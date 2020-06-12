Киев может вернуть часть карантинных ограничений, если показатель заболеваемости COVID-19 вырастет, - Кличко. ВИДЕО

Если показатель заболеваемости достигнет в Киеве 24 больных на 100 тыс. человек столица будет вынуждена вернуть часть ограничений.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом в ходе онлайн-брифинга заявил мэр Киева Виталий Кличко.

"Сегодня этот показатель составляет 16 человек на 100 тыс. населения. Восстановление ограничений будет касаться, прежде всего, мест большого скопления людей - работы крупных магазинов и торговых центров, рынков, детских садов и других учреждений, где существует большая вероятность заражения", - отметил мэр Киева.

Кличко также обратился к правоохранительным органам более строго контролировать соблюдение карантина и безопасности организациями, предприятиями и гражданами.

"Потому что многие люди не соблюдают даже элементарных правил. - не носят маски, не держат дистанцию, всячески игнорируют угрозу. А потом будут спрашивать, а что вы сделали, чтобы ситуация не ухудшалась!" - подчеркнул мэр столицы.

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