Закон о референдуме должен максимально защищать территориальную целостность Украины и национальные интересы, - Разумков. ВИДЕО

Председатель Верховной Рады Украины Дмитрий Разумков считает, что проведение референдумов в Украине не может вредить государственным и национальным интересам.

Об этом он сообщил во время интервью "Делу", информирует Цензор.НЕТ.

По словам Разумкова, зарегистрированный в Верховной Раде законопроект могут рассмотреть в первом чтении на следующей неделе.

"Ко второму (чтению. - Ред.) явно будут какие-то правки, предложения, и он (законопроект. - Ред.) несколько изменится. Референдум точно не должен и не может вредить национальным интересам, государственным интересам и вопросам территориальной целостности государства. Думаю, и в рамках закона это невозможно, и в рамках гражданской позиции", - уточнил спикер парламента.

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По словам Разумкова, на общенациональный референдум нельзя выносить вопросы налоговой: "Потому что никто налоги платить не будет".

"Территориальная целостность - также должно быть табу. Он максимально настроен на то, чтобы защитить территориальную целостность", - подчеркнул председатель ВР.

Разумков напомнил, что будут и другие законы из пакета народовластия, предусматривающие местные референдумы.

"Референдум - это правильное, хорошее слово. Это одно из оснований того, что мы являемся независимым государством. Если же мы говорим о том, что происходило в Крыму или на временно оккупированных территориях Донбасса - это не референдум. Один из ключевых вопросов референдума - демократия и свободное волеизъявление. Там такого не было", - отметил он.

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Напомним, 9 июня 2020 года президент Украины Владимир Зеленский внес в Верховную Раду законопроект о народовластии, который призван улучшить процедуру проведения общенациональных референдумов.