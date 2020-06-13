Руководству налоговой и таможни поставлена задача увеличить плановые поступления на 10-15%, в случае невыполнения они будут уволены, - министр финансов Марченко. ВИДЕО

В случае невыполнения плана по поступлениям в бюджет руководители налоговой и таможенной службы будут уволены.

Об этом в эфире программы "Свобода слова Савика Шустера" заявил министр финансов Сергей Марченко, информирует Цензор.НЕТ.

"Относительно реакции на выполнение бюджета. Я ответственно заявляю, что план общего фонда государственного бюджета мая выполнен на 100%. Ожидаемый план июня будет также выполнен. И мы ожидаем выполнения бюджета 2020 года.

Руководству налоговой и таможенной служб поставлена задача увеличить плановые поступления на 10-15%. Это их зона ответственности. Если руководители налоговой и таможни не справятся, они будут уволены", - сказал Марченко.

Министр заявил, что часть руководителей региональных налоговых и таможенных служб уже уволена.

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"Мы уже провели три коллегии таможенной службы, уволили 50% региональных таможенников. 2/3 налоговой службы также уволены. Мы делаем определенные ротации, определенные изменения", - сообщил глава Минфина.