РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
13259 посетителей онлайн
Новости Видео Убийство Шеремета
8 160 36

Юрист Маслов заявил о распространении дезинформации по делу Шеремета: "В последнее время уровень лжи зашкаливает". ВИДЕО

Относительно дела Шеремета развернута медийная кампания с массированным потоком дезинформации.

Об этом в своем блоге на Цензор.НЕТ сообщил юрист Леонид Маслов, представляющий защиту Андрея Антоненко, подозреваемого в деле об убийстве журналиста Павла Шеремета, передает Цензор.НЕТ.

"В деле Шеремета юридическая составляющая очень простая – трое подозреваемых, по версии следствия, якобы были на месте преступления и это подтверждается заключением экспертизы походки, которая является единственным доказательством, на котором строится все обвинение. Учитывая, что это заключение является не научным, граничащим с астрологическими прогнозами, учитывая, что отсутствует любая разумная версия мотива преступления, в справедливом суде достаточно легко опровергать такие обвинения. Но есть еще медийная составляющая, когда обществу идет массированный поток дезинформации, массированный поток неправдивых фактов относительно подозреваемых и относительного того, что делало следствие все это время. Тут очень сложно опровергать эту ложь, потому что это делается в одностороннем порядке: в суде мы можем отвечать, выдвигать свои версии, а в медиа-плокости нет. В последнее время уровень лжи зашкаливает", - заявил Маслов.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Апелляционный суд отказался освободить Кузьменко из-под стражи

Маслов привел несколько примеров подобной дезинформации: информация о причастности подозреваемых к подрыву электроопор на Херсонщине, заявление президента Украины Владимира Зеленского о том, что его якобы пригласили на брифинг (хотя замглавы МВД Антон Геращенко заявил, что это была личная инициатива Зеленского), заявления Антона Геращенко о мине, найденной у Антоненко, о профессиях подозреваемых, о доказательствах следствия и проведенных экспертизах и др.

"Когда люди начинают удивляться, что-то не то с личным составом банды: детский хирург, медсестра-парамедик, Антон Геращенко бойко включает одну и ту же заученную речовку: "А что есть какая-то профессия, если которой занимается человек, то он не может быть подозреваемым в убийстве или убийцей? Нет таких профессий. И врачи убивают, и учителя убивают, и бывшие военные". Вот он демагогический финт, который называется подмена тезиса - сказать абсолютную истину, которая ничего не опровергает. Например, я не лгу, потому что я на самокате. Никто не утверждает, что детский хирург или парамедик, или учитель музыки никогда не могут совершить преступление. Вопрос исключительно в вероятности этих событий и сравнении их с другими. Ну почему-то так сложилось, что главы РГА чаще распиливают аттракционы на металлолом и крадут этот металлолом, нежели медсестры убивают журналистов. Значительно реже учителя музыки шастают по Киеву со взрывчаткой, чем полицейские насилуют людей в отделениях полиции. Вероятность того, что девушка, герой войны, парамедик убьет кого-то, станет маньяком - значительно меньше, чем то, что министр внутренних дел будет крышевать игорный бизнес. Вероятность того, что все эти трое не знакомых между собой людей одновременно сойдут с ума и пойдут убивать незнакомого им журналиста, такая же незначительная, как столкновение Земли с астероидом в ближайшие годы", - пояснил Маслов.

"Антоненко на время трагедии уже не жил возле места преступления, не было психологической экспертизы походки, не мог Бирч подписать украинское заключение, не зная украинского языка, из дела исчез английский текст его исследований, ровно как из экспертиз исчезло упоминание о том, что преступник хромал, что не подходило под настоящего Антоненко, ровно как исчезли документы, приобщенные к производству защитой", - акцентировал Маслов.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Аваков о деле Шеремета: Следствие передало материалы по трем подозреваемым в суд, не надо политических спекуляций

Также Маслов продемонстрировал стенограммы допроса свидетелей, что опровергает заявления главы МВД Арсена Авакова и его заместителя Антона Геращенко об отказе подозреваемых от дачи показаний и пройти полиграф.

"Относительно полиграфа - это верх наглости", - акцентировал юрист.

Напомним, 12 декабря 2019 года полиция задержала троих подозреваемых в убийстве журналиста Павла Шеремета. Это военная медсестра Яна Дугарь, волонтер Юлия Кузьменко, ветеран АТО Андрей Антоненко. Помимо них, по версии следствия, к убийству причастны супруги-ветераны Владислав и Инна Грищенко. Мотивом подозреваемых следователи считают попытку дестабилизировать социально-политическую ситуацию в Украине.

31 марта сроки досудебного расследования по делу об убийстве Шеремета продлили еще на два месяца в связи с необходимостью завершения около 20 экспертиз и проведения дополнительных следственных действий.

22 мая адвокат Кузьменко Безпалый заявил, что обвиняемым по делу об убийстве Шеремета вручают документы об окончании расследования.

Автор: 

Аваков Арсен (3444) Зеленский Владимир (20365) Геращенко Антон (1438) Маслов Леонид (60) Антоненко Андрей (260) Кузьменко Юлия (168) Дугарь Яна (126)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Facebook
Топ комментарии
+34
длинное видео - но я его посмотрел...
не оставил от следствия камня на камне....- и все аргументированно...
а ******** Геращенко вообще утопил в яме с его же геращенко дерьмом....
посмотрите....
показать весь комментарий
12.06.2020 12:11
+19
"Маслов привел несколько примеров подобной дезинформации:

информация о причастности подозреваемых к подрыву электроопор на Херонщине,

заявление президента Украины Владимира Зеленского о том, что его якобы пригласили на брифинг (хотя замглавы МВД Антон Геращенко заявил, что это была личная инициатива Зеленского), заявления Антона Геращенко о мине, найденной у Геращенко, о профессиях подозреваемых, о доказательствах следствия и проведенных экспертизах и др."

Источник: https://censor.net/v3201607

Кто-то из двоих точно врет.
Но они вместе лепили это дельце.
показать весь комментарий
12.06.2020 12:08
+19
Безусловно, преступным образом слеплено дело по обвинению абсолютно невиновных людей. Сделано это главным образом Аваковым и поддержано Зеленским. Зачем? - Поддержать проседающий рейтинг профнепригодного президента и отвлечь внимание народа от движения власти в объятия мракобесной России.
показать весь комментарий
12.06.2020 12:16
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
"Маслов привел несколько примеров подобной дезинформации:

информация о причастности подозреваемых к подрыву электроопор на Херонщине,

заявление президента Украины Владимира Зеленского о том, что его якобы пригласили на брифинг (хотя замглавы МВД Антон Геращенко заявил, что это была личная инициатива Зеленского), заявления Антона Геращенко о мине, найденной у Геращенко, о профессиях подозреваемых, о доказательствах следствия и проведенных экспертизах и др."

Источник: https://censor.net/v3201607

Кто-то из двоих точно врет.
Но они вместе лепили это дельце.
показать весь комментарий
12.06.2020 12:08 Ответить
длинное видео - но я его посмотрел...
не оставил от следствия камня на камне....- и все аргументированно...
а ******** Геращенко вообще утопил в яме с его же геращенко дерьмом....
посмотрите....
показать весь комментарий
12.06.2020 12:11 Ответить
короче.. невпих*ется невпих*емое...ну никак... а кому-то очень надо! а оно никак ))))
показать весь комментарий
12.06.2020 12:11 Ответить
пруф ф студию.
показать весь комментарий
12.06.2020 12:16 Ответить
ладно. давай я. речь идёт о сериале "Слуга нарида", т.е. это как минимум 2019 год. это https://www.pravda.com.ua/rus/news/2019/12/12/7234689/ тут . убийство Шеремета произошло 20 июля 2016 года. т.е. обсуждение "дестабилизации" (между прочим без убийства) происходило через три года после убийства Шеремета. и какой-то олень, типа тебя, додумался связать эти два события.
Юрист Маслов заявив про поширення дезінформації у справі Шеремета: "Останнім часом рівень брехні зашкалює" - Цензор.НЕТ 847
показать весь комментарий
12.06.2020 12:31 Ответить
Дивно, добренький "дитячий лікар", яку нібито схопили ні за що, в 2019 році обговорює дестабілізацію і "Кієву ні памішаєт пари касєт із градов"
показать весь комментарий
12.06.2020 12:38 Ответить
І що з того? Маніпуляція не більше. Так, якщо б не дай Бог, таке сталося, тупе столичне бидло з ресторанів, клубів та кафе задумалося, що країна у стані війни.
показать весь комментарий
12.06.2020 13:05 Ответить
яку саме кандидатуру ?
показать весь комментарий
12.06.2020 12:25 Ответить
где можно ознакомится с этой прослушкой?
показать весь комментарий
12.06.2020 12:33 Ответить
Шо там з мінометною баржею, знайшли вже чи й досі на Дніпрі в очереті ховається?
показать весь комментарий
12.06.2020 13:14 Ответить
Безусловно, преступным образом слеплено дело по обвинению абсолютно невиновных людей. Сделано это главным образом Аваковым и поддержано Зеленским. Зачем? - Поддержать проседающий рейтинг профнепригодного президента и отвлечь внимание народа от движения власти в объятия мракобесной России.
показать весь комментарий
12.06.2020 12:16 Ответить
Ну и отмазать от убийства ту самую расею, вина которой в убийстве Шеремета очевидна.
показать весь комментарий
12.06.2020 12:20 Ответить
Шеремет наступного дня після загибелі збирався передати десь півтора лімона єврів в свій благодійний фонд - вгадай з трьох разів хто найбільше всього не хотів, щоб гроші пішли із "сім'ї"
показать весь комментарий
12.06.2020 14:24 Ответить
Точно, отмазать московию.
показать весь комментарий
12.06.2020 22:37 Ответить
авакян і геращ - злочинці, на яких тавра нема де поставити.
От вони й мутять воду із патріотами, щоб довести, що "типа фсьо ж общєство такоє говьонноє, как і ми".
показать весь комментарий
12.06.2020 12:17 Ответить
Для формування потрібного ставлення все ж давно є...
Юрист Маслов заявил о распространении дезинформации по делу Шеремета: "В последнее время уровень лжи зашкаливает" - Цензор.НЕТ 9714
показать весь комментарий
12.06.2020 12:19 Ответить
Зеля хуже Овоща.
показать весь комментарий
12.06.2020 12:20 Ответить
А Бацька?
показать весь комментарий
12.06.2020 12:22 Ответить
мельче
показать весь комментарий
12.06.2020 12:22 Ответить
Время расставит всё по местам.А что там с убийцами Бузины?.
показать весь комментарий
12.06.2020 12:26 Ответить
не найдут, потому что украинцы дают им приют и помогают как могут за их доброе дело...
показать весь комментарий
12.06.2020 12:28 Ответить
Ну "убийц" Шереметев нашли же. И хрен ты зомби-дебилам типа Mischa 3e4031c4 что докажешь.
показать весь комментарий
12.06.2020 12:32 Ответить
миша это вата..., которое ждет путина...
я таким ничего не доказываю - только тролю...
показать весь комментарий
12.06.2020 12:37 Ответить
Хорошо поёшь,не своим голосом.
показать весь комментарий
12.06.2020 12:39 Ответить
С убийством Бузины то же самое: "нашли", а у "убийцы" оказалось алиби. Он в день убийства был на стрельбах, дай Бог памяти, в зоне АТО. И дело в суде развалилось. И какой тогда сделала вывод полиция? Лучше работать? Не. "Лучше" выбирать судью.
показать весь комментарий
12.06.2020 12:42 Ответить
бузіну твого, чорти в пеклі *буть
показать весь комментарий
12.06.2020 12:47 Ответить
Есть ньюанс: Бузину 100% убили свои. Т.е. убила русня. Незадолго до смерти его, как свинью, стали усиленно откармливать, лепить из этого говна "известного украинского журналиста с пророссийскими взглядами". А потом грохнули. С расчетом повесить убийство на добровольцев-АТОшников, и раздуть информационную кампанию. Но ничего у них не вышло, резонанса убийство не вызвало, от слова вообще. Сильно говнистым был материал. Тогда они стали искать другую кандидатуру, не такую одиозную, как Бузина. И нашли. Это был Шеремет. И обрати внимание - убийство снова повесили на добровольцев, АТОшников и волонтеров.
показать весь комментарий
12.06.2020 15:05 Ответить
Ну, я б на місці адвоката саме так і казав. Робота у людини така.
показать весь комментарий
12.06.2020 12:27 Ответить
Сегодня этих упакуют завтра за нас возмутся.
показать весь комментарий
12.06.2020 12:30 Ответить
Багато тексту ні про що. І робить вигляд що всі навколо дурні і мають повірити в те, що підозрювані нікого не вбивали просто "тому що тому".
показать весь комментарий
12.06.2020 12:36 Ответить
Ну воно помітно хто дурні.
показать весь комментарий
12.06.2020 12:39 Ответить
Якщо справа Шеремета закінчиться НЕ обвинувальним вироком, а будь яким іншим рішенням (можливо звільнення обвинувачених у суді та волокита роками слухань по справі...) - це вирок Авакову, його слідчим, прокурорам, навіть слідчим суддям, які виносили безліч рішень та Зеленському за находження поряд та підтримку Авакова, кінець їх професійних та політичних карьєр, а може і гірше. ОТЖЕ - ніякого рішення суду, окрім обвинувального вирока, не буде. Це у обох випадках винуваті чи ні. Зараз йдеться про власні долі обох сторін і тут не до честі та совісті, тут виживання, або забуття.
показать весь комментарий
12.06.2020 13:32 Ответить
Тільки після встановлення факту, що вбивці однакого зросту, а Антоненко вище Кузьменко на цілу голову, Зєлю, Авакова, Геращенко і всіх, хто фальсіфікував цю справу, треба було пакувати на два місяця з перспективою довгострокового терміну ув'язнення.
Зєлю геть. Дострокові. Українці обрали в лідери чергово російського шпигуна.
показать весь комментарий
12.06.2020 13:46 Ответить
Висновок з усього цього на поверхні: Росія замовила Ріфмайстра за його гімн снайпера: "...тихо прийшов, тихо пішов...", - який надихнув наших бійців і став причиною кількох сотен, або навіть тисяч чорних мішків з добривами з Росії. Така популярність барда робила сумнівним подальшу агресію Росії, бо російське добриво масово відмовлялось їхати на Донбас і пакуватись у чорні мішки. От Зєля, Аваков, Геращенко, та інша шпигунська мерзота, і виконали завдання кремля, коли натягнули сову на глобус в справі Шеремета.
показать весь комментарий
12.06.2020 13:57 Ответить
То все хєрня, мене цікавить мінометна баржа і гранати які намацали в трусах у Савченко. Нє, я не за Савченко чи Рубана, я тільки ставлю питання до якості слідства, яке зараз поклали під сукно. Теж саме з Поліщуком, Медведько та Завірюхою. Аваков давно вже дава зуба що, справа розкрита та, мабуть оббріхував людей. Вже не смішно згадувати історію зі Стерненком бо, вона показує, як можуть закривати, а потім знову витягувати та перекваліфіковути справи ті, хто не несе ніякої відповідальності за весь цей срач.
Тож, мабуть треба якось наводити порядок у владі. Крім нас цього ніхто не зробить. Але, тих хто пропонує просто всіх перевішати я особисто сприймаю або, як ідіотів, або, як провокаторів. Єдиний правильний шлях це, створення своїх реальних політичних партій.
показать весь комментарий
12.06.2020 14:04 Ответить
 
 