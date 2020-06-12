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Новости Видео Убийство Гандзюк
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В деле об убийстве Гандзюк появились новые обстоятельства, расследование продлено до 29 июля, - прокурор Сенюк. ВИДЕО

Досудебное расследование по делу убийства херсонской активистки Екатерины Гандзюк было продлено до 29 июля. Ранее прокуратура объявила о его завершении и передачи дела в суд.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Громадське", об этом рассказал Андрей Сенюк, прокурор по делу убийства Гандзюк.

"В связи с новыми обстоятельствами, прокурором принято решение о продлении предварительного расследования в указанном уголовном производстве. Оно было восстановлено 11 июня", - отметил прокурор.

Он добавил, что одному из обвиняемых по делу - Владимиру Мангеру - было вручено ходатайство об изменении меры пресечения с залога на содержание под стражей. Об удовлетворении данного ходатайства прокуроры будут просить в суде, заседание которого началось в 10:00.

В то же время решение о возобновлении досудебного следствия касается и другого обвиняемого - Алексея Левина, но дальнейшую информацию об этом прокурор раскрывать отказался. Он лишь отметил, что выявленные факты свидетельствуют о "рисках", связанных с необходимостью изменения меры пресечения.

Также читайте: Передавать дело в таком виде в суд - это преступление, - отец Гандзюк

Напомним, 31 июля 2018 года на советника херсонского городского главы Екатерину Гандзюк напали возле подъезда ее дома и облили серной кислотой. Гандзюк попала в реанимационное отделение. 4 ноября активистка скончалась в больнице.

6 июня 2019 суд вынес приговоры исполнителям убийства Гандзюк - они получили от 3 до 6,5 лет заключения. Отдельно судят Игоря Павловского, которого следствие считает посредником между заказчиками и исполнителями убийства. Подозреваемыми в заказе и организации нападения являются Владислав Мангер и Алексей Левин.

24 апреля 2020 СБУ завершила досудебное расследование по делу Гандзюк: организаторы - Мангер и Левин. Дело передано в суд. Под Офисом Президента прошла акция протеста против "слива" дела об убийстве Гандзюк. Активисты отстаивают продолжение расследования дела об убийстве Гандзюк: "Зеленский, требуем объяснений! Венедиктову - в отставку".

Также читайте: Подозреваемый в организации убийства Гандзюк Левин останется в СИЗО СБУ до июля, - прокурор Сенюк

Автор: 

расследование (3041) Сенюк (6) Гандзюк Екатерина (549) Мангер Владислав (189) Левин Алексей (69)


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Топ комментарии
+5
есть крамольная мысль: зе-прокурорша может додуматься предъявить обвинение Кате Гандзюк и осудить заочно.
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12.06.2020 12:20
+4
В деле об убийстве Гандзюк появились новые обстоятельства, расследование продлено до 29 июля, - прокурор Сенюк - Цензор.НЕТ 791
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12.06.2020 12:12
+4
омелян? чи хто там на бубу косо глянув?
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12.06.2020 12:16
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В деле об убийстве Гандзюк появились новые обстоятельства, расследование продлено до 29 июля, - прокурор Сенюк - Цензор.НЕТ 791
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12.06.2020 12:12 Ответить
зима прошла - пора сажать
весна прошла - пора сажать
ну и так далее....
а кроме Пороха и Стерненко посадить-то и некого, да и не за что!
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12.06.2020 12:15 Ответить
угу, решта злодіїв свої
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12.06.2020 12:26 Ответить
Богдан появився...
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12.06.2020 12:45 Ответить
Тут як кажуть сам Бог велів. Не має більшого ворога, ніж колишній співучасник злочину, якого ти прокинув із часткою.
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12.06.2020 12:48 Ответить
Значить, Богдану приготуватися.... на лижі?
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12.06.2020 15:18 Ответить
так, або Зелі - у "копоршів"...
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12.06.2020 15:37 Ответить
омелян? чи хто там на бубу косо глянув?
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12.06.2020 12:16 Ответить
есть крамольная мысль: зе-прокурорша может додуматься предъявить обвинение Кате Гандзюк и осудить заочно.
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12.06.2020 12:20 Ответить
тема Порошенко не раскрыта...
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12.06.2020 12:52 Ответить
Ще одна безкінечна та безперспективна справа. Але, Аваков дуже видатний міністр.
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12.06.2020 14:35 Ответить
В смысле бесперспективное дело? Есть жертва, есть исполнители, есть заказчик.
В руках профессионалов дело очень даже перспективное. Было бы желание власти.
До этого, похоже, что дело хотели в суде развалить халтурным отношением следователей.
Но появились новые обстоятельства. Так что пока что ничего не ясно.
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14.06.2020 10:46 Ответить
ща на стерненко повесят...
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12.06.2020 14:47 Ответить
Я бы настойчиво попросил допросить авакова и порошенко по этому делу, размещение раскаленного паяльника в заднем проходе у этих голубков приветствуется
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12.06.2020 15:54 Ответить
100% окажется Богдан.
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12.06.2020 15:58 Ответить
всё правльно.
ну, и зрада, конечно же.
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17.06.2020 01:51 Ответить
 
 