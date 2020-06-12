В деле об убийстве Гандзюк появились новые обстоятельства, расследование продлено до 29 июля, - прокурор Сенюк. ВИДЕО

Досудебное расследование по делу убийства херсонской активистки Екатерины Гандзюк было продлено до 29 июля. Ранее прокуратура объявила о его завершении и передачи дела в суд.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Громадське", об этом рассказал Андрей Сенюк, прокурор по делу убийства Гандзюк.

"В связи с новыми обстоятельствами, прокурором принято решение о продлении предварительного расследования в указанном уголовном производстве. Оно было восстановлено 11 июня", - отметил прокурор.

Он добавил, что одному из обвиняемых по делу - Владимиру Мангеру - было вручено ходатайство об изменении меры пресечения с залога на содержание под стражей. Об удовлетворении данного ходатайства прокуроры будут просить в суде, заседание которого началось в 10:00.

В то же время решение о возобновлении досудебного следствия касается и другого обвиняемого - Алексея Левина, но дальнейшую информацию об этом прокурор раскрывать отказался. Он лишь отметил, что выявленные факты свидетельствуют о "рисках", связанных с необходимостью изменения меры пресечения.

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Напомним, 31 июля 2018 года на советника херсонского городского главы Екатерину Гандзюк напали возле подъезда ее дома и облили серной кислотой. Гандзюк попала в реанимационное отделение. 4 ноября активистка скончалась в больнице.

6 июня 2019 суд вынес приговоры исполнителям убийства Гандзюк - они получили от 3 до 6,5 лет заключения. Отдельно судят Игоря Павловского, которого следствие считает посредником между заказчиками и исполнителями убийства. Подозреваемыми в заказе и организации нападения являются Владислав Мангер и Алексей Левин.

24 апреля 2020 СБУ завершила досудебное расследование по делу Гандзюк: организаторы - Мангер и Левин. Дело передано в суд. Под Офисом Президента прошла акция протеста против "слива" дела об убийстве Гандзюк. Активисты отстаивают продолжение расследования дела об убийстве Гандзюк: "Зеленский, требуем объяснений! Венедиктову - в отставку".

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