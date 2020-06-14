Группа квартирных воров задержана во время спецоперации на Днепропетровщине, - Нацполиция. ВИДЕО+ФОТОрепортаж
В Днепропетровской области полицией задержана организованная группа квартирных воров. На счету группы - более пяти краж из элитных домов и квартир, расположенных на территории г. Новомосковска и района.
Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Департамент коммуникации Национальной полиции.
В состав группы входило 8 человек. Как установили оперативники, возглавлял группу 24-летний житель Новомосковска. Остальные члены группы наблюдали за объектами и принимали непосредственное участие в совершении преступлений. Также есть информация, что к совершению преступлений могли быть причастны двое сотрудников полиции. Для установления этого факта начато служебное расследование.
Сейчас трое участников преступной группировки задержаны в порядке ст. 208 УПК Украины. Им грозит уголовная ответственность по ч. 3 ст. 185 Уголовного кодекса Украины (кража). В рамках досудебного расследования сотрудники уголовного розыска установят все эпизоды преступной деятельности задержанных и роль каждого участника группировки.
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Ну кто бы сомневался что хоть одна банда в Украине да без сотрудников полиции
Дебилы....