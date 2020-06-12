Расположенную на дороге в Киеве часть ТРЦ начали демонтировать. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Столичные власти заставили собственника демонтировать часть торгово-развлекательного центра, незаконно возведенную прямо на дороге.

Об этом заявил на брифинге киевский городской глава Виталий Кличко, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу КГГА.

"Заказчик строительства не получал и не мог получить согласование строить на дороге. К тому же, специалистов "Киевавтодора" сначала не допустили на объект для осмотра и оценки нанесенного городу ущерба, и застройщик сначала отказывался убрать конструкцию", - сказал Кличко.

По его словам, в конце концов город заставил застройщика за собственный счет убрать с дороги "произведение строительного, так называемого, креатива".

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"Вчера под вечер застройщик начал работы по демонтажу конструкции с проезжей части и также восстановит там всю инфраструктуру, которая была там повреждена", - отметил Кличко.

По словам мэра, проверяющую комиссию направили на место строительства, как только стало известно, что ТРЦ строят прямо на дороге.

"Работники ДЭУ Святошинского района выявили нарушение границ строительства. Поэтому руководство коммунальной корпорации "Киевавтодор" обратилось к Государственной архитектурно-строительной инспекции Украины, прокуратуре столицы и полиции относительно реагирования на правонарушения", - сказал Кличко.

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Он отметил, что комиссия установила, что в результате действий застройщика нарушены границы строительства и повреждена проезжая часть, а в дорожное покрытие встроена ​​монолитная железобетонная опора.















