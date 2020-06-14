Украинские военнослужащие рассказали о катастрофе Ил-76 в июне 2014 года: Забирать тела было опасно, потом отвлекали врага, чтобы вылететь. ВИДЕО
В начале июня 2014 года украинские военные остались в полной изоляции в Луганском аэропорту. Чтобы доставить им продовольствие, воду, боеприпасы и подкрепление, в ночь на 14 июня из Днепра в направлении Луганска вылетели три самолета военно-транспортной авиации.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на сюжет Виктории Ковалевой, Александра Лахтина и Сергея Могилевича для "5 канала".
Военнослужащий Валерий обеспечил освещение взлетной полосы. Удалось посадить первый самолет.
Второй самолет подбили, а третий вернулся обратно.
Место падения самолета со всех сторон окружили оккупанты. Только на рассвете часть бойцов ВСУ смогла добраться до места падения. Военные вспоминают, что больше года после трагедии не могли спокойно спать.
Оккупанты не давали согласия и гарантий на безопасный вывоз тел из аэропорта. Рефрижератор с останками на территории аэропорта находился около недели.
Около двух недель после трагедии вместе с десантниками на территории аэропорта находился экипаж первого самолета, которому в ночь на 14-е удалось приземлиться. Чтобы отвлечь врага, летчики ежедневно запускали двигатели самолета. После того, как террористы привыкли к звуку моторов - без предупреждения самолет поднялся в небо и смог вернуться обратно в Днепр.
Напомним, в ночь на 14 июня 2014 года наемники РФ сбили транспортник Ил-76МД украинской армии, заходивший на посадку в Луганский аэропорт. Погибло 49 десантников и пилотов.
Ответственность за эту трагедию понес тогдашний начштаба Антитеррористической операции генерал-майор Виктор Назаров, которого приговорили к семи годам тюрьмы.
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Екіпаж
1. Підполковник Бєлий Олександр Іванович, командир екіпажу
2. Майор Д'яков Михайло Олегович
3. Капітан Скочков Ігор Іванович
4. Капітан Тєлєгін Сергій Анатолійович
5. Старший лейтенант Буркавцов Володимир Володимирович
6. Старший лейтенант Козолій Олександр Володимирович
7. Старший лейтенант Павленко Олег Анатолійович
8. Прапорщик Ковалік Олександр Сергійович
9. Прапорщик Ментус Віктор Володимирович
25-а окрема повітряно-десантна бригада
1. Старший лейтенант Бахур Віталій Володимирович
2. Старший лейтенант Грабовий Валерій Миколайович
3. Старший лейтенант Алтунін Валерій Володимирович
4. Старший прапорщик Манулов Сергій Федорович
5. Сержант Бабан Віталій Юрійович
6. Сержант Ковальчук Юрій Леонідович
7. Сержант Шумаков Сергій Вікторович
8. Сержант Рєзніков Євгеній Сергійович
9. Сержант Кулібаба Руслан Миколайович
10. Молодший сержант Кучерявий Сергій Васильович
11. Молодший сержант Гончаренко Сергій Валерійович
12. Молодший сержант Кива Владислав Миколайович
13. Молодший сержант Коснар Павло Леонідович
14. Старший солдат Шостак Сергій Михайлович
15. Старший солдат Ліфінцев Олег Васильович
16. Старший солдат Скалозуб Артем Валентинович
17. Старший солдат Каменєв Денис Сергійович
18. Старший солдат Кузнецов Антон Олександрович
19. Старший солдат Авдєєв Костянтин Сергійович
20. Старший солдат Горда Анатолій Анатолійович
21. Старший солдат Мирошниченко Сергій Олександрович
22. Солдат Добропас Сергій Віталійович
23. Солдат Дубяга Станіслав Вікторович
24. Солдат Коренченко Олег Володимирович
25. Солдат Котов Олександр Олександрович
26. Солдат Лісной Сергій Володимирович
27. Солдат Москаленко Сергій Олександрович
28. Солдат Санжаровець Артем Євгенович
29. Солдат Токаренко Ігор Олександрович
30. Солдат Шульга Андрій Миколайович
31. Солдат Левчук Павло Миколайович
32. Солдат Кривошеєв Сергій Ігорович
33. Солдат Самохін Антон Олексійович
34. Солдат Дмитренко Андрій Олегович
35. Солдат Бондаренко Віталій Юрійович
36. Солдат Ніконов Павло Сергійович
37. Солдат Проньков Ростислав Русланович
38. Солдат Малишенко Тарас Сергійович
39. Солдат Гайдук Ілля Віталійович
40. Солдат Авраменко Олександр Сергійович
Вічна пам'ять... Герої не вмирають!!!
- Александр Гуральов, 1990 года рождения, гражданин России, личный номер М1235, должность - стрелок-зенитчик расчета ПЗРК.
- Андрей Лебедев, 1974 года рождения, гражданин России, личный номер М1671, старший стрелок-зенитчик расчета ПЗРК.
Опана! Так перший Іл- 76 сів нормально !
Так, як і те, що другий Іл-76 збили:
- Александр Гуральов, 1990 года рождения, гражданин России, личный номер М1235, должность - стрелок-зенитчик расчета ПЗРК.
- Андрей Лебедев, 1974 года рождения, гражданин России, личный номер М1671, старший стрелок-зенитчик расчета ПЗРК.
Всего в ту ночь (с 13 на 14.06) шло ЧЕТЫРЕ борта.
Замыкающим за тремя Ил-76, шёл Ан-26.
Там мова про кацапів громадян Россіі, а не про русских украинцев.
Понял? Нет?
То же небо опять голубое,
Тот же лес, тот же воздух и та же вода,
Только он не вернулся из боя.
Мне теперь не понять, кто же прав был из нас
В наших спорах без сна и покоя.
Мне не стало хватать его только сейчас,
Когда он не вернулся из боя.
Он молчал невпопад и не в такт подпевал:
Он всегда говорил про другое.
Он мне спать не давал, он с восходом вставал,
А вчера не вернулся из боя.
Нам и места в землянке хватало вполне,
Нам и время - текло для обоих.
Все теперь одному, только кажется мне:
Это я не вернулся из боя