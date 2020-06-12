"П#дар шариевский, завали хлебало свое. Шарий - п#дарас!" - представителей пророссийского блогера прогнали из-под Шевченковского райсуда. ВИДЕО

Представителей пророссийского блогера Анатолия Шария прогнали из-под здания Шевченковского райсуда, в котором проходит заседание по делу активиста Сергея Стерненко. Внимание! Ненормативная лексика!

Как сообщает Цензор.НЕТ, представителей Шария было двое. Они покинули территорию, прилегающую к суду, в сопровождении патрульных полицейских.

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