Расположенную на дороге в Киеве часть ТРЦ начали демонтировать. ВИДЕО+ФОТОрепортаж
Столичные власти заставили собственника демонтировать часть торгово-развлекательного центра, незаконно возведенную прямо на дороге.
Об этом заявил на брифинге киевский городской глава Виталий Кличко, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу КГГА.
"Заказчик строительства не получал и не мог получить согласование строить на дороге. К тому же, специалистов "Киевавтодора" сначала не допустили на объект для осмотра и оценки нанесенного городу ущерба, и застройщик сначала отказывался убрать конструкцию", - сказал Кличко.
По его словам, в конце концов город заставил застройщика за собственный счет убрать с дороги "произведение строительного, так называемого, креатива".
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"Вчера под вечер застройщик начал работы по демонтажу конструкции с проезжей части и также восстановит там всю инфраструктуру, которая была там повреждена", - отметил Кличко.
По словам мэра, проверяющую комиссию направили на место строительства, как только стало известно, что ТРЦ строят прямо на дороге.
"Работники ДЭУ Святошинского района выявили нарушение границ строительства. Поэтому руководство коммунальной корпорации "Киевавтодор" обратилось к Государственной архитектурно-строительной инспекции Украины, прокуратуре столицы и полиции относительно реагирования на правонарушения", - сказал Кличко.
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Он отметил, что комиссия установила, что в результате действий застройщика нарушены границы строительства и повреждена проезжая часть, а в дорожное покрытие встроена монолитная железобетонная опора.
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Он у него и был с детства, читайте биографию.
А то что основная часть здания впритык к дороге - это как? Нормально разве?
Наверное, привлекли разведку, и внедрение шпионов. Иначе..., никак не обнаружишь.....
Ведь залезть на дорогу - это уже совсем брутал, поэтому и реакция пошла. Но ведь и вплотную к дороге-то, скорее всего, нельзя. Есть понятия "обочина", "тротуар", которые тоже не подлежат ни передаче в собственность / пользование, ни застройке. Для этого есть на план-схеме красные линии застройки (линии, за которые нельзя заходить при строительстве и проектировании). Часто участок частный, а использовать его на 100% нельзя, потому что красная линия не по границе участка проходит, а в глубине - потому что от дороги, от коммуникации и т.п. надо отступать.
Было бы интересно глянуть. Потому что, я думаю, архитектурные власти не могли не знать, что происходит - пошёл крик по Интернету, вынуждены были отреагировать. Но отреагировали скромно, там, где даже ежу понятно уже. А там, где надо схемы смотреть и сдвигать застройщика ещё дальше (а это дикие расходы на перепроектирование, пересогласование + демонтаж / монтаж) - скромно умолчали. Потом общественное внимание переключится на что-то другое и всё будет хорошо у застройщика.
Конечным бенефициаром является Яков Басс - отец Дениса Басса, экс-замглавы Киевской горгосадминистрации.
В 2012 году соратник одиозного Леонида Черновецкого решил перебраться в Россию. Он несколько лет прожил в Москве и руководил российской компанией "Интурист". В начале 2018 года стало известно о возвращении Дениса Басса в Киев. Бывший чиновник всерьез решил сосредоточиться на девелоперском бизнесе.БОЛЬШЕ ТУТ: https://www.obozrevatel.com/kiyany/complaint/v-kieve-stroyat-ogromnyij-trts-pryamo-na-proezzhej-chasti-kto-za-etim-stoit.htm
Будешь заходить в торговый центр на Березняках а выходить где нибудь на Оболоне...