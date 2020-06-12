Киев может вернуть часть карантинных ограничений, если показатель заболеваемости COVID-19 вырастет, - Кличко. ВИДЕО
Если показатель заболеваемости достигнет в Киеве 24 больных на 100 тыс. человек столица будет вынуждена вернуть часть ограничений.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом в ходе онлайн-брифинга заявил мэр Киева Виталий Кличко.
"Сегодня этот показатель составляет 16 человек на 100 тыс. населения. Восстановление ограничений будет касаться, прежде всего, мест большого скопления людей - работы крупных магазинов и торговых центров, рынков, детских садов и других учреждений, где существует большая вероятность заражения", - отметил мэр Киева.
Кличко также обратился к правоохранительным органам более строго контролировать соблюдение карантина и безопасности организациями, предприятиями и гражданами.
"Потому что многие люди не соблюдают даже элементарных правил. - не носят маски, не держат дистанцию, всячески игнорируют угрозу. А потом будут спрашивать, а что вы сделали, чтобы ситуация не ухудшалась!" - подчеркнул мэр столицы.
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Публикация меморандума МВФ вызвало массу недовольства в украинских кругах. НБУ недоволен прогнозом МВФ про сокращение ЗВЗ (золотовалютных запасов) НБУ до уровня 19 млрд. долларов. Кабинет министров недоволен прогнозом о снижении ВВП на 8,2%. Но самое интересное не это. Вся украинская власть затаив дыхание, печатает во всех СМИ довольно свободный пересказ документа, упорно молчит о проведенной МВФ оценке рисков по принципам The Risk Assessment Matrix (RAM) Восполняем этот пробел.Основные риски для Украины в кратко\среднесрочной перспективе МВФ определяет как
"Широкое социальное недовольство и политическую нестабильность в результате во внутренней политической неопределенности, смены политики и медленной реализации программ. Социальное напряжение вспыхнет из-за неудовлетворенностью политикой и действиями власти по преодолению эпидемии и ее экономическими последствиями , такими как массовая безработица, более высокий чем заявлено, уровень заболеваемости, бедность и нехватка предметов первой необходимости"Вероятность такого сценария МВФ определяет как "высокий" (по RAM - свыше 50%)
https://timeze2019.blogspot.com/p/blog-page_74.html
Супруга Президента Елена Зеленская получила положительный тест на коронавирус.
Как информирует https://censor.net/, об этом на странице в сети https://www.facebook.com/president.gov.ua/posts/2027231037421753 Facebook сообщила пресс-служба Офиса Президента. - https://censor.net/n3201652
Досить розносити цю заразу по всій Україні!
и оно оказалось зараженым вместе с козой.
Я сам себе раз в полгода верю." - Вы в байку о стопроцентно положительных тестах на уовид для фруктов и машинного масла и сами не верите, но уж очеь смешно она звучит, поэтому и тиражируете ее.
"У нас в городе только маски были которые не спасают и не одного больного. Прогноз не сбылся." Маски нужны для защиты здоровых от больных, те снижения заболеваемости. Если рогноз не сбылся, то они чвою функцию выполнили.
"Порога эпидемии и близко нет."
An epidemic may be restricted to one location; however, if it spreads to other countries or continents and affects a substantial number of people, it may be termed a https://en.wikipedia.org/wiki/Pandemic pandemic .https://en.wikipedia.org/wiki/Epidemic#cite_note-Principles_of_Epidemiology-1 [1] The declaration of an epidemic usually requires a good understanding of a https://en.wikipedia.org/wiki/Baseline_(medicine) baseline rate of https://en.wikipedia.org/wiki/Incidence_(epidemiology) incidence ; epidemics for certain diseases, such as https://en.wikipedia.org/wiki/Influenza influenza , are defined as reaching some defined increase in incidence above this baseline.https://en.wikipedia.org/wiki/Epidemic#cite_note-Green-2 [2] A few cases of a very rare https://en.wikipedia.org/wiki/Disease disease may be classified as an epidemic, while many cases of a common disease (such as the https://en.wikipedia.org/wiki/Common_cold common cold ) would not.
"Это как эвакуация, а наводнения нет." - Это как пожар, который вовремя начали гасить.
выкиньте!
как и бэбэбэков
как и зельоная плесень.