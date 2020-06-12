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С начала суток враг 4 раза обстрелял позиции ВСУ на Донбассе, - Минобороны. ВИДЕО

С начала текущих суток, 12 июня, наемники РФ в зоне проведения операции Объединенных открывали огонь четыре раза.

Об этом сообщает Министерство обороны Украины, передает Цензор.НЕТ.

На луганском направлении в период с 5:00 до 7:00 российские наемники дважды обстреляли позиции подразделений ОС в районе Луганского, используя минометы калибра 82 мм, станковые противотанковые и автоматические станковые гранатометы и крупнокалиберные пулеметы.

На донецком направлении из гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов противник обстрелял позиции украинских войск в районе Верхнеторецкого. Позже в районе Авдеевки применялись ручные противотанковые гранатометы и стрелковое оружие.

На все обстрелы подразделения ОС открывали огонь в ответ из имеющихся огневых средств. Потери противника уточняются.

Среди украинских военнослужащих потерь в результате обстрелов нет.

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Минобороны (9333) обстрел (27165) операция Объединенных сил (6766)


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Хм.. парадокс на фронте ни одного погибшего с начала месяца а в тылу за последние двое суток уже второй атошник на гранате подрывается...На Сумщине бывший АТОшник подорвался на гранате
Корреспондент.net, Сегодня, 11:10
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12.06.2020 13:41 Ответить
 
 