"Нам не дают взять воды и пригласить людей в зал", - Стерненко у Шевченковского райсуда Киева. ВИДЕО

Людей, которые пришли поддержать активиста Сергея Стерненко в Шевченковском рай суде Киева, не пускают в зал заседания.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом заявил Стерненко во время выступления возле суда. Кроме того, Стерненко сказал, что ему и его пяти адвокатам разрешили взять на заседание только две маленькие бутылочки воды.

Попав в помещения суда, люди начали скандировать требование пропустить их в зал заседаний.

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