"П#дар шариевский, завали хлебало свое. Шарий - п#дарас!" - представителей пророссийского блогера прогнали из-под Шевченковского райсуда. ВИДЕО
Представителей пророссийского блогера Анатолия Шария прогнали из-под здания Шевченковского райсуда, в котором проходит заседание по делу активиста Сергея Стерненко. Внимание! Ненормативная лексика!
Как сообщает Цензор.НЕТ, представителей Шария было двое. Они покинули территорию, прилегающую к суду, в сопровождении патрульных полицейских.
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Але його адептам це не допомагає. Там ірраціональна закоханість у свого кумира.
https://censor.net/resonance/3138712/kak_shariyi_vypolnyal_zakazy_spetsslujb_rf_po_diskreditatsii_ukrainy_rassledovanie
На данный момент почти все уголовные дела против петушария в Украине закрыты по указанию Арсена Авакова. Существует договоренность между шарием и Аваковым. Пока петух шарий не пишет про Авакова, по нему не открывают уголовные дела. А статей там около 10 (предательство, госизмена, посягательство на территориальную целостность, клевета, сотрудничество со спецслужбами параши, педофилия и т.д.)
до чого привело вже бачимо зараз...
І не соромно цьому піару мордою світити..
восьмилетних девочек-близняшек и скрылся с места происшествия….ФСБешники Шарика
отмазали…
Сегодня Шарик живет (пользуется всеми благами!!!) в стране
НАТО/ЕС при этом на слабый совковый мозг вещает о том, чтобы Украина не была
членом НАТО/ЕС... вата что взять…
29 апреля 2014 года в Крыму Казарин получил российский паспорт, а 8 июля 2014 года в Москве - российский загранпаспорт.
Шарий показал заявки на получение российского паспорта журналистом (от 27 марта 2014 года) и его отцом (от 6 апреля 2014 года).
«Это тогда, когда он рассказывал, что они все очутились в ужасе, агрессии и нереальности оккупации», - отметил медиаэксперт.
Также Шарий показал документ о получении Казариным российского загранпаспорта по своему внутреннему паспорту.
«Можете совершенно официально поздравлять пропагандиста с «Радио Свобода» Павла Казарина с Днем России», - отметил медиаэксперт.
(ПС если не одумается)
Если вы избиратель партии петуШария, вы - говноед и дегенерат.
Если вы фанат блогера петуШария, вы - говноед.
Если вы не понимаете "а что с Шарием не так", вы - идиот. И говноед, конечно.
Если вы считаете, что "Шарий, конечно, не очень, но в чем то он прав", вы - говноед.
Если вы "с чего ты взял, что он работает на ФСБ", вы - просто дурак.
Если вы не понимаете, что задача петуШария дестабилизировать страну, вы - предатель по тупости.