Стерненко прибыл на заседание суда по избранию ему меры пресечения. Под зданием суда усиленные наряды правоохранителей. ВИДЕО+ФОТОрепортаж
Активист Сергей Стерненко прибыл в Шевченковский райсуд, где должно состояться рассмотрения ходатайства об избрании ему меры пресечения.
Об этом сообщает корреспондент Цензор.НЕТ с места событий.
Видео: Олег Богачук, Цензор.НЕТ
Активист Сергей Стерненко, которого подозревают в умышленном убийстве и ношении холодного оружия, прибыл в Шевченковский райсуд, где должно состояться рассмотрения ходатайства об избрании ему меры пресечения.
Вместе с тем, возле здания суда находятся активисты, которые пришли поддержать Стерненко.
Также в здании суда и возле него находятся усиленные наряды правоохранителей. На входе в суд у журналистов отбирают антисептики и воду.
Фото: Олег Богачук, Цензор.НЕТ
Напомним, поздно вечером 24 мая 2018 года произошел конфликт с участием бывшего руководителя одесского "Правого сектора" Сергея Стерненко и двух мужчин. Стерненко заявил: на него напали, когда он возвращался домой с девушкой. Активист утверждает, что он отбивался и смертельно ранил соперника ножом в живот. Ножевые ранения были у самого Стерненко и у его другого оппонента, которого позже задержала полиция. Позже полиция отпустила второго участника нападения на активиста Стерненко в Одессе, который проходит как свидетель.
Это покушение было уже третьим по счету: 7 февраля 2018 года Стерненко заявлял, что на него уже совершали нападение. Утром 1 мая того же года в Стерненко стреляли. Оба нападавших были задержаны. Полиция открыла дело по статье "умышленное убийство".
В октябре уголовные дела по нападениям на экс-главу одесского "Правого сектора" Сергея Стерненко переданы в Главное следственное управление Службы безопасности Украины.
11 июня 2020 года Стерненко сообщили о подозрении в умышленном убийстве и незаконном ношении холодного оружия.
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подсказка простой АТОшник заваливший сепара уже бы давно выхаркивал легкие в СИЗО...
где-то в козломордии...
сказала фразу крепостного нулевка под vpn.
P.S. Думать надо головой, а не хавать любое дерьмо, которым кормит медиа***дота
Как у вас там погода в козломордии?
Подсказка..клоунами являются представители СБУ (уголовка не их дело), клоуны МВС Авакова (возможно и адвокаты Стерненко)...И главный клоун ЕГО ЧЕСТЬ СУДЬЯ примкнувший к зеленой команде...
нарасийя - она такая..