С начала суток враг 4 раза обстрелял позиции ВСУ на Донбассе, - Минобороны. ВИДЕО
С начала текущих суток, 12 июня, наемники РФ в зоне проведения операции Объединенных открывали огонь четыре раза.
Об этом сообщает Министерство обороны Украины, передает Цензор.НЕТ.
На луганском направлении в период с 5:00 до 7:00 российские наемники дважды обстреляли позиции подразделений ОС в районе Луганского, используя минометы калибра 82 мм, станковые противотанковые и автоматические станковые гранатометы и крупнокалиберные пулеметы.
На донецком направлении из гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов противник обстрелял позиции украинских войск в районе Верхнеторецкого. Позже в районе Авдеевки применялись ручные противотанковые гранатометы и стрелковое оружие.
На все обстрелы подразделения ОС открывали огонь в ответ из имеющихся огневых средств. Потери противника уточняются.
Среди украинских военнослужащих потерь в результате обстрелов нет.
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Корреспондент.net, Сегодня, 11:10