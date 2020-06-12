Юрист Маслов заявил о распространении дезинформации по делу Шеремета: "В последнее время уровень лжи зашкаливает". ВИДЕО

Относительно дела Шеремета развернута медийная кампания с массированным потоком дезинформации.

Об этом в своем блоге на Цензор.НЕТ сообщил юрист Леонид Маслов, представляющий защиту Андрея Антоненко, подозреваемого в деле об убийстве журналиста Павла Шеремета, передает Цензор.НЕТ.

"В деле Шеремета юридическая составляющая очень простая – трое подозреваемых, по версии следствия, якобы были на месте преступления и это подтверждается заключением экспертизы походки, которая является единственным доказательством, на котором строится все обвинение. Учитывая, что это заключение является не научным, граничащим с астрологическими прогнозами, учитывая, что отсутствует любая разумная версия мотива преступления, в справедливом суде достаточно легко опровергать такие обвинения. Но есть еще медийная составляющая, когда обществу идет массированный поток дезинформации, массированный поток неправдивых фактов относительно подозреваемых и относительного того, что делало следствие все это время. Тут очень сложно опровергать эту ложь, потому что это делается в одностороннем порядке: в суде мы можем отвечать, выдвигать свои версии, а в медиа-плокости нет. В последнее время уровень лжи зашкаливает", - заявил Маслов.

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Маслов привел несколько примеров подобной дезинформации: информация о причастности подозреваемых к подрыву электроопор на Херсонщине, заявление президента Украины Владимира Зеленского о том, что его якобы пригласили на брифинг (хотя замглавы МВД Антон Геращенко заявил, что это была личная инициатива Зеленского), заявления Антона Геращенко о мине, найденной у Антоненко, о профессиях подозреваемых, о доказательствах следствия и проведенных экспертизах и др.

"Когда люди начинают удивляться, что-то не то с личным составом банды: детский хирург, медсестра-парамедик, Антон Геращенко бойко включает одну и ту же заученную речовку: "А что есть какая-то профессия, если которой занимается человек, то он не может быть подозреваемым в убийстве или убийцей? Нет таких профессий. И врачи убивают, и учителя убивают, и бывшие военные". Вот он демагогический финт, который называется подмена тезиса - сказать абсолютную истину, которая ничего не опровергает. Например, я не лгу, потому что я на самокате. Никто не утверждает, что детский хирург или парамедик, или учитель музыки никогда не могут совершить преступление. Вопрос исключительно в вероятности этих событий и сравнении их с другими. Ну почему-то так сложилось, что главы РГА чаще распиливают аттракционы на металлолом и крадут этот металлолом, нежели медсестры убивают журналистов. Значительно реже учителя музыки шастают по Киеву со взрывчаткой, чем полицейские насилуют людей в отделениях полиции. Вероятность того, что девушка, герой войны, парамедик убьет кого-то, станет маньяком - значительно меньше, чем то, что министр внутренних дел будет крышевать игорный бизнес. Вероятность того, что все эти трое не знакомых между собой людей одновременно сойдут с ума и пойдут убивать незнакомого им журналиста, такая же незначительная, как столкновение Земли с астероидом в ближайшие годы", - пояснил Маслов.

"Антоненко на время трагедии уже не жил возле места преступления, не было психологической экспертизы походки, не мог Бирч подписать украинское заключение, не зная украинского языка, из дела исчез английский текст его исследований, ровно как из экспертиз исчезло упоминание о том, что преступник хромал, что не подходило под настоящего Антоненко, ровно как исчезли документы, приобщенные к производству защитой", - акцентировал Маслов.

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Также Маслов продемонстрировал стенограммы допроса свидетелей, что опровергает заявления главы МВД Арсена Авакова и его заместителя Антона Геращенко об отказе подозреваемых от дачи показаний и пройти полиграф.

"Относительно полиграфа - это верх наглости", - акцентировал юрист.

Напомним, 12 декабря 2019 года полиция задержала троих подозреваемых в убийстве журналиста Павла Шеремета. Это военная медсестра Яна Дугарь, волонтер Юлия Кузьменко, ветеран АТО Андрей Антоненко. Помимо них, по версии следствия, к убийству причастны супруги-ветераны Владислав и Инна Грищенко. Мотивом подозреваемых следователи считают попытку дестабилизировать социально-политическую ситуацию в Украине.

31 марта сроки досудебного расследования по делу об убийстве Шеремета продлили еще на два месяца в связи с необходимостью завершения около 20 экспертиз и проведения дополнительных следственных действий.

22 мая адвокат Кузьменко Безпалый заявил, что обвиняемым по делу об убийстве Шеремета вручают документы об окончании расследования.