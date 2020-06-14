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Пять человек пострадали при взрыве гранаты в Одесской области, - полиция. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Во дворе частного дома в селе Дачном под Одессой трое молодых парней начали разбирать найденную в местном карьере гранату РГД-5. Она взорвалась.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ГУ Нацполиции Одесской области.

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"Предварительно установлено, что трое жителей села Дачное в возрасте от 23-х до 29-ти лет принесли домой к одному из них несколько найденных в местном карьере гранат РГД-5 и начали разбирать. Во время манипуляций с одним из устройств произошел взрыв", - отмечается в сообщении.

Мужчины и две женщины, 1994 и 1949 годов рождения, которые в то время были рядом с ними во дворе, получили осколочные ранения конечностей.

На месте работают следственно-оперативная группа Усатовского отделения полиции и взрывотехники. Полицейские изъяли еще две гранаты.

Обстоятельства происшествия устанавливаются, решается вопрос о внесении сведений в Единый реестр досудебных расследований по ст. 263 (Незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) Уголовного кодекса Украины.

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Пять человек пострадали при взрыве гранаты в Одесской области, - полиция 01
Пять человек пострадали при взрыве гранаты в Одесской области, - полиция 02
Пять человек пострадали при взрыве гранаты в Одесской области, - полиция 03

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Автор: 

взрыв (6749) граната (998) Одесская область (3574) Нацполиция (16468) правоохранительные органы (2970) силовики (2799)


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Топ комментарии
+7
Премия Дарвина постоянно востребованна....
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14.06.2020 21:42
+7
https://twitter.com/Shtirlitz53

https://twitter.com/Shtirlitz53 Анатолий Штирлиц



Писав! Пишу і буду писати! Вірте в воїнів! Вірте в ЗС України!
12.06.20 7 омсбр російсько - окупаційних військ Адекватна відповідь на провокації окупантів.

П'ятеро людей постраждало під час вибуху гранати в Одеській області, - поліція - Цензор.НЕТ 2657
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14.06.2020 22:02
+6
ромы?
или так...просто загорелые?
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14.06.2020 21:51
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Правила форума Совет форумчан
Не оскудеет украинская земля дураками.
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14.06.2020 21:40 Ответить
Там в Дачном бригада морської піхоти стоїть, вони мабуть купили списані гранати у військових. СБУ має проводити слідчі дії в кого були придбані ці гранати! Про те що знайшли в кар'єрі, хай не розповідають казки, ми не ідіоти! СБУ чому досі не завело кримінальне провадження по факту продажу зброї? Чи СБУ вже нюх втратило? Продаж зброї це компетенція СБУ! Де там новий керівник СБУ в Одеській області, не заснув?
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14.06.2020 23:08 Ответить
Премия Дарвина постоянно востребованна....
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14.06.2020 21:42 Ответить
Просто нет слов.
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14.06.2020 21:47 Ответить
ромы?
или так...просто загорелые?
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14.06.2020 21:51 Ответить
циганоукраїнці..
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14.06.2020 21:55 Ответить
афромолдаване
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15.06.2020 01:02 Ответить
П'ятеро людей постраждало під час вибуху гранати в Одеській області, - поліція - Цензор.НЕТ 8574
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14.06.2020 21:51 Ответить
Жаль что это не была мина 120мм.
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14.06.2020 21:53 Ответить
Шо-то,как-то они себя бодрячком чувствуют после взрыва ГРАНАТЫ .... странная блин граната ,видимо бракованная ...
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14.06.2020 21:54 Ответить
Может люди особенные? Пусть их отвезут на Добасс проблемные участки разминировать.
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14.06.2020 21:59 Ответить
X-Men(Люди Икс)
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14.06.2020 22:14 Ответить
23-29 лет - далеко не подростки, вместо того чтобы девок трахать - полезли разбирать гранату
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14.06.2020 21:55 Ответить
Хто ж дуракам даст? Вот и развлекаются по-дурацки.
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14.06.2020 22:04 Ответить
Оно ж смотря,шо употреблял.и скоко
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14.06.2020 22:05 Ответить
https://twitter.com/Shtirlitz53

https://twitter.com/Shtirlitz53 Анатолий Штирлиц



Писав! Пишу і буду писати! Вірте в воїнів! Вірте в ЗС України!
12.06.20 7 омсбр російсько - окупаційних військ Адекватна відповідь на провокації окупантів.

П'ятеро людей постраждало під час вибуху гранати в Одеській області, - поліція - Цензор.НЕТ 2657
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14.06.2020 22:02 Ответить
https://twitter.com/Shtirlitz53

https://twitter.com/Shtirlitz53 Анатолий Штирлиц



Інформація з попередніми прізвища представників 7 омсбр російсько - окупаційних військ які підписали контракт з https://twitter.com/hashtag/200_%D0%B1%D1%80%D0%B8%D0%B3%D0%B0%D0%B4%D0%B0?src=hashtag_click #200_бригада .


П'ятеро людей постраждало під час вибуху гранати в Одеській області, - поліція - Цензор.НЕТ 2594
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14.06.2020 22:03 Ответить
что-то как-то мутно... 5 идиотов разного пола...как-то нашли несколько гранат и давай их разбирать... зачем? вот просто - зачем? вернее - зафигом???? что искали там ????
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14.06.2020 22:03 Ответить
у вас что. гранаты уже на дорогах валяются?
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14.06.2020 22:05 Ответить
На счет гранат не знаю...а вот неразорвавшийся снаряд 85мм прошедший через нарезы ствола, я на действительно рядом с этим селом нашел на дороге...при этом он наполовину был вдавлен в грунт и по нему ездили машины...и взрыватель был!!!! правда разрушеный коррозией...
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14.06.2020 22:14 Ответить
Ранения явно не от гранаты....это же царапины....
http://journal.forens-lit.ru/node/245 Вот повреждения от РГД-5
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14.06.2020 22:10 Ответить
"Предварительно установлено, что трое жителей села Дачное в возрасте от 23-х до 29-ти лет принесли домой к одному из них несколько найденных в местном карьере гранат РГД-5 и начали разбирать. Во время манипуляций с одним из устройств произошел взрыв", - отмечается в сообщении.Источник: https://censor.net/v3201927

За віком, це ті, хто мають право голосувати.
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14.06.2020 22:16 Ответить
Було цікаво шош там в середині.
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14.06.2020 22:19 Ответить
Запал лопнул...повезло зеизбирателям.
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14.06.2020 22:22 Ответить
Каким надо быть придурком,что бы найти гранату,принести домой и ковырять её,вообще наглухо отбитый люд.То возьми уже поссы в розетку...
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14.06.2020 22:29 Ответить
А что в ней ковырять ? Запал вывинтить разве...
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15.06.2020 07:08 Ответить
редкие дегенераты....
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14.06.2020 23:27 Ответить
На пять дебилов меньше.
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14.06.2020 23:36 Ответить
Так они же пострадавшие эти дегенераты , а не жмурики
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15.06.2020 00:03 Ответить
Да они пострадавшие на всю голову от рождения,если были бы детьми то еще куда не шло.
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15.06.2020 00:25 Ответить
Ну еще понимаю гранаты на местах боевых действий,но откуда взялись гранаты в мирном регионе да еще и бесхозные.Видимо на складах боеприпасов полный бардак вот почему они и взрываются.
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14.06.2020 23:39 Ответить
Зато у них тату есть и теперь ещё они" ветераны сапёры " подранки, интересно кто более дыбильнее те кто фотаются на высоковольтных столбах или вагонах или подобные
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15.06.2020 00:07 Ответить
мавпи ті набагато розумніші...
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15.06.2020 09:26 Ответить
 
 