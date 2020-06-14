Закон о референдуме должен максимально защищать территориальную целостность Украины и национальные интересы, - Разумков. ВИДЕО
Председатель Верховной Рады Украины Дмитрий Разумков считает, что проведение референдумов в Украине не может вредить государственным и национальным интересам.
Об этом он сообщил во время интервью "Делу", информирует Цензор.НЕТ.
По словам Разумкова, зарегистрированный в Верховной Раде законопроект могут рассмотреть в первом чтении на следующей неделе.
"Ко второму (чтению. - Ред.) явно будут какие-то правки, предложения, и он (законопроект. - Ред.) несколько изменится. Референдум точно не должен и не может вредить национальным интересам, государственным интересам и вопросам территориальной целостности государства. Думаю, и в рамках закона это невозможно, и в рамках гражданской позиции", - уточнил спикер парламента.
По словам Разумкова, на общенациональный референдум нельзя выносить вопросы налоговой: "Потому что никто налоги платить не будет".
"Территориальная целостность - также должно быть табу. Он максимально настроен на то, чтобы защитить территориальную целостность", - подчеркнул председатель ВР.
Разумков напомнил, что будут и другие законы из пакета народовластия, предусматривающие местные референдумы.
"Референдум - это правильное, хорошее слово. Это одно из оснований того, что мы являемся независимым государством. Если же мы говорим о том, что происходило в Крыму или на временно оккупированных территориях Донбасса - это не референдум. Один из ключевых вопросов референдума - демократия и свободное волеизъявление. Там такого не было", - отметил он.
Напомним, 9 июня 2020 года президент Украины Владимир Зеленский внес в Верховную Раду законопроект о народовластии, который призван улучшить процедуру проведения общенациональных референдумов.
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Хто сухав, той почув - воно рашизд.
Все стовідсотково навпаки...
Загальнодержавний референдум це загроза існуванню України, особливо під час влади таких зелених манкуртів - запроданців...
на тему Хазареї є розділ у одній дуже цікавій, як на мене, книжці - "Атлантиды моря Тетис"..
Мало того , семитские гены остались в некоторых народностях Кавказа
Пример - аварцы , армяне - то есть это не европейцы
http://dergachev.ru/geop_events/070415.html#.XuaP0S3cEgq
https://www.e-reading-lib.com/book.php?book=97377&rating=5
,, Еврей сказал смело, смотря в глаза гою:
Ты хочешь открыто пообщаться со мною?
Хорошо, скажу честно, без лжи и без фальши -
Жить будешь хреново, как жил ты и раньше.
Ушёл один президент, еврейская рожа,
Ты выбрал другого - так он ведь такой же!
Мы все одной веры, мы все одной крови,
Но для толпы у нас разные роли.
Помогаем друг другу, нам это не в сложность,
Чтоб занял сородич хорошую должность.
Но тебе не поможем, кто ты такой?
Мы богоизбранные, а ты просто гой.
Быть может, мой друг, ты не заметил -
Давно мы стоим у руля на планете.
И даже в твоей стране Украине
Ты ездишь на газе, а мы на бензине.
Выборы будут - кого хош выбирай,
Но завтра утром на работу вставай.
И мы пойдём тоже по своим кабинетам,
По радам, по банкам и бизнес-проектам.
И про вас, избиратели, мы не забудем:
Украинская земля - украинским людям!
Дадим вам комбайны, лопаты и тачки,
Идите работать в поля до усрачки!
В катехизисе есть все от А и до Я:
Евреям - парламент, а гоям - земля! ,,
ГОЛОхвастов и ГОЛОбородько
Оба жили в Киеве . Может проблема в ГОЛО ? 😀😀😀
https://youtu.be/Nclt5wSEux8
Згідно з Конституцією Україна - унітарна держава. До її складу входять 24 області, два міста республіканського значення - Київ і Севастополь - й Автономна Республіка Крим (останні два утворення є тимчасово окупованими Російською Федерацією територіями).
И Разумкова к нему в камеру, т к голова Верховной Рады обязан присечь поездки депутатов Рады в страну оккупанта
https://youtu.be/o31Th2RuqaE
Я помітила, що зараз припинились напади на активістів, певно, в цьому немає потреби, адже ними займається прокурватура та дбр.