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Из-за медленного оформления въезжающих польской стороной в пункте пропуска "Шегини" образовалась очередь, - Госпогранслужба. ВИДЕО

Более 74 тыс. человек проследовало через пешеходный пункт пропуска "Шегини" на украинско-польской границе, с момента возобновления его работы.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Госпогранслужбы.

"Ежедневно наблюдаем увеличение количества граждан, которые выбирают этот переход для пересечения границы с Республикой Польша. За сутки через пункт пропуска "Шегини" на вход и на выход следует от 3 до 3,5 тыс. человек. Стоит отметить, что в последние дни число путешественников, следующих за границу, растет", - говорится в сообщении.

В ГПСУ отмечают, что со стороны украинской власти нет ограничений, связанных с карантином, для граждан, которые следуют в Польшу, поэтому оформление таких лиц сотрудниками Госпогранслужбы осуществляется ритмично, без каких-либо задержек. Каждый час пограничники оформляют около 70 человек, которые направляются на выход из Украины.

"Однако после прохождения всех видов контроля на украинской стороне, гражданам приходится по несколько часов ожидать, чтобы попасть на территорию Республики Польша. Возникает значительное накопление лиц перед польским пунктом пропуска. В очередной раз подчеркиваем, что польской стороной, в связи с карантинными мероприятиями, проводятся дополнительные контрольные процедуры в отношении граждан, прибывающих из-за границы. Как результат, растет продолжительность оформления граждан и время ожидания на пересечение границы", - отмечают в пограничном ведомстве.

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Сотрудники Госпогранслужбы постоянно информируют польских коллег и обращаются с просьбой ускорить оформление лиц, следующих в Польшу и ожидающих перед пунктом пропуска "Медика".

Учитывая ситуацию на единственном пешеходном переходе "Шегини", в Госпогранслужбе просят граждан по возможности пересекать украинско-польскую границу легковым транспортом в автомобильных пунктах пропуска "Ягодин", "Краковец" и "Рава-Русская".

Также читайте: В Польшу через "Шегини" с начала июня прошли более 13 тыс. человек, - польские пограничники

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Госпогранслужба (6432) граница (5272) Польша (8412) заробитчане (587)


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Топ комментарии
+4
Да, я злобный. Иначе быть и не может, в то время, когда Украину захватили малоросы.
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14.06.2020 13:45
+2
"Рава-Руська" , а не "Рава-Русская" Редактор в своем репертуаре...
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14.06.2020 13:19
+2
Зебобикам все в штаны Порошенко гадит !
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14.06.2020 13:33
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Порохоботы пересидели здесь карантин и отправились на родину. Скатертью дорога!
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14.06.2020 13:08 Ответить
так нет же, начало.. зачем ты это сделало?
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14.06.2020 13:21 Ответить
порохоботы обиделись и заспамили
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14.06.2020 13:27 Ответить
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14.06.2020 13:29 Ответить
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14.06.2020 13:31 Ответить
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14.06.2020 13:38 Ответить
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14.06.2020 13:41 Ответить
В Польше украинцы преимущественно голосовали за Вовочку, так что закрой свою вонючую пасть, зебил.
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14.06.2020 13:31 Ответить
однако, какое ты злобное... наверняка за Петю голосовало..
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14.06.2020 13:38 Ответить
Да, я злобный. Иначе быть и не может, в то время, когда Украину захватили малоросы.
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14.06.2020 13:45 Ответить
Зебобикам все в штаны Порошенко гадит !
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14.06.2020 13:33 Ответить
и давно он тебе гадит, бобик?
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14.06.2020 13:37 Ответить
"Рава-Руська" , а не "Рава-Русская" Редактор в своем репертуаре...
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14.06.2020 13:19 Ответить
Какие люди счастливые. Сваливают. Улыбки на лицах. Видно что для них это праздник. Нужно напомнить чтобы последний не забыл свет выключить.

«Широка страна моя родная, Много в ней лесов, полей и рек, Я другой такой страны не знаю… Не знаю другой… страны… нигде не была! Никогда!» (Рязанов Небеса обетованные)
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14.06.2020 13:24 Ответить
При Порохе по 1 млн. в год сваливало. Но фанаты Гэтьмана это не замечали.
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14.06.2020 13:26 Ответить
Яке нафіг свято? Оставляють свої сім'ї, діточок і з посмішками їдуть на заробітки?
Їдуть із-за того, що в Україні їм не можуть запропонувати нормальну заробітню плату, їдуть, щоб вирішити проблеми з придбанням житла і т.д.
Якби рівень оплати праці у нас був хоча б наближений до Польщі, до ми ніколи не побачили цих черг
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14.06.2020 13:47 Ответить
Зебільня почала тікати на багаті польські села.
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14.06.2020 13:44 Ответить
Були б багаті українські села, то не тікали би
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14.06.2020 13:53 Ответить
А что мешает?
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14.06.2020 14:05 Ответить
Ну это вопрос к нашим керманычам наверное.
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14.06.2020 16:02 Ответить
 
 