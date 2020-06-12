В деле об убийстве Гандзюк появились новые обстоятельства, расследование продлено до 29 июля, - прокурор Сенюк. ВИДЕО
Досудебное расследование по делу убийства херсонской активистки Екатерины Гандзюк было продлено до 29 июля. Ранее прокуратура объявила о его завершении и передачи дела в суд.
Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Громадське", об этом рассказал Андрей Сенюк, прокурор по делу убийства Гандзюк.
"В связи с новыми обстоятельствами, прокурором принято решение о продлении предварительного расследования в указанном уголовном производстве. Оно было восстановлено 11 июня", - отметил прокурор.
Он добавил, что одному из обвиняемых по делу - Владимиру Мангеру - было вручено ходатайство об изменении меры пресечения с залога на содержание под стражей. Об удовлетворении данного ходатайства прокуроры будут просить в суде, заседание которого началось в 10:00.
В то же время решение о возобновлении досудебного следствия касается и другого обвиняемого - Алексея Левина, но дальнейшую информацию об этом прокурор раскрывать отказался. Он лишь отметил, что выявленные факты свидетельствуют о "рисках", связанных с необходимостью изменения меры пресечения.
Напомним, 31 июля 2018 года на советника херсонского городского главы Екатерину Гандзюк напали возле подъезда ее дома и облили серной кислотой. Гандзюк попала в реанимационное отделение. 4 ноября активистка скончалась в больнице.
6 июня 2019 суд вынес приговоры исполнителям убийства Гандзюк - они получили от 3 до 6,5 лет заключения. Отдельно судят Игоря Павловского, которого следствие считает посредником между заказчиками и исполнителями убийства. Подозреваемыми в заказе и организации нападения являются Владислав Мангер и Алексей Левин.
24 апреля 2020 СБУ завершила досудебное расследование по делу Гандзюк: организаторы - Мангер и Левин. Дело передано в суд. Под Офисом Президента прошла акция протеста против "слива" дела об убийстве Гандзюк. Активисты отстаивают продолжение расследования дела об убийстве Гандзюк: "Зеленский, требуем объяснений! Венедиктову - в отставку".
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весна прошла - пора сажать
ну и так далее....
а кроме Пороха и Стерненко посадить-то и некого, да и не за что!
В руках профессионалов дело очень даже перспективное. Было бы желание власти.
До этого, похоже, что дело хотели в суде развалить халтурным отношением следователей.
Но появились новые обстоятельства. Так что пока что ничего не ясно.
ну, и зрада, конечно же.