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Экс-премьеры Тимошенко и Гончарук поспорили о пользе сотрудничества с МВФ: "Вы манипулятор, а вы ставленник внешних финансовых спекулянтов". ВИДЕО

Лидер партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко вступила в спор с экс-премьер-министром Алексеем Гончаруком о пользе для Украины сотрудничества с МВФ.

Спор произошел в эфире программы "Свобода слова Савика Шустера", информирует Цензор.НЕТ.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Зеленский о выделении транша МВФ: "Это наша большая победа"

Автор: 

Гончарук Алексей (842) МВФ (3334) Тимошенко Юлия (24590)


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Топ комментарии
+48
Бабуся Жюля очень хотела дефолта..бо тогда папе Бене можно было б вообще всю Украину на халяву скупить, а ЗЕбилов уже официально в крепостные постричь..
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13.06.2020 00:23
+48
Вы представляете во что превратилось шоу Шустера если там самым адекватным оказывается Гончарук???
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13.06.2020 00:26
+45
Тимошенко и Гончарук поспорили о пользе сотрудничества с МВФ: "Вы манипулятор, а вы ставленник внешних финансовых спекулянтов" - Цензор.НЕТ 353
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13.06.2020 00:23
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Страница 3 из 3
То в тебя признаки беременности. Ребенок от ***** подав признаки жизни. Немедленно к пластику формировать пихву - не будешь же ты продукт через анус извергать!
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13.06.2020 10:00 Ответить
Козломордый специалист по пихвам, так когда Порошенко стал "диаконом Московского Патриархата"?
Экс-премьеры Тимошенко и Гончарук поспорили о пользе сотрудничества с МВФ: "Вы манипулятор, а вы ставленник внешних финансовых спекулянтов" - Цензор.НЕТ 6804
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13.06.2020 10:09 Ответить
Зайвохромосомний, що чебурнет зробив Гугл платним?
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13.06.2020 10:20 Ответить
Читаючи тебе, одразу видно, що у тебе таки чебурнет платний.
Щоб стати "диаконом" потрібно пройти обряд висвячування, а не просити благословіння у священика надіти стихар. Зайвохромосомний, ти відстав від життя, майже, на 11-ть років:
Експрем'єри Тимошенко і Гончарук посперечалися про користь співпраці з МВФ: "Ви маніпулятор, а ви ставленик зовнішніх фінансових спекулянтів" - Цензор.НЕТ 3705

https://censor.net/comments/locate/93228/0192183a-4bd5-726f-82ee-5e909d09ebd5
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13.06.2020 10:38 Ответить
Видач, але у вашомі лайні я не збираюся копирсатися.

Усі претензії до "першоджерела":
https://censor.net/photo_news/93228/poroshenko_stal_diakonom_moskovskogo_patriarhata_i_prinyal_uchastie_v_krestnom_hode_fotoreportaj
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13.06.2020 11:37 Ответить
https://censor.net/user/467511 - "Видач, але у вашомі лайні я не збираюся копирсатися."
По-перше; Не вибачаю, тому що ти, фахівець по "пихвам" з заповідника вати - збрехав.

По-друге; Лайно - це ти, тому що "....Московського патріархату...." з великої літери.


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13.06.2020 12:02 Ответить
Ще раз, для тех, кто на бронепоезде: все претензии к

https://censor.net/photo_news/93228/poroshenko_stal_diakonom_moskovskogo_patriarhata_i_prinyal_uchastie_v_krestnom_hode_fotoreportaj
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13.06.2020 12:33 Ответить
Очередной пердёж в лужу специалиста по "пихвам", а теперь ещё и "бронепоездам". Наступайте на грабли и дальше, можете ещё попрыгать на них.
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13.06.2020 12:44 Ответить


Прохожий подходит к милиционеру и говорит: "Хотите, я вам политический анекдот расскажу?"
Милиционер: "Но я же милиционер!"
Прохожий: "Ничего страшного - я вам два раза повторю!"

Ще раз: претензии к
https://censor.net/photo_news/93228/poroshenko_stal_diakonom_moskovskogo_patriarhata_i_prinyal_uchastie_v_krestnom_hode_fotoreportaj
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13.06.2020 13:03 Ответить
"Особливо розумному" і "особливо обдарованому" => Інтелект визначається якістю того, що ти робив раніше та робиш зараз. Огидно мати справу з інтелектуалами, у яких розуму не вистачає навіть на те, щоб не виставляти на показ його якість. Адже це був ваш допис, або вже ні? Чи це Цензор в усьому винен, або знову Порошенко?
Експрем'єри Тимошенко і Гончарук посперечалися про користь співпраці з МВФ: "Ви маніпулятор, а ви ставленик зовнішніх фінансових спекулянтів" - Цензор.НЕТ 510
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13.06.2020 13:29 Ответить
Ну, Тимошенко в своем репертуаре, как и, в принципе, все манипуляторы. Когда говорят правду, то надо начать говорить одновременно, чтобы слушатель не слышал говорящего, не смог разобрать, переключил внимание на перебивающего, по сути, чтобы не услышал правды.
Примитивно, но на многих работает.
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13.06.2020 09:34 Ответить
Ви послухайте сюжет на 5 хв. раніше. Юлю розігріли відвертим ієзуїтським лицемірством, Юля почала емоційно рубати правду-матку, а потім Шустер підключив чергового маніпулятора Гончарука. На відіо Гончарук з зеленою шоблою відверто роблять групове знущання над Юлею, яка фактично одна б'ється за українську Незалежність .
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13.06.2020 10:17 Ответить
Юлька і правда поняття несумісні!
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13.06.2020 21:02 Ответить
Совсем баба Юля хрень блеет..
Смотреть гадко.
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13.06.2020 09:52 Ответить
Може, повісишся, нахрен ти живеш, ущербне?
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13.06.2020 10:16 Ответить
Навіть коли його Пєця з своїх тролів викине, то і тоді воно не удавиться. Мародерити піде, як зараз негри в Америці
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13.06.2020 10:20 Ответить
Я, Валера, в отличие от тебя в понедельник утром был на Майдане по её призыву. В 2004. И Юля-Юля скандировал.
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13.06.2020 11:22 Ответить
І що ж Юля пана так розчарувала? Що не втікла за кордон, коли Янек прямим текстом їй натякав що посадить? Хто Іуда насправді?
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13.06.2020 13:01 Ответить
Видишь ли, меня интересует не обложка книги, а её содержание. С тер как после тюрьмы в поисках своего места в политике она сменила своего ПРидеолога и сосредоточилась на электоральной нише Симоненка - Мороза - Виниченко, нечто вроде национал-социализма.
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13.06.2020 13:21 Ответить
Офігєть у продажного порохобота каша в голові... Який в дупу "націонал-соціалізм"??? В країні діра в бюджеті в 300 мільярдів!!! Зєля всю пшеницю з держрезерву вкрав, скоро жерти не буде чого!!! Націоналал-социалізм...
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13.06.2020 18:44 Ответить
При чём тут Зеля и пшеница к электоральной нише Юли?
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13.06.2020 19:20 Ответить
*Смешались люди, кони...* при чім порохобот, до дірки в бюджеті?, ти із мозгами дружиш, чи навіть незнайомі!
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13.06.2020 21:05 Ответить
Дык известно к чему это--ванька за зебила топил и голосовал,по призыву ваны,но виноваты,что в стране жопа,не его выбор,не его патронесса,которая топила против Порошенко и до сих пор не может определиться красивая вана или умная,а какие то ,,парахаботы,,которые за зеленского не голосовали. С логикой у косасосцев еще хуже,чем у зебуинов. А напишет оно сейчас традиционную тупую отмазку,про,,прадажных ,,порохоботов,хотя сам как последняя лядь за последний год меняет хазяев и свои убеждения на 180 градусов как перчатки. Он совершенно необучаемый олигофрен. И таких в Украине больше чем много.
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13.06.2020 22:22 Ответить
Вона бескультурна - бесцеремонно перебивает оппонента, свобода слова это не БАЗАР, где "правый" тот, кто громче перекричит!

Что касается существа вопроса, то здесь не так все просто. Это вообще не отдельный вопрос (сам по себе), он не может рассматриваться без экономической стратегии в целом.

Какая стратегия (экономический курс) будет выбрана, то и рншает нужность или бесполезность сотрудничества с МВФ.

У меня сложилось стойкое впечатление, что экономическая "стратегия" Украины за последние 15-20 лет это просирать, проедать и разворовывать кредиты неизбежно ведя страну к полной неплатежеспособности!
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13.06.2020 10:22 Ответить
это просирать, проедать и разворовывать кредиты
Почему только кредиты? всё что удается.
неизбежно ведя страну к полной неплатежеспособности!
Никуда не вели, просто пилили, а неплатежеспособность как-то сама образовалась. Для сбалансирования нужны усилия, а в разнос - само получается.
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13.06.2020 16:24 Ответить
Баба йуля хоче красти, як раньше, а не виходить.
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13.06.2020 10:57 Ответить
іч як порошкообразні з зеленими перевозбудились про одному згадуванні про Ю , обкакались ваші вожді , от і близуйте їх від шоколадно зеленої жижі тільки не захлебніться , а то скучно без вас на цензорі буде
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13.06.2020 10:59 Ответить
Тупа хабалка.
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13.06.2020 11:02 Ответить
УЖАС,во что превратилась Тимошенко.А я еще когда то за нее голосовал.
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13.06.2020 11:20 Ответить
Не потрібно на людину щось придумувати, варто тільки проаналізувати її дії і все стане на свої місця. Що можна поставити у позитьив пангі Юлі? Я нічого не можду поставити їй в позитив. Коли вона премєром і ніби росла економіка, то це не її заслуга, а великі кредити із-за кордону.Контракт, який вона підписала по газу з допомогою своєї команди був зашморгом для України. Ми годували російську армію і переозброїли її, в той час витягнули із бюджету і кишень українців все до копійочки. Всі ті гроші, що дали далти європейці, опинилися в росії. Для України газ був самим дорогим і не потрібно там Ваньку Сулімі умнічати. НАТО не підписала, Грузію під час агресії не підтримала. Ніби була з Ющенко під час помаранчевої революціїї, аде за його спиною готувала "ширку" з Януковичем. Ніби була за нарід під час революції Гідності, але не бажала, щоб хоч один танк виїхав за частину і бистренько перейшла в концтабор Бені, а не за нарід. Вона чекає свого призначення прем*єром і це станенься. Все йде своїм "чередом". Зараз попрацює Шмигаль і під очінь буде його відставка і щоб все залишити на своїх місцях - поставлять Юлю. А сама пані Юля мріє тільки за себе, до наріда їй немає справи і особливо до України.
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13.06.2020 12:25 Ответить
.......Що можна поставити у позитьив пангі Юлі? Я нічого не можду поставити їй в позитив....



То вы недавно в Украине, тому ничего и не знаете...

- была проведена реприватизация крупнейшего металлургического комбината Украины «https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D0%B8%D0%B2%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B6%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BB%D1%8C Криворожстали » (приватизация была проведена в 2004 году, без конкурса, компаниями https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%85%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B2,_%D0%A0%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D1%82_%D0%9B%D0%B5%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87 Ахметова и https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B8%D0%BD%D1%87%D1%83%D0%BA,_%D0%92%D0%B8%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80_%D0%9C%D0%B8%D1%85%D0%B0%D0%B9%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87 Пинчука ) - в октябре 2005, на открытом конкурсе, это предприятие было перепродано в шесть раз дороже, разница между приватизациями Криворожстали 2004-о и 2005-о годов составила 4 млрд долларов

- не допустила принятия законов, направленных на приватизацию крупным капиталом сельскохозяйственных земель Украины. Тимошенко выступила против продажи сельскохозяйственных земель Украины как отечественным олигархам, так и иностранным, тем самым стремясь способствовать развитию среднего и малого бизнеса;
- украинское государство возобновило контроль над киевским «https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%80%D1%81%D0%B5%D0%BD%D0%B0%D0%BB_(%D0%B7%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B4,_%D0%9A%D0%B8%D0%B5%D0%B2) Арсеналом », харьковским «https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%83%D1%80%D0%B1%D0%BE%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%BC Турбоатомом » (монополист по производству турбин для https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%82%D0%BE%D0%BC%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D1%8D%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%86%D0%B8%D0%B8 атомных электростанций ) и рядом других. Тимошенко не допустила приватизации таких стратегических предприятий как https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BA%D1%80%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D0%BE%D0%BC Укртелеком , «https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B4%D0%B5%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B9_%D0%B7%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B4 Одесский припортовый завод »

- в разгар мирового экономического кризиса удалось не допустить https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D1%84%D0%BE%D0%BB%D1%82 дефолта страны, о неизбежности которого заявлял Президент Ющенко

- антикризисная поддержка https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%BC%D1%8B%D1%88%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C горно -металлургического комплекса, https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B3%D1%80%D0%BE%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%BC%D1%8B%D1%88%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81 аграрного сектора , https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%BC%D1%8B%D1%88%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B8%D0%BD%D1%8B химической промышленности , https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%BE строительства

- недопущения спада производства в АПК
- возрождение высокотехнологичных и наукоёмких https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B8%D0%B7%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE производств , в частности, космического и https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B2%D0%B8%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%BC%D1%8B%D1%88%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C авиастроения , обновления https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%B9%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B8%D0%B7%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE серийного производства самолётов марки Ан
- своевременная выплата https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D1%82%D0%B0 зарплаты https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%8E%D0%B4%D0%B6%D0%B5%D1%82%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D1%83%D1%87%D1%80%D0%B5%D0%B6%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5 бюджетникам , https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%B8%D1%8F пенсий и https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D0%B8%D0%BF%D0%B5%D0%BD%D0%B4%D0%B8%D1%8F стипендий в кризисный период, доплаты https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D1%87%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C учителям , https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%80%D0%B0%D1%87 врачам и https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B8%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BE%D1%82%D0%B5%D0%BA%D0%B0%D1%80%D1%8C библиотекарям
- возврат средств https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D0%BF%D0%BE%D0%B7%D0%B8%D1%82 вкладчикам проблемных https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D0%B8_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B8%D0%BD%D1%8B банков
- стабильные https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%84 тарифы на https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B3%D0%B0%D0%B7 природный газ и на электрическую энергию для https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%81%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B8%D0%BD%D1%8B населения
- получение Украиной 16 мая 2008 года полноправного членства во https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%81%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F Всемирной торговой организации
- начало https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%80%D1%8B переговоров об https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D0%B3%D0%BB%D0%B0%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%BE%D0%B1_%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%BE%D1%86%D0%B8%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8_%D0%BC%D0%B5%D0%B6%D0%B4%D1%83_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%B9_%D0%B8_%D0%95%D0%A1 ассоциации и зоне свободной торговли с ЕС , разработка путеводителя
- возвращение под государственный контроль https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B5%D1%84%D1%82%D0%B5%D0%B3%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B5_%D0%BC%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B6%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5 нефтегазовых месторождений на https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AE%D0%B6%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BD%D0%B5%D1%84%D1%82%D0%B5%D0%B3%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D1%81%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%80%D0%B5%D0%B3%D0%B8%D0%BE%D0%BD_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B8%D0%BD%D1%8B шельфе Чёрного моря , которые в 2007 году https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B5_%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE_%D0%AF%D0%BD%D1%83%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87%D0%B0 правительство Януковича передало компаниям Ахметова и Фирташа
- основание института Правительственного уполномоченного по вопросам антикорупционной политики, принятие пакета антикоррупционных законов и https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%B4%D0%B7%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B0%D0%BA%D1%82 нормативных актов правительства
- увеличение помощи при рождении ребёнка
- бесплатное выделение около 6 тыс. https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B8%D1%80%D0%B0 квартир очередникам
- выплата компенсаций вкладов в Сбербанке СССР более 6 миллионам граждан
- бесплатное оформление гражданам государственного акта собственности на земельные участки
- введение https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BD%D0%B5%D1%88%D0%BD%D0%B5%D0%B5_%D0%BD%D0%B5%D0%B7%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%81%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D0%B5_%D0%BE%D1%86%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5 внешнего независимого оценивания знаний для поступления в https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%8B%D1%81%D1%88%D0%B5%D0%B5_%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%B1%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%B7%D0%B0%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5 высших учебных заведений
- введение круглосуточной https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D1%81%D0%BD%D0%B0%D0%B1%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5 подачи воды во https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D1%8C%D0%B2%D0%BE%D0%B2 Львове , где была осуществлена масштабная реконструкция систем горячего и холодного водоснабжения
- закрытие игорного бизнеса
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13.06.2020 12:52 Ответить
Воно продажне і працює від кількості символів в пості, а не від кількості постів. Тариф такий у нього. Я йому вже на всі ці питання докладно пояснював, а воно знов за рибу гроші
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13.06.2020 13:04 Ответить
Ваня я рідко щось коментую, а от ти російський бот на українській мові підриваєш авторитет любого українського політика на користь расєшкі. І не потрібно чужі заслуги брати собі. Юля немає ніякого відношення до "Криворожсталі", хіба тільки те, що в той час працювала в уряді і все. А що стосується землі, то якраз це вред, а не користь. Бо земля давно розпродана і без закону, а частина просто використовується без податків такими патріотами, як наприклад Медведчук. Така собюі фірмочка "Сварог" не чули?
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13.06.2020 13:59 Ответить
........Юля немає ніякого відношення до "Криворожсталі", хіба тільки те, що в той час працювала в уряді .......

А хто має? А кем "працювала" "у уряді" ?
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13.06.2020 14:12 Ответить
Там написано,що в той часи коли нормальні люди повертали "Криворіжсталь", яку приватизували за клопійки, пані Юля працювала в кабміні. Але перепродажею займалися інші люди, про яких Ви не написали.А самий великий вред пані Юля принесла Україні контрактом на газ, де ми переплатили десятки мільярдів доларів параші, і передача Бені держпідприємств, які він викачує до цієї секунди. І зараз пані Юля йде в одній упряжці з Беніком.
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13.06.2020 15:43 Ответить
Продажний ти Іване, бо твої спонсори ті, кому Тимошенко повідбивала загребущі руки. Від тебе смердить шоколадом.
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14.06.2020 01:00 Ответить
Плюс ко всему подняла пенсии и минимальную зарплату выше прожиточного минимума.
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14.06.2020 01:22 Ответить
А Універсал з Яником теж Юля підписувала ,а хто агітував в 2010 році перед другим туром голосувати проти всіх ,внаслідок чого Яник став президентом - Ющенко ,а хто за часів Яника був міністром економіки- Порошенко ,так що краще помовч, порохоботе.
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13.06.2020 17:34 Ответить
В 2005 году, если не ошибаюсь, Йуля приезжала в Луганскую область и на встрече в Краснодоне с избирателями, на вопрос, о контрабанде ГСМ из эрефии, выдала наступне -"позволяет государство зарабатывать -зарабатывайте, никто прикрывать этот бизнес не будет))". Новость моментально облетела тогда все приграничные районы с эрефией.
Что-бы просто понимали, кто такая эта аферистка...
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13.06.2020 13:44 Ответить
Так,точно! ..Аферистка и авантюристка от политики с двадцатичетырехлетнем стажем..,"Птенчик"гнезда Лазаренко..
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13.06.2020 16:11 Ответить
так на этом ГСМ она и сколотила себе миллиарды.
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13.06.2020 21:33 Ответить
Мы увидели воочию ,что Гончарук умеет кататься на самокате(и только) и абсолютный профан в экономике(сам о себе)--что и подтверждено результатом его деятельности на посту пр.министра. И вдруг опять на экранах шоу: МВФ отобрало самокат--не умеет им пользоваться---прокатил свой рейтинг, "вбили" экономическую терминологию(науку учить уже поздно) и заменили встроенный программный "Чип", заставив отрабатывать данные авансом деньги. Но Юля быстро вскрыла"крышку самовара" и показала его суть.
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13.06.2020 17:04 Ответить
Тимошенко невоспитанная базарная торговка.
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13.06.2020 21:56 Ответить
Арик, ты как специалист по базарным торговкам может и неплохой, но это твой верхний предел. Прибереги свои эпитеты для твоего контенгента.
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14.06.2020 01:18 Ответить
Рано чи пізно Тимошенко знову стане прем'єр-міністром і чим раніше тим краще, бо кращого не було і на горизонті не видно. А ботики захлинаються піною, бо їхні хазяї знають що буде їм облом.
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14.06.2020 01:40 Ответить
Юлии Владимировне не мешало бы научиться себя вести для начала.
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14.06.2020 02:35 Ответить
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