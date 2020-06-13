Руководству налоговой и таможни поставлена задача увеличить плановые поступления на 10-15%, в случае невыполнения они будут уволены, - министр финансов Марченко. ВИДЕО
В случае невыполнения плана по поступлениям в бюджет руководители налоговой и таможенной службы будут уволены.
Об этом в эфире программы "Свобода слова Савика Шустера" заявил министр финансов Сергей Марченко, информирует Цензор.НЕТ.
"Относительно реакции на выполнение бюджета. Я ответственно заявляю, что план общего фонда государственного бюджета мая выполнен на 100%. Ожидаемый план июня будет также выполнен. И мы ожидаем выполнения бюджета 2020 года.
Руководству налоговой и таможенной служб поставлена задача увеличить плановые поступления на 10-15%. Это их зона ответственности. Если руководители налоговой и таможни не справятся, они будут уволены", - сказал Марченко.
Министр заявил, что часть руководителей региональных налоговых и таможенных служб уже уволена.
"Мы уже провели три коллегии таможенной службы, уволили 50% региональных таможенников. 2/3 налоговой службы также уволены. Мы делаем определенные ротации, определенные изменения", - сообщил глава Минфина.
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"...Папа, ти тєпєрь будєш мєньше піть?
Нєт, синок, ти тєпєрь будєш мєньше єсть"
Предлагают делиться...
Объясните этому дэбилу , что налоговая не стягивает налоги , а только смотрит за соблюдение законности оплати налогов гражданами .
Другими словами, есть закон , и граждане платят по закону эти налоги , а налоговая смотрит , что бы не нарушали этот закон .
А если не будут брать, - оключим газ! (с)
Стаття 1. Україна є суверенна і незалежна, демократична, соціальна, правова держава.
Справа в тому, що потрібні керівники в держаних органах влади, які уміють діяти в умовах кризи. Сьогодні таких нема у владі.
І саме головне, під час кризи потрібно затягнути ремні не лише народу, а і політикам, олігархам, державним службовцям......
І ще, менталітет міняється, коли бажає суспільство. Коли суспільство не бажає міняти менталітет, то те суспільство приречене на зникнення.
Я на бочке сижу,
бочка золотая.
нам коммуна надоела,
дайте Николая.
Люди не меняются. Наобещали большевики с три короба, и землю, и мир, и хлеб голодным. А оно не так, как обещали, получилось. Так и сейчас.
А тепер тому керівнициву треба за пару місяців вкрасти так щоб внукам хватило, - все одно ж звільнять.