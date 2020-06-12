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Расположенную на дороге в Киеве часть ТРЦ начали демонтировать. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Столичные власти заставили собственника демонтировать часть торгово-развлекательного центра, незаконно возведенную прямо на дороге.

Об этом заявил на брифинге киевский городской глава Виталий Кличко, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу КГГА.

"Заказчик строительства не получал и не мог получить согласование строить на дороге. К тому же, специалистов "Киевавтодора" сначала не допустили на объект для осмотра и оценки нанесенного городу ущерба, и застройщик сначала отказывался убрать конструкцию", - сказал Кличко.

По его словам, в конце концов город заставил застройщика за собственный счет убрать с дороги "произведение строительного, так называемого, креатива".

Читайте на Цензор.НЕТ: ТРЦ в Киеве строят прямо на проезжей части: советник Кличко обещает "публично" разобраться. ФОТО

"Вчера под вечер застройщик начал работы по демонтажу конструкции с проезжей части и также восстановит там всю инфраструктуру, которая была там повреждена", - отметил Кличко.

По словам мэра, проверяющую комиссию направили на место строительства, как только стало известно, что ТРЦ строят прямо на дороге.

"Работники ДЭУ Святошинского района выявили нарушение границ строительства. Поэтому руководство коммунальной корпорации "Киевавтодор" обратилось к Государственной архитектурно-строительной инспекции Украины, прокуратуре столицы и полиции относительно реагирования на правонарушения", - сказал Кличко.

Также на Цензор.НЕТ: Блогер показал, как "решили" проблему с ТРЦ на проезжей части в Киеве: Бровки поставили под углом, подсыпали камушков. ФОТО

Он отметил, что комиссия установила, что в результате действий застройщика нарушены границы строительства и повреждена проезжая часть, а в дорожное покрытие встроена ​​монолитная железобетонная опора.

Расположенную на дороге в Киеве часть ТРЦ начали демонтировать 01
Расположенную на дороге в Киеве часть ТРЦ начали демонтировать 02
Расположенную на дороге в Киеве часть ТРЦ начали демонтировать 03
Расположенную на дороге в Киеве часть ТРЦ начали демонтировать 04
Расположенную на дороге в Киеве часть ТРЦ начали демонтировать 05
Расположенную на дороге в Киеве часть ТРЦ начали демонтировать 06
Расположенную на дороге в Киеве часть ТРЦ начали демонтировать 07
Расположенную на дороге в Киеве часть ТРЦ начали демонтировать 08

Автор: 

Киев (25524) Кличко Виталий (4640) строительство (1997) застройка (711) трц (57)


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Топ комментарии
+27
А почему б собственника за такое вопиющее попрание и неуважение вообще к гражданам, обществу и культуре не посадить?
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12.06.2020 15:56
+19
потому что венедиктова и зеленский занимаются посадкой волонтеров, патриотов и ветеранов АТО. им некогда, выполняют заказ кураторов из кремля
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12.06.2020 16:51
+15
этож надо было так построить...под наркотой наверно...
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12.06.2020 15:55
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этож надо было так построить...под наркотой наверно...
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12.06.2020 15:55 Ответить
святая вера в наркоманию и честность застройщика?) Ага... В Рашке тоже верят, что Путин хороший, бояре плохие)
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12.06.2020 15:58 Ответить
Так и есть. Еще Леня Космос начал строить. Сколько туда уже ушло миллиардов никто не знает и не скажет. И вообще то там по плану было трамвайное депо и конечная остановка. Построить сверху ТРЦ при етом сузив и так узкую дорогу ето уже полный треш
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12.06.2020 16:15 Ответить
А почему б собственника за такое вопиющее попрание и неуважение вообще к гражданам, обществу и культуре не посадить?
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12.06.2020 15:56 Ответить
потому что он поц!
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12.06.2020 15:59 Ответить
потому что венедиктова и зеленский занимаются посадкой волонтеров, патриотов и ветеранов АТО. им некогда, выполняют заказ кураторов из кремля
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12.06.2020 16:51 Ответить
А где на видео "демонтаж"?
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12.06.2020 16:01 Ответить
На оболони таки подобную ***** построили, несмотря на протесты.
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12.06.2020 16:06 Ответить
У него уже и явный кацапский акцент появился

==
Он у него и был с детства, читайте биографию.
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12.06.2020 16:11 Ответить
Я в курсе. Смотри внимательно и слушай его интервью/выступления за последние 4-5 лет и ты все поймешь..Доктор..
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12.06.2020 16:14 Ответить
Он не доктор а боксер, а вам нужно лекарство принять, вы забыли его на тумбочке.
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12.06.2020 17:46 Ответить
Болван, не нужно и поздно переобуваться. Ты тормоз, поздравляю.
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14.06.2020 14:26 Ответить
Ну да, це до виборів... Прикмета така.
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12.06.2020 16:03 Ответить
Ту часть здания, которая "залезла" на дорогу, демонтируют.
А то что основная часть здания впритык к дороге - это как? Нормально разве?
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12.06.2020 16:08 Ответить
Кличко из города делает курятник...
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12.06.2020 16:10 Ответить
Не только впритык. Оно на дороге стоит все. По крайней мере тротуар заняли, а дорогу сузили.
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12.06.2020 16:17 Ответить
Всего кусок разбирают? Взять застроить самую большую развязку, где и так не пропихнуться. Там все здание нужно разбирать, или вы не видите что оно все построено на дороге где и так пробки, А еще добавится дебилов которые в ето ТРЦ наедет и будут парковаться где попало.
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12.06.2020 16:13 Ответить
ВСЕ МАЛО! ЩЕб хочь трошечки!
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12.06.2020 16:21 Ответить
Да видео - бурение технологических отверстия в железобетонном перекрытии, а не "демонтаж". Демонтаж производится абсолютно другим оборудованием.
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12.06.2020 16:29 Ответить
"Работники ДЭУ Святошинского района выявили нарушение границ строительства".
Наверное, привлекли разведку, и внедрение шпионов. Иначе..., никак не обнаружишь.....
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12.06.2020 16:22 Ответить
емае там перднуть негде на этой развязке, сраная одноколейка вдоль базара что бы выехать со скоростного в софиевскую борщаговку или развернуться в сторону вднх. а эти ********* там прилепили ТРЦ вместо нормальной развязки
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12.06.2020 16:30 Ответить
Каждое утро и вечер на етой развязке стоит двухкилометровая очередь машин. И ето они еще ТРЦ не запустили. А что будет когда в ТРЦ приедет куча посетителей на своих машинах и пешеходы начнут лазить через дорогу толпами? Там пздц. будет полнейший. Возможно казнокрады к етому пиз***цу и ведут чтобы начать выбивать деньги и землю на новую развязку вокруг етой развязки
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12.06.2020 18:53 Ответить
Это так сделали перед выборами мэра, педалик надеется что еще раз будет мэром. На Героев Днепра с множественными нарушениями но так и оставили на самой развязке тц.
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12.06.2020 16:31 Ответить
это как надо презирать свой город и своих горожан, что бы так с троить. по большому счету снести все нах за счет застройщика, а хозяина стройки на зону лет на 10. глядишь у мразей с большими бабками прыти то поубавится. ))))
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12.06.2020 16:31 Ответить
И если под этим трц трамвай сойдет с рельс, а это будет, как его будут после ставить на рельсы, там ему и смерть.
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12.06.2020 16:32 Ответить
та можеть интереснее -трамваи имеют обыкновение загораться - сгорит и трамвай и торговый центр и люди будут в плену - это конечно трэш такое построить!
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12.06.2020 17:19 Ответить
Интересно было бы карты красных линий глянуть . . .
Ведь залезть на дорогу - это уже совсем брутал, поэтому и реакция пошла. Но ведь и вплотную к дороге-то, скорее всего, нельзя. Есть понятия "обочина", "тротуар", которые тоже не подлежат ни передаче в собственность / пользование, ни застройке. Для этого есть на план-схеме красные линии застройки (линии, за которые нельзя заходить при строительстве и проектировании). Часто участок частный, а использовать его на 100% нельзя, потому что красная линия не по границе участка проходит, а в глубине - потому что от дороги, от коммуникации и т.п. надо отступать.

Было бы интересно глянуть. Потому что, я думаю, архитектурные власти не могли не знать, что происходит - пошёл крик по Интернету, вынуждены были отреагировать. Но отреагировали скромно, там, где даже ежу понятно уже. А там, где надо схемы смотреть и сдвигать застройщика ещё дальше (а это дикие расходы на перепроектирование, пересогласование + демонтаж / монтаж) - скромно умолчали. Потом общественное внимание переключится на что-то другое и всё будет хорошо у застройщика.
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12.06.2020 16:42 Ответить
Можно было построить там туннель в сквозь здание, как в Нью-Йорке.
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12.06.2020 16:53 Ответить
Когда очередь дойдет до пр Маяковского??
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12.06.2020 17:01 Ответить
Гениальная афера: OBOZREVATEL выяснил, кто стоит за строительством нового ТЦ на проезжей части в Киеве

Конечным бенефициаром является Яков Басс - отец Дениса Басса, экс-замглавы Киевской горгосадминистрации.
В 2012 году соратник одиозного Леонида Черновецкого решил перебраться в Россию. Он несколько лет прожил в Москве и руководил российской компанией "Интурист". В начале 2018 года стало известно о возвращении Дениса Басса в Киев. Бывший чиновник всерьез решил сосредоточиться на девелоперском бизнесе.БОЛЬШЕ ТУТ: https://www.obozrevatel.com/kiyany/complaint/v-kieve-stroyat-ogromnyij-trts-pryamo-na-proezzhej-chasti-kto-za-etim-stoit.htm
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12.06.2020 17:09 Ответить
Мабудь не домовились один з одним...
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12.06.2020 17:31 Ответить
Скоро улиц не останется ходить людям.
Будешь заходить в торговый центр на Березняках а выходить где нибудь на Оболоне...
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12.06.2020 17:31 Ответить
Очень креативная избирательная кампания...
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12.06.2020 17:34 Ответить
Так он всё равно очень близко к дороге.
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12.06.2020 17:34 Ответить
Тю,а где же наши претенциозно-бурлескские киевляне будут отовариваться моднявыми шмотками,им нужно больше и больше торговых площадей.
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12.06.2020 17:42 Ответить
Точно ТРЦ демонтують, а не дорогу?)
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12.06.2020 18:00 Ответить
Сомалі через мацкваротих впопуасів акакозадніц
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12.06.2020 18:03 Ответить
жлобство жлобов не имеет границ
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12.06.2020 19:19 Ответить
А що там із зайвим поверхом,що прокурор Кулик собі надбудував?
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12.06.2020 23:12 Ответить
Что за праздник лицемерия? Или Кличко не знает, что происходит на строительном рынке Киева? Этот чувак просто денег получил, чтобы закрыть на беззаконие глаза. Так в это же время в ещё десятке мест такое происходит, только пока не предано огласке. Чему радуетесь? Радуйтесь, когда следствие размотает все его тёмные делишки и обеспечит отдых надолго в коммунальной комнате на госхарчах.
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15.06.2020 17:51 Ответить
 
 