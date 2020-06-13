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Тимошенко про меморандум с МВФ: Все что делал Порошенко, сейчас продолжает делать Зеленский. ВИДЕО

Меморандум с Международным валютным фондом является унижением Украины и ведет к утрате суверенитета.

Об этом в эфире программы "Свобода слова Савика Шустера" заявила лидер партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко, информирует Цензор.НЕТ.

"До того, как были приняты все условия и МВФ выдал Украине первый транш, до этого ни Украина, ни Верховная Рада не знали про содержание меморандума с Международным валютным фондом. В этом меморандуме предусмотрено все, что называется утратой украинского суверенитета.

Тут вместо того, чтобы вернуть правительству право управлять объектами государственной собственности, государственными монополиями, усиливаются наблюдательные советы, где у нас 80-90% составляют иностранцы. Вместо того, чтобы закрыть коррупцию на таможне, в налоговой, закрыть теневую сферу, мы распродаем Украину. Этот меморандум является унижением Украины, потому что к Украине тут относятся, как к стране третьего мира с которой не советуются и ничего не обсуждают, а по сути, вводят внешнее управление во все сферы нашей жизни", - сказала Тимошенко.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Тимошенко предлагает провести аудит коррупционных сделок в "Укрзализныце", "Нафтогазе" и "Укрпочте"

По мнению политика президент Зеленский продолжает политику президента Порошенко, и документ подписанный с МВФ это подтверждает

"О чем говорит этот меморандум с МВФ? Все что делал Порошенко 5 лет (ужасная медреформа, ужасная образовательная реформа), все это продолжается. Замены реально власти в Украине не произошло. То что делал Порошенко, сейчас продолжает делать новый президент, мы это видим сегодня в меморандуме. Стратегия предложенная в меморандуме МВФ прямо противоречит тому, что декларировал новый президент когда шел на выборы. А сейчас стратегия, действия и даже кадровая политика продолжается так, как это было предыдущие пять лет", - подчеркнула лидер "Батькивщины".

Также читайте: Зеленский предал народ и посягнул на конституционный строй, - Тимошенко о подписании президентом закона о рынке земли

Автор: 

МВФ (3335) Тимошенко Юлия (24590)


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Топ комментарии
+87
...заявила тітонька,що напозичалась в МВФ найбільше серед всіх прем'єрів...
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13.06.2020 10:15
+45
была бы она сейчас президентом ставила бы очередной транш себе в заслугу
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13.06.2020 10:20
+43
Тимошенко про меморандум с МВФ: Все что делал Порошенко, сейчас продолжает делать Зеленский - Цензор.НЕТ 7712
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13.06.2020 10:14
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Таки Юлька має популярність на Цензорі. Наклепали вже 4 сторінки коментарів.
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13.06.2020 18:44 Ответить
Спискок ,,своих,, жулькоботов тоже пополняешь,для награждения?
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13.06.2020 20:04 Ответить
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13.06.2020 20:08 Ответить
ор о внешнем управлении - любимая мантра ватноголового рассеянскага стада и части их ЗеБильных коллег в Украине, рашистские пропаГандоны очень стараются влить этот бред в девственные незамутненные мозги ватного и ЗеБильного стада.

теперь в этот нестройный хор включилась и баба жЮлька)

Нетрудно догадаться, что вся эта антиукраинская публика предпочла бы внешнее управление Украиной из кацапо-ордынскага кремля, что впрочем уже происходит при шмаркле и всей его квартальной шобле, в которой не только дерьмак и сам вислюк, но много кто ещё давние рашистские консервы.

И вот прорезался громкий глас совсем уж старой и давно вздувшейся кремлевской консервы бабы жЮли.))
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13.06.2020 18:50 Ответить
Як би ж то. На жаль, зеленські калічать Україну.
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13.06.2020 19:55 Ответить
Читая посты поклонников юли понимаю,что они еще слабоумнее поклонников голобородько. Именно поэтому бенины политтехнологи смогли использовать его яйца из корзины юли по полной программе.
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13.06.2020 20:00 Ответить
всё, что делал Кучма, продолжал делать Ющенко, все , что делал Ющенко, продолжала делать Жуля, все, что делала Жуля, продолжал делать Янукович, всё, что делал Янукович продолжал делать Порошенко и Зеля. так точнее..
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13.06.2020 20:59 Ответить
Когда это Юля была президентом?
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13.06.2020 22:38 Ответить
У Пороха як політика мінуси є але вони не критичні.
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13.06.2020 22:59 Ответить
Так она ,Тимошенко, сейчас не у власти, воровать деньги у МВФ не может....Ей остается только осуждать тех,у власти, кто это делает..
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13.06.2020 23:33 Ответить
Та ти шо? довго думало, щоб висрати такий "перл"?
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14.06.2020 00:03 Ответить
А ти шо думало? У человека который пишет "шо" явно проблемы с головой..
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14.06.2020 00:05 Ответить
То й добре, що я "человек", а ти злодійська ботяра, безмозглий серун в інтернеті, вас треба винищувати, як гнид, ви вже задовбали всіх, тупі виродки.
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14.06.2020 00:51 Ответить
Поцілуй цю сем.....тську мразоту в вареник з вишнею. Тимошенко мразь, місце тільки в буцегарні. А краще сучку комсомольську відразу на перегній, разом з бенею, тигипком та всіма дніпровськими пейсатими активістами Мразь топить до останнього,не зупиняється. Певно в іудейській труні є кармани. .
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14.06.2020 10:52 Ответить
А еще если он гАласует за Тимошенку -- считай все пропало..розуму ни на гриш...
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14.06.2020 00:07 Ответить
Вечная оппозиционерка часто говорит правильные вещи .но её брехливый имидж только убивает верное содержание. Какое же она ТРЕПЛО !??https://censor.net/comments/locate/3201781/019214e3-cc23-722a-9ef8-25942c567daeОтветить
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14.06.2020 13:02 Ответить
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