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Закон о референдуме должен максимально защищать территориальную целостность Украины и национальные интересы, - Разумков. ВИДЕО

Председатель Верховной Рады Украины Дмитрий Разумков считает, что проведение референдумов в Украине не может вредить государственным и национальным интересам.

Об этом он сообщил во время интервью "Делу", информирует Цензор.НЕТ.

По словам Разумкова, зарегистрированный в Верховной Раде законопроект могут рассмотреть в первом чтении на следующей неделе.

"Ко второму (чтению. - Ред.) явно будут какие-то правки, предложения, и он (законопроект. - Ред.) несколько изменится. Референдум точно не должен и не может вредить национальным интересам, государственным интересам и вопросам территориальной целостности государства. Думаю, и в рамках закона это невозможно, и в рамках гражданской позиции", - уточнил спикер парламента.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Особый статус Донбасса вряд ли вынесут на референдум, - Разумков

По словам Разумкова, на общенациональный референдум нельзя выносить вопросы налоговой: "Потому что никто налоги платить не будет".

"Территориальная целостность - также должно быть табу. Он максимально настроен на то, чтобы защитить территориальную целостность", - подчеркнул председатель ВР.

Разумков напомнил, что будут и другие законы из пакета народовластия, предусматривающие местные референдумы.

"Референдум - это правильное, хорошее слово. Это одно из оснований того, что мы являемся независимым государством. Если же мы говорим о том, что происходило в Крыму или на временно оккупированных территориях Донбасса - это не референдум. Один из ключевых вопросов референдума - демократия и свободное волеизъявление. Там такого не было", - отметил он.

Также читайте: На референдум следует выносить общественно значимые вопросы, такие как о земле и сокращении депутатов в парламенте, - "слуга народа" Верещук

Напомним, 9 июня 2020 года президент Украины Владимир Зеленский внес в Верховную Раду законопроект о народовластии, который призван улучшить процедуру проведения общенациональных референдумов.

Автор: 

ВР (29247) законопроект (3221) референдум (1504) Разумков Дмитрий (1521)


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Топ комментарии
+22
Закон о референдуме должен максимально защищать территориальную целостность Украины и национальные интересы, - Разумков - Цензор.НЕТ 6365
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14.06.2020 19:46
+16
ничего не изменится к лучшему, власть в руках олигархов и воров, будет только хуже,
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14.06.2020 19:43
+13
Брехун...
Все стовідсотково навпаки...
Загальнодержавний референдум це загроза існуванню України, особливо під час влади таких зелених манкуртів - запроданців...
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14.06.2020 19:46
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Правила форума Совет форумчан
ничего не изменится к лучшему, власть в руках олигархов и воров, будет только хуже,
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14.06.2020 19:43 Ответить
Сколько мы ещё будем терпеть зелёных мразей?
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14.06.2020 19:51 Ответить
-- йєслі тєрпєть, то долго (с)
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14.06.2020 22:04 Ответить
Іди взад.
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14.06.2020 19:44 Ответить
Хамелеон, проститут, приспособленец
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14.06.2020 19:45 Ответить
Не хамелеон. Він давно озвучував свою справжню позицію.
Хто сухав, той почув - воно рашизд.
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14.06.2020 20:11 Ответить
Закон про референдум має максимально захищати територіальну цілісність України та національні інтереси, - Разумков - Цензор.НЕТ 1882
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14.06.2020 21:13 Ответить
Просто всё это делается.. есть Конституция и вопросы которые ей перечат быстренько идут в отбой..
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14.06.2020 19:45 Ответить
Брехун...
Все стовідсотково навпаки...
Загальнодержавний референдум це загроза існуванню України, особливо під час влади таких зелених манкуртів - запроданців...
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14.06.2020 19:46 Ответить
Закон о референдуме должен максимально защищать территориальную целостность Украины и национальные интересы, - Разумков - Цензор.НЕТ 6365
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14.06.2020 19:46 Ответить
Хотят провести референдум о Крыме а там и Донецк, Одесса, Харьков...
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14.06.2020 19:47 Ответить
Харьков - исконная земля Хазарского каганата. Геннадий Адольфович подтвердит.
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14.06.2020 19:55 Ответить
Хазарський Каганат припинив існування у 9 сторіччі.
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14.06.2020 19:59 Ответить
Его разгромила Киевская Русь
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14.06.2020 20:12 Ответить
Це загальна теорія про того "Вєщєго Олега", а насправді все було складніше. Більше про це написав Лев Гумільов.
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14.06.2020 20:14 Ответить
так..і це було дещо необачним кроком..бо відтоді азійські орди без перешкод заходили у північне Причорномо́р'я..
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14.06.2020 20:19 Ответить
Закон про референдум має максимально захищати територіальну цілісність України та національні інтереси, - Разумков - Цензор.НЕТ 9223
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14.06.2020 20:30 Ответить
і..?
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14.06.2020 20:33 Ответить
И пусть посмотрят - не все знают 😜😜😜
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14.06.2020 20:37 Ответить

на тему Хазареї є розділ у одній дуже цікавій, як на мене, книжці - "Атлантиды моря Тетис"..
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14.06.2020 20:46 Ответить
Посмотрела я этот раздел . Там вообще ничего не сказано о евреях в хазарском каганате , хотя они играли большую роль
Мало того , семитские гены остались в некоторых народностях Кавказа
Пример - аварцы , армяне - то есть это не европейцы

http://dergachev.ru/geop_events/070415.html#.XuaP0S3cEgq
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15.06.2020 00:04 Ответить
до речі..вона з'явилася у вільному доступі..ще років з десять тому не було..раджу почитати..

https://www.e-reading-lib.com/book.php?book=97377&rating=5
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14.06.2020 22:18 Ответить
творчество эдика долинского

,, Еврей сказал смело, смотря в глаза гою:
Ты хочешь открыто пообщаться со мною?
Хорошо, скажу честно, без лжи и без фальши -
Жить будешь хреново, как жил ты и раньше.
Ушёл один президент, еврейская рожа,
Ты выбрал другого - так он ведь такой же!
Мы все одной веры, мы все одной крови,
Но для толпы у нас разные роли.
Помогаем друг другу, нам это не в сложность,
Чтоб занял сородич хорошую должность.
Но тебе не поможем, кто ты такой?
Мы богоизбранные, а ты просто гой.
Быть может, мой друг, ты не заметил -
Давно мы стоим у руля на планете.
И даже в твоей стране Украине
Ты ездишь на газе, а мы на бензине.
Выборы будут - кого хош выбирай,
Но завтра утром на работу вставай.
И мы пойдём тоже по своим кабинетам,
По радам, по банкам и бизнес-проектам.
И про вас, избиратели, мы не забудем:
Украинская земля - украинским людям!
Дадим вам комбайны, лопаты и тачки,
Идите работать в поля до усрачки!
В катехизисе есть все от А и до Я:
Евреям - парламент, а гоям - земля! ,,
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15.06.2020 00:06 Ответить
Вообще странные совпадения
ГОЛОхвастов и ГОЛОбородько
Оба жили в Киеве . Может проблема в ГОЛО ? 😀😀😀
https://youtu.be/Nclt5wSEux8
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15.06.2020 00:21 Ответить
интересная теория
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15.06.2020 00:28 Ответить
А сама зевлада захищає національні інтереси, якщо вона знищує економіку в державі?
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14.06.2020 19:54 Ответить
В Арменії движ пішов. Пашиняна зносять.
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14.06.2020 19:56 Ответить
ублюдок ... самі нищать Конституцію а потім "вдруг" про закон згадують ...лохотронщики
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14.06.2020 19:56 Ответить
Як ці брехливи потвори дістали своїм словоюлуддям. Не суньте свої мерзенні лукаві рила в наші Закони.
Згідно з Конституцією Україна - унітарна держава. До її складу входять 24 області, два міста республіканського значення - Київ і Севастополь - й Автономна Республіка Крим (останні два утворення є тимчасово окупованими Російською Федерацією територіями).
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14.06.2020 19:56 Ответить
Пробачте але брехлива зеленувата ОЗУ вже так обісралась своєю брехенькою що всі оці всири гидко слухати..Ганба..У нас не існує президента у нас насрано
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14.06.2020 19:58 Ответить
- Циля, давай договоримся: я говорю тебе, что это очень вкусно, а ты это больше никогда не готовишь.
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14.06.2020 20:04 Ответить
Медведчук должен сидеть в тюрьме
И Разумкова к нему в камеру, т к голова Верховной Рады обязан присечь поездки депутатов Рады в страну оккупанта
https://youtu.be/o31Th2RuqaE
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14.06.2020 20:10 Ответить
Не за цієї влади.
Я помітила, що зараз припинились напади на активістів, певно, в цьому немає потреби, адже ними займається прокурватура та дбр.
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14.06.2020 20:12 Ответить
Територіальну цілісність повинен захищати президент, ВР і армія, а не референдум для любителів серіалів "Слуга народу" і "Свати"!
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14.06.2020 20:12 Ответить
Интересно, а что подразумевал Зезидент, когда говорил, что на референдуме могут решаться вопросы изменения территории Украины? Мы собираемся прирастать территориями?
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14.06.2020 20:19 Ответить
це підготовка легітимних референдумів в Криму, на Дамбасі і далі...
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14.06.2020 22:12 Ответить
Мразь,,,, это не та власть что нужна украине
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14.06.2020 20:25 Ответить
Да что непонятного? Они пообещали Путину сдать ВСЮ Украину. Теперь, если они захотят присоединить Украину к СССР, а, например, Западная Украина не захочет, туда можно будет просто ввести войска, как Зеленские, так и путинские. Что, забыли компьютерную игру 15-летней давности, где с наслаждением уничтожали последний оплот Украины - Львовскую ратушу?
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14.06.2020 20:34 Ответить
"Закон о референдуме должен максимально защищать территориальную целостность Украины и национальные интересы" - Разумков.- не сказал, интересы какой нации должен защищать.
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14.06.2020 20:39 Ответить
Обещают референдум по смартфону. Тут уже они наголосуют как им нужно, защитят свои национальные интересы.
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14.06.2020 20:40 Ответить
Як завжди в зелених, слова гарні - справи чорні.
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14.06.2020 20:41 Ответить
Придурь!!! Территориальную целостность страны защищает АРМИЯ, а не ЗАКОН!!!
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14.06.2020 20:42 Ответить
В годы войны этим могут заниматься только враги государства .
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14.06.2020 20:45 Ответить
разумков-дурне, ссучене чьмо.
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14.06.2020 20:47 Ответить
Не понял,а у нас что нету закона о референдуме?Ведь Кучма чем-то руководствовался.Законы у нас есть только вот никто их не исполняет а все придумывает квадратоугольное колесо.
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14.06.2020 20:49 Ответить
После того, как рашка скопытится и освободит аннексированеые и оккупированные территории, после репараций и контрибуций с *********. Посадок всей зеленой и опзжно- шариевской сепарни, можно подумать , нужен ли референдум для страны- где 73% о пришедших 49% голосуют "по- приколу"☝️☝️☝️
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14.06.2020 21:29 Ответить
рєхвєрєндум нада настроіть так, шоп Україна целіком вошла в фєдєрацію
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14.06.2020 22:03 Ответить
Разумков болтун и демагог. Гнать его надо грязной лопатой в Московию.
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14.06.2020 22:18 Ответить
Брехня.
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14.06.2020 22:28 Ответить
Опасаюсь, что от таких "защитников" не останется не только национальных интересов но и территориальной целостности.
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14.06.2020 22:38 Ответить
"Закон о референдуме должен максимально защищать территориальную целостность Украины и национальные интересы " Територіальну цілісність захищають люди, а не закони.
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14.06.2020 23:08 Ответить
Питання які апріорі не обговорюються можна виносити на референдум? Зепроданці сцуть в очі.
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14.06.2020 23:21 Ответить
Так вот согласно заявленного спикером и стоит то данный закон на крутом вираже нашей истории и засунуть очень далеко----ну очень глубоко. А как поднимемся, разбогатеем---тогда и достанем с той самой глубины. В смысле проктолога позовём---или двух.
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14.06.2020 23:40 Ответить
Під такі поняття як "територіальна цілісність" та "національні інтереси" можна підігнати будь-яке питання.
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15.06.2020 07:34 Ответить
 
 