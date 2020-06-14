Пять человек пострадали при взрыве гранаты в Одесской области, - полиция. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Во дворе частного дома в селе Дачном под Одессой трое молодых парней начали разбирать найденную в местном карьере гранату РГД-5. Она взорвалась.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ГУ Нацполиции Одесской области.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": На Харьковщине мужчина пытался совершить самоубийство, подорвав гранату, - Нацполиция. ФОТО

"Предварительно установлено, что трое жителей села Дачное в возрасте от 23-х до 29-ти лет принесли домой к одному из них несколько найденных в местном карьере гранат РГД-5 и начали разбирать. Во время манипуляций с одним из устройств произошел взрыв", - отмечается в сообщении.

Мужчины и две женщины, 1994 и 1949 годов рождения, которые в то время были рядом с ними во дворе, получили осколочные ранения конечностей.

На месте работают следственно-оперативная группа Усатовского отделения полиции и взрывотехники. Полицейские изъяли еще две гранаты.

Обстоятельства происшествия устанавливаются, решается вопрос о внесении сведений в Единый реестр досудебных расследований по ст. 263 (Незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) Уголовного кодекса Украины.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Кинологи обнаружили тайник с патронами и гранатой в районе ООС, - МВД







Также смотрите: Автомобиль ВСУ подорвался на неустановленном устройстве в Авдеевке, травмированы 10 военных, - Офис Генпрокурора. ФОТО