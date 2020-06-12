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Стерненко прибыл на заседание суда по избранию ему меры пресечения. Под зданием суда усиленные наряды правоохранителей. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Активист Сергей Стерненко прибыл в Шевченковский райсуд, где должно состояться рассмотрения ходатайства об избрании ему меры пресечения.

Об этом сообщает корреспондент Цензор.НЕТ с места событий.

Видео: Олег Богачук, Цензор.НЕТ

Активист Сергей Стерненко, которого подозревают в умышленном убийстве и ношении холодного оружия, прибыл в Шевченковский райсуд, где должно состояться рассмотрения ходатайства об избрании ему меры пресечения.

Вместе с тем, возле здания суда находятся активисты, которые пришли поддержать Стерненко. 

Также в здании суда и возле него находятся усиленные наряды правоохранителей. На входе в суд у журналистов отбирают антисептики и воду.

Стерненко прибыл на заседание суда по избранию ему меры пресечения. Под зданием суда усиленные наряды правоохранителей 01
Стерненко прибыл на заседание суда по избранию ему меры пресечения. Под зданием суда усиленные наряды правоохранителей 02
Стерненко прибыл на заседание суда по избранию ему меры пресечения. Под зданием суда усиленные наряды правоохранителей 03
Стерненко прибыл на заседание суда по избранию ему меры пресечения. Под зданием суда усиленные наряды правоохранителей 04
Стерненко прибыл на заседание суда по избранию ему меры пресечения. Под зданием суда усиленные наряды правоохранителей 05
Стерненко прибыл на заседание суда по избранию ему меры пресечения. Под зданием суда усиленные наряды правоохранителей 06
Стерненко прибыл на заседание суда по избранию ему меры пресечения. Под зданием суда усиленные наряды правоохранителей 07
Стерненко прибыл на заседание суда по избранию ему меры пресечения. Под зданием суда усиленные наряды правоохранителей 08
Стерненко прибыл на заседание суда по избранию ему меры пресечения. Под зданием суда усиленные наряды правоохранителей 09
Стерненко прибыл на заседание суда по избранию ему меры пресечения. Под зданием суда усиленные наряды правоохранителей 10
Стерненко прибыл на заседание суда по избранию ему меры пресечения. Под зданием суда усиленные наряды правоохранителей 11
Стерненко прибыл на заседание суда по избранию ему меры пресечения. Под зданием суда усиленные наряды правоохранителей 12

Стерненко прибыл на заседание суда по избранию ему меры пресечения. Под зданием суда усиленные наряды правоохранителей 13
Стерненко прибыл на заседание суда по избранию ему меры пресечения. Под зданием суда усиленные наряды правоохранителей 14
Стерненко прибыл на заседание суда по избранию ему меры пресечения. Под зданием суда усиленные наряды правоохранителей 15
Стерненко прибыл на заседание суда по избранию ему меры пресечения. Под зданием суда усиленные наряды правоохранителей 16
Стерненко прибыл на заседание суда по избранию ему меры пресечения. Под зданием суда усиленные наряды правоохранителей 17
Стерненко прибыл на заседание суда по избранию ему меры пресечения. Под зданием суда усиленные наряды правоохранителей 18
Стерненко прибыл на заседание суда по избранию ему меры пресечения. Под зданием суда усиленные наряды правоохранителей 19
Стерненко прибыл на заседание суда по избранию ему меры пресечения. Под зданием суда усиленные наряды правоохранителей 20
Стерненко прибыл на заседание суда по избранию ему меры пресечения. Под зданием суда усиленные наряды правоохранителей 21
Стерненко прибыл на заседание суда по избранию ему меры пресечения. Под зданием суда усиленные наряды правоохранителей 22
Стерненко прибыл на заседание суда по избранию ему меры пресечения. Под зданием суда усиленные наряды правоохранителей 23

Фото: Олег Богачук, Цензор.НЕТ

Стерненко прибыл на заседание суда по избранию ему меры пресечения. Под зданием суда усиленные наряды правоохранителей 24

Напомним, поздно вечером 24 мая 2018 года произошел конфликт с участием бывшего руководителя одесского "Правого сектора" Сергея Стерненко и двух мужчин. Стерненко заявил: на него напали, когда он возвращался домой с девушкой. Активист утверждает, что он отбивался и смертельно ранил соперника ножом в живот. Ножевые ранения были у самого Стерненко и у его другого оппонента, которого позже задержала полиция. Позже полиция отпустила второго участника нападения на активиста Стерненко в Одессе, который проходит как свидетель.

Это покушение было уже третьим по счету: 7 февраля 2018 года Стерненко заявлял, что на него уже совершали нападение. Утром 1 мая того же года в Стерненко стреляли. Оба нападавших были задержаны. Полиция открыла дело по статье "умышленное убийство".

В октябре уголовные дела по нападениям на экс-главу одесского "Правого сектора" Сергея Стерненко переданы в Главное следственное управление Службы безопасности Украины.

11 июня 2020 года Стерненко сообщили о подозрении в умышленном убийстве и незаконном ношении холодного оружия.

Автор: 

суд (25097) Стерненко Сергей (394)


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Топ комментарии
+10
Каегорично не раджу вчиняти судилище за самозахист над хлопцем. Резонанс буде вибуховим.
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12.06.2020 14:13
+9
Тримайся Козаче,ми допоможемо!

Стерненко прибыл на заседание суда по избранию ему меры пресечения. Под зданием суда усиленные наряды правоохранителей - Цензор.НЕТ 4015
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12.06.2020 14:13
+6
Зеленскому?
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12.06.2020 14:13
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12.06.2020 14:09 Ответить
Зеленскому?
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12.06.2020 14:13 Ответить
Кто танцует Стерненко в этой клоунаде???
подсказка простой АТОшник заваливший сепара уже бы давно выхаркивал легкие в СИЗО...
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12.06.2020 14:11 Ответить
Так Петро таких 8000 пересаджав.
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12.06.2020 14:16 Ответить
У хворій уяві розумово обмежанних.
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12.06.2020 14:23 Ответить
я бы даже сказал "переложил", а не "пересажал"

Стерненко прибыл на заседание суда по избранию ему меры пресечения. Под зданием суда усиленные наряды правоохранителей - Цензор.НЕТ 660
где-то в козломордии...
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12.06.2020 14:23 Ответить
Батальон "Торнадо" в полном составе. А что им "пришили"? Садо-Мазо которое собирал Матиос по всему интернет-пространству СНГ ?
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12.06.2020 14:54 Ответить
На порносайтах з неграми Матіос скачував матеріали на торнадівців. Але судді навіть посоромились віддати на експертизу ці його таємні пристрасті
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12.06.2020 15:18 Ответить
Свинособака опять унижаться приползла😂🌷
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12.06.2020 14:14 Ответить
Антоша здрысни, не повторяй фейки.
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12.06.2020 14:14 Ответить
Какие фейки, уголовное дело о крышевании наркоты было открыто в 2017.
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12.06.2020 14:24 Ответить
Так продолжай Юрасик, чем оно закончилось? Я подскажу, дело развалилось. Менты не оригинальны, чуть что, шьют наркоту. Но не прошло.
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12.06.2020 14:28 Ответить
Если бы тогда удалось посадить Стерненко в тюрьму за "наркоту", то Труханов уже был президентом ОНР. одессе второй раз повезло.
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12.06.2020 14:57 Ответить
Каегорично не раджу вчиняти судилище за самозахист над хлопцем. Резонанс буде вибуховим.
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12.06.2020 14:13 Ответить
Тримайся Козаче,ми допоможемо!

Стерненко прибыл на заседание суда по избранию ему меры пресечения. Под зданием суда усиленные наряды правоохранителей - Цензор.НЕТ 4015
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12.06.2020 14:13 Ответить
цирковое выступление "мальчика-патриота" в декоративных очёчках (для придания более жалобного вида)
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12.06.2020 14:14 Ответить
прошлая версия вышла не такой популярной.
Стерненко прибыл на заседание суда по избранию ему меры пресечения. Под зданием суда усиленные наряды правоохранителей - Цензор.НЕТ 6377
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12.06.2020 14:15 Ответить
А ты чьих будешь? Ты от петушария, ОтПиЗЖенных или казламордый?
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12.06.2020 14:17 Ответить
"А ты чьих будешь?" (с)
сказала фразу крепостного нулевка под vpn.

P.S. Думать надо головой, а не хавать любое дерьмо, которым кормит медиа***дота
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12.06.2020 14:20 Ответить
Странно, что ты о голове пишешь, когда у тебя вместо неё дупа. Думающий блин.
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12.06.2020 14:24 Ответить
ознакомился со списком твоих подписчиков.
Как у вас там погода в козломордии?
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12.06.2020 14:26 Ответить
Посмотри в окно.
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12.06.2020 14:29 Ответить
Кто организатор цирка???
Подсказка..клоунами являются представители СБУ (уголовка не их дело), клоуны МВС Авакова (возможно и адвокаты Стерненко)...И главный клоун ЕГО ЧЕСТЬ СУДЬЯ примкнувший к зеленой команде...
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12.06.2020 14:20 Ответить
Стерненко хоть і молодий хлопець,але має гідність,на відміну від бігового Петра.
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12.06.2020 14:15 Ответить
А правда шо вас раися пихает назад в Украину?😂🌷
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12.06.2020 14:23 Ответить
100%
нарасийя - она такая..
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12.06.2020 14:30 Ответить
Ты очередное подтверждение,что нароссия качественно делает только дол******
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12.06.2020 14:53 Ответить
При Пете на этого Стерненко было 3 уголовных дела, там полный набор, и похищение и крышевание наркоты.
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12.06.2020 14:22 Ответить
Я патріот, участник Майдана та Герой АТО, саме тому я підтримую Стерненко! Слава нації!
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12.06.2020 14:26 Ответить
ОПаЗаЖопу вітає окупанта зі святом рашки, а запобіжний захід приймають до Стерненка?
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12.06.2020 14:40 Ответить
Не правоохранителей а опричников.
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12.06.2020 14:40 Ответить
Путен приказал посадить. Портнов знает
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12.06.2020 15:17 Ответить
У Стерненка лідерскі здібності, а перша заповідь окупанта - вбий, або ізолюй лідера захопленої країни.
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12.06.2020 15:28 Ответить
Надя №2?
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12.06.2020 23:14 Ответить
 
 