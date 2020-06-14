Из-за медленного оформления въезжающих польской стороной в пункте пропуска "Шегини" образовалась очередь, - Госпогранслужба. ВИДЕО
Более 74 тыс. человек проследовало через пешеходный пункт пропуска "Шегини" на украинско-польской границе, с момента возобновления его работы.
Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Госпогранслужбы.
"Ежедневно наблюдаем увеличение количества граждан, которые выбирают этот переход для пересечения границы с Республикой Польша. За сутки через пункт пропуска "Шегини" на вход и на выход следует от 3 до 3,5 тыс. человек. Стоит отметить, что в последние дни число путешественников, следующих за границу, растет", - говорится в сообщении.
В ГПСУ отмечают, что со стороны украинской власти нет ограничений, связанных с карантином, для граждан, которые следуют в Польшу, поэтому оформление таких лиц сотрудниками Госпогранслужбы осуществляется ритмично, без каких-либо задержек. Каждый час пограничники оформляют около 70 человек, которые направляются на выход из Украины.
"Однако после прохождения всех видов контроля на украинской стороне, гражданам приходится по несколько часов ожидать, чтобы попасть на территорию Республики Польша. Возникает значительное накопление лиц перед польским пунктом пропуска. В очередной раз подчеркиваем, что польской стороной, в связи с карантинными мероприятиями, проводятся дополнительные контрольные процедуры в отношении граждан, прибывающих из-за границы. Как результат, растет продолжительность оформления граждан и время ожидания на пересечение границы", - отмечают в пограничном ведомстве.
Сотрудники Госпогранслужбы постоянно информируют польских коллег и обращаются с просьбой ускорить оформление лиц, следующих в Польшу и ожидающих перед пунктом пропуска "Медика".
Учитывая ситуацию на единственном пешеходном переходе "Шегини", в Госпогранслужбе просят граждан по возможности пересекать украинско-польскую границу легковым транспортом в автомобильных пунктах пропуска "Ягодин", "Краковец" и "Рава-Русская".
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