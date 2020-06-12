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Киев может вернуть часть карантинных ограничений, если показатель заболеваемости COVID-19 вырастет, - Кличко. ВИДЕО

Если показатель заболеваемости достигнет в Киеве 24 больных на 100 тыс. человек столица будет вынуждена вернуть часть ограничений.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом в ходе онлайн-брифинга заявил мэр Киева Виталий Кличко.

"Сегодня этот показатель составляет 16 человек на 100 тыс. населения. Восстановление ограничений будет касаться, прежде всего, мест большого скопления людей - работы крупных магазинов и торговых центров, рынков, детских садов и других учреждений, где существует большая вероятность заражения", - отметил мэр Киева.

Кличко также обратился к правоохранительным органам более строго контролировать соблюдение карантина и безопасности организациями, предприятиями и гражданами.

"Потому что многие люди не соблюдают даже элементарных правил. - не носят маски, не держат дистанцию, всячески игнорируют угрозу. А потом будут спрашивать, а что вы сделали, чтобы ситуация не ухудшалась!" - подчеркнул мэр столицы.

Читайте на "Цензор.НЕТ": За сутки в Киеве 95 случаев COVID-19, один человек умер, всего 3 766 инфицированных, - Кличко

Автор: 

карантин (16729) Киев (25524) Кличко Виталий (4640) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)


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Топ комментарии
+6
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12.06.2020 12:20
+5
Хера ви уже народ по хатам загоните.....
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12.06.2020 12:23
+3
министр здоровья даже подсказал как это сделать. неделю нихрена не делаешь в плане тестов - количество заразившихся падает. потом проверяешь всё, что скопилось за неделю - количество заразившихся растёт. удобное управление карантином.
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12.06.2020 12:40
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12.06.2020 12:20 Ответить
Карантин не дає жодних результатів, ми це бачимо по динаміці захворюваності. Вона розсла при карантині і вона зростає без карантину! Отже карантин нічого не дав! Потрібна добровільна медична сертифікація всіх хто перебуває в громадському просторі і пересуваєтсья громадським транспортом! КМДА має виділити кошти на безкоштовні ПЛР тести для всіх киян та гостей столиці, щоб бути впевненими в безпеці в громадських місцях та громадському транспорті! Потрібно побудувати нову лабораторію в Києві, яка зможе робити десятки тисяч тестів щодня! Центральна влада не робить цього, а мер Києва може перехопити ініціативу і почати першим будувати потужну лабораторію і проводити масові тестування! Це дозволить Кличку виграти вибори мера!
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12.06.2020 12:38 Ответить
и чип каждому в задницу.
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12.06.2020 12:42 Ответить
педаля, а почему меня должна сильно беспокоить угроза для твоей жопы?
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12.06.2020 12:20 Ответить
Кличко также обратился к правоохранительным органам более строго контролировать соблюдение карантина и безопасности организациями, предприятиями и гражданами. Источник: https://censor.net/n3201616

Киев может вернуть часть карантинных ограничений, если показатель заболеваемости COVID-19 вырастет, - Кличко - Цензор.НЕТ 8384
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12.06.2020 12:21 Ответить
Продолжение и расширение эпидемии COVID-19 в кратко\среднесрочной перспективе МВФ определяет как "высокий" (по RAM - свыше 50%)

Публикация меморандума МВФ вызвало массу недовольства в украинских кругах. НБУ недоволен прогнозом МВФ про сокращение ЗВЗ (золотовалютных запасов) НБУ до уровня 19 млрд. долларов. Кабинет министров недоволен прогнозом о снижении ВВП на 8,2%. Но самое интересное не это. Вся украинская власть затаив дыхание, печатает во всех СМИ довольно свободный пересказ документа, упорно молчит о проведенной МВФ оценке рисков по принципам The Risk Assessment Matrix (RAM) Восполняем этот пробел.Основные риски для Украины в кратко\среднесрочной перспективе МВФ определяет как

"Широкое социальное недовольство и политическую нестабильность в результате во внутренней политической неопределенности, смены политики и медленной реализации программ. Социальное напряжение вспыхнет из-за неудовлетворенностью политикой и действиями власти по преодолению эпидемии и ее экономическими последствиями , такими как массовая безработица, более высокий чем заявлено, уровень заболеваемости, бедность и нехватка предметов первой необходимости"Вероятность такого сценария МВФ определяет как "высокий" (по RAM - свыше 50%)

https://timeze2019.blogspot.com/p/blog-page_74.html
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12.06.2020 12:42 Ответить
патруль зєзєльоний стеріг - не встеріг...

Супруга Президента Елена Зеленская получила положительный тест на коронавирус.
Как информирует https://censor.net/, об этом на странице в сети https://www.facebook.com/president.gov.ua/posts/2027231037421753 Facebook сообщила пресс-служба Офиса Президента. - https://censor.net/n3201652
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12.06.2020 14:15 Ответить
Хера ви уже народ по хатам загоните.....
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12.06.2020 12:23 Ответить
Куів потрібно терміново закрити на карантин!
Досить розносити цю заразу по всій Україні!
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12.06.2020 12:24 Ответить
В спам кацапская падаль.Я тебе уже говорил,на этом сайте ты будешь писать только через унижения😂🌷
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12.06.2020 13:02 Ответить
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12.06.2020 13:46 Ответить
Не хнычь.Ну поунижаешься,тебе не привыкать😂🌷
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12.06.2020 13:51 Ответить
Виталя, показатель давно уже вырос, а тебе нужен план, как говорил Лёня.
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12.06.2020 12:26 Ответить
министр здоровья даже подсказал как это сделать. неделю нихрена не делаешь в плане тестов - количество заразившихся падает. потом проверяешь всё, что скопилось за неделю - количество заразившихся растёт. удобное управление карантином.
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12.06.2020 12:40 Ответить
Я больше поверю президенту Мадагаскара у него случай ковида был со всем к чему не прикасался тест. Чем педалику анд компани.ТЕСТЫ НЕ НАСТОЯЩИЕ.
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12.06.2020 12:48 Ответить
Да, президент Мадагаскара известный вирусолог. Он не думал, что фрукты, на которых он нашел ковид, ему мог собрать зараженный яеловек? В ряде стран Африки верят, что все презервативы заражены ВИЧ и отказываются их использовать. Там еще те втрусологи.
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13.06.2020 08:26 Ответить
Так призедент с Африки поправку на дурака сделал проверил моторноное масло на ковид19
и оно оказалось зараженым вместе с козой.
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13.06.2020 09:15 Ответить
Вы хотите сказать, что были ПЦР тесты, кторые показывали наличие вируса ковид19 в 100% случаев (и где вирус есть, и где его нет там, где его не может быть ). И никто этого не замечал, пока президент африканской страны не проверил с их помошью моторное масло? Сами в это верите?
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13.06.2020 23:08 Ответить
Я сам себе раз в полгода верю. Но доверяю своим глазам и ушам.Они редко ошибаются.У нас в городе только маски были которые не спасают и не одного больного. Прогноз не сбылся.Порога эпидемии и близко нет. Это как эвакуация, а наводнения нет .Кто ответит за эти шутки.Ошибок признавать не желают, а это хуже предательства. Разбор полетов неизбежен с конфискацией.
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14.06.2020 04:53 Ответить
Попробую проанализировать Ваш ответ.
Я сам себе раз в полгода верю." - Вы в байку о стопроцентно положительных тестах на уовид для фруктов и машинного масла и сами не верите, но уж очеь смешно она звучит, поэтому и тиражируете ее.
"У нас в городе только маски были которые не спасают и не одного больного. Прогноз не сбылся." Маски нужны для защиты здоровых от больных, те снижения заболеваемости. Если рогноз не сбылся, то они чвою функцию выполнили.
"Порога эпидемии и близко нет."
An epidemic may be restricted to one location; however, if it spreads to other countries or continents and affects a substantial number of people, it may be termed a https://en.wikipedia.org/wiki/Pandemic pandemic .https://en.wikipedia.org/wiki/Epidemic#cite_note-Principles_of_Epidemiology-1 [1] The declaration of an epidemic usually requires a good understanding of a https://en.wikipedia.org/wiki/Baseline_(medicine) baseline rate of https://en.wikipedia.org/wiki/Incidence_(epidemiology) incidence ; epidemics for certain diseases, such as https://en.wikipedia.org/wiki/Influenza influenza , are defined as reaching some defined increase in incidence above this baseline.https://en.wikipedia.org/wiki/Epidemic#cite_note-Green-2 [2] A few cases of a very rare https://en.wikipedia.org/wiki/Disease disease may be classified as an epidemic, while many cases of a common disease (such as the https://en.wikipedia.org/wiki/Common_cold common cold ) would not.
"Это как эвакуация, а наводнения нет." - Это как пожар, который вовремя начали гасить.
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14.06.2020 09:07 Ответить
кто бы сомневался!? ограничения во благо лохтората! а янык лошара
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12.06.2020 12:54 Ответить
ему еще не видно, что заболеваемость растет? каждый день бьем новые антирекорды. На улицах все больше кашляющих людей без масок вижу и иногда совсем не здорового вида(
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12.06.2020 13:16 Ответить
там у вас паранойя завалялась...
выкиньте!
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13.06.2020 13:06 Ответить
А еще горы трупов на улицах валяются, надеюсь тоже заметили?
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14.06.2020 21:49 Ответить
Таки растёт, Виталик.
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12.06.2020 18:48 Ответить
педалик все с засРахи копирует.тотальный контроль и запрет.так волков превращают в баранов.
как и бэбэбэков
как и зельоная плесень.
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13.06.2020 13:05 Ответить
 
 