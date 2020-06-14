Украинские военнослужащие рассказали о катастрофе Ил-76 в июне 2014 года: Забирать тела было опасно, потом отвлекали врага, чтобы вылететь. ВИДЕО

В начале июня 2014 года украинские военные остались в полной изоляции в Луганском аэропорту. Чтобы доставить им продовольствие, воду, боеприпасы и подкрепление, в ночь на 14 июня из Днепра в направлении Луганска вылетели три самолета военно-транспортной авиации.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на сюжет Виктории Ковалевой, Александра Лахтина и Сергея Могилевича для "5 канала".

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Военнослужащий Валерий обеспечил освещение взлетной полосы. Удалось посадить первый самолет.

Второй самолет подбили, а третий вернулся обратно.

Место падения самолета со всех сторон окружили оккупанты. Только на рассвете часть бойцов ВСУ смогла добраться до места падения. Военные вспоминают, что больше года после трагедии не могли спокойно спать.

Оккупанты не давали согласия и гарантий на безопасный вывоз тел из аэропорта. Рефрижератор с останками на территории аэропорта находился около недели.

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Около двух недель после трагедии вместе с десантниками на территории аэропорта находился экипаж первого самолета, которому в ночь на 14-е удалось приземлиться. Чтобы отвлечь врага, летчики ежедневно запускали двигатели самолета. После того, как террористы привыкли к звуку моторов - без предупреждения самолет поднялся в небо и смог вернуться обратно в Днепр.

Напомним, в ночь на 14 июня 2014 года наемники РФ сбили транспортник Ил-76МД украинской армии, заходивший на посадку в Луганский аэропорт. Погибло 49 десантников и пилотов.

Ответственность за эту трагедию понес тогдашний начштаба Антитеррористической операции генерал-майор Виктор Назаров, которого приговорили к семи годам тюрьмы.