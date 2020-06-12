У нас каждый день растет госпитализация пациентов с COVID-19: в Киеве заполненность коек выросла с 35% до 46%, - Степанов. ВИДЕО

В Украине растет госпитализация пациентов с COVID-19.

Об этом сообщил на брифинге министр здравоохранения Максим Степанов, передает Цензор.НЕТ.

"За 11 дней в городе Киев заполненость коек, предусмотренных для госпитализации пациентов с COVID-19, выросла с 35% до 46%. На 11% за 11 дней. У нас каждый день растет госпитализация. Госпитализируем мы людей, которые находятся в тяжелом состоянии. Не считайте, что это сухие цифры - это очень важно, это ради вашего здоровья и вашей жизни", - заявил Степанов.

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"Я вам хочу рассказать, в каком виде я получаю эти цифры (о смертях пациентов с COVID-19. - Ред.): женщина, 73 года, имела сопуствующие заболевания на сахарный диабет, находилась на ИВЛ, Ивано-Франковская область; женщина, 37 лет, не имела сопуствующих заболеваний, находилась на ИВЛ; мужчина, 46 лет, не имел сопуствующих заболеваний. Это не просто статистика. Это конкретные люди, которые умирают каждый день, умирают от COVID-19", - добавил Степанов, призвав украинцев соблюдать противоэпидемиологические меры.