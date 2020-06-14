Пять человек пострадали при взрыве гранаты в Одесской области, - полиция. ВИДЕО+ФОТОрепортаж
Во дворе частного дома в селе Дачном под Одессой трое молодых парней начали разбирать найденную в местном карьере гранату РГД-5. Она взорвалась.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ГУ Нацполиции Одесской области.
"Предварительно установлено, что трое жителей села Дачное в возрасте от 23-х до 29-ти лет принесли домой к одному из них несколько найденных в местном карьере гранат РГД-5 и начали разбирать. Во время манипуляций с одним из устройств произошел взрыв", - отмечается в сообщении.
Мужчины и две женщины, 1994 и 1949 годов рождения, которые в то время были рядом с ними во дворе, получили осколочные ранения конечностей.
На месте работают следственно-оперативная группа Усатовского отделения полиции и взрывотехники. Полицейские изъяли еще две гранаты.
Обстоятельства происшествия устанавливаются, решается вопрос о внесении сведений в Единый реестр досудебных расследований по ст. 263 (Незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) Уголовного кодекса Украины.
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или так...просто загорелые?
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12.06.20 7 омсбр російсько - окупаційних військ Адекватна відповідь на провокації окупантів.
https://twitter.com/Shtirlitz53 Анатолий Штирлиц
Інформація з попередніми прізвища представників 7 омсбр російсько - окупаційних військ які підписали контракт з https://twitter.com/hashtag/200_%D0%B1%D1%80%D0%B8%D0%B3%D0%B0%D0%B4%D0%B0?src=hashtag_click #200_бригада .
http://journal.forens-lit.ru/node/245 Вот повреждения от РГД-5
За віком, це ті, хто мають право голосувати.