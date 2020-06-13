Тимошенко про меморандум с МВФ: Все что делал Порошенко, сейчас продолжает делать Зеленский. ВИДЕО

Меморандум с Международным валютным фондом является унижением Украины и ведет к утрате суверенитета.

Об этом в эфире программы "Свобода слова Савика Шустера" заявила лидер партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко, информирует Цензор.НЕТ.

"До того, как были приняты все условия и МВФ выдал Украине первый транш, до этого ни Украина, ни Верховная Рада не знали про содержание меморандума с Международным валютным фондом. В этом меморандуме предусмотрено все, что называется утратой украинского суверенитета.

Тут вместо того, чтобы вернуть правительству право управлять объектами государственной собственности, государственными монополиями, усиливаются наблюдательные советы, где у нас 80-90% составляют иностранцы. Вместо того, чтобы закрыть коррупцию на таможне, в налоговой, закрыть теневую сферу, мы распродаем Украину. Этот меморандум является унижением Украины, потому что к Украине тут относятся, как к стране третьего мира с которой не советуются и ничего не обсуждают, а по сути, вводят внешнее управление во все сферы нашей жизни", - сказала Тимошенко.

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По мнению политика президент Зеленский продолжает политику президента Порошенко, и документ подписанный с МВФ это подтверждает

"О чем говорит этот меморандум с МВФ? Все что делал Порошенко 5 лет (ужасная медреформа, ужасная образовательная реформа), все это продолжается. Замены реально власти в Украине не произошло. То что делал Порошенко, сейчас продолжает делать новый президент, мы это видим сегодня в меморандуме. Стратегия предложенная в меморандуме МВФ прямо противоречит тому, что декларировал новый президент когда шел на выборы. А сейчас стратегия, действия и даже кадровая политика продолжается так, как это было предыдущие пять лет", - подчеркнула лидер "Батькивщины".

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