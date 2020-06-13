"О, Боже, який жах. Ось телефон БОгдана, чи БогдАна, не знаю...": Мамы военнопленных, пикетирующие ОП, получили СМС от Мендель, но встретиться с ними никто не смог. ВИДЕО

Жены и матери военно-пленных, проводившие лежачую акцию под зданием Офиса Президента, получили СМС от пресс-секретаря Президента Владимира Зеленского Юлии Мендель.

Как передает Цензор.НЕТ, волонтер Владимир Кошовенко опубликовал видео общения с матерями военно-пленных, в ходе которого одна из мам, Алла Макух, руководитель ОО "Берегиня" (которое занимается розыском без вести пропавших и освобождением военно-пленных), зачитала СМС-сообщение от Мендель:

"О, Боже, який жах. Ось телефон БОгдана, чи БогдАна, не знаю... Він уже має перебувати в комунікації з вами. Перепрошую, не мала можливості відповісти раніше. Ми сподіваємося, що просунемося у питанні допомоги".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Жены и матери украинцев, удерживаемых в плену наемников РФ, проводят лежачий протест под ОП: "Забуття гірше зради. 2111 днів у полоні". ФОТОрепортаж

Далее Алла Макух рассказывает: "Я ей ответила, что к нам так никто и не вышел. И если бы мамам пообещали встречу с Владимиром Александровичем, мы бы прекратили лежачий протест".

Матери в очередной раз обращаются к Президенту Украины, чтобы тот не игнорировал их требования по освобождению военно-пленных. Они требуют встречи с президентом Владимиром Зеленским, так как, по их словам, их родных даже не выносили на обмен, хотя они находятся в плену с 2014 года, более 2100 дней. Кроме того, по словам родных украинских пленных с ними отсутствует какая-либо коммуникация относительно вопроса обмена.



