців ?