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Группа квартирных воров задержана во время спецоперации на Днепропетровщине, - Нацполиция. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

В Днепропетровской области полицией задержана организованная группа квартирных воров. На счету группы - более пяти краж из элитных домов и квартир, расположенных на территории г. Новомосковска и района.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Департамент коммуникации Национальной полиции.

В состав группы входило 8 человек. Как установили оперативники, возглавлял группу 24-летний житель Новомосковска. Остальные члены группы наблюдали за объектами и принимали непосредственное участие в совершении преступлений. Также есть информация, что к совершению преступлений могли быть причастны двое сотрудников полиции. Для установления этого факта начато служебное расследование.

Группа квартирных воров задержана во время спецоперации на Днепропетровщине, - Нацполиция 01

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Группа квартирных воров задержана во время спецоперации на Днепропетровщине, - Нацполиция 02

Сейчас трое участников преступной группировки задержаны в порядке ст. 208 УПК Украины. Им грозит уголовная ответственность по ч. 3 ст. 185 Уголовного кодекса Украины (кража). В рамках досудебного расследования сотрудники уголовного розыска установят все эпизоды преступной деятельности задержанных и роль каждого участника группировки.

Группа квартирных воров задержана во время спецоперации на Днепропетровщине, - Нацполиция 03

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Автор: 

воровство (662) Нацполиция (16468) правоохранительные органы (2970) силовики (2799) преступность (953) Днепропетровская область (3953)


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Топ комментарии
+18
Рожи покажите уродов, потерпевшим и свидетелям легче будет с опознанием и обрщением к правоохранителям, соседи и люди живущие с потрпевшими в одном доме может узнают наблюдателей и грабителей, считаю необходима максимальная огласка!
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14.06.2020 14:10
+5
(но преступники...имеют)))
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14.06.2020 14:31
+4
Квартири грабувала етнічна банда?
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14.06.2020 14:08
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бутылка не пришлась по размеру
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14.06.2020 14:19 Ответить
Те що поліціянти є основними організаторами кримінального бізнесу в Україні це не новина! Але не рядові співробітники це все організовують! Потрібно знімати керівника Новомосковського відділку поліції, це його кримінальні схеми!
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14.06.2020 17:36 Ответить
Квартири грабувала етнічна банда?
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14.06.2020 14:08 Ответить
По квартирным кражам , в основном выступают выходцы из Грузии . В Украине так точно.
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14.06.2020 14:20 Ответить
Преступность национальности не имеет.
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14.06.2020 14:22 Ответить
(но преступники...имеют)))
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14.06.2020 14:31 Ответить
Скажите это циганам
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14.06.2020 15:47 Ответить
Да,было два этнических полицейских.
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14.06.2020 16:08 Ответить
Рожи покажите уродов, потерпевшим и свидетелям легче будет с опознанием и обрщением к правоохранителям, соседи и люди живущие с потрпевшими в одном доме может узнают наблюдателей и грабителей, считаю необходима максимальная огласка!
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14.06.2020 14:10 Ответить
до суда нельзя
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14.06.2020 14:33 Ответить
Так и после суда ты хрен их увидишь...
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14.06.2020 14:39 Ответить
Так они специально не показывают их морды, просто покрывают их, чтоб никто не узнал. Вот из-за этого и процветает такая преступность, благодаря этим блюстителям порядка.
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14.06.2020 14:38 Ответить
А судьи кто?
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14.06.2020 14:35 Ответить
Не того грабанули... Если обычного человека(что есть каждый день), то мусора и по заяве не работают!
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14.06.2020 14:36 Ответить
Кстати,уважаемые комментаторы,а кто знает,сейчас пенитенциарная система использует принципы,изложенные в книге Солженицына "В круге первом"? Таварысч Сталин был матёрым уголовником и прекрасно понимал:в столь близком ему мире урок,прибывает огромное количество талантов и просто самородков! Есть ли сейчас спец.зоны,где содержат и заставляют работать на страну великих мошенников,химиков,гениев оружейного дела,медвежатника и прочих уголовников гениальных от Бога(Дьявола)?
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14.06.2020 14:39 Ответить
к совершению преступлений могли быть причастны двое сотрудников полиции.
Ну кто бы сомневался что хоть одна банда в Украине да без сотрудников полиции
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14.06.2020 15:19 Ответить
Раньше квартирными ворами участковые занимались и вполне справлялись. А теперь столько пафоса "спецоперация"....
Дебилы....
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14.06.2020 15:30 Ответить
На элитные дома посягнули, мерзавцы!
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15.06.2020 06:04 Ответить
 
 