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Руководству налоговой и таможни поставлена задача увеличить плановые поступления на 10-15%, в случае невыполнения они будут уволены, - министр финансов Марченко. ВИДЕО

В случае невыполнения плана по поступлениям в бюджет руководители налоговой и таможенной службы будут уволены.

Об этом в эфире программы "Свобода слова Савика Шустера" заявил министр финансов Сергей Марченко, информирует Цензор.НЕТ.

"Относительно реакции на выполнение бюджета. Я ответственно заявляю, что план общего фонда государственного бюджета мая выполнен на 100%. Ожидаемый план июня будет также выполнен. И мы ожидаем выполнения бюджета 2020 года.

Руководству налоговой и таможенной служб поставлена задача увеличить плановые поступления на 10-15%. Это их зона ответственности. Если руководители налоговой и таможни не справятся, они будут уволены", - сказал Марченко.

Министр заявил, что часть руководителей региональных налоговых и таможенных служб уже уволена.

Читайте на "Цензор.НЕТ": К сентябрю таможня обновится на 30-40%, - Марченко

"Мы уже провели три коллегии таможенной службы, уволили 50% региональных таможенников. 2/3 налоговой службы также уволены. Мы делаем определенные ротации, определенные изменения", - сообщил глава Минфина. 

Автор: 

госбюджет (1186) Госпогранслужба (6475) Марченко Сергей (299) Государственная таможенная служба (164)


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Топ комментарии
+21
Если такой дэбил есть министр финансов, то это катастрофа где людей .
Объясните этому дэбилу , что налоговая не стягивает налоги , а только смотрит за соблюдение законности оплати налогов гражданами .
Другими словами, есть закон , и граждане платят по закону эти налоги , а налоговая смотрит , что бы не нарушали этот закон .
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13.06.2020 14:53
+18
Что бы корова (бюджет) дала больше молока, "слуги" будут больше доить но меньше кормить.
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13.06.2020 14:50
+16
Руководству налоговой и таможни поставлена задача увеличить плановые поступления на 10-15%, в случае невыполнения они будут уволены, - министр финансов Марченко - Цензор.НЕТ 899
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13.06.2020 14:50
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Правила форума Совет форумчан
а если получится минус 15, а так скорее всего и будет, то что им делать?
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13.06.2020 14:53 Ответить
Того хто поставив керівникам податкової та митниці такі вимоги про збільшення надходжень на 10-15% потрібно відразу звільнити - це ідіот! У нас в тіні до 50% економіки отже в перспективі збільшення надходжень від податкової та митниці мають бути мінімум на 100%. Нагадаю що в Грузії бюджет по доходам збільшився в 17 разів після того як припинились обнали та махінації на митниці! Тому збільшення на 10-15% це не результат, це статистична похибка! Видно що люди які ставлять завдання керівникам митниці і податкової - або непрофесіонали, або злочинці! Взагалі керівникам податкової та митниці потрібно ставити завдання не у збільшенні надходжень а у збільшені якості надання сервісних послуг! Збільшення надходжень мають стати результатом покращення роботи митниці та податкової як державних сервісів. Люди мають більше платити за якісний сервіс, за те що оформлення податків та митних зборів абсолютно прозоре і зрозуміле і податковий інспектор та митний інспектор це чудові люди які все пояснять і допоможуть і не будуть просити або не дай Бог вимагати хабарів! Я коли чую про план по збільшенню надходжень я розумію що це говорять ідіоти, люди які живуть радянським минулим, які не розуміють як працює економіка та бізнес-процеси! Ну не може податкова вимагати з підприємств сплачувати більше! Не може митниця вимагати імпортерів переплачувати за товар! Це злочинна поставновка питання! Збільшення платежів це результат системних зусиль і збільшуватись платежі мають не на 10-15% а в 10-15 разів!
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13.06.2020 15:02 Ответить
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13.06.2020 15:10 Ответить
Трагедія 1932-1933 років в Україні теж починалась з - увелечения сдачи зерна государству . За такі промови треба зразу звільняти , це совкове муму по іншому працювати не вміє і не бажає, більше того - не розуміє
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13.06.2020 17:32 Ответить
Класика:
"...Папа, ти тєпєрь будєш мєньше піть?
Нєт, синок, ти тєпєрь будєш мєньше єсть"
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13.06.2020 19:48 Ответить
Того хто поставив керівникам податкової та митниці такі вимоги про збільшення надходжень на 10-15% потрібно відразу звільнити - це ідіот! У нас в тіні до 50% економіки

Предлагают делиться...
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13.06.2020 20:44 Ответить
Что бы корова (бюджет) дала больше молока, "слуги" будут больше доить но меньше кормить.
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13.06.2020 14:50 Ответить
Руководству налоговой и таможни поставлена задача увеличить плановые поступления на 10-15%, в случае невыполнения они будут уволены, - министр финансов Марченко - Цензор.НЕТ 899
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13.06.2020 14:50 Ответить
Денех нет, все учителям на зарплаты по 4000$ e[jlbn
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13.06.2020 14:52 Ответить
Это уже плановая экономика, как в СССР
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13.06.2020 14:52 Ответить
нет, это медведь посудной лавке.
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13.06.2020 14:56 Ответить
Sie benehmen wie ein Elefant im Porzellanladen.
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13.06.2020 15:26 Ответить
Это уже истерика бандерши публичного дома -- замена кроватей на раскладушки, и начинается новый набор портовых шлюх... а вдруг новые --- больше высосут?? Ну... заработают..))
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13.06.2020 23:48 Ответить
Если такой дэбил есть министр финансов, то это катастрофа где людей .
Объясните этому дэбилу , что налоговая не стягивает налоги , а только смотрит за соблюдение законности оплати налогов гражданами .
Другими словами, есть закон , и граждане платят по закону эти налоги , а налоговая смотрит , что бы не нарушали этот закон .
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13.06.2020 14:53 Ответить
Руководству налоговой и таможни поставлена задача увеличить плановые поступления на 10-15%, в случае невыполнения они будут уволены, - министр финансов Марченко - Цензор.НЕТ 3338
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13.06.2020 14:56 Ответить
А кто ему объяснит ? Голобородько ? Этот дэбил проработал , до этого 15 лет в налоговой , можно такого ставить министром финансов ?
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13.06.2020 16:52 Ответить
Ну шо ,зебильо,пора вам нести золотые зубы зеле или ещё нет?))))
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13.06.2020 14:54 Ответить
Ну шо, падлашата, не помогло ваше золото Свыну, или ещё есть надежда?
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13.06.2020 17:31 Ответить
KPI от зеленых большевиков! Как тебе такое Илон Маск?
А если не будут брать, - оключим газ! (с)
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13.06.2020 14:54 Ответить
Уряяя, товарищи, уряяя. Готовимся к усилению коррупции в минфине, таможне и судах..
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13.06.2020 14:55 Ответить
Руководству налоговой и таможни поставлена задача увеличить плановые поступления на 10-15%, в случае невыполнения они будут уволены, - министр финансов Марченко - Цензор.НЕТ 8416
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13.06.2020 14:56 Ответить
...і це все ДЕРЖАВА

Стаття 1. Україна є суверенна і незалежна, демократична, соціальна, правова держава.
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13.06.2020 15:01 Ответить
А Леонид Данилович по другому и не умел править...,Зеля младший брат Бени...
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13.06.2020 14:57 Ответить
А що коли розстріляти публічно. А то вони лізуть туди наче там медом намазано.
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13.06.2020 14:57 Ответить
Без МВФ добре відомо, що Україна взагалі не вийде з кризи, буде постійна стагнація.
Справа в тому, що потрібні керівники в держаних органах влади, які уміють діяти в умовах кризи. Сьогодні таких нема у владі.
І саме головне, під час кризи потрібно затягнути ремні не лише народу, а і політикам, олігархам, державним службовцям......
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13.06.2020 15:18 Ответить
Пока Порошенко не за гратами з этого ничего не получится!
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13.06.2020 14:58 Ответить
Как только Поршенко посадят - сразу же урожайность повыситься, реки наполнятся осетрами и станут кристально чистыми, звери начнут плодиться как кролики, зарплаты у учителей станут не 4000 баксов, как сейчас, а все 10 000 и, конечно, произойдет второе пришествие.
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13.06.2020 15:01 Ответить
А свидетелям секты Голобородька останется только ходить с хоругвями и петь "Аллилуйя"!
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13.06.2020 23:55 Ответить
А можливо їх всіх за грати, адже ні один з президентів не виконав свої обіцянки, а грабували і збагачувались.
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13.06.2020 15:04 Ответить
Дразнишься ? Ну ну.
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13.06.2020 15:55 Ответить
Кажется вы один это поняли.
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13.06.2020 16:25 Ответить
Кто-то давно написал: Искусство налогообложения состоит в максимальном ощипывании гуся при его минимальном шипении. Не хочу чтобы в такие не простые времена зе власть нас будет "ощипывать", а мы будем покорно молчать.
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13.06.2020 14:59 Ответить
Менталітет суспільства змінюється на протязі 4-х поколінь, це десь 100 років. За роки совка в голови було вбито менталітет раба.

І ще, менталітет міняється, коли бажає суспільство. Коли суспільство не бажає міняти менталітет, то те суспільство приречене на зникнення.
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13.06.2020 15:10 Ответить
россіяни продовжують той менталітет вбивати своїм дітям сьогодні на факультетах по вивченню російської мови. масква своїми книжками не дозволя порушити зв"язок совкової матриці з сьогодняшнім і майбутнім поколіннями. а без цих книжок тьотки з педдипломами не спроможні викладати.
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13.06.2020 15:20 Ответить
Руководству налоговой и таможни поставлена задача увеличить плановые поступления на 10-15%, в случае невыполнения они будут уволены, - министр финансов Марченко - Цензор.НЕТ 4464
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13.06.2020 15:00 Ответить
Я далек от того, что эти поступления будут идти от Коломойского,Медведчука или Ахметова.
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13.06.2020 15:01 Ответить
скорее таки им
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13.06.2020 15:07 Ответить
Відверто, то відчутно. Податкова починає лютувати. Присилає якісь паперці, на яких сума у двічі завищена.
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13.06.2020 15:01 Ответить
Ще з марта пишуть космічні штрафи.В маю домоглися від них зменшення штрафу на 85%.Цифри беруть з потолка потім ми помилились після 10 -15 походів до податкової.Нах такий бізнес та таке государство.При тому шо коронавірус, замість допомоги вони почали дуріти курви.Порошидло паскуда була тепер зелене лайно таке ж саме чуде.Той шоколадний придурок накладні блокував, цей наркоман штрафи строче.
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13.06.2020 15:37 Ответить
Порох и Гройсман оставили сегодняшним БОЛВАНАМ 150 ярдов + в казне.... тугодумы сумели сожрать бабло еще в сентябре....
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13.06.2020 15:02 Ответить
Де вони їх взяли ці ярди!?З населення витягли падли.А наркоману вже тягнути нема шо.
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13.06.2020 15:40 Ответить
Вы почаще принимайте лоббистские законы, давите побольше на бизнес, покупайте у агрессора, а у себя останавливайте производства, занимайте деньги под дурные проценты, остановите экспорт, и к концу года будете своим Минфином, налоговой, и прочими "гениями" скидываться на бюджет.
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13.06.2020 15:05 Ответить
КоронвиRUS виноватый...что сожрали профицит бюджета...,да вы сожрете и 500 ярдов...ИДИОТЫ...
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13.06.2020 15:05 Ответить
Начало конца для малого и среднего бизнеса
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13.06.2020 15:08 Ответить
Яценюк принял у Януковича 107 000 гривен в 2014 году,Гончарук принял у Гройсмана 150 миллиардов.....так кто казел?
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13.06.2020 15:09 Ответить
Кстати видео погрузки бабла Януковичем есть в интернете в знаменитом Межигирье......летающие тарелки Януковича сосчитайте сами на видео...
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13.06.2020 15:13 Ответить
Нічого вони не зроблять. Можна вже звільняти.
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13.06.2020 15:21 Ответить
Нарид всегда платит за свой выбор...и опять будет жрать своих детей. Хотя очень надеялся жрать чужих и на халяву
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13.06.2020 15:22 Ответить
Бабушка -покойница послереволюционную частушку рассказывала.
Я на бочке сижу,
бочка золотая.
нам коммуна надоела,
дайте Николая.
Люди не меняются. Наобещали большевики с три короба, и землю, и мир, и хлеб голодным. А оно не так, как обещали, получилось. Так и сейчас.
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13.06.2020 15:40 Ответить
Не поможет ! Только публичное сожжение на центральной площади,при огромном скоплении иликтората ! (Можно на масленицу. Так прикольней!)
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13.06.2020 15:40 Ответить
Яке миле зебілоїдне рішення, в стилі 95-го кварталу
А тепер тому керівнициву треба за пару місяців вкрасти так щоб внукам хватило, - все одно ж звільнять.
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13.06.2020 15:40 Ответить
Зебіки, як то кажуть:" За що голосували ..."
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13.06.2020 16:31 Ответить
Жесть. Нагадує «веселі» 90-ті та початок 2000р.р. Фактично мова йде про те, що податки будуть стягувати опричники -фіскали всупереч закону, аби тільки виконати план. Ай да зєля, на інше клепки не вистачає!
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13.06.2020 16:34 Ответить
Так це тепер контрабанда подорожчає, а разом з нею і ціни. Але добре, що бюджет буде виконано - буде що дерибанити.
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13.06.2020 19:36 Ответить
"Значит будут грабить..." (с)
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13.06.2020 22:21 Ответить
Є така приказка - хоч ялова а телись.
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14.06.2020 13:12 Ответить
чем дальше в лес, тем круче дебилы
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14.06.2020 16:19 Ответить
 
 