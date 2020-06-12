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"Нам не дают взять воды и пригласить людей в зал", - Стерненко у Шевченковского райсуда Киева. ВИДЕО

Людей, которые пришли поддержать активиста Сергея Стерненко в Шевченковском рай суде Киева, не пускают в зал заседания.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом заявил Стерненко во время выступления возле суда. Кроме того, Стерненко сказал, что ему и его пяти адвокатам разрешили взять на заседание только две маленькие бутылочки воды.

Попав в помещения суда, люди начали скандировать требование пропустить их в зал заседаний.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ: Шевченковский райсуд Киева избирает меру пресечения Стерненко. ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ

Автор: 

суд (25097) юстиция (758) Стерненко Сергей (394)


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Топ комментарии
+13
ЗЕмразей будут вешать без суда и следствия
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12.06.2020 14:36
+10
Почему при Порохе Стерненко не судили, а при зебобике судят?
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12.06.2020 14:36
+7
за зелених.... не чокаясь.
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12.06.2020 14:41
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Почему при Порохе Стерненко не судили, а при зебобике судят?
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12.06.2020 14:36 Ответить
теж не вірно. При Пеці його судили і справи до суду скерували.
Його не судили по цій конкретній справі.... це правда.
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12.06.2020 14:38 Ответить
А по какому делу его судили? Или главное набросить?
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12.06.2020 14:51 Ответить
Ображаєте. Я ніколи не балаболю. Якщо вам цікаво, то читайте, тут усе і навіть оцінка цих "справ" https://www.pravda.com.ua/articles/2020/05/19/7252147/
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12.06.2020 14:57 Ответить
Интересная статья.
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12.06.2020 15:27 Ответить
завжди потрібно знати про що говориш/пишеш...
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12.06.2020 15:36 Ответить
ЗЕмразей будут вешать без суда и следствия
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12.06.2020 14:36 Ответить
звучить я тост!
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12.06.2020 14:38 Ответить
за зелених.... не чокаясь.
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12.06.2020 14:41 Ответить
Мабуть ви.... ..еколог . .
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12.06.2020 14:45 Ответить
я сподіваюсь що вона Пророк !
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12.06.2020 15:13 Ответить
неминуче.
але так і правильно, нарешті маємо зробити щеплення від ватяної мерзоти
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12.06.2020 14:39 Ответить
Пять адвокатов? У Трампа меньше.Как всё запущено.Простому человеку не дано,отмазаться от СИЗО
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12.06.2020 14:41 Ответить
Да хоть 10, все равно не поможет, зеленая банда мародеров, а точнее кацап Арахамия еще вчера в общем чате писал, что сегодня его закроют, власть дала такую команду суду. Адвокаты нужны для того, чтобы показать всю абсурдность данного дела, чем больше юристов, тем лучше результат, поэтому 5 адвокатов.
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12.06.2020 14:49 Ответить
Гепа точно также защищается и Великий Петя.И Трухан!
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12.06.2020 16:49 Ответить
Завалишь сепара и тебе адвокатов подберём...
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12.06.2020 14:49 Ответить
Словосочетание "простой человек" уже равносильно "тупое и ленивое быдло". Не будь простым человеком. А будь нормальным.
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12.06.2020 14:53 Ответить
Нормальный человек - это вообще уникум какой то! Утопия.
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12.06.2020 15:13 Ответить
Так а разве могло быть иначе, после того, как выпас ЗЕбаранов проголосовал за совков и прокацапских гнид...
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12.06.2020 14:45 Ответить
https://www.radiosvoboda.org/a/ukraine-judicial-reform/28962947.html Судова реформа по-українськи: крок уперед, два кроки назад? "Нам не дают взять воды и пригласить людей в зал", - Стерненко у Шевченковского райсуда Киева - Цензор.НЕТ 7260
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12.06.2020 14:49 Ответить
"Нам не дають взяти води і запросити людей у зал", - Стерненко у Шевченківського райсуду Києва - Цензор.НЕТ 4232
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12.06.2020 14:58 Ответить
Как ни крути а юридически Степаненко совершил преступление.. было ли это умышленное убийство или превышение самообороны ввиду того что он гнался за жертвой а затем добивал ее ножом пусть суд разбирается но исходя из правовых норм он убил гражданина Украины и должен понести наказание.. ну или брать тогда уже делить украинцев на сорта где будут титульные которым убивать можно и не титульные которых можно безнаказанно убить! Но это уже даже не дикая Африка а нечто ещё хуже!
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12.06.2020 14:53 Ответить
Стерненко* .. телефон тупит(
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12.06.2020 14:54 Ответить
Телефон или секретарь куратора?
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12.06.2020 14:57 Ответить
їМоскаль ? .Знов палишся !
.Ти так обізнаний у справі ..що навіть призвіще Стерненко не вірно пишеш .
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12.06.2020 14:56 Ответить
Да хоть генерал ФСБ прямо из кремлёвского кабинета) если есть что по теме сказать то давай обсудим.. а навешиванием ярлыков с переводом на личности занимаются исключительно туповатые люди.
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12.06.2020 15:05 Ответить
Остальное всё верно? Ну добре
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12.06.2020 15:17 Ответить
дурня малограмотная..

преступление будет, если это докажет продажный или непродажный суд..
чтобы был суд, нужна подпись прокурора..
но прокуроры отказывались подписывать обвинувачення/підозру,
поки ватна прокурорша разом з акаківом не почали на них тиснути
і нарешті знайшли одного ..

попередній прокурор на 20-ти сторінках написав, чому з боку Стерненка не може бути порушень і долучив його до справи..
але фсбу і прорурори ховають цей документ
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12.06.2020 15:12 Ответить
Ты сам то понял что написал?)) Стерненко убил человека а это уже есть преступление и что бы там не решил продажный или не продажный суд он уже не воскреснет))(((
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12.06.2020 15:20 Ответить
Уявіть собі що, в Україні закон захищає людину, яка захищалася незалежно від тяжкості нанесеної нападнику шкоди. Тут вам не ерефія.
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12.06.2020 15:47 Ответить
В смысле? Ну если бы он его ударом кулака отбиваясь убил случайно ещё можно было бы о чем то говорить! Но он же гнался за ним и добивал ножом! Нет! Не представляю))
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12.06.2020 15:52 Ответить
Разрешите я вам вопрос задам? Можно ли тогда оправдать того мужика что застрелил семерых вооруженных атошников? А то он там тоже утверждает что защищался и это выглядит правдоподобной ввиду того что убитый Стерненком огнестрела не имел.
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12.06.2020 15:55 Ответить
Константин, преступление совершили твоя учительница и мама. Что такое запятая, ты вообще в курсе?
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12.06.2020 15:15 Ответить
Пффф.. чел у которого вместо -ов на офф заканчивается будет тут грамматике учить)) грамматике учить))
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12.06.2020 15:24 Ответить
Да. Хотелось бы всяких винторогих иванов видеть на нашей планете поменьше, а лучше, что бы вообще их не стало в одно прекрасное утро!
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12.06.2020 15:30 Ответить
Это не имеет никакого значения) главный сепаратист имел украинскую фамилию Захарченко а объявивший АТО весной 2014го русскую фамилию Турчинов! Сравни любой список погибших всушников и сепаратистов найдешь не мало одинаковых фамилий.
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12.06.2020 15:37 Ответить
Константин , когда пролилась кровь и у тебя нет выбора ( или ты , или тебя ) , контролировать себя очень трудно , и как там было мы не знаем
о титульных сортах ( как ты говоришь ) - в нашей стране неподсудны воры ( абсолютно) , бандиты ( если не совершают против власти ) , "гости" кавказа и закавказья , особенно чехи ,
те депутату вломили , и ниче никого не арестовали
чиновники всех ветвей
а что делать рядовому гражданину , когда к нему в дом забрались или ломятся преступники ?
на полицию надежды мало , особенно за городом
или на улице гопники в углу зажали , че делать , подскажи
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12.06.2020 16:57 Ответить
Для тех кто на бронепоезде повторяю ещё раз! Какая может быть самозащита когда Стерненко гнался за жертвой 100 метров с ножом и когда догнал то добил!
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12.06.2020 17:34 Ответить
костя , ты сам то бывал в переделках ? когда инсктинкт самосохранения подавлен и на собственной жизни поставлен крест - там не до сантиментов и контроля ( юредически состояние афекта )
и откуда ты знаешь сколько метров пробежал 5 или 100 , я вот не знаю , и выводам экспертиз не верю
стерненко я не знаю , но почему ты так против него топишь ? казачек засланный ?
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12.06.2020 17:53 Ответить
Срал на Петю всей жопой, выгребай ЗЕленое дерьмо...
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12.06.2020 15:11 Ответить
петя такий же самий гівнюк як і зеля..
петя не заважав акаківу просувати справу проти Стерненка..

порохоботи унікально тупі
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12.06.2020 15:14 Ответить
ЗЕдроченое! только вчера первый раз прочел кто такой этот стерненко. такое же чмо как и ты. я за Януковича Виктора Федоровича.
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12.06.2020 15:26 Ответить
сєпар
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12.06.2020 15:43 Ответить
у него близорукость или дальнозоркость?
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12.06.2020 15:32 Ответить
Дві маленькі пляшечки води на шість дорослих чоловіків в літню спеку можна розглядати, як знущання з метою перешкоджання справедливому суду. Кримінальна стаття.
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12.06.2020 15:42 Ответить
Серега не ищи там правды , тебя посадят . этого хочет порохоскот , рыги , сн и ост совки .
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12.06.2020 15:59 Ответить
дайте воды, а то так есть хочется, что переночевать негде !
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12.06.2020 20:17 Ответить
 
 